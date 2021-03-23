ВООЗ закликає виробників вакцин надавати іншим ліцензії, як AstraZeneca, щоб наростити обсяги поставок

Виробники вакцин проти COVID-19 повинні наслідувати приклад фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка надає ліцензії на виробництво вакцини іншим виробникам. Це можна збільшити кількість поставок препаратів по всьому світу.

Про це Reuters заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Щеплення вакциною AstraZeneca, як показали нові дані в США, виявилися безпечними й ефективними, незважаючи на виробництво препарату в різних країнах, зокрема, південнокорейським SKBioScience та Інститутом сироватки крові в Індії.

Генеральний директор ВООЗ закликав більшу кількість виробників застосувати цю модель для збільшення поставок, у тому числі для програми обміну вакцинами COVAX.

Однак керівник галузевої групи, що представляє Big Pharma, відкинув критику Тедроса, оцінивши таку думку як "недостатнє розуміння складності виробництва вакцин і світового ланцюга поставок".

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Томас Куєні, генеральний директор Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій (IFPMA), заявив, що нарощування масштабів виробництва вакцин здійснюється завдяки партнерству між виробниками вакцин у розвинених країнах і країнах, що розвиваються. За його словами, вони співпрацюють "як ніколи раніше".

"Трансфер технологій та співробітництво відбуваються у величезному масштабі", - сказав Куєні, посилаючись на угоди між AstraZeneca і Novavax з Інститутом сироватки в Індії, а також між Johnson & Johnson з Aspen Pharma у Південній Африці і Biologic E в Індії.