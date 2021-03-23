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Апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, - Кулеба

Апеляційний суд у Франції закрив т. зв.

Апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, визнавши його нікчемним і заснованим незаконно.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, визнав його недійсним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли", - зазначив Кулеба.

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бойовик (3414) тероризм (2866) Франція (3060) Кулеба Дмитро (3604)


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Апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3197
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23.03.2021 13:56 Відповісти
Когда мы уже наконец признаем дыру ничтожной и уничтожим убийц наших Героев.
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23.03.2021 13:57 Відповісти
Апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7257"
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23.03.2021 14:01 Відповісти
суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. ...

БРАВО !!!
когда ж уже вата признает ничтожность дыры ???
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23.03.2021 14:04 Відповісти
Министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила во вторник, что правительство страны приняло решение заблокировать сделку по продаже завода Bergen Engines российской компании Трансмашхолдинг из-за интересов национальной безопасности.
Норвежский завод дизельных и поршневых двигателей принадлежал британской компании Rolls-Royce Group. В начале февраля Трансмашхолдинг сообщал, что намерен приобрести Bergen Engines. Однако Министерство юстиции Норвегии через некоторое время заявило, что эту сделку следует приостановить, так как она осуществляется предприятием из страны, с которой нет сотрудничества в области безопасности.-Вторник обещает быть богатым на события)))
https://t.me/mk_ru
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23.03.2021 14:15 Відповісти
лайно попхалося додому!
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23.03.2021 14:17 Відповісти
Та це був лише філіал російського консульства. Так що товаріщі тільки переїдуть в родную говєнь на сусідню вулицю.
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23.03.2021 14:24 Відповісти
А перед тим кілька років Україна закрила українське консульство в Марселі. Сама, без рішення суду ))) Правильно! А набуя воно там, правда? Є ж російське!..
Кулєба, поверни консульство в Марсель! Там і бідніші країни мають постійні представництва.
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23.03.2021 14:22 Відповісти
 
 