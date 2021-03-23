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Новини Агресія Росії проти України
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Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати"

Рудьковський:

Ексміністр транспорту Микола Рудьковський, якому вручили підозру в організації викрадення в 2012 році тодішнього голови "Нафтогазвидобування" , нині нардепа "Слуги народу" Олега Семінського заявив, що після перебування в російській в'язниці, в разі загострення ситуації, готовий сам захищати Україну зі зброєю в руках.

Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

"Росія – це гідра ФСБ, яка тримає під контролем весь народ, вона його придавила до землі й дозволяє рухатися лише в межах того, що їм дозволяють. Кожному на своєму місці. Хоч генералу, хоч комусь іще. І вони всі відчувають, що вони ніхто. Ось це для мене різниця між Україною і Росією. В Україні хтось бегемотик, хтось мушка, комарик і тощо. Якщо подивитися на вулик, то в Росії людина – це не бджола, це не сота, не мед, це порожнеча..." – сказав Рудьковський.

На його думку, у РФ "усі розчавлені системою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Семінського просили поставити на контроль Офісу Президента, - джерело

"У них немає права голосу, вони не можуть собі дозволити розмірковувати. Це ми тут, в Україні, можемо міркувати. Повірте мені, мати право на свій погляд – це все! І після того, як я там посидів. .. Тим, хто пішов на фронт, я просто допомагаю, але якщо, не дай боже, щось завариться [між Україною і Росією серйозніше], я піду сам [воювати], тому що я розумію, що в Україні є що захищати – право на свій погляд", – зазначив бізнесмен.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $ 200 млн. Рудьковський, коментуючи причетність до викрадення ексглави "Нафтогазвидобування", заявив: Надумані твердження, які не мають нічого спільного з реальністю.

Автор: 

росія (65129) Рудьковський Микола (78)


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Топ коментарі
+25
Іди вже на контракт, воювака язиком.
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23.03.2021 14:24
+17
Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати" - Цензор.НЕТ 4751
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23.03.2021 14:52
+10
Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати" - Цензор.НЕТ 1649

...
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23.03.2021 14:43
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Рудьковский: "Если что-то заварится в Украине - пойду сам воевать. После тюрьмы в РФ я понимаю, что в Украине есть что защищать" - Цензор.НЕТ 9999
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23.03.2021 14:24 Відповісти
Іди вже на контракт, воювака язиком.
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23.03.2021 14:24 Відповісти
ні, такі як він тільки язиком. на контракт нехай хдуть хлопці зі Славути, Ізяслава. Ім немає що втрачати
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23.03.2021 14:49 Відповісти
Пройшло достатньо часу, щоб скласти реальне враження про акції на Банковій...

Але спочатку про давно минуле...

В 90-х роках, коли ми організовували набагато потужніші акції за Незалежність України і проти влади кпсс-також були різного роду провокації, але в підсумку - ми перемогли... І зауважте, що всі закони, які мали змінити наше життя ініціювалися і вносилися лише РУХівцями, А "кравчуки" лише заважали їх прийняттю і вносили "поправки" які дозволяли "дерибанити", гребти під себе - на таких принципах формували і виконавчу та судову влади (маючи абсолютну більшість в парламенті). Що тягнеться й донині...

А нині - багато тих, хто дійсно здатний творити подалася ще й в трудову міграцію...

Нами акції планувалися і чітко організовувалися..

Наприклад, в нас були загони правопорядку, завданням яких було виявляти провокаторів і здавати їх міліції, - бо ми чітко розуміли, що розбитою вітриною чи підпаленими дверима обкому кпсс- Незалежність України не завоюєш, перемоги не здобудеш, але на цьому успішно зіграє проти нас та наших інтересах пропагандистська машина кгб....

Я ще якось зрозумів би організаторів акції на Банковій, якби вони витягли ЗЕ, чи ЗЕлених "єрмаків" і підпалили їх чи бодай облили фарбою, але палити двері чи вивіску "президент" і малювати стіни... ??? Чому ж провокаторів не присікли та не здали поліції???

А те, що було вчинене - це свідчить лише про низьку креативність та організаторські здібності організаторів акції. Бо, якщо немає клепки - то назавжди?! І такі "організатори" привести до перемоги не здатні- навіть теоретично, бо це прояв безсилля...

Акції мають розпочинатися та проходити мирно, збільшуючи їх масовість ( в т.ч. і по регіонах). А от потім, коли вони сягнуть критичної маси... - тут є кілька варіантів розвитку подій. У всякому випадку - не громити вікна, а тих, хто за ними сидить...

Наступне, - про дії влади і її жандармів...

Ось тут якраз - все дуже чітко і зрозуміло... Так було все задумано і чітко зрежисовано... Бо коли поліція не втрутилася навіть тоді, коли розпочався "бардак" - є тому однозначним доказом, що "так задумано"...

Використати дії протестантів (хоча, на мою думку, - штатних провокаторів), щоб:

-дискредитувати саму ідею протестів
- показати, що їх організатори не здатні бути будівничими , а лише громилами... Що їх підтримувати не слід...
-нажити на цьому собі (владі) політичний капітал (для чого й збирають позачергове засідання парламенту)
-та й навіть на цьому - черговий раз "урвати" (бо ремонт фасаду коштує максимум 50 тис. грн, а не 2 мільйони)

Роль організаторів має полягати в продуманості, яка здатна привести до успішного результату... А де їх об'єднавча, чи хоча б координуюча роль? Бо коли в одні дні протестуватимуть ФОПи, на другий- "євробляхери", на третій- медики та вчителі, на четвертий - проти комунальних тарифів, на п'ятий - проти свавілля судів, на шостий -націоналісти, на сьомий- проти зрадників і гри в піддавки з Путіним...., то для роботи в Армії, поліції - для досягнення спільної мети.... не залишається й часу... Не кажучи вже про формування майбутніх держструктур, та вироблення чіткої програми їх діяльності, підбору в них кадрів - щоб не повторити непоправних помилок минулого... коли на зміну вигнаним одним бандитам у владі - прийшли інші... але бандити...
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23.03.2021 14:53 Відповісти
Ааааа)))))))
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23.03.2021 14:25 Відповісти
Ух ты...У Зе команды конкурент или пополнение клоунов?
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23.03.2021 14:26 Відповісти
клоун
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23.03.2021 14:36 Відповісти
вірю!
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23.03.2021 14:30 Відповісти
Горбатого могила исправила?
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23.03.2021 14:34 Відповісти
Социалист прозрел? Несмотря на то, что... Не доверяю, хотя всякое может быть. Все же пусть выскажется на счет 3,14-расов Мороза, Ткаченка, Бокия ..
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23.03.2021 14:35 Відповісти
Луценко забыл.
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23.03.2021 14:36 Відповісти
Ворюга...Что только не бла..бла..бла...только бы не посадили и бабло украденное отдавать не пришлось.
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23.03.2021 14:35 Відповісти
Уже всё заварено, иди на передок с калашом.
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23.03.2021 14:35 Відповісти
А чому його так швидко випустили????
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23.03.2021 14:39 Відповісти
так иди и воюй на контракт, сцыкло брехливое... надо еще выяснить, что ты на параше делал перед нарами....
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23.03.2021 14:42 Відповісти
Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати" - Цензор.НЕТ 1649

...
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23.03.2021 14:43 Відповісти
Тут я з ним повністю згоден.
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23.03.2021 14:43 Відповісти
Бачу- зе, рудьковський, та Федір кладуть життя за Україну! 😃
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23.03.2021 16:00 Відповісти
Людиною стати ніколи не пізно.
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23.03.2021 21:53 Відповісти
Легко казаться, очень трудно быть. На федора не нужен нож, ему с три короба наврешь.... Вот честно, вы думаете, что все дурнее вас?
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24.03.2021 00:16 Відповісти
Воевать поедет на инвалидной коляске под капельницей. Пусть ещё одеялко клетчатое отдолжит, вояка хренов.
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23.03.2021 14:45 Відповісти
як би ж то таким редкопадлим можна було вірити.
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23.03.2021 14:46 Відповісти
на коляске с пледом и в памперсе, но зато с автоматом в руках
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23.03.2021 14:46 Відповісти
Та со шлюхами ты в париж полетишь, защитник херов
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23.03.2021 14:49 Відповісти
шлюхи ему уже не дают....
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23.03.2021 14:50 Відповісти
Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати" - Цензор.НЕТ 4751
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23.03.2021 14:52 Відповісти
Пиар.
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23.03.2021 14:56 Відповісти
Хтось готовий на війні мити поряд цю продажну шкуру?
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23.03.2021 15:03 Відповісти
не мити, а мати... Цензор, чому не можна виправляти коментарі?
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23.03.2021 15:52 Відповісти
По моему это "что то " уже заварилось.
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23.03.2021 15:08 Відповісти
А что, он разве уже встал с инвалидной колясочки, вояка?
Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати" - Цензор.НЕТ 3349
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23.03.2021 15:12 Відповісти
пойду сам воевать....))) пришла повестка в военкомат, свалил за границу, в Германию, к своему дяде в 1986
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23.03.2021 16:43 Відповісти
Если прозрел- хорошо! Но, кажется, что это пиар-ход.
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23.03.2021 15:18 Відповісти
Вот именно, трудно представить его в инвалидной коляске с шаурмой, тьху, оговорился, с "калашем". Шаурма это в другого "воителя" или в нём.
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23.03.2021 15:27 Відповісти
Плед не забудь,КАЛИЧ!!!)
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23.03.2021 15:24 Відповісти
Буде комбатом плєдових військ
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23.03.2021 15:27 Відповісти
Хорошо подумал и решил примазаться к новой власти. Но сейчас дураков нет, его никто в свою партию не возьмет.
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23.03.2021 15:54 Відповісти
.

мой ты зайчик..
под клетчатым одеялом полежал, отдохнул.. потом потанцевал....
ну и на западный фронт. А как же еще
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23.03.2021 15:55 Відповісти
У особей русского мира, присутствует огромное желание нанести ракетный удар по инфраструктуре и военным обьектам Украины.

Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати" - Цензор.НЕТ 8364

Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати" - Цензор.НЕТ 7737
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23.03.2021 16:17 Відповісти
Рудьковський - то Кива на мінімалках. Якщо алкашів у армії величають "аватарами", то даний пан може започаткувати нову расу - "снігодуви" або "дорогожери".
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23.03.2021 16:24 Відповісти
Му#ак конечно, но сказал правильно😁
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23.03.2021 16:28 Відповісти
Так что ты порожняк гонишь ?понты голимые кидаешь ?на украине война уже семь лет!!!че ты не воюешь.
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23.03.2021 16:44 Відповісти
але ж він надіється,що йому вірять і не даремно надіється,бо ідіотів пару десятків тисяч знайдеться!
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23.03.2021 16:51 Відповісти
колясочные войска? или на тачанке?
вояка блин...
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23.03.2021 17:38 Відповісти
слово - не воробець - вилетіло - не спіймаєш !

На жаль , у нонішній ситуації москалі грають на ескалацію
Великі війська стоять уже давно на сході , у окупованому Криму нарощується групіровка .
Зараз - на півночі -в Білорусії зафіксовані рухи броньованих колон у західньому напрямку ...
+ до сих пір є військові сили у Придністровьї .
+ внутрішні проросійські сили не знищені ! Вони нагло є депутатами різних рівнів , у т.ч. і у ВРУ
Так що ... прийду та провірю наявність та склад твого "тривожного рюкзачка"
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23.03.2021 21:29 Відповісти
ох и писдун! воевать он пойдет ! патриотизм на себя натягивает, как волк -шкуру - шоб не убили возле дома . .... воевать!
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24.03.2021 10:55 Відповісти
врет ! оно в сидело в украинской тюрьме , и она ему показалась лучше ,потому что ему было кому тут помогать ,и сидело оно как царь. сидело бы оно в обычной хате так нечего сравнивать было бы. паскуда
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24.03.2021 10:59 Відповісти
Вилкой и телефоном пойдёт защищать в ресторан ближайший
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25.03.2021 17:23 Відповісти
 
 