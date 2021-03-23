Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати"

Ексміністр транспорту Микола Рудьковський, якому вручили підозру в організації викрадення в 2012 році тодішнього голови "Нафтогазвидобування" , нині нардепа "Слуги народу" Олега Семінського заявив, що після перебування в російській в'язниці, в разі загострення ситуації, готовий сам захищати Україну зі зброєю в руках.

Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

"Росія – це гідра ФСБ, яка тримає під контролем весь народ, вона його придавила до землі й дозволяє рухатися лише в межах того, що їм дозволяють. Кожному на своєму місці. Хоч генералу, хоч комусь іще. І вони всі відчувають, що вони ніхто. Ось це для мене різниця між Україною і Росією. В Україні хтось бегемотик, хтось мушка, комарик і тощо. Якщо подивитися на вулик, то в Росії людина – це не бджола, це не сота, не мед, це порожнеча..." – сказав Рудьковський.



На його думку, у РФ "усі розчавлені системою".

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"У них немає права голосу, вони не можуть собі дозволити розмірковувати. Це ми тут, в Україні, можемо міркувати. Повірте мені, мати право на свій погляд – це все! І після того, як я там посидів. .. Тим, хто пішов на фронт, я просто допомагаю, але якщо, не дай боже, щось завариться [між Україною і Росією серйозніше], я піду сам [воювати], тому що я розумію, що в Україні є що захищати – право на свій погляд", – зазначив бізнесмен.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $ 200 млн. Рудьковський, коментуючи причетність до викрадення ексглави "Нафтогазвидобування", заявив: Надумані твердження, які не мають нічого спільного з реальністю.