УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5143 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 631 36

Негативний тест для іноземців і самоізоляція для українців, - в Держприкордонслужбі розповіли про нові правила в'їзду в країну

Негативний тест для іноземців і самоізоляція для українців, - в Держприкордонслужбі розповіли про нові правила в'їзду в країну

Нові правила в'їзду в Україну, згідно з прийнятими Кабінетом міністрів у понеділок змінами до постанови №1236, передбачають обов'язковий негативний результат тесту на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для іноземців та проходження самоізоляції, або негативний результат ПЛР-тесту для українців.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для іноземців, крім обов'язкового поліса страхування (що діяло і раніше), тепер при в'їзді в Україну необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону", - сказав Демченко.

Він зазначив, що залишається чітко визначена категорія осіб, яких ця норма не стосується. "Зокрема, це іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, дипломати і представники збройних сил інших країн, які беруть участь у навчаннях на території України, та інші", - зазначив спікер.

Демченко наголосив, що, згідно зі змінами, виключена норма, яка зобов'язувала Міністерство охорони здоров'я України ділити інші країни на "червону" і "зелену" зони, що в подальшому впливало на самоізоляцію. "Відтепер під самоізоляцію підпадають громадяни України, які перетинають державний кордон України. Тобто це не залежить від розділу, як було раніше, коли тим, хто їхав із "зеленої" зони, не потрібна була самоізоляція, а з "червоної" - потрібна була", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві введено більші обмеження, ніж рекомендував Кабмін, - Немчінов

Спікер додав, що під самоізоляцію не підпадають чітко визначені категорії громадян України, в тому числі діти до 12 років, а також ті громадяни України, які мають негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 48 годин до перетину кордону.

За словами Демченка, зміни стосуються і перетину лінії розмежування і кордону з Кримом. "Зокрема, з категорії іноземців, які при перетині цих напрямків повинні були мати обов'язковий поліс страхування, виключені ті, хто постійно проживають на території України, і представники міжнародних організацій. Продовжує діяти норма, що громадяни України, які підпадають під самоізоляцію при перетині державного кордону, і особи, які перетинають лінію розмежування і кордон із Кримом, слідуючи з тимчасово окупованих територій, повинні встановити додаток "Вдома", - розповів він.

Спікер Держприкордонслужби уточнив, що уникнути самоізоляції при перетині державного кордону можна, здавши ПЛР-тест, який буде мати негативний результат. Перетинаючи лінію розмежування і кордон із Кримом, уникнути самоізоляції можна буде також, здавши ПЛР-тест або експрес-тест.

Крім того, додав Демченко, змінами нормовані повноваження співробітників Державної прикордонної служби, які мають право перевіряти встановлення додатка "Вдома" на мобільні пристрої громадян, які підпадають під самоізоляцію.

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Кабмін (14085) карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Это у тебя проблема с анализом прочитанного. Иностранных граждан не пускают. Украинские граждане либо сдают тест по прибытию, либо самоизоляция - 2 недели у себя дома. Вот из-за таких как ты, сплетни рождаются.
показати весь коментар
23.03.2021 13:38
+3
А чому дискримінація за терміном придатності ПЦР-тесту:
для іноземних громадян тест дійсний протягом 72 годин, а для громадян України протягом 48 годин ???
показати весь коментар
23.03.2021 13:45
+3
И что там... украинские граждане либо должны иметь отрицательный тест, либо отправляются на самоизоляцию. Где написано, что украинских граждан не впускают в нашу страну?
показати весь коментар
23.03.2021 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всех в Новые Санжары!!!
показати весь коментар
23.03.2021 12:59 Відповісти
А як же стаття 33 Конституції України:
"Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну"
?
показати весь коментар
23.03.2021 13:04 Відповісти
Так а в чем проблема? Граждан Украину впускают.
показати весь коментар
23.03.2021 13:22 Відповісти
Уважно статью читали? Впускають тільки за наявності негативного тесту не старше 48 годин чи після здачі тесту в аеропорту. Тобто ці 2 обставини є обмежуючись. А в Конституції жодних додаткових умов чи приміток до даної статті 33 немає. Тобто Постанова 1236 порушує статтю 33 Конституції України.
Якби я мав би юридичну освіту - обов'язково подав би до суду.
Але впевнений, за мене це зроблять інші. В країні багато правозахисників. Судові позові обов'язково будуть. Як і конфлікти при перетині Державного кордону України від громадян, які відмовлятимуться робити тест і не мають результатів 48-годинного тесту
показати весь коментар
23.03.2021 13:33 Відповісти
Это у тебя проблема с анализом прочитанного. Иностранных граждан не пускают. Украинские граждане либо сдают тест по прибытию, либо самоизоляция - 2 недели у себя дома. Вот из-за таких как ты, сплетни рождаются.
показати весь коментар
23.03.2021 13:38 Відповісти
Уважно перший абзац статті прочитайте
показати весь коментар
23.03.2021 13:42 Відповісти
И что там... украинские граждане либо должны иметь отрицательный тест, либо отправляются на самоизоляцию. Где написано, что украинских граждан не впускают в нашу страну?
показати весь коментар
23.03.2021 13:48 Відповісти
заклинило просто його.
показати весь коментар
23.03.2021 14:17 Відповісти
Если тест не могут пройти - не важно по каким причинам, а установить додаток тоже технически не возможно - то что тогда !?
Эта постанова 10000% является незаконной !!!!
показати весь коментар
23.03.2021 17:50 Відповісти
Например на смарт додаток не устанаялвиется ! Тупо процесс незавершается !
показати весь коментар
23.03.2021 17:51 Відповісти
Так а никто не запрещает: либо тест, либо самоизоляция. Все как и было для красной зоны последний год. Просто, сейчас это не только для красной зоны, а из всех стран.

Не пускают в страну иностранных граждан.
показати весь коментар
23.03.2021 13:42 Відповісти
**** ну это уже совсем! если я на пару дней еду в турцию, то теперь эти пцр и туда и назад...
показати весь коментар
23.03.2021 13:06 Відповісти
Именно так. Меня пока что радует то, что 72 часа действует этот тест у нас. В январе, в при въезде в Нидерланды, был 48-часовой. Вот это- была уже проблема. Для меня, мариупольца.
показати весь коментар
23.03.2021 13:09 Відповісти
Мне кажется, в тексте новости неправильно донесена информация: 72 часа с момента забора материала. Так везде, по крайней мере.
показати весь коментар
23.03.2021 13:26 Відповісти
А вы иностранный гражданин?
показати весь коментар
23.03.2021 13:33 Відповісти
Для Нидерландов- несомненно.
показати весь коментар
23.03.2021 13:36 Відповісти
Так и есть. Мне это стоило- пролететь со спецкурсами в Роттердаме. Я- пролетел!
показати весь коментар
23.03.2021 13:52 Відповісти
Літав тиждень тому. Так і було.
показати весь коментар
23.03.2021 14:19 Відповісти
В украинских аэропортах для граждан Украины на выбор: либо сдаешь тест по прилете, либо 2 недели самоизоляция с мобильным приложением. Так было для тех, кто из красной зоны прилетал - сейчас для всех.
показати весь коментар
23.03.2021 13:30 Відповісти
ну вот именно, теперь ни в Египет ни в Турцию не слетать, что б потом в Украине с этими тестами и изоляциями не парится...
показати весь коментар
23.03.2021 13:40 Відповісти
не ф**г мотаться туда-сюда и развозить заразу
показати весь коментар
23.03.2021 14:28 Відповісти
у вас забыл спросить что мне делать))
показати весь коментар
23.03.2021 15:28 Відповісти
Ну сделайте что бы на границе можно сдать
показати весь коментар
23.03.2021 13:07 Відповісти
А чому дискримінація за терміном придатності ПЦР-тесту:
для іноземних громадян тест дійсний протягом 72 годин, а для громадян України протягом 48 годин ???
показати весь коментар
23.03.2021 13:45 Відповісти
Это действительно загадка, не поддающаяся логике. Единственное объяснение-шмаль была забористая у тех, кто это сочинял
показати весь коментар
24.03.2021 01:11 Відповісти
Пенсионеров у которых нет смартфона чтобы установить Вдома приложения выходит в Украину не пропустят?
показати весь коментар
23.03.2021 14:09 Відповісти
І таке може бути.
показати весь коментар
23.03.2021 14:21 Відповісти
те пенсионеры, которые не имеют сматртфона, не ездят за рубеж
показати весь коментар
23.03.2021 14:29 Відповісти
Я на мой смарт эта прога не устанавливается... -тупо процесс установки не завершается...
показати весь коментар
23.03.2021 17:53 Відповісти
И снова куча неточностей

например 72 часа, а не 48
1) у підпункті 4:
абзац перший після слів «перебування в Україні» доповнити словами і цифрами «, та негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону»;
показати весь коментар
23.03.2021 15:54 Відповісти
Відкрив вже петицію на цю тему. Цікаво, скільки людей підтримає?
показати весь коментар
23.03.2021 22:30 Відповісти
 
 