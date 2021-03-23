Апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, - Кулеба
Апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, визнавши його нікчемним і заснованим незаконно.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, визнав його недійсним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли", - зазначив Кулеба.
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БРАВО !!!
когда ж уже вата признает ничтожность дыры ???
Норвежский завод дизельных и поршневых двигателей принадлежал британской компании Rolls-Royce Group. В начале февраля Трансмашхолдинг сообщал, что намерен приобрести Bergen Engines. Однако Министерство юстиции Норвегии через некоторое время заявило, что эту сделку следует приостановить, так как она осуществляется предприятием из страны, с которой нет сотрудничества в области безопасности.-Вторник обещает быть богатым на события)))
https://t.me/mk_ru
Кулєба, поверни консульство в Марсель! Там і бідніші країни мають постійні представництва.