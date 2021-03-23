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ВООЗ закликає виробників вакцин надавати іншим ліцензії, як AstraZeneca, щоб наростити обсяги поставок

ВООЗ закликає виробників вакцин надавати іншим ліцензії, як AstraZeneca, щоб наростити обсяги поставок

Виробники вакцин проти COVID-19 повинні наслідувати приклад фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка надає ліцензії на виробництво вакцини іншим виробникам. Це можна збільшити кількість поставок препаратів по всьому світу.

Про це Reuters заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Щеплення вакциною AstraZeneca, як показали нові дані в США, виявилися безпечними й ефективними, незважаючи на виробництво препарату в різних країнах, зокрема, південнокорейським SKBioScience та Інститутом сироватки крові в Індії.

Генеральний директор ВООЗ закликав більшу кількість виробників застосувати цю модель для збільшення поставок, у тому числі для програми обміну вакцинами COVAX.

Однак керівник галузевої групи, що представляє Big Pharma, відкинув критику Тедроса, оцінивши таку думку як "недостатнє розуміння складності виробництва вакцин і світового ланцюга поставок".

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Томас Куєні, генеральний директор Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій (IFPMA), заявив, що нарощування масштабів виробництва вакцин здійснюється завдяки партнерству між виробниками вакцин у розвинених країнах і країнах, що розвиваються. За його словами, вони співпрацюють "як ніколи раніше".

"Трансфер технологій та співробітництво відбуваються у величезному масштабі", - сказав Куєні, посилаючись на угоди між AstraZeneca і Novavax з Інститутом сироватки в Індії, а також між Johnson & Johnson з Aspen Pharma у Південній Африці і Biologic E в Індії.
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В Нигерии объявили о создании двух вакцин от коронавируса. На данный момент Нигерия получила 3,92 млн доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca.
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23.03.2021 12:17 Відповісти
"Брат ты мой, а карман свой".... Їхнім буржуям десятки мільярдів баксів також зайвими не будуть.
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23.03.2021 12:23 Відповісти
Наші фарм гіганти можуть синтезувати і модерну і астра зенеку.
Але ж і відкату не буде. Тому уряд зволікає з їхньою пропозицією.
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23.03.2021 12:23 Відповісти
А в чому сенс уряду поспішати? Чим більше перемре пенсіонерів, тим краще у фінансовому плані для уряду.
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23.03.2021 12:25 Відповісти
Наші фарм гіганти можуть хіба що купити АФІ в Китаї або Індії і розфасувати їх в Україні.
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23.03.2021 13:28 Відповісти
КРОМЕ ДЕНЕГ ЗА ВАКЦИНУ КИТАЙСКИЕ И ИНДИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАКЦИН ПОПРОСИЛИ ОСВОБОДИТЬ ИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ВАКЦИН.

В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406

Результаты голосования

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"
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23.03.2021 13:36 Відповісти
Это условие всех производителей вакцин, работающих по программе COVAX. А иначе ждите до 2022 или 2023 года.
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23.03.2021 14:05 Відповісти
ужос и зрада. ВОЗ поддерживает "шмурдяк-шмурдяк".
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23.03.2021 17:03 Відповісти
 
 