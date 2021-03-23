Входження України до Шенгенської зони сьогодні не на порядку денному, - віцепрем'єр Стефанишина

Питання входження України до Шенгенської зони на даний момент перебуває не на порядку денному.

Про це заявила віце-прем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в ході онлайнбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо говорити про будь-що, але насамперед ми говоримо про приєднання України до Європейського Союзу... Думаю, що сьогодні це питання не на порядку денному", - сказала Стефанишина.

За її словами, сьогодні українці мають достатньо переваг у рамках "безвізу", наскільки це дозволяє епідеміологічна ситуація.

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