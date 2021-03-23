Три члени екіпажу загинули при спрацьовуванні катапульти на військовому літаку Ту-22 на аеродромі під Калугою, - Міноборони РФ

Три члени екіпажу далекого бомбардувальника Ту-22М3 загинули при позаштатному спрацьовуванні катапульти на аеродромі під Калугою.

Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"23 березня в ході планової підготовки на землі до польоту Ту-22М3 на аеродромі в Калузькій області сталося позаштатне спрацьовування системи катапультування. Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми, несумісні з життям", - заявили у військовому відомстві .

У Міноборони зазначили, що для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродром направлено комісію ВКС Росії.

Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник (за кодифікацією НАТО: Backfire), призначений для ураження морських і наземних цілей керованими ракетами та авіаційними бомбами.

Екіпаж Ту-22М3 - чотири людини.

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