Від 2 до 12 років в'язниці: в Раду внесли законопроєкт про кримінальну відповідальність за насильство щодо медиків
Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування подали до Верховної Ради законопроєкт № 5124, яким передбачається встановлення кримінальної відповідальності за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Комітету у Facebook.
"Погроза вбивством буде каратися позбавленням волі на строк до 2 років, умисне завдання побоїв легкої або середньої тяжкості - до 5 років, важких ушкоджень - від 5 до 12 років", - сказано в повідомленні.
Як повідомив голова Комітету Михайло Радуцький, зараз в Україні в нормативно-правовій базі немає спеціального складу злочину в разі нападу на медпрацівника або фармацевта.
Зазначають також, що з початку пандемії випадків невмотивованого насильства проти працівників швидкої стає все більше.
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Вот и представь: отдубасил какой-нибудь быдляк врача скорой, а ему штраф или в крайнем случае условное. Так он и дальше быковать будет. А вот если будет знать, что впаяют реальный срок - 100 раз подумает, прежде чем лезть в драку.
ИМХО конечно, но думаю, что все работники экстренных служб должны быть защищены особенно сильно.
2. За риск предусмотрены доплата.
3. Логика, что усиление наказания заставляет 100 раз подумать - не работает.
4. Чем хулиганские действия против медика хуже, чем такие же действия против остальных? По логике п. 3 почему бы просто не поднять степень наказания за хулиганские действия против всех вплоть до расстрела на месте. А чё, 10000 раз подумают! (сарказм).
Или кроме медиков - остальные не люди?
Зачем плодить законы, когда должен быть ОДИН закон для ВСЕХ??
То, что по статистике и достается в 22 раза чаще - не делает их более привилегированными в защите ! Так как в защите ОДИНАКОВО нуждаются ВСЕ кто подвержен нападению !!!
Вот если бы в статистке писали, что их бьют СИЛЬНЕЕ чем всех остальных - то можно было бы рассуждать о чем то...
А так - весьма странные выборочный подход к защите одних, и других !
По вашей логике. если тебя отдубасят 1 раз - то ты не нуждаешься в такой же защите как и медик ?
А законов на принимать можно таких, что потом спрашивать не с кого будет. Все уедут туда, где спрашивают не за 6000 гривен.
Кстати, Эдуард. В Харькове аврал. Не хватаем медиков и медперсонала. Идет набор. Не упусти свой шанс.
https://www.0629.com.ua/news/3056006/mariupolec-nasmert-sbil-velosipedista-i-polucil-uslovnyj-srok-foto Мариуполец насмерть сбил велосипедиста и получил условный срок
20 сентября 2020 года автомобиль сбил велосипедиста. Мужчина умер в больнице, а водитель получил условный срок.
Обвиняемый пояснил, что ехал 60-70 км в час, пытался затормозить перед велосипедистом, но не успел.
При совдепі подібне було, підвищили покарання за згвалтування, так жертв стали вбивати. Не дай Бог, ще раз на ті ж граблі
Маразм крєпчал...
Підстолом!
Когда я взгромоздился на стул,
То было поздно и лил дождь
И сыро было в мире.
Слесарей , горничных и водителей трамвая можно?
Чем они отличаются?
Про равноправие слышал?
А про равноправие я слышал. Только для психически больных, и в соответствующих медицинских заведениях. Вас там вылечат. Всех. Без исключения.
Беспросветный дебилизм.
В то время, когда зарплаты по указанным категориям отличались раза в 3. Это не уравниловка? Тебе не ведомо, что минимальную пенсию в Украине получает больше половины пенсионеров, ранее ведущих специалистов в разных отраслях. Это не уравниловка???
Так как отказывая в помощи или давая помощь поздно, не полностью или некомпетентно - медики ставят под угрозу жизни и здоровье тех, кто нуждался в их помощи ! И в этих случаях люби, на мой взгляд вправе как минимум набить морду такому "медику"! Спокував тем самым того к выполненению своих обязанностей, тем более, что иногда перенести "ожидания" смертельно опасно !