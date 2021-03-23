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Новини Вирок Стерненку
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"Людина не скло, її не заміниш": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля стін Печерського районного суду відбувається акція на підтримку затриманого після акції під Офісом Президента Владислава Сорда.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Уже бачимо, що вже почали вручати підозри. Тому багато людей заблоковані мусорами під будинками. Але я впевнений, що якщо зараз його (Сорда. - Ред.) не відпустять, то це теж буде мати наслідки", - зазначив Сергій Філімонов, якому вручили підозру.

Адвокат Сорда Дмитро Мазурок заявив, що прокурори просять для його обвинуваченого цілодобовий домашній арешт, тоді як адвокат наполягає на особистому зобов'язанні.

За словами Філімонова, те, що сталося під будівлею ОП, він вважає мирною акцією.

Також читайте: "Просто призначили його винним за це все", - адвокат Найєм про вручення підозри Філімонову щодо подій під ОП

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці оголосили про підозру лідеру руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" щодо подій під ОП.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 01

Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 02
Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 03
Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 04
Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 05
Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 06
Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 07
Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 08
Людина не скло, її не заміниш: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда 09

Автор: 

протест (2397) суд (11674) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+16
Місць в тюрмах небагато. Зєля забув звільнити 8 000 патріотів, яких посадив Порох.
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23.03.2021 14:22
+12
Если вникнуть в ситуацию, то нарывается не зеля, а соя.
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23.03.2021 14:25
+11
Гопники пришли защищать гопников!
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23.03.2021 14:45
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Краще СПЄШИ на Х** ! А С А В !
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23.03.2021 15:21 Відповісти
От ты чепушило забавное... кроме мата ничего путного сказать не можешь? Съешь конфетку - может мозги заработают хоть ненадолго)
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23.03.2021 15:24 Відповісти
Для тебе,мусор,тільки ІДИ НА Х** !
А С А В !!!!!
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23.03.2021 15:31 Відповісти
А шо ти кожного разу закінчуєш «АСАВ» то ти так гавкаєш ?)
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23.03.2021 15:33 Відповісти
То , щоб до тебе,мусорський! нарешті дійшло
А С А В
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23.03.2021 15:40 Відповісти
Зрозуміло... дебіл
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23.03.2021 15:44 Відповісти
ну , нарешті
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23.03.2021 15:57 Відповісти
Та зрозуміло шо ти дебіл) а ти і цього зрозуміти не зможешь ))))
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23.03.2021 16:04 Відповісти
Ти що ПУТІН ???
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23.03.2021 16:08 Відповісти
Я ні... а от ти порохобот клятий ... тобі б лише розхитати лодку ... виходячи з принципу «чим гірше - тим краще» ... но нічого ти клята падлюка за це відповішь
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23.03.2021 16:19 Відповісти
Я -Українобот ! І дуже !!!!!!!!цим пишаюся !!!!!
Слава Україні !
Слава ПОЛІТВ"ЯЗНЯМ банкової !!!!!!
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23.03.2021 16:57 Відповісти
Уграїнобот кажешь? А чого прапор в тебе Німеччини та їм'я фейкове? То що ти бот... а ось який порохо чи путіно -бот то ще слідство встановить ... та з тебе також фейкового «політв'язня» зроблять🤣
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23.03.2021 17:02 Відповісти
Я працюю тут для України !І якраз у такій сфері,щоб таку фейко-маніпуло-рос бавовну мочити !
Так що ТИХШЕ будь !
Слава Україні ! ПОЛІТВ"ЯЗНЯМ !!!!!
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23.03.2021 17:18 Відповісти
А хто тебе вповноважив в медіапросторі стверджувати що звичайні бандюги є політв'язнями?
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23.03.2021 17:48 Відповісти
Є в мене така якість ,СОВІСТЬ ,називається .
Ти про неї ,скоріше, не чув.

В тебе аваков-АНГЕЛ .
У мене-4ОРТ !
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23.03.2021 18:08 Відповісти
Муссоліні разом з Чаушеску на тому світі тихенько ржуть: "Хе-хе, а нам ще легко обійшлося..."
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23.03.2021 14:52 Відповісти
Що серйозно? То Зеля таки диктатор? Чи ні? Чи в голові деяких дописувачів труха?
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23.03.2021 15:14 Відповісти
todi bude MAYDAN !!!!
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23.03.2021 14:53 Відповісти
А це в зв'язку з чим він буде?
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23.03.2021 15:12 Відповісти
В зв'язку з тим що йому так мариться ... бо тільки майдан це остання можливість повернути свого цукеркового барона до влади
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23.03.2021 15:18 Відповісти
Бачу дебілів досі не пропускає від кінця епохи бідності....
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23.03.2021 16:21 Відповісти
Бачиш ? То піди до дзеркала та ще на одного подивись
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23.03.2021 16:24 Відповісти
судей на кол
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23.03.2021 14:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/460978 Так тут же всё просто отличить : мусора - это полицейские , которые выполняют незаконные приказы.
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23.03.2021 15:00 Відповісти
Обезьяны не успокаиваются. Бабло глотают мешками...
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23.03.2021 15:06 Відповісти
Шо суки, за сколько продаётесь тут?
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23.03.2021 16:19 Відповісти
Слуги уроду продовжують загаджувати країну,своєю, антиукраїнською сранью
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23.03.2021 16:12 Відповісти
Птицу видно по полёту!
"..."Уже видим, что уже начали вручать подозрения. Поэтому многие люди заблокированы мусорами под домами......"
Лексикон железнозубой шантрапы из подворотни.
Мусоров на нажы, млять!
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23.03.2021 18:03 Відповісти
Ох, доиграется зеленая нечисть...диванные хомяки им не помогут.
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23.03.2021 23:53 Відповісти
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