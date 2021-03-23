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Депутат ОТГ на Миколаївщині під час конфлікту з жителями через спиляне дерево вистрілив із "травмата" в чоловіка, - Нацполіція

Депутат ОТГ на Миколаївщині під час конфлікту з жителями через спиляне дерево вистрілив із

Депутат однієї з миколаївських ОТГ застосував травматичний пістолет, захищаючись від місцевого жителя під час конфлікту через спиляне дерево.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївщини.

22 березня близько 21:20 у Первомайське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 44-річний житель району зазнав тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального поранення ноги.

Правоохоронці встановили, що пригода сталася біля залізничного переїзду, розташованого неподалік селища Бандурка Первомайського району, де в 46-річного депутата однієї з ОТГ виник конфлікт із чотирма місцевими жителями через його зауваження про спиляне дерево. Під час сутички, захищаючись, громадянин дістав пістолет травматичної дії і вистрілив, влучивши в одного з чоловіків.

За цим фактом відділення дізнання проводить досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Пістолет поліцейські вилучили.

Зараз у справі призначена судово-медична експертиза, за результатами якої будуть прийматися подальші процесуальні рішення.

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депутат (1775) Миколаївська область (2271) Нацполіція (15163) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+14
Не факт. Ведь дерево незаконно спилили местные правонарушители, так что депутат скорее защищался от ОПГ.
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23.03.2021 14:53
+11
НА РОССИИ УПАЛ И РАЗБИЛСЯ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-22 М)))
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23.03.2021 14:56
+10
Меньше читайте на ночь савецких газет... На расее при запуске двигателей "вышел" экипаж. Принудительный "выход" экипажа на данном типе активируется переключением тумблера командиром. Так что есть предложение присвоить командору звание героя Украины.
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23.03.2021 14:59
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Депутат одной из Николавских ОПГ, похоже?
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23.03.2021 14:51 Відповісти
Не факт. Ведь дерево незаконно спилили местные правонарушители, так что депутат скорее защищался от ОПГ.
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23.03.2021 14:53 Відповісти
От ОТГ, то есть от тех кто его выбирал.
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23.03.2021 14:54 Відповісти
А де про це написано?Може то депутат пиляв дерево?
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23.03.2021 14:55 Відповісти
Написано тут :"где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве."
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23.03.2021 14:58 Відповісти
Ну так всё верно, пилить и распиливать в этой стране можно только депутатам.
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23.03.2021 15:35 Відповісти
Как Пашинский? 😉
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23.03.2021 15:56 Відповісти
Почему как? Разные случаи, к чему их под одну гребенку подводить?
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23.03.2021 15:57 Відповісти
И в чем разница? Свой-чужой? Стояли мирно, бабу не трогали, бутылкой не били.
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23.03.2021 16:02 Відповісти
Я из новости всех подробностей не увидел. Впрочем - не знаем мы точно всех подробностей и с Пашинским.
Если депутат сделал замечание 4м черным лесорубам о том, что они совершают преступление и на него поперли отбить почки - то он вполне имел право на самозащиту.

На Пашинского перла не группа лиц, а один человек, но если была угроза жизни и здоровью Пашинского - он также имел право на самооборону. Есть, правда, существенный нюанс в нашем законодательстве по поводу превышения допустимых границ самообороны - если на тебя нападает группа лиц - эта статья не работает в принципе (пределов допустимой самообороны в таком случае не существует), а вот если один человек - работает и нужно доказывать, что человек был вооружен, что была опасность для жизни и тд.
Впрочем - если вы упомянули Пашинского для того, чтобы оправдать его - то я не помню, чтобы наезжал, что мол Пашинского нужно за это закрыть - у Пашинского есть другие, реальные грехи перед Украиной, а не тот случай со стрельбой.
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23.03.2021 16:37 Відповісти
Вы, шариков, глупость говорите, и что самое главное- делаете это абсолютно безапелляционно. Считаете себя умнее всех, втирая мне ерунду про ук.
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24.03.2021 00:21 Відповісти
Если вы, Шариков, чего-то не понимаете - это не означает, что непонятное вами - глупость. Скорее это означает, что сам глупы.
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24.03.2021 08:39 Відповісти
Не зная ук, писать чушь, да клиника.
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24.03.2021 09:54 Відповісти
Почему не зная? У нас в УК четко написано, что при защите от нападения группы лиц не сущетвует пределов допустимой самообороны. Я это лично читал в УК
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24.03.2021 09:56 Відповісти
Этих лесорубов скоро все будут наказывать .
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23.03.2021 14:54 Відповісти
Шоб не наказывали пилять нужно не в лесу, а в на центральной улице городе, как у нас в Полтаве. И потом воткнуть какую-то веточку взамен...
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23.03.2021 15:06 Відповісти
НА РОССИИ УПАЛ И РАЗБИЛСЯ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-22 М)))
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23.03.2021 14:56 Відповісти
Меньше читайте на ночь савецких газет... На расее при запуске двигателей "вышел" экипаж. Принудительный "выход" экипажа на данном типе активируется переключением тумблера командиром. Так что есть предложение присвоить командору звание героя Украины.
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23.03.2021 14:59 Відповісти
Наверно командир тайный правый сек и у него нашли 12 килограм визиток Яроша.
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23.03.2021 15:51 Відповісти
..ну на героя -круто вата... - а мендаль точно нада выписать..)))
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23.03.2021 22:17 Відповісти
Я як раз самогоночки налив собі. Недарма, значить. То, мабуть, чуйка.
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23.03.2021 14:59 Відповісти
Деревья на Николаевщине -раритет.Они там так трудно растут.
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23.03.2021 14:59 Відповісти
Они растут как надо. И деревья пилят так, шо аж ну. Жаль деревьев. Но с другой стороны, говоря о частном секторе, учитывая цены на уголь, люди вынуждены покупать вот такие дрова с украденных деревьев. Потому что работы нет, нет и никакой перспективы.
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23.03.2021 15:39 Відповісти
Срубят все деревя суховеи выдуют чорнозем, а на юге они (суховеи) зверские каки то. И фермерству кирдык. Так что спасибо Зеленскому за рынок земли.
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23.03.2021 19:56 Відповісти
як Шарій
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23.03.2021 15:02 Відповісти
Депутат ОТГ на Миколаївщині під час конфлікту з жителями через спиляне дерево вистрілив із "травмата" в чоловіка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8607
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23.03.2021 15:06 Відповісти
ОТГ это что? Особая террористическая группировка?
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23.03.2021 15:11 Відповісти
Об'єднана Територіальна Громада .
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23.03.2021 15:20 Відповісти
Барчук,дали трішки влади,злигалось з такими самими,вже воно по людям стріляє.Щось порушили викликай поліцію,в неї є повноваження для цього.А так, ці хай за дерево відповідають,а цей підпанок за стрільбу по людях.
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23.03.2021 15:11 Відповісти
Вони, якби, його трішки пом'яти хотіли. Поки ждав би, то було б не трішки.
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23.03.2021 15:34 Відповісти
Интересно, чейный депутат?
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23.03.2021 15:12 Відповісти
То, что сейчас творят "местные жители" в посадках требует особого внимания. Скоро деревьев не будет!
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23.03.2021 15:21 Відповісти
Резинка то фигня. Пашинский боеым в ногу Химикусу стрелял и то оправдали.
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23.03.2021 15:34 Відповісти
В ногу же. А мог и в голову. Это всё потому, что власть беспокоится за нарид.
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23.03.2021 16:01 Відповісти
Жаль что из травмата и не в голову.
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23.03.2021 16:07 Відповісти
Аналогичная ситуация как я вынес в Одессе мусорное ведро престарелых родителей в урну на Дерибасовской...до мусорного контейнера не менее 300-400м и за это взимаются деньги "вывоз мусора"...и когда я вылил помои в урну на Дерибасовско нашлись ***** черти умные -заумные начали быковать..типа как мне не стыдно..здесь люди ходят..это тебе не кацапетовка...и причем агрессивно...грабли начало протягивать...учить начало тиапа "альтфатер есть" пришлось дать по яйцам и и в челюсть... там вопли куча клоунов начала звонить в полицию...благо обошлось... пришлось уходить...
===========
Точно так же и с деревом...уголь дорогой, дрова еще веселей...чем топить????!!! Но появилось умное-заумное у которого охраняемая территория в лесной зоне, оплату за охрану, отопление он украл у таких как спилили дерево...и решил поучить людей которые еле еле сводят концы с концами... праведник нашелся блин ((((
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23.03.2021 16:51 Відповісти
Ну ти точно з кацапетовкі.
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23.03.2021 17:48 Відповісти
если бы в Украине работала правоохранительная система - полиция и суды и законодательство было как в нормальных цивилизованных странах - вопрос решился бы просто:
свидетели позвонили в полицию, тебя ублюдка из хацапетовки берут под белы рученьки с твоим мусором, ты сидишь ночь в сизо, а наутро платишь штраф в сумму твоего месячного заработка, а потом месяц убираешь мусор по всей улице, которую ты решил засрать.

Всего делов.
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23.03.2021 18:08 Відповісти
там заготовки дров из дуба и акации йдут полньм ходом и давно, пилят все и усьо и кому нужно *******
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23.03.2021 19:47 Відповісти
Та ты шо)))))) Скоро там все срубят и хреново станет и тем кто рубал и тем кто дахував)))))))
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23.03.2021 20:09 Відповісти
вже років з 20 йде заготівля в лісосмугах повз залізничні колії, так сказати розчищення, це я тобі по секрету, яка газофікація в тих районах знаєш і чим обігріваються?
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25.03.2021 15:33 Відповісти
Міг би і я-ця відстрелити цим мудакам і було б правильно
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23.03.2021 17:46 Відповісти
Деревя в Николаевской обл. действительно тяжело растут. И постоянные засухи, там уже жаль не людей ,а растительность.
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23.03.2021 19:53 Відповісти
а не там то ти себе пожалів ?
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23.03.2021 19:57 Відповісти
Не не там,а тут.)))))))
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23.03.2021 20:07 Відповісти
Я кочевник вообще то.))))))
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23.03.2021 20:08 Відповісти
монгол шуудан?
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25.03.2021 15:34 Відповісти
Нарушителей было четыре, депутат один и он защищался от бандитов. Или если депутат, то должен был ждать когда они его убьют. По закону - нарушителей под суд за дерево и хулиганство, депутату вернуть пистолет и выразить благодарность, что бережет народную собственность
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23.03.2021 23:05 Відповісти
по твоєму дупутат то є народ?
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25.03.2021 15:38 Відповісти
 
 