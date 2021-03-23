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Новини Окуповані території
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Ситуація в Криму погіршується в багатьох сферах. Деокупація півострова - пріоритет для України, - Разумков

Ситуація в Криму погіршується в багатьох сферах. Деокупація півострова - пріоритет для України, - Разумков

Ситуація в окупованому РФ Криму зараз погіршується в різних аспектах життєдіяльності, а деокупація півострова є пріоритетом для України.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на зустрічі з головою палати депутатів Люксембургу Фернаном Етгеном, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на пресслужбу ВР.

"Ситуація в Криму продовжує погіршуватися в багатьох сферах життєдіяльності: від мілітаризації до порушення прав людини та основоположних свобод, а також тривалих загроз екологічній безпеці регіону", - сказав Разумков.

Також спікер зазначив, що Україна виского цінує те, що Люксембург послідовно підтримує і є співавтором всіх без винятку резолюцій Генасамблеї ООН з українського питання в контексті російської збройної агресії на Донбасі та окупації Криму.

Разумков також відзначив стрімкий розвиток останнім часом відносин між Україною і Люксембургом. "Люксембург входить у десятку країн ЄС за обсягом інвестицій в Україну. За дев'ять місяців минулого року надійшло майже 1,2 млрд дол. США прямих інвестицій", - сказав він.

За його словами, Верховна Рада приймає рішення, які сприятимуть залученню інвестицій.

"У стінах українського парламенту було прийнято низку законопроєктів, щоб залучити додаткові інвестиції з іноземних держав, сподіваюся, і з Люксембургу", - сказав Разумков.

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Водночас він наголосив, що Україні треба ще багато чого змінити, в тому числі й на законодавчому рівні, щоб наблизитися до стандартів ЄС у різних сферах економіки.

У ході зустрічі розглядалося також питання завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"На жаль, ми добре знаємо, чим закінчуються такі проєкти, і як в один момент, так званий, енергетичний проєкт стає елементом тиску", - сказав спікер, додавши, що "Північний потік-2" може стати таким елементом тиску.

Він наголосив, що Україна є надійним транзитером російського газу в ЄС, але зазначив при цьому, що "на жаль, ми не можемо назвати Росію надійним енергопостачальником".

Крим (14139) Північний потік (2461) деокупація (950) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+10
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 7848
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23.03.2021 14:37
+7
И это хорошо, что ухудшается!!!
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 9639
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23.03.2021 14:38
+5
...твой приоритет, чмо пучеглазое - чтобы люди активнее несли вещи в твои ломбарды...
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 4922
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23.03.2021 14:38
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Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 7848
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23.03.2021 14:37 Відповісти
И это хорошо, что ухудшается!!!
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 9639
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23.03.2021 14:38 Відповісти
...твой приоритет, чмо пучеглазое - чтобы люди активнее несли вещи в твои ломбарды...
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 4922
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23.03.2021 14:38 Відповісти
вы будете смеяться, но праздник еще не закончился

В Суэцком заливе Красного моря произошло столкновение российского военного танкера "Кола" и сухогруза, следующего под флагом Барбадоса. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского https://topwar.ru/armament/fleet/ флота .

Как следует из сообщения, иностранный сухогруз "Арк Роял", нарушил правила судоходства и задел кормовую часть российского военного танкера "Кола". В результате столкновения на "Коле" пострадавших нет, разлива топлива нет, танкер продолжает выполнение задачи по сопровождению корвета "Стойкий".

Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 6785
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23.03.2021 14:39 Відповісти
кола..рюсський креатив..
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23.03.2021 14:42 Відповісти
Люксембургу не понять, как можно отнять территорию в 1000 люксембургов.
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23.03.2021 14:46 Відповісти
Путь засохнут . Может быть прозреют . Пока не наблюдается протестов . Хотя бы таких "хороводов" , как в Беларуси .
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23.03.2021 14:48 Відповісти
Ну это понятно ,что приоритет -про Крым зекретине можно ещё лет десять брехливые популистские видосики снимать,а в Донбассе действовать надо -нах оно зебобе надо...
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23.03.2021 14:52 Відповісти
Вообще на крысм фиолетово.
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23.03.2021 14:58 Відповісти
Деоккупация полуострова - приоритет для Украины/ очередное кукареканье кодлана Коломойского. Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак/ конституционный порядок в Крыму будет восстановлен, - МИД/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба
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23.03.2021 15:10 Відповісти
Населення вже скоро без трусів ходити буде через «діяльність таких ефективних управлінців», а вони все собі пріоритети вишукують...
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23.03.2021 15:21 Відповісти
А нужна ли Украине та деокупация? Экономхомут на шею и 2 млн кровных врагов. Лучше пусть будет как есть: РоССия - враг и оккупант, санкции и прочие вкусняшки
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23.03.2021 15:31 Відповісти
КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЛОНЧАКОВОЙ ПУСТЫНЕЙ!
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23.03.2021 15:33 Відповісти
вот тогда он и вернётся. Вот радость будет!
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23.03.2021 16:30 Відповісти
Ситуація в Криму погіршується в багатьох сферах. Деокупація півострова - пріоритет для України, - Разумков - Цензор.НЕТ 6039
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23.03.2021 17:15 Відповісти
Пишите правильно
Ситуация на Крыме ухудшается
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23.03.2021 17:47 Відповісти
 
 