Апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, - Кулеба

Апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, визнавши його нікчемним і заснованим незаконно.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т. зв. "Центр ДНР" у Марселі, визнав його недійсним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли", - зазначив Кулеба.

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