"Людина не скло, її не заміниш": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля стін Печерського районного суду відбувається акція на підтримку затриманого після акції під Офісом Президента Владислава Сорда.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Уже бачимо, що вже почали вручати підозри. Тому багато людей заблоковані мусорами під будинками. Але я впевнений, що якщо зараз його (Сорда. - Ред.) не відпустять, то це теж буде мати наслідки", - зазначив Сергій Філімонов, якому вручили підозру.

Адвокат Сорда Дмитро Мазурок заявив, що прокурори просять для його обвинуваченого цілодобовий домашній арешт, тоді як адвокат наполягає на особистому зобов'язанні.

За словами Філімонова, те, що сталося під будівлею ОП, він вважає мирною акцією.

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Нагадаємо, сьогодні правоохоронці оголосили про підозру лідеру руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" щодо подій під ОП.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.















