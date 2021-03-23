"За ці 3 роки ми повинні розуміти як мінімум, коли Україна буде членом НАТО", - віцепрем'єр Стефанішина

Україна в найближчі три роки має зрозуміти, коли зможе стати членом НАТО. Зараз Київ готовий отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, рішення про отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО найближчим часом.

"Вважаю, що за ці 3 роки ми повинні розуміти, як мінімум, коли Україна буде членом НАТО ... Сьогодні НАТО формує стратегію на наступні 10 років, і я впевнена, країни Альянсу дадуть відповідь на питання, коли ж Україна буде в НАТО" , - зазначила віцепрем'єр.

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