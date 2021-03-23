"Просто призначили його винним за це все", - адвокат Найєм про вручення підозри Філімонову щодо подій під ОП

Адвокат Масі Найєм підтвердив вручення підозри своєму підзахисному, лідеру праворадикального руху "Гонор", колишньому члену праворадикального "Національного корпусу" Сергію Філімонову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

"Пишуть: кримінальне провадження – останні цифри 0422 – за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини четвертої статті 296, і частиною другою статті 194. Це кримінальне провадження за цими статтями зареєстровано. А підозра за частиною четвертої статті 296 Кримінального кодексу", – розповів Найєм.

Згідно з Кримінальним кодексом, стаття, за якою вручено підозру, передбачає покарання за "хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

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Підозру було вручено близько 10-ї години ранку без присутності адвоката, а це порушення, каже Масі Найєм. Надалі захисник планує доводити, що підозра є необґрунтованою, зважаючи на те, які докази надасть обвинувачення.

"Я теж був на цій акції, бачив Сергія, і те, в чому вони його підозрюють – цього насправді не було. Нікому не було завдано тілесних ушкоджень, а вони вважають, що в нього з собою була якась зброя з метою завдати ушкодження. Крім того, наскільки мені відомо, ані він, ані його друзі, які були на цій акції, не завдали шкоди державній будівлі – на відео видно, що там є якісь малолітні особи. Просто знайшли Сергія, він активний громадянин. Просто призначили його винуватим за це все", – каже адвокат.

Масі Найєм припускає, що затримання Філімонова має на мені налякати суспільство.

Суд у справі Філімонова наразі ще не призначено.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.