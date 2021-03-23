Слідком РБ: До заворушень у Білорусі причетні "анархісти з України та з РФ"

Глава управління Слідчого комітету по Мінську Сергій Пасько заявив, що "до безладів у Білорусі причетні анархістські рухи з України і Росії".

Про це заявив сьогодні журналістам начальник управління Слідчого комітету по Мінську Сергій Пасько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Зараз триває розслідування кримінальних справ стосовно блогерів, які, на нашу думку, здійснювали злочинні діяння. Це і Путило, Протасевич і, звичайно ж, Мотолько. Крім того, у нас щодо значної кількості анархістів також розслідуються кримінальні справи, зазначені особи перебувають під вартою. Там безпосередньо з ідеологічних міркувань брали участь у масових заворушеннях, переслідували свої цілі. Ці заходи за участю анархістів проходили не тільки в Мінську, але і в інших містах Білорусі. Діяльність цієї злочинної організації мала міжнародний характер - залучені анархістські рухи з України і Російської Федерації", - розповів Сергій Пасько.

Він також роз'яснив, що процедура видачі блогерів, які перебувають за кордоном, ініціюється безпосередньо слідчим. В подальшому цим займається уповноважений орган, який працює за процедурою екстрадиції розшукуваних осіб - Генеральна прокуратура.

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"Зараз ми направили всі необхідні документи. Чекаємо відповідь", - сказав Сергій Пасько.

Масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування спалахнули в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, коли ЦВК знову оголосив переможцем Олександра Лукашенка, який править країною з 1994 року. Демонстранти вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

У ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі осіб, в тому числі десятки журналістів. Дев'ять людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. ЄС ввів санкції щодо Лукашенка і його оточення.

Понад 400 осіб засуджено в Білорусі за "протестними" кримінальними справами.

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