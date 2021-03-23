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Новини Революція в Білорусі
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Слідком РБ: До заворушень у Білорусі причетні "анархісти з України та з РФ"

Слідком РБ: До заворушень у Білорусі причетні
Фото: TUT.BY

Глава управління Слідчого комітету по Мінську Сергій Пасько заявив, що "до безладів у Білорусі причетні анархістські рухи з України і Росії".

Про це заявив сьогодні журналістам начальник управління Слідчого комітету по Мінську Сергій Пасько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Зараз триває розслідування кримінальних справ стосовно блогерів, які, на нашу думку, здійснювали злочинні діяння. Це і Путило, Протасевич і, звичайно ж, Мотолько. Крім того, у нас щодо значної кількості анархістів також розслідуються кримінальні справи, зазначені особи перебувають під вартою. Там безпосередньо з ідеологічних міркувань брали участь у масових заворушеннях, переслідували свої цілі. Ці заходи за участю анархістів проходили не тільки в Мінську, але і в інших містах Білорусі. Діяльність цієї злочинної організації мала міжнародний характер - залучені анархістські рухи з України і Російської Федерації", - розповів Сергій Пасько.

Він також роз'яснив, що процедура видачі блогерів, які перебувають за кордоном, ініціюється безпосередньо слідчим. В подальшому цим займається уповноважений орган, який працює за процедурою екстрадиції розшукуваних осіб - Генеральна прокуратура.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акції проти режиму Лукашенка відбулися в містах Білорусі і світу. ФОТОрепортаж

"Зараз ми направили всі необхідні документи. Чекаємо відповідь", - сказав Сергій Пасько.

Масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування спалахнули в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, коли ЦВК знову оголосив переможцем Олександра Лукашенка, який править країною з 1994 року. Демонстранти вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

У ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі осіб, в тому числі десятки журналістів. Дев'ять людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. ЄС ввів санкції щодо Лукашенка і його оточення.

Понад 400 осіб засуджено в Білорусі за "протестними" кримінальними справами.

Також читайте: У Євросоюзі домовилися ухвалювати рішення про санкції проти Білорусі спільно, - глава МЗС Німеччини Маас

Автор: 

Білорусь (7929) протест (2397) блогер (181)


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Топ коментарі
+5
Ну кацапы же жидофашистов нашли. Значит есть и анархисты.
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23.03.2021 12:53
+2
у нас есть клоун, как дорожку дунет то такую хрень несёёёёёёт))
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23.03.2021 12:53
+2
Не ))) Он себя царем возомнил, значит его окружение монархисты ))
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23.03.2021 12:55
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У нас есть анархисты?
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23.03.2021 12:51 Відповісти
Ну кацапы же жидофашистов нашли. Значит есть и анархисты.
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23.03.2021 12:53 Відповісти
у нас есть клоун, как дорожку дунет то такую хрень несёёёёёёт))
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23.03.2021 12:53 Відповісти
Не ))) Он себя царем возомнил, значит его окружение монархисты ))
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23.03.2021 12:55 Відповісти
царём шапито 95))
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23.03.2021 12:59 Відповісти
У нас є соціалісти, котрі з якогось переляку називають себе анархістами...
Враховуючи ж, що їх "організація" скаладається з трьох калік та одного переляканого, то навіть важко уявити яку роль вони могли б виконувати в Білорусі...
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23.03.2021 13:01 Відповісти
есть, но безобидные какие-то
https://www.youtube.com/watch?v=m5ZLpFIsMH8
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23.03.2021 13:05 Відповісти
ага виноваты свидетели секты распятого мальчика у трусиках
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23.03.2021 12:52 Відповісти
Брехня - якби були українці, то бєлазовських шин не вистачило. Це наша візитівка.
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23.03.2021 12:55 Відповісти
Та харош уже п---ть!
Напишите правду, че стесняетесь?
Виноваты марсиане!
Там беларусские учоные обнаружили государство Бандерштадт
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23.03.2021 12:56 Відповісти
Следком РБ: К беспорядкам в Беларуси причастны "анархисты из Украины и из РФ" - Цензор.НЕТ 1945
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23.03.2021 12:57 Відповісти
всё, с поляками, литовцами и латышами не прокатило, кстати до того и чехов упоменяли, а вот теперь на истенный путь вышли - под кремлёвским руководством анархисты - кстати, после этих только сам сатана и никто иначе.
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23.03.2021 13:02 Відповісти
чертяка Лука ))) Хотя если он уйдёт или его уйдут - БелАрусия исчезнет как государство
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23.03.2021 13:07 Відповісти
Слідком РБ: До заворушень у Білорусі причетні "анархісти з України та з РФ" - Цензор.НЕТ 7383
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23.03.2021 13:10 Відповісти
на три весёлых вдовы на параше стало больше "Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой". )))
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23.03.2021 13:15 Відповісти
Среди ублюдков шёл артист
В кожаном плаще - мёртвый анархист
Крикнул он - хой, челюсть долой!
Трупов вёл он за собой…
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23.03.2021 13:19 Відповісти
А антихристы там случайно не участвовали?
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23.03.2021 13:34 Відповісти
Люблю такие новости . Прям ощущаю величие
- Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты!
- Ну да, читаю. - Как же вы можете! Вы же еврей!
- А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты. Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу - и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, они самые богатые, они везде всё решают!
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23.03.2021 13:39 Відповісти
Анархисты любят революции устраивать.
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23.03.2021 14:42 Відповісти
Опечатка! Антихристы!
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23.03.2021 15:34 Відповісти
... И.... ИНОПЛАНЕТЯНЕ! *** БУДУ!
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23.03.2021 16:34 Відповісти
 
 