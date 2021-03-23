Ситуація в Криму погіршується в багатьох сферах. Деокупація півострова - пріоритет для України, - Разумков
Ситуація в окупованому РФ Криму зараз погіршується в різних аспектах життєдіяльності, а деокупація півострова є пріоритетом для України.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на зустрічі з головою палати депутатів Люксембургу Фернаном Етгеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
"Ситуація в Криму продовжує погіршуватися в багатьох сферах життєдіяльності: від мілітаризації до порушення прав людини та основоположних свобод, а також тривалих загроз екологічній безпеці регіону", - сказав Разумков.
Також спікер зазначив, що Україна виского цінує те, що Люксембург послідовно підтримує і є співавтором всіх без винятку резолюцій Генасамблеї ООН з українського питання в контексті російської збройної агресії на Донбасі та окупації Криму.
Разумков також відзначив стрімкий розвиток останнім часом відносин між Україною і Люксембургом. "Люксембург входить у десятку країн ЄС за обсягом інвестицій в Україну. За дев'ять місяців минулого року надійшло майже 1,2 млрд дол. США прямих інвестицій", - сказав він.
За його словами, Верховна Рада приймає рішення, які сприятимуть залученню інвестицій.
"У стінах українського парламенту було прийнято низку законопроєктів, щоб залучити додаткові інвестиції з іноземних держав, сподіваюся, і з Люксембургу", - сказав Разумков.
Водночас він наголосив, що Україні треба ще багато чого змінити, в тому числі й на законодавчому рівні, щоб наблизитися до стандартів ЄС у різних сферах економіки.
У ході зустрічі розглядалося також питання завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
"На жаль, ми добре знаємо, чим закінчуються такі проєкти, і як в один момент, так званий, енергетичний проєкт стає елементом тиску", - сказав спікер, додавши, що "Північний потік-2" може стати таким елементом тиску.
Він наголосив, що Україна є надійним транзитером російського газу в ЄС, але зазначив при цьому, що "на жаль, ми не можемо назвати Росію надійним енергопостачальником".
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