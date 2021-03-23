Входження України до Шенгенської зони сьогодні не на порядку денному, - віцепрем'єр Стефанишина
Питання входження України до Шенгенської зони на даний момент перебуває не на порядку денному.
Про це заявила віце-прем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в ході онлайнбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми можемо говорити про будь-що, але насамперед ми говоримо про приєднання України до Європейського Союзу... Думаю, що сьогодні це питання не на порядку денному", - сказала Стефанишина.
За її словами, сьогодні українці мають достатньо переваг у рамках "безвізу", наскільки це дозволяє епідеміологічна ситуація.
Топ коментарі
+5 5 копійок
показати весь коментар23.03.2021 14:08
+4 Йцу Кенг #461207
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+3 Топ Ган
показати весь коментар23.03.2021 14:12
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Сквозь грозы сиял лисапед Голозадька,
И Бучочка х***м нам путь указал!
На правое дело назначил он Ленку,
Налево он к Мендель не раз забегал!
Вообще вопрос детский. Как говориться: не на часі