Від 2 до 12 років в'язниці: в Раду внесли законопроєкт про кримінальну відповідальність за насильство щодо медиків

Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування подали до Верховної Ради законопроєкт № 5124, яким передбачається встановлення кримінальної відповідальності за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Комітету у Facebook.

"Погроза вбивством буде каратися позбавленням волі на строк до 2 років, умисне завдання побоїв легкої або середньої тяжкості - до 5 років, важких ушкоджень - від 5 до 12 років", - сказано в повідомленні.

Як повідомив голова Комітету Михайло Радуцький, зараз в Україні в нормативно-правовій базі немає спеціального складу злочину в разі нападу на медпрацівника або фармацевта.

Зазначають також, що з початку пандемії випадків невмотивованого насильства проти працівників швидкої стає все більше.

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