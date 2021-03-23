Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, - "слуга народу" Безугла
Зі створенням Бюро економічної безпеки Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, а також Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ будуть ліквідовані. Українська спецслужба буде займатися питаннями безпеки країни.
Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Підписано закон про БЕБ. Чи означає це, що ліквідують: Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ - Управління К? Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ? Так. Що з контррозвідкою в економіці? Можливості контррозвідки будуть посилюватися у всіх сферах життя країни, але без правоохоронних функцій/максимальним звуженням. Відповідно до Закону про національну безпеку СБУ стає державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, забезпечує державну безпеку України", - зазначила Безугла.
Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт "Про створення Бюро економічної безпеки". Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ "розроблений із метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки".
22 березня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України".
Зазначають, що документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро економічної безпеки буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес або державних структур.
"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - зазначили в ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Регламентний комітет парламенту підтримав створення Тимчасової (комплексної) слідчої комісії, яка розслідуватиме дії високопосадовців проти суверенітету України. Яку очолить заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
За словами Безуглої, яка очолить майбутню ТСК, рішення підтримали представники всіх фракцій та груп, окрім представника "Європейської Солідарності".
Водночас за її словами, проголосувати за створення ТСК нардепи зможуть на позачерговому засіданні Верховної Ради, оскільки ще кілька засідань розглядатимуть "земельні законопроєкти".
Безугла очікує, що фракції "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" нададуть своїх представників для участі у роботі ТСК. Таким чином комісія матиме максимальне представництво парламентських сил.
"На підготовку проведення першого засідання потрібен певний час. Першим кейсом буде так звана справа вагнерівців. Далі - це питання "плівок", які набули широкого резонансу. Також будемо розглядати питання, пов'язані з рішеннями щодо Іловайську, Дебальцевого, Криму. Їх накопичилося дуже багато. І парламент не має мовчати. Водночас ми повинні уникнути створення ТСК під кожне політичне бажання, а об'єднуватися для розвитку парламентського нагляду і контролю. Пам'ятати про гроші платників податків, адже робота кожної ТСК потребує додаткового забезпечення з боку Апарату Верховної Ради", - розповіла вона.
До складу ТСК від фракції "Слуга народу" увійдуть також Юрій Мисягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецький, Святослав Юраш, Олена Хоменко."
Трое ватольОтчиков уничтожено, один с сильными травмами госпитализирован..
Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал https://t.me/ENews112/8331 112 .
Инцидент произошел на аэродроме Шайковка.
При этом, по данным источника http://www.interfax.ru/ «Интерфакса» , самолет совершил аварийную посадку. Информации о состоянии находившихся на борту пилотов собеседник агентства не привел. В то же время он уточнил, что вооружения на борту Ту-22М не было.
Слава войска ПВО Вейшнории!!!
Але й тут не завадило б...
Попытки зебилья уничтожить НАБУ, заменив его функции бакановскими шестёрками, отодвинет телефонный разговор Байдена с Зелей до той поры, пока Зеля не окажется у себя дома- в Ростове.
Кто же от такой кормушки откажется.....
Именно для этого ЗЕ пропихнул туда своего схемщика и решалу Баканова - шоб безопасностью Украины заниматься.
Схемы по уходу от налогов и отмыванию бабла - ключенвой инструмент в безопасности Украины.