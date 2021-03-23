Депутат ОТГ на Миколаївщині під час конфлікту з жителями через спиляне дерево вистрілив із "травмата" в чоловіка, - Нацполіція
Депутат однієї з миколаївських ОТГ застосував травматичний пістолет, захищаючись від місцевого жителя під час конфлікту через спиляне дерево.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївщини.
22 березня близько 21:20 у Первомайське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 44-річний житель району зазнав тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального поранення ноги.
Правоохоронці встановили, що пригода сталася біля залізничного переїзду, розташованого неподалік селища Бандурка Первомайського району, де в 46-річного депутата однієї з ОТГ виник конфлікт із чотирма місцевими жителями через його зауваження про спиляне дерево. Під час сутички, захищаючись, громадянин дістав пістолет травматичної дії і вистрілив, влучивши в одного з чоловіків.
За цим фактом відділення дізнання проводить досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Пістолет поліцейські вилучили.
Зараз у справі призначена судово-медична експертиза, за результатами якої будуть прийматися подальші процесуальні рішення.
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Если депутат сделал замечание 4м черным лесорубам о том, что они совершают преступление и на него поперли отбить почки - то он вполне имел право на самозащиту.
На Пашинского перла не группа лиц, а один человек, но если была угроза жизни и здоровью Пашинского - он также имел право на самооборону. Есть, правда, существенный нюанс в нашем законодательстве по поводу превышения допустимых границ самообороны - если на тебя нападает группа лиц - эта статья не работает в принципе (пределов допустимой самообороны в таком случае не существует), а вот если один человек - работает и нужно доказывать, что человек был вооружен, что была опасность для жизни и тд.
Впрочем - если вы упомянули Пашинского для того, чтобы оправдать его - то я не помню, чтобы наезжал, что мол Пашинского нужно за это закрыть - у Пашинского есть другие, реальные грехи перед Украиной, а не тот случай со стрельбой.
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Точно так же и с деревом...уголь дорогой, дрова еще веселей...чем топить????!!! Но появилось умное-заумное у которого охраняемая территория в лесной зоне, оплату за охрану, отопление он украл у таких как спилили дерево...и решил поучить людей которые еле еле сводят концы с концами... праведник нашелся блин ((((
свидетели позвонили в полицию, тебя ублюдка из хацапетовки берут под белы рученьки с твоим мусором, ты сидишь ночь в сизо, а наутро платишь штраф в сумму твоего месячного заработка, а потом месяц убираешь мусор по всей улице, которую ты решил засрать.
Всего делов.