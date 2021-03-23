"За ці 3 роки ми повинні розуміти як мінімум, коли Україна буде членом НАТО", - віцепрем'єр Стефанішина
Україна в найближчі три роки має зрозуміти, коли зможе стати членом НАТО. Зараз Київ готовий отримати План дій щодо членства в Альянсі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
За її словами, рішення про отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО найближчим часом.
"Вважаю, що за ці 3 роки ми повинні розуміти, як мінімум, коли Україна буде членом НАТО ... Сьогодні НАТО формує стратегію на наступні 10 років, і я впевнена, країни Альянсу дадуть відповідь на питання, коли ж Україна буде в НАТО" , - зазначила віцепрем'єр.
Топ коментарі
+12 Fly Flyiovich
показати весь коментар23.03.2021 14:29
+11 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар23.03.2021 14:28
+10 Топ Ган
показати весь коментар23.03.2021 14:27
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https://censor.net/ru/news/3255033/dva_goda_u_ukrainy_net_glavy_missii_pri_nato_a_my_boremsya_za_chlenstvo_v_alyanse_lubkivskiyi
Сумма сделки должна была составить 150 миллионов евро, объявлено о ней было в начале февраля этого года. Однако затем продажей https://lenta.ru/news/2021/03/09/stop/ заинтересовалось контрразведывательное Управление национальной безопасности королевства.
зеля зробить за три роки..
а петя ? п'ять вже пройшло..
поки зеля виграє..
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский
Что Вы хотите от этих тупых глашателей они по бумажке читают что им дали думать не хотят напрягают извилину когда деньги пересчитывают ложа в свой карман стадо статистов и дешевых актеров
https://censor.net/ru/resonance/3254927/sbu_razoblachila_rossiyiskogo_shpiona_podpolkovnika_nalogovoyi_militsii_kotoryyi_deyistvoval_s_sanktsii
скільки років петі треба на судову реформу ? 3,5,7, 10 ?
но с ЭТИМИ даже и через 10 лет этого не будет.
2. США показал СССР, не то что ******** зачуханой
3. Меморандум. Вот камень преткновения
Но с этими зелеными наверно этого не будет уже.
https://censor.net/ru/news/3255033/dva_goda_u_ukrainy_net_glavy_missii_pri_nato_a_my_boremsya_za_chlenstvo_v_alyanse_lubkivskiyi.
Все інше, зелена локшина, на вуха "мудрого" наріду.
Бубочка явно стал понимать, что до конца каденции досидеть ему вряд ли удастся.