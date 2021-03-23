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Лубківський про розмову Байдена і Зеленського: Справа не тільки в першому контакті, а й у всій подальшій співпраці

Лубківський про розмову Байдена і Зеленського: Справа не тільки в першому контакті, а й у всій подальшій співпраці

Тривала багатомісячна відсутність телефонної розмови новообраного президента Сполучених Штатів з Володимиром Зеленським не є випадковістю або наслідком якихось технічних чи протокольних подій. Це - симптом, наслідок.

Про це заявив дипломат Данило Лубківський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я це сприймаю як наслідок останніх двох років президентства Володимира Зеленського. Багато експертів і аналітиків наводять широкий спектр можливих причин, які стримують цей перший контакт. Нема сенсу їх повторювати. Я собі дозволю підійти до цієї проблеми не з типової точки зору. Мені здається, що, серед іншого, цій владі бракує "свіжого повітря"", - зазначив Лубківський.

За словами дипломата, завжди є інтерес до розмови з людьми, які виконують місію або здатні зробити важливий - інтелектуальний, політичний, економічний - внесок у той чи інший процес.

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"Не менший інтерес викликають люди, які мають свіже мислення, бачення, які самі в переносному сенсі слова є "свіжим подихом" часу. Це завжди становить інтерес. Насправді, така телефонна розмова, про яку ми говоримо, це ж не просто розмова. Це – діалог цінностей, позицій та ідей. Ось про цей вимір і про цю "свіжість" я зараз кажу", - підкреслив Лубківський.

"І тут ми переходимо до найважливішого моменту. Так, відсутність телефонного дзвінка Джозефа Байдена до Володимира Зеленського – красномовна. Так, це симптом. Але діалог на найвищому рівні треба встановлювати. Тому я вірю, що така телефонна розмова відбудеться. Головне, щоб до цієї розмови Володимир Зеленський був готовий. І тут питання до всієї його політичної команди – про їхню готовність до цієї розмови. Бо справа полягає не лише в першому контакті, але й в усій подальшій співпраці", - підсумував дипломат.

Повний текст інтерв'ю з дипломатом Данилом Лубківським читайте тут.

Автор: 

Байден Джо (2887) Зеленський Володимир (23810) США (22778) Лубківський Данило (46)


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Топ коментарі
+6
А когда это зелибоба общался с Байденом? В своих влажных фантазиях разве что
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23.03.2021 13:55
+6
...этой "власти" не хватает смачного подсрачника, на котором зелепузые долетят до Ростова
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23.03.2021 13:58
+5
Байдену не має про що говорити з клоуном. І він не буде з ним говорити. Комунікатором США і Заходу з клоуном виступає президент Литви Науседа, так як колись президент Польщі Квасневський виступав комунікатором США з Кучмою. Кілька днів тому Науседа побував в Україні і доніс блазневі потрібний месидж.
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23.03.2021 14:30
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А когда это зелибоба общался с Байденом? В своих влажных фантазиях разве что
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23.03.2021 13:55 Відповісти
Зєлюня готує б-бу з алігархатом і корупцією. Через три з половиною роки план буде вироблено, програму ухвалено... і в України буде інший президент.
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23.03.2021 14:25 Відповісти
Лубкивский о разговоре Байдена и Зеленского: Дело заключается не только в первом контакте, но и во всем дальнейшем сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8923
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23.03.2021 13:55 Відповісти
Тоб-то писюніста рояльного Держдеп не тільки слухати не хоче, а ще й бачити у наступному...
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23.03.2021 13:57 Відповісти
...этой "власти" не хватает смачного подсрачника, на котором зелепузые долетят до Ростова
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23.03.2021 13:58 Відповісти
Є два хитрі народи. (Не путати з розумними) Євреї та українці. От тільки євреї на****ть майже всіх, а українці як нікого, то хоча б один одного. А тут взагалі гремуча суміш. От чому не телефонує Байден....
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23.03.2021 13:59 Відповісти
В нас люди хочуть таких благ як в США чи Європі, але жити хочуть, як в рашкі. Не всі, але переважна більшість. Тобто хочуть і рибку їсти і знаєте куди сісти.... А так не вийде, бо вийде боком, як то вже не раз було в нашій сумній історії.
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23.03.2021 14:02 Відповісти
А що саме дасть Україні розмова Зеленського з Байденом і яку практичну користь вона принесе?
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23.03.2021 14:04 Відповісти
1. Зеля заявит что США наш стратегический партнер.
2. Мендель напишет что Байден восхищен успехами зели.
3. У электората чаще начнет выделяться слюна.

Дальше продолжать?
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23.03.2021 14:08 Відповісти
С ним никто и не будет разговаривать, потому что Байдену в западло говорить с этим ушлепком. Все что нужно ему передадут через консула в Киеве.
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23.03.2021 14:06 Відповісти
да все супер в отношениях, ну пока по крайней мере супер.
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23.03.2021 14:18 Відповісти
Ты не радуйся,Змея! Скоро выпустят меня!Домыслы поважного дипломата-отставника.Я ещё на заре победы Байдена писал.Байден в Украине не появится.Но работа будет.У Байдена -команда.Уже и Волкер появился.Есть прекрасный консенсус в Сенате.Есть санкции для проворовавшихся и вредителей.Будет и продолжение.Лично Байден занимается пандемией,Блинкен -внешним миром.Не надо видеть лужу там ,где она и не предвидится.Авианосец.,,Дуайт Эйзенхауер "комфортно разместился своей армадой в Средиземном море,отдельные его корабли -в Констанце.Весь московский улус в клещах.От Норвегии и до СирииОт Берингова пролива и до Шикотана.Московсий улус сегодня и не только, доказал,что у него на вооружении корабли- камикадзе ,подводные лодки -камикадзе,а теперь и стратегические самолёты- камикадзе.Это не значит,что нам надо почивать на лаврах.Это значит,что Украине вместе с НАТО и США ,нужно продолжать раскачивать московский улус,пока он не рассыплется в труху.Нужно подключать наших хакеров.Долг всегда платежом красен.
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23.03.2021 14:23 Відповісти
Байдену не має про що говорити з клоуном. І він не буде з ним говорити. Комунікатором США і Заходу з клоуном виступає президент Литви Науседа, так як колись президент Польщі Квасневський виступав комунікатором США з Кучмою. Кілька днів тому Науседа побував в Україні і доніс блазневі потрібний месидж.
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23.03.2021 14:30 Відповісти
Видать сделаный вывод администрации США из предыдущего телефонного разговора нашего "найвэлычнишого" с Трампом.
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23.03.2021 15:20 Відповісти
Когда Трамп стал президентом, Зе заискивал перед ним как мог , говорил что : мы в Украине берём с вас пример за ваши там какие то качества ..... Байден знает и видимо помнит про гуттаперчевого Зе О чем говорить с ним?
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23.03.2021 15:22 Відповісти
Лох і сатруднічєство... щось дуже вкладається в голові такі поняття
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23.03.2021 15:32 Відповісти
Байден не хоче розмовляти з гівнюком, оточеним російськими шпійонами..

а раптом шпійони зроблять запис розмови..
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23.03.2021 15:46 Відповісти
зеля труп
с трупом не разговаривают
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23.03.2021 17:37 Відповісти
Один президент США уже пообщался с Нелохом. В результате сам чуть не получил импичмент, а Нелох стал Моникой.
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23.03.2021 17:37 Відповісти
 
 