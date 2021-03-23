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Новини
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"Просто призначили його винним за це все", - адвокат Найєм про вручення підозри Філімонову щодо подій під ОП

Адвокат Масі Найєм підтвердив вручення підозри своєму підзахисному, лідеру праворадикального руху "Гонор", колишньому члену праворадикального "Національного корпусу" Сергію Філімонову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

"Пишуть: кримінальне провадження – останні цифри 0422 – за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини четвертої статті 296, і частиною другою статті 194. Це кримінальне провадження за цими статтями зареєстровано. А підозра за частиною четвертої статті 296 Кримінального кодексу", – розповів Найєм.

Згідно з Кримінальним кодексом, стаття, за якою вручено підозру, передбачає покарання за "хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі ті провокатори, які підпалювали двері, били вікна під час акції біля ОП, встановлені і будуть відповідати згідно із законом, - Геращенко. ВIДЕО

Підозру було вручено близько 10-ї години ранку без присутності адвоката, а це порушення, каже Масі Найєм. Надалі захисник планує доводити, що підозра є необґрунтованою, зважаючи на те, які докази надасть обвинувачення.

"Я теж був на цій акції, бачив Сергія, і те, в чому вони його підозрюють – цього насправді не було. Нікому не було завдано тілесних ушкоджень, а вони вважають, що в нього з собою була якась зброя з метою завдати ушкодження. Крім того, наскільки мені відомо, ані він, ані його друзі, які були на цій акції, не завдали шкоди державній будівлі – на відео видно, що там є якісь малолітні особи. Просто знайшли Сергія, він активний громадянин. Просто призначили його винуватим за це все", – каже адвокат.

Масі Найєм припускає, що затримання Філімонова має на мені налякати суспільство.

Суд у справі Філімонова наразі ще не призначено.

Також читайте: Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено)

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Автор: 

акція (1454) Нацполіція (15163) протест (2397) Найєм Масі (140) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+8
ты бы "адвокат" лучше работу бы свою делал а не интервью с оценками раздавал
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23.03.2021 14:06
+7
С такими "адвокатами" и прокуроры не нужны. Это продолжение шоу для лохтората.

Show Must Go On.
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23.03.2021 14:09
+6
Власть сознательно давит патриотов.
Сейчас выбрана тактика запугивания протеста.
Очень плохо, когда люди у власти не знают истории.
Отсутствие публичной дискусии ведет к протесту, а при отсутствии реакции - к других, и не всегда "правильным" видам протеста. И очень бы не хотелось перехода в эту стадию.
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23.03.2021 14:30
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ты бы "адвокат" лучше работу бы свою делал а не интервью с оценками раздавал
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23.03.2021 14:06 Відповісти
С такими "адвокатами" и прокуроры не нужны. Это продолжение шоу для лохтората.

Show Must Go On.
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23.03.2021 14:09 Відповісти
Питання, чому Філімонов покинув Білецького? Відчув у собі гетьманський талант?
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23.03.2021 14:22 Відповісти
Задайте этот вопрос этим бросателям плюшевых мишек и поросят. Может и ответят.
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23.03.2021 14:25 Відповісти
новый мерс найему же нужно как-то оправдывать....
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23.03.2021 14:12 Відповісти
тут протест перейшов у літературні читання https://www.facebook.com/eugene.lir/videos/2016341945172645
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23.03.2021 15:11 Відповісти
Та не гони ! Масі - молодець! Всі захисники,що у справх Стерненко та Шеремета-ПРОФІ !!!
Вони ж повинні і суспільству інфо давати !
А С А В
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23.03.2021 16:06 Відповісти
ну тогда расскажи почему этот молодец не подал ходатайство об отводе судьи-сталиниста и почему не указал на нестыковки в доказательства ДО суда а не ПОСЛЕ
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23.03.2021 16:15 Відповісти
а кто еще должен отвечать за действия митингующих, как не организатор акции?

не боись, адвокат, другие подельники тоже будут. Что значит "назначили"? сам назначился, когда хаявил себя главным организатором акции.
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23.03.2021 18:11 Відповісти
а теперь соберись и попробуй изложить свои мысли заново. так чтобы тебя люди понимали
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23.03.2021 18:17 Відповісти
хуже не будет (с)
кидайте свинят или утят...
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23.03.2021 14:07 Відповісти
Ага! Розібратись як положено і покарати кого-попало. Класика.
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23.03.2021 14:17 Відповісти
А кто его ещё нанимает?слышала,что все дела простирает...
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23.03.2021 14:23 Відповісти
Власть сознательно давит патриотов.
Сейчас выбрана тактика запугивания протеста.
Очень плохо, когда люди у власти не знают истории.
Отсутствие публичной дискусии ведет к протесту, а при отсутствии реакции - к других, и не всегда "правильным" видам протеста. И очень бы не хотелось перехода в эту стадию.
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23.03.2021 14:30 Відповісти
То, може, нехай "патріоти", оголошуючи мирний протест, не нищать майно, яке потім буде відшкодовуватись не з їх кишень, а платників податків? І головне - вміють нести відповідальність, а не писати в соцмережах "мирний протест не почули - будемо по іншому", а коли взяли за яйця, починають розповідати про власний патріотизм і провокаторів?
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23.03.2021 15:41 Відповісти
Андрію, а може вже час?
Бо шипки б,ють та стіни розмалювують одні, а до відповідальності притягують та садять зовсім інших...
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23.03.2021 16:28 Відповісти
этот филимонов был организатором. Официальным. Кому еще отвечать за такую организацию, как не ему? Это первое.
Второе - кого задерживал и за что - видела вся Украина. Этот дебил который ножиком окна ковырял, рожу свою показывал на весь экран. Этот дебил даже маску не надел.
Конечно за свою тупость надо отвечать. Так что задержали именно тех кто творил чудеса под ОП. Видимо, считая, что при помощи нанесения краски на здание и побив окна, Зеленский сразу выпустит Стерненко.
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23.03.2021 18:14 Відповісти
це Порошенко з вами цяцькався
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23.03.2021 14:32 Відповісти
А говорит "адвокат" верно!
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23.03.2021 14:48 Відповісти
Ну здравствуй украинская Беларусь!
Татаров и Портнов - ФОРЕВЕР!!!
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23.03.2021 16:24 Відповісти
просто клоуны ненавидят тех кто не любит цирк
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23.03.2021 18:00 Відповісти
 
 