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Новини
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Жмак намагався реформувати Укрзалізницю, але за неї борються занадто великі групи інтересів, - Саакашвілі

Жмак намагався реформувати Укрзалізницю, але за неї борються занадто великі групи інтересів, - Саакашвілі

Володимира Жмака звільнили з "Укрзалізниці" через боротьбу груп інтересів за переділ власності компанії.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі.

"Там реально великі групи інтересів борються за переділ цієї власності", - сказав Саакашвілі. За його словами, реформа "Укрзалізниці", яку започаткував Володимир Жмак, не влаштовувала тих, хто заробляв роками на корупційних схемах у компанії. Тому його звільнили. "Що таке Укрзалізниця? Яка бере з однієї кишені держави, перекладає в інші... Схеми і всі ці речі легше провертати, коли немає прозорості, немає конкуренції, немає ринку. А він (Володимир Жмак, - ред.) намагався ввести якісь ринкові елементи", - зазначив Саакашвілі.

Він наголосив, зараз "Укрзалізниця" перебуває у важкому стані. На його думку, компанію просто вбили, відродити її могло тільки проведення реформи в максимально короткі терміни. "Єдина спроба її (УЗ. - ред.) оживити - це відкрити, створити ринкові умови, прозорість, розділити, щоб фінанси не були загальними, а всі знали, де бухгалтерія тут одна", - упевнений Саакашвілі. Він звертає увагу на те, що Жмака прибрали буквально за один день. Це, на його думку, доказ великих закулісних ігор. "Ситуація була така, що такими темпами нікого просто так не знімають. Створили слідчу комісію в парламенті, щоб досліджувати розграбування залізниці до нього (Володимира Жмака, - ред.) і чомусь забули про попередника і прямо запропонували Кабміну зняти його. Вони зняли його за рекордний термін - за один день", - нагадав Саакашвілі. На його думку, така поспішність зі звільненням свідчить про те, що розпочата Жмаком реформа "Укрзалізниці" не влаштовувала тих, хто заробляв на корупції в цій сфері.

"Мені здається, що це все не просто так. Це найбільше пов'язано з тим, що він дійсно когось сильно зачепив, мені так здається (...) Там інші закулісні ігри. Реально великі групи інтересів борються за переділ цієї власності", - наголосив Саакашвілі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку одноголосно проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці". Перед цим Наглядова рада заблокувала поділ компанії на окремі вертикалі за європейською схемою. Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи звільнення Жмака, припустив, що воно може бути пов'язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента.

Саакашвілі Міхеіл (2155) Укрзалізниця (6841) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+6
шо,простые реформы опять не прошли? ну надо же...шось пороблэно
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23.03.2021 13:38
+5
Цей Саакашвілі просто геній по боротьбі із корупцією! Негайно підвищити платню цьому герою!
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23.03.2021 13:19
+4
Щось через УЗ вже проходить н-нний за рахунком "рефоматор" з семизначною з/п за місяць, а віз, вірніше старий засцяний плацкартний вагон радянського зразка - і нині там.
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23.03.2021 13:20
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Ну ось, знайшлась пропвжа.
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23.03.2021 13:17 Відповісти
Цей Саакашвілі просто геній по боротьбі із корупцією! Негайно підвищити платню цьому герою!
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23.03.2021 13:19 Відповісти
Жмак намагався реформувати Укрзалізницю, але за неї борються занадто великі групи інтересів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2476
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23.03.2021 13:42 Відповісти
Щось через УЗ вже проходить н-нний за рахунком "рефоматор" з семизначною з/п за місяць, а віз, вірніше старий засцяний плацкартний вагон радянського зразка - і нині там.
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23.03.2021 13:20 Відповісти
Давай, Миха, сноси их всех, кто если не ты
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23.03.2021 13:21 Відповісти
Миха:

"Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами ! - И Шоколадным Джо !"

к/ф "Лимонадный Джо",
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23.03.2021 13:25 Відповісти
Хого-Фого ?
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23.03.2021 13:35 Відповісти
за два года мы видим он снес разве что яйцо
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23.03.2021 13:50 Відповісти
А надо было бы, иначе это будет беспросветно
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23.03.2021 13:56 Відповісти
То чого ж Ви, сучі діти нічого не робите, щоб реанімувати залізницю????
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23.03.2021 13:24 Відповісти
"но за нее борются слишком большие группы интересов"

Конечно будут бороться, столько рельс на металлолом сдать можно....
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23.03.2021 13:38 Відповісти
шо,простые реформы опять не прошли? ну надо же...шось пороблэно
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23.03.2021 13:38 Відповісти
теперь окончательно видно что карлсон мудозвон
ну и где твои реформы за 10 дней, ведь порох уже не у руля, а 100% свой зелох
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23.03.2021 13:49 Відповісти
Этот пустомеля уже задолбал...
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23.03.2021 13:50 Відповісти
а как пели шо все лехко, это барыги все... а при барыгах хоть ввп рос
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23.03.2021 13:52 Відповісти
Так вроде бы зебилы нам ещё год назад обещали немцев в управление УЗ , а у жмака явно не немецкая фамилия , я так понял власть зебилов решила исправить свой косяк 🙂
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23.03.2021 14:02 Відповісти
видать, не пустили немцев. Нехай гівно, зато своє.
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23.03.2021 14:15 Відповісти
А может на немцах зе власть просто очередной хайп хотела сорвать , который так нравится таким как ты , избирателям нынешней власти
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23.03.2021 14:19 Відповісти
Кабмин полностью в руках Шмаркли, значит Жмака уволил сам преЗедент, который в своих видосиках рассказывает о своей борьбе с коррупцией. Ну а Саакашвили вообще ничего не решает, может только рассказывать обо всем как посторонний наблюдатель. Должность у него такая.
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23.03.2021 14:13 Відповісти
Ще один зелений "реформатор", альфонс Скічко зашкварився.

Національне антикорупційне бюро зобов'язали відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань глави Черкаської обладміністрації Олександра Скічко.


https://zmi.ck.ua/sotsium/nabu-zobov-yazali-vdkriti-krimnalnu-spravu-proti-golovi-cherkasko-oda-skchka.html

Чи не за те, що Скічко засекретив дерибан "Великого крадівництва"?

Черкаська ОДА засекретила ціни на будматеріали «Великого будівництва»

https://bykvu.com/ua/bukvy/cherkaska-oda-zasekretila-cini-na-budmateriali-velikogo-budivnictva/
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23.03.2021 14:15 Відповісти
Там еще есть, что реформировать? Вагоны на ходу разваливаются.
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23.03.2021 14:16 Відповісти
так она же, млять невыгодная, убыточная
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23.03.2021 14:25 Відповісти
так хто злив ахметке тендер на 50% полувагонів на 3 роки
по ціні нижче собівартості ?

або лещенко бреше , або Саакашвілі
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23.03.2021 14:40 Відповісти
всё верно сказал.
А канхветные и кацапы ненавидят Саакашвили в унисон.
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23.03.2021 17:00 Відповісти
Нічого нового, що Зелені нічого не збираються реформувати, тому що клоуни, а ляльководи - олігархи, які всім керують!!! Їм реформи не потрібні. Тому й Жмака звільнили. Подякуємо ідіотам, які голосували за зелену плісняву, яка роз'їдає країну!!!!
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23.03.2021 21:20 Відповісти
 
 