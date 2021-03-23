Негативний тест для іноземців і самоізоляція для українців, - в Держприкордонслужбі розповіли про нові правила в'їзду в країну

Нові правила в'їзду в Україну, згідно з прийнятими Кабінетом міністрів у понеділок змінами до постанови №1236, передбачають обов'язковий негативний результат тесту на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для іноземців та проходження самоізоляції, або негативний результат ПЛР-тесту для українців.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для іноземців, крім обов'язкового поліса страхування (що діяло і раніше), тепер при в'їзді в Україну необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону", - сказав Демченко.

Він зазначив, що залишається чітко визначена категорія осіб, яких ця норма не стосується. "Зокрема, це іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, дипломати і представники збройних сил інших країн, які беруть участь у навчаннях на території України, та інші", - зазначив спікер.

Демченко наголосив, що, згідно зі змінами, виключена норма, яка зобов'язувала Міністерство охорони здоров'я України ділити інші країни на "червону" і "зелену" зони, що в подальшому впливало на самоізоляцію. "Відтепер під самоізоляцію підпадають громадяни України, які перетинають державний кордон України. Тобто це не залежить від розділу, як було раніше, коли тим, хто їхав із "зеленої" зони, не потрібна була самоізоляція, а з "червоної" - потрібна була", - пояснив він.

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Спікер додав, що під самоізоляцію не підпадають чітко визначені категорії громадян України, в тому числі діти до 12 років, а також ті громадяни України, які мають негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 48 годин до перетину кордону.

За словами Демченка, зміни стосуються і перетину лінії розмежування і кордону з Кримом. "Зокрема, з категорії іноземців, які при перетині цих напрямків повинні були мати обов'язковий поліс страхування, виключені ті, хто постійно проживають на території України, і представники міжнародних організацій. Продовжує діяти норма, що громадяни України, які підпадають під самоізоляцію при перетині державного кордону, і особи, які перетинають лінію розмежування і кордон із Кримом, слідуючи з тимчасово окупованих територій, повинні встановити додаток "Вдома", - розповів він.

Спікер Держприкордонслужби уточнив, що уникнути самоізоляції при перетині державного кордону можна, здавши ПЛР-тест, який буде мати негативний результат. Перетинаючи лінію розмежування і кордон із Кримом, уникнути самоізоляції можна буде також, здавши ПЛР-тест або експрес-тест.

Крім того, додав Демченко, змінами нормовані повноваження співробітників Державної прикордонної служби, які мають право перевіряти встановлення додатка "Вдома" на мобільні пристрої громадян, які підпадають під самоізоляцію.