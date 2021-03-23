Лубківський про розмову Байдена і Зеленського: Справа не тільки в першому контакті, а й у всій подальшій співпраці

Тривала багатомісячна відсутність телефонної розмови новообраного президента Сполучених Штатів з Володимиром Зеленським не є випадковістю або наслідком якихось технічних чи протокольних подій. Це - симптом, наслідок.

Про це заявив дипломат Данило Лубківський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я це сприймаю як наслідок останніх двох років президентства Володимира Зеленського. Багато експертів і аналітиків наводять широкий спектр можливих причин, які стримують цей перший контакт. Нема сенсу їх повторювати. Я собі дозволю підійти до цієї проблеми не з типової точки зору. Мені здається, що, серед іншого, цій владі бракує "свіжого повітря"", - зазначив Лубківський.

За словами дипломата, завжди є інтерес до розмови з людьми, які виконують місію або здатні зробити важливий - інтелектуальний, політичний, економічний - внесок у той чи інший процес.

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"Не менший інтерес викликають люди, які мають свіже мислення, бачення, які самі в переносному сенсі слова є "свіжим подихом" часу. Це завжди становить інтерес. Насправді, така телефонна розмова, про яку ми говоримо, це ж не просто розмова. Це – діалог цінностей, позицій та ідей. Ось про цей вимір і про цю "свіжість" я зараз кажу", - підкреслив Лубківський.

"І тут ми переходимо до найважливішого моменту. Так, відсутність телефонного дзвінка Джозефа Байдена до Володимира Зеленського – красномовна. Так, це симптом. Але діалог на найвищому рівні треба встановлювати. Тому я вірю, що така телефонна розмова відбудеться. Головне, щоб до цієї розмови Володимир Зеленський був готовий. І тут питання до всієї його політичної команди – про їхню готовність до цієї розмови. Бо справа полягає не лише в першому контакті, але й в усій подальшій співпраці", - підсумував дипломат.

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