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Сьогодні Путін щепитиметься однією з трьох російських вакцин, але не публічно. Доведеться повірити на слово, - Пєсков

Сьогодні Путін щепитиметься однією з трьох російських вакцин, але не публічно. Доведеться повірити на слово, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході брифінгу розповів, що Путін зробить щеплення від коронавірусу до кінця дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Ні, йде за графіком робоча зустріч, але ми очікуємо, що до кінця дня він її зробить", - сказав Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що глава держави щепитиметься однією з російських вакцин.

"Це буде зроблено, щоб не вплинути на графік президента", - зазначив він.

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При цьому, за його словами, президент Путін не прихильник вакцинації на камеру, тому журналістам доведеться повірити на слово.

"Однією з трьох [російських вакцин] він щепитиметься ... Президент робить дуже багато для пропаганди вакцини. А що стосується вакцинації на камери - він не є прихильником", - заявив Пєсков, зазначивши, що Путіну "це не подобається".

Напередодні Путін розповів, що має намір вакцинуватися від COVID-19. При цьому він назвав вакцинацію росіян завданням номер один.

Нині в Росії зареєстровано три вакцини - "Спутник V", "КовиВак" і "ЭпиВакКорона".

Нагадаємо, 2 березня президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусу. Президенту ввели індійську вакцину CoviShield. Процедуру провели в районі проведення ООС на Донбасі, де Зеленський перебував з візитом.

Привернуло увагу те, що Зеленський вакцинувався з голим торсом, через що в соцмережах почали активно обговорювати, чому президент України, як інші світові лідери, просто не підвернув рукав.

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Топ коментарі
+32
Сегодня Путин привьется одной из трех российских вакцин, но не публично. Придется поверить на слово, - Песков - Цензор.НЕТ 5889
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23.03.2021 12:14
+27
Новичком этого ******, новичком!
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23.03.2021 12:09
+24
И на кого этот бред расчитан?!
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23.03.2021 12:09
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Соснет у Писькова.
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23.03.2021 13:08 Відповісти
а после "прививки" ***** получит бесплатное молоко... придется поверить на слово...
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23.03.2021 13:11 Відповісти
Понравилось мне одно изречение азербайджанца Рамиса Юнуса...
украинцы,станьте НАРОДОМ ,как мы сплотились вокруг Алиева,хотя многие из нас не были его сторонниками ,но Нагорный Карабах теперь НАШ...
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23.03.2021 13:23 Відповісти
вокруг зе сплотиться что-ли?
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23.03.2021 13:28 Відповісти
Байденко и Порошенко
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23.03.2021 13:35 Відповісти
Поверить путлеру с письковым на слово всё равно что написать на лбу-"Меня на@бали".
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23.03.2021 13:28 Відповісти
Конечно это будет не публично, потому, что зрители увидят вот такое: ))
Сьогодні Путін щепитиметься однією з трьох російських вакцин, але не публічно. Доведеться повірити на слово, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9621
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23.03.2021 13:42 Відповісти
Не публічно але анально...
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23.03.2021 13:52 Відповісти
Еліксиром безсмертя ширнуть Геніалісімуса.
А що... віримо! Як можна не повірити?
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23.03.2021 14:12 Відповісти
ТОЛЬКО НОВИЧКОМ!!!!!!
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23.03.2021 15:45 Відповісти
Хрень для лапотной быдло-массы...
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23.03.2021 17:03 Відповісти
***** верить на слово-себя не уважать
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23.03.2021 17:31 Відповісти
****** как всегда
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23.03.2021 18:12 Відповісти
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