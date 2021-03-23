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Входження України до Шенгенської зони сьогодні не на порядку денному, - віцепрем'єр Стефанишина

Входження України до Шенгенської зони сьогодні не на порядку денному, - віцепрем'єр Стефанишина

Питання входження України до Шенгенської зони на даний момент перебуває не на порядку денному.

Про це заявила віце-прем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в ході онлайнбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо говорити про будь-що, але насамперед ми говоримо про приєднання України до Європейського Союзу... Думаю, що сьогодні це питання не на порядку денному", - сказала Стефанишина.

За її словами, сьогодні українці мають достатньо переваг у рамках "безвізу", наскільки це дозволяє епідеміологічна ситуація.

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євроінтеграція (502) Шенген (116) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+5
Шенген з недоумками при владі?
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23.03.2021 14:08
+4
такими темпами даже в Таежный союз уже не возьмут.....
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23.03.2021 14:04
+3
Входження України до Шенгенської зони сьогодні не на порядку денному, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 1676
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23.03.2021 14:12
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23.03.2021 14:03 Відповісти
такими темпами даже в Таежный союз уже не возьмут.....
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23.03.2021 14:04 Відповісти
Таежный союз еще надо заслужить...
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23.03.2021 15:14 Відповісти
в тайожний беруть всіх без розбору
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23.03.2021 23:59 Відповісти
Шенген з недоумками при владі?
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23.03.2021 14:08 Відповісти
И при прозрачной границе с козломордой мокшанской помойкой....Для начала надо закрыть любое безвизовое сообщение с лаптями.... Навсегда....
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23.03.2021 16:34 Відповісти
Новый гимн "слуг урода":

Сквозь грозы сиял лисапед Голозадька,
И Бучочка х***м нам путь указал!
На правое дело назначил он Ленку,
Налево он к Мендель не раз забегал!
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23.03.2021 14:09 Відповісти
Входження України до Шенгенської зони сьогодні не на порядку денному, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 1676
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23.03.2021 14:12 Відповісти
А зачем нам какой-то там Шенген?! Нам и по диппаспортам кругом дорога открыта!
Вообще вопрос детский. Как говориться: не на часі
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23.03.2021 14:15 Відповісти
На часі вхождение в БАП. Про вхождение в ЕС и его структуры при этой власти нужно забыть.
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23.03.2021 14:17 Відповісти
Что такое БАП? "Большой Арктический Песец"?
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23.03.2021 15:57 Відповісти
беня-ахметов-пинчук.
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23.03.2021 16:16 Відповісти
все ще мають надію затриматися в нинішньому стані - Беня і інші такі ж будуть сосати кров навіть з полутеплих трупів але не відпустять
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23.03.2021 14:19 Відповісти
Для того,щоб кудись вступати потрібно мати розум,а у шпанюків з підворотні є тільки 95 квартал. Базіки .
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23.03.2021 14:21 Відповісти
Чомусь так сильно януковощем засмерділо...
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23.03.2021 14:30 Відповісти
А ради чего Майдан устроили?!!! Ради чего воюем, военный сбор платим? Ради того что бы потерять Крым и обнищать?!
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23.03.2021 14:47 Відповісти
Вы сначала выясните зачем было голосовать за Ишака
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23.03.2021 15:56 Відповісти
Майдан был против уху евшего ворья при власти которое уже начало продавать страну целиком диктатору и маньяку путену . И то что потом вместо одного ворья пришло другое олигархическое ворье чтобы снова красть и брехать не вина тех людей кто стоял и погибал на Майдане и на фронте.
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23.03.2021 20:31 Відповісти
Як раз у ЄС нам ні до чого, а ось шенген - потрібен
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23.03.2021 23:56 Відповісти
 
 