Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський

Загальний стан зовнішньої політики і роботи дипломатичної системи України викликає занепокоєння. Поруч з правильними ідеями часто переважають дії, розраховані виключно на публічний ефект.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив відомий український дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

"Система не раз видається дезорієнтованою. Звучать якісь пропагандистські завдання про пошук послами всього, що можна, - від інвестицій до вакцин – чи проголошуються "нафталінові" тези про "економізацію", як це звучало ще в 90-х. Є критичні управлінські запитання. Вже два роки, як в нас немає глави Місії при НАТО. А ми змагаємося за членство в Альянсі... Одним словом, ці речі мене тривожать набагато більше", - підкреслив дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи бували випадки, коли лідери США уникали спілкування з президентом України, Лубківський заявив, що таких моментів можна згадати кілька.

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"Це період президентства Кучми після розгортання всього комплексу політичних потрясінь, які були наслідком встановлення нової політичної та економічної олігархічної моделі в Україні. Загострення припало на період, коли було вбито Георгія Гонгадзе і до міжнародного скандалу, пов’язаного з припущенням про нелегальний продаж "Кольчуг" Іраку. Цей випадок є тим самим прикладом, про який ви запитуєте. Інші приклади знайдемо під час президентства Януковича", - зазначив дипломат.

Водночас, за словами Лубківського, нинішні обставини не доводиться порівнювати зі згаданими подіями.

"Немає підстав говорити про якісь ознаки системного розладу у державних відносинах. Але це не означає, що наші відносини не треба берегти від провокацій і запобігати стратегічним помилкам чи підривним зусиллям ворога. Це варто розуміти і главі нашої держави, і його команді, і українському парламенту, якому треба подорослішати, і безперечно, нашому громадянському суспільству. Це - ще один великий гравець та учасник українсько-американських відносин", - підсумував директор Київського безпекового форуму.

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