Сьогодні Путін щепитиметься однією з трьох російських вакцин, але не публічно. Доведеться повірити на слово, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході брифінгу розповів, що Путін зробить щеплення від коронавірусу до кінця дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Ні, йде за графіком робоча зустріч, але ми очікуємо, що до кінця дня він її зробить", - сказав Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що глава держави щепитиметься однією з російських вакцин.

"Це буде зроблено, щоб не вплинути на графік президента", - зазначив він.

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При цьому, за його словами, президент Путін не прихильник вакцинації на камеру, тому журналістам доведеться повірити на слово.

"Однією з трьох [російських вакцин] він щепитиметься ... Президент робить дуже багато для пропаганди вакцини. А що стосується вакцинації на камери - він не є прихильником", - заявив Пєсков, зазначивши, що Путіну "це не подобається".

Напередодні Путін розповів, що має намір вакцинуватися від COVID-19. При цьому він назвав вакцинацію росіян завданням номер один.

Нині в Росії зареєстровано три вакцини - "Спутник V", "КовиВак" і "ЭпиВакКорона".

Нагадаємо, 2 березня президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусу. Президенту ввели індійську вакцину CoviShield. Процедуру провели в районі проведення ООС на Донбасі, де Зеленський перебував з візитом.

Привернуло увагу те, що Зеленський вакцинувався з голим торсом, через що в соцмережах почали активно обговорювати, чому президент України, як інші світові лідери, просто не підвернув рукав.