Депутат ОТГ на Миколаївщині під час конфлікту з жителями через спиляне дерево вистрілив із "травмата" в чоловіка, - Нацполіція

Депутат однієї з миколаївських ОТГ застосував травматичний пістолет, захищаючись від місцевого жителя під час конфлікту через спиляне дерево.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївщини.

22 березня близько 21:20 у Первомайське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 44-річний житель району зазнав тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального поранення ноги.

Правоохоронці встановили, що пригода сталася біля залізничного переїзду, розташованого неподалік селища Бандурка Первомайського району, де в 46-річного депутата однієї з ОТГ виник конфлікт із чотирма місцевими жителями через його зауваження про спиляне дерево. Під час сутички, захищаючись, громадянин дістав пістолет травматичної дії і вистрілив, влучивши в одного з чоловіків.

За цим фактом відділення дізнання проводить досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Пістолет поліцейські вилучили.

Зараз у справі призначена судово-медична експертиза, за результатами якої будуть прийматися подальші процесуальні рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж