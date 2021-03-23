Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, - "слуга народу" Безугла

Зі створенням Бюро економічної безпеки Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, а також Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ будуть ліквідовані. Українська спецслужба буде займатися питаннями безпеки країни.

Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Підписано закон про БЕБ. Чи означає це, що ліквідують: Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ - Управління К? Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ? Так. Що з контррозвідкою в економіці? Можливості контррозвідки будуть посилюватися у всіх сферах життя країни, але без правоохоронних функцій/максимальним звуженням. Відповідно до Закону про національну безпеку СБУ стає державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, забезпечує державну безпеку України", - зазначила Безугла.

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Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт "Про створення Бюро економічної безпеки". Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ "розроблений із метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки".

22 березня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України".

Зазначають, що документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро економічної безпеки буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес або державних структур.

"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - зазначили в ОП.