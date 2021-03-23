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Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський

Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський

Загальний стан зовнішньої політики і роботи дипломатичної системи України викликає занепокоєння. Поруч з правильними ідеями часто переважають дії, розраховані виключно на публічний ефект.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив відомий український дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

"Система не раз видається дезорієнтованою. Звучать якісь пропагандистські завдання про пошук послами всього, що можна, - від інвестицій до вакцин – чи проголошуються "нафталінові" тези про "економізацію", як це звучало ще в 90-х. Є критичні управлінські запитання. Вже два роки, як в нас немає глави Місії при НАТО. А ми змагаємося за членство в Альянсі... Одним словом, ці речі мене тривожать набагато більше", - підкреслив дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи бували випадки, коли лідери США уникали спілкування з президентом України, Лубківський заявив, що таких моментів можна згадати кілька.

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"Це період президентства Кучми після розгортання всього комплексу політичних потрясінь, які були наслідком встановлення нової політичної та економічної олігархічної моделі в Україні. Загострення припало на період, коли було вбито Георгія Гонгадзе і до міжнародного скандалу, пов’язаного з припущенням про нелегальний продаж "Кольчуг" Іраку. Цей випадок є тим самим прикладом, про який ви запитуєте. Інші приклади знайдемо під час президентства Януковича", - зазначив дипломат.

Водночас, за словами Лубківського, нинішні обставини не доводиться порівнювати зі згаданими подіями.

"Немає підстав говорити про якісь ознаки системного розладу у державних відносинах. Але це не означає, що наші відносини не треба берегти від провокацій і запобігати стратегічним помилкам чи підривним зусиллям ворога. Це варто розуміти і главі нашої держави, і його команді, і українському парламенту, якому треба подорослішати, і безперечно, нашому громадянському суспільству. Це - ще один великий гравець та учасник українсько-американських відносин", - підсумував директор Київського безпекового форуму.

Повний текст інтерв'ю з дипломатом Данилом Лубківським читайте тут.

Автор: 

НАТО (6440) США (22778) членство в НАТО (1719) Лубківський Данило (46)


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Топ коментарі
+24
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 8123
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23.03.2021 13:14
+22
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2656
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23.03.2021 13:04
+21
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 4933
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23.03.2021 13:08
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Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2656
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23.03.2021 13:04 Відповісти
Языком боремся, лозунгами.
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23.03.2021 13:05 Відповісти
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 8123
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23.03.2021 13:14 Відповісти
Потому что зеля хочет в тайожный союз, скучает хитрюга по пионерам и комсомолу:
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 8292
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23.03.2021 13:05 Відповісти
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6588
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23.03.2021 13:08 Відповісти
Два года...и при чем же тут зекретин с зесранью?)
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23.03.2021 13:06 Відповісти
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 4933
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23.03.2021 13:08 Відповісти
зарплата
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23.03.2021 13:24 Відповісти
Та ну да. Що таке два роки? Зеленському років двадцять треба, щоб розчухався.
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23.03.2021 13:29 Відповісти
Беларусь. Вторую ночь подряд через Гродно проходят колонны танков. Идут только по ночам


https://twitter.com/newkc14/status/1374121145629298688
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23.03.2021 13:07 Відповісти
Километры военной техники гонят по Тавриде в Крым

https://twitter.com/KrimRt/status/1373170419113529344
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23.03.2021 13:07 Відповісти
Зараз сюди збіжаться всі форумні зебіли і будуть писати про успіхи їхнього свєточа, правда ж ?
Чи Ні ? Не прийдуть ?
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23.03.2021 13:10 Відповісти
Кольчуг в Ираке так и не нашли, зато Кучма распродал облгазы и облэнерго...
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23.03.2021 13:10 Відповісти
Там, де можна щось поцупити в державі, не тільки всі «місії» заповнені, а ще і створюються нові! Українці, із-за свого комлексу неповноцінності до всього, що українське, радше віддадуть владу в країні національно-кримінальному угрупуванню під час війни(!), яке буде їх грабувати і здавати державу ворогу, чим обере до влади чистих політиків! Дивний-дивний нарід!
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23.03.2021 13:11 Відповісти
Что родычи закончились, не кого поставить?
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23.03.2021 13:14 Відповісти
ну чуточку забыл ослик наначить, он же глобальные вопросы решает, а тут какое то НАТО.
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23.03.2021 13:15 Відповісти
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 2400
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23.03.2021 13:18 Відповісти
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 5328
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23.03.2021 13:19 Відповісти
Колличество военной техники в одном только Ордло превосходит Германию и еще несколько стран. За таких как Венгрия, Словакия и и др. вспоминать смешно и грустно. А теперь вопрос: как это сцулявое НАТО поможет Украине? Без США они 0.
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23.03.2021 13:20 Відповісти
З якого переляку НАТО "сцуляве"? Америка вже не частина НАТО? Ми в НАТО, щоб вони нам допомагали?
Тим більше, що "нарідний" презЕдент робить все для того, щоб ми і не стали частиною альянсу.
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23.03.2021 14:13 Відповісти
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 9466
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23.03.2021 13:23 Відповісти
Відсутність посла в НАТО точно виказує справжню сутність Зеленського як промосковського ставленника!Не треба нікому і нічого доводити про цього зрадника!Україна переживе й такого!
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23.03.2021 13:28 Відповісти
У Буби весь бізнес в парашці, кому він на Заході потрібен зі своїм совковим сміттям, а ви НАТО, ЄС.
Кумедні.
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23.03.2021 14:07 Відповісти
во-во...понапридумают бреда всякого, если б не нужда бюджетная хер бы найвэлычнишый вообще сказал бы хоть раз о стремлении в НАТО и ЕС... киностудия и квартал это ж не бутерброд,туда сюда передавать
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23.03.2021 14:24 Відповісти
так в НАТО уже в 2014-2018 вступили, разве нет?
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23.03.2021 17:01 Відповісти
Они ждут
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23.03.2021 19:17 Відповісти
Два года не было у нас посла в США, два года не было посла США у нас. Чего вы ждали, когда голосовали за неуча,труса,уклониста и малоросса?
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24.03.2021 00:32 Відповісти
 
 