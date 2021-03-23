УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5143 відвідувача онлайн
Новини
5 672 39

Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, - "слуга народу" Безугла

Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, -

Зі створенням Бюро економічної безпеки Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, а також Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ будуть ліквідовані. Українська спецслужба буде займатися питаннями безпеки країни.

Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ

"Підписано закон про БЕБ. Чи означає це, що ліквідують: Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ - Управління К? Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ? Так. Що з контррозвідкою в економіці? Можливості контррозвідки будуть посилюватися у всіх сферах життя країни, але без правоохоронних функцій/максимальним звуженням. Відповідно до Закону про національну безпеку СБУ стає державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, забезпечує державну безпеку України", - зазначила Безугла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рябошапка про створення Бюро економічної безпеки: Тепер нам всім доведеться оплачувати цю "радість", а бізнесу - "домовлятися" з іще однією "інвестнянею"

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт "Про створення Бюро економічної безпеки". Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ "розроблений із метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки".

22 березня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України".

Зазначають, що документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро економічної безпеки буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес або державних структур.

"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - зазначили в ОП.

СБУ (12809) Безугла Мар’яна (298) Бюро економічної безпеки (615)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Оце всі слуги такі як ця безугла, дурне, тупе, страшне.
показати весь коментар
23.03.2021 13:16
+7
То ти горілку пити не вміешь.
показати весь коментар
23.03.2021 13:17
+7
Когда рехформированием СБУ занимается тетя 34 лет от роду...с образованием меинститутуа....полгода проработавшая в поликлинике и с умственным развитием курицы....Что остаётся ждать от будущего спецслужбы Украины?! Только маты на языке.
показати весь коментар
23.03.2021 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце всі слуги такі як ця безугла, дурне, тупе, страшне.
показати весь коментар
23.03.2021 13:16 Відповісти
То ти горілку пити не вміешь.
показати весь коментар
23.03.2021 13:17 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2021 13:18 Відповісти
Столько не выпьешь....."Красота неземная", чаривна дурэпа!
показати весь коментар
23.03.2021 13:20 Відповісти
Аж стільки горілки?
показати весь коментар
23.03.2021 14:07 Відповісти
цікаво, чи вона плюватися на тебе буде... Може, і буде - якщо зайде сюди.
показати весь коментар
23.03.2021 13:41 Відповісти
какаяразница.
показати весь коментар
23.03.2021 13:45 Відповісти
та не зовсім... Ти згадай інфу https://www.depo.ua/ukr/politics/komitet-radi-skhvaliv-stvorennya-tsk-shchodo-diy-posadovtsiv-proti-suverenitetu-ukraini-202103171297676 (яку повідомляє Depo.ua з посиланням на сайт СН шість днів тому) :
"Регламентний комітет парламенту підтримав створення Тимчасової (комплексної) слідчої комісії, яка розслідуватиме дії високопосадовців проти суверенітету України. Яку очолить заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

За словами Безуглої, яка очолить майбутню ТСК, рішення підтримали представники всіх фракцій та груп, окрім представника "Європейської Солідарності".
Водночас за її словами, проголосувати за створення ТСК нардепи зможуть на позачерговому засіданні Верховної Ради, оскільки ще кілька засідань розглядатимуть "земельні законопроєкти".
Безугла очікує, що фракції "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" нададуть своїх представників для участі у роботі ТСК. Таким чином комісія матиме максимальне представництво парламентських сил.
"На підготовку проведення першого засідання потрібен певний час. Першим кейсом буде так звана справа вагнерівців. Далі - це питання "плівок", які набули широкого резонансу. Також будемо розглядати питання, пов'язані з рішеннями щодо Іловайську, Дебальцевого, Криму. Їх накопичилося дуже багато. І парламент не має мовчати. Водночас ми повинні уникнути створення ТСК під кожне політичне бажання, а об'єднуватися для розвитку парламентського нагляду і контролю. Пам'ятати про гроші платників податків, адже робота кожної ТСК потребує додаткового забезпечення з боку Апарату Верховної Ради", - розповіла вона.
До складу ТСК від фракції "Слуга народу" увійдуть також Юрій Мисягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецький, Святослав Юраш, Олена Хоменко."
показати весь коментар
23.03.2021 14:31 Відповісти
СБУ при Зеленском - место выяснения отношений сбушников, фсбшников и клоунов: кто кого переобъявит предателем: кого-то - Родины, кого-то - «Квартала», кого-то - просто так...
показати весь коментар
23.03.2021 14:48 Відповісти
А до этого чем занимались?
показати весь коментар
23.03.2021 13:16 Відповісти
Чем попало.
показати весь коментар
23.03.2021 13:18 Відповісти
каже, де тільки на що не вчилась... І в медичному, і в міжнародному
показати весь коментар
23.03.2021 13:42 Відповісти
Да неужели??? СБУ во все времена кошмарила бизнес и на "безопасноти страны" не сильно заработаешь.
показати весь коментар
23.03.2021 13:18 Відповісти
Когда рехформированием СБУ занимается тетя 34 лет от роду...с образованием меинститутуа....полгода проработавшая в поликлинике и с умственным развитием курицы....Что остаётся ждать от будущего спецслужбы Украины?! Только маты на языке.
показати весь коментар
23.03.2021 13:19 Відповісти
https://censor.net/user/121323 - вона, та сама безугла
показати весь коментар
23.03.2021 13:46 Відповісти
Мда...шиза косит ихние ряды
показати весь коментар
23.03.2021 14:18 Відповісти
Российский дальний ватобордировщик Ту-22М разбился под Калугой.
Трое ватольОтчиков уничтожено, один с сильными травмами госпитализирован..
Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал https://t.me/ENews112/8331 112 .
Инцидент произошел на аэродроме Шайковка.
При этом, по данным источника http://www.interfax.ru/ «Интерфакса» , самолет совершил аварийную посадку. Информации о состоянии находившихся на борту пилотов собеседник агентства не привел. В то же время он уточнил, что вооружения на борту Ту-22М не было.
Слава войска ПВО Вейшнории!!!
С созданием БЭБ два управления СБУ ликвидируют. Спецслужба будет заниматься безопасностью страны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 9966
показати весь коментар
23.03.2021 13:19 Відповісти
А де Єнот?
показати весь коментар
23.03.2021 14:06 Відповісти
на другой ветке https://censor.net/ru/news/3255037/********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comments
показати весь коментар
23.03.2021 14:09 Відповісти
Я в курсі.
Але й тут не завадило б...
показати весь коментар
23.03.2021 14:15 Відповісти
"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями."

Попытки зебилья уничтожить НАБУ, заменив его функции бакановскими шестёрками, отодвинет телефонный разговор Байдена с Зелей до той поры, пока Зеля не окажется у себя дома- в Ростове.
показати весь коментар
23.03.2021 13:21 Відповісти
Моє співчуття співробітникам СБУ ! Це найсумніший день за всі роки Незалежності.!
показати весь коментар
23.03.2021 13:23 Відповісти
Ого,так теперь ахметку и его прокладки вычислят или новые взяточники опять все порешают.
показати весь коментар
23.03.2021 13:23 Відповісти
Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9699
показати весь коментар
23.03.2021 13:40 Відповісти
Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 3959
показати весь коментар
23.03.2021 13:40 Відповісти
Придется шпиенов ловить, печалька (((((
показати весь коментар
23.03.2021 13:48 Відповісти
Безугла... кругла... дурепа. Двох слів докупи не зв"яже. Такі дурниці іноді несе, що мамадарагая.
показати весь коментар
23.03.2021 13:55 Відповісти
Прям счас вижу очереди сбу-ов из этих 2х управлений подающих заявление об увольнении и переводящихся с повышением в новый орган!!!
Кто же от такой кормушки откажется.....
показати весь коментар
23.03.2021 13:57 Відповісти
Боже, куди ще цю руду аффцу не впихали?..
показати весь коментар
23.03.2021 14:04 Відповісти
Цю чи цій?
показати весь коментар
23.03.2021 14:27 Відповісти
Все ж... "цю". Бо для "цій" треба більше горілки, ніж може нормальний хлоп подужати .
показати весь коментар
23.03.2021 14:34 Відповісти
Какая же она дура, хотя, возможно, умело прикидывается чтобы не выделяться из общей массы слуг.
показати весь коментар
23.03.2021 14:26 Відповісти
Скорше, їй навіть придурюватись не треба.
показати весь коментар
23.03.2021 14:36 Відповісти
В публичном доме совают кроватки
показати весь коментар
23.03.2021 14:30 Відповісти
Надеюсь все члены розформированных отделов СБУ парейдут в БЕБ. Они же знающие, нужные кадры, проверенные. Нельзя такими швыряться! Да, для увеличения эффективности, можно взять их жен, детей, бизнес-партнеров. Будет новая, креативная команда.
показати весь коментар
23.03.2021 16:44 Відповісти
Ага.
Именно для этого ЗЕ пропихнул туда своего схемщика и решалу Баканова - шоб безопасностью Украины заниматься.
Схемы по уходу от налогов и отмыванию бабла - ключенвой инструмент в безопасности Украины.
показати весь коментар
23.03.2021 16:53 Відповісти
 
 