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Для виконання норм щодо викидів українським підприємствам потрібні мільярди гривень і десятки років, - експерт

Для виконання норм щодо викидів українським підприємствам потрібні мільярди гривень і десятки років, - експерт

Виконання норм законопроєкту про викиди для українських підприємств нереальне, для цього необхідні десятки років і мільярдне фінансування.

Законопроєкт повинен бути допрацьований. Про це написав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у колонці для Інтерфакс-Україна.

За словами експерта, закладені в законопроєкті про промислові викиди (№4167) терміни переходу до нових нормативів є нереальними. Особливо якщо врахувати, що європейські країни проходили цей шлях десятки років, а багато країн східної Європи, які стали членами ЄС ще в 90-ті роки, досі ще не завершили цей процес.

"Закладені в законопроєкті терміни переходу українських підприємств до нових нормативів становлять всього чотири роки. Продовження цього терміну ще на кілька років виписано дуже туманно і віддається на суб'єктивний погляд чиновника", - написав Каленков. Він також підкреслив, що підприємства європейських країн отримали значну фінансову підтримку від держави для проведення модернізації, в той час як в нашій країні їм доводиться розраховувати виключно на свої сили.

"Нас же зобов'язують подолати багаторічний шлях в кілька кроків. Але при цьому не говорять, де взяти десятки мільярдів євро, необхідні для модернізації", - зазначив Каленков. На його думку, законопроєкт про викиди повинен передбачати достатній час для українських підприємств на проведення своєї модернізації. "Всі ми прекрасно розуміємо, що наші підприємства не отримають десятки мільярдів євро від ЄС. Фінансування від української держави ми теж навряд чи дочекаємося, хоча на нього і не претендуємо. Нам потрібно розраховувати тільки на себе. А значить - брати реальні зобов'язання", - підсумував Каленков.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що прийняття запропонованого урядом законопроєкту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання. У той же час генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт зазначив, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до закриття підприємств.

Автор: 

екологія (1349) Каленков Олександр (105)


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Топ коментарі
+4
Надо помочь Ахметову,а то обидится и закроет предприятия.
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23.03.2021 15:34
+3
Ну так почему не начинали в 2000?
Тянули по самое не могу?
Олигархи влаживали в дворцы а не очистители?
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23.03.2021 15:09
+3
Бида, прийдеться продать пару яхт, и любовницу не за что будет содержать на Мальдивах)
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23.03.2021 15:10
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То есть здоровье нации, как бы пафосно это не звучало, намного дешевле?
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23.03.2021 15:08 Відповісти
Начнем с того, а есть-ли здоровье у нации? Второе - а заботится-ли государство о здоровье нации? Достаточно и этих вопросов , а если мало, то берите пример с тех, кто о своем здоровье уже позаботился.)))
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23.03.2021 20:34 Відповісти
Будьте осторожны, влияние Айкоса на мозг до конца не изучено...
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23.03.2021 22:13 Відповісти
Как бы это пафосно ни звучало, но здоровье это как раз-таки штука не бесплатная. Раньше здоровье у всех было офигенное и жили до 40. Зато экология идеальная. У прогресса свои минусы.
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23.03.2021 22:36 Відповісти
Ну так почему не начинали в 2000?
Тянули по самое не могу?
Олигархи влаживали в дворцы а не очистители?
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23.03.2021 15:09 Відповісти
Влаживали, влаживают и будут влаживать! Доколе?!
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23.03.2021 15:36 Відповісти
Может потому что в 2000 половина предприятий в Украине закрылась? А в следующие 20 лет ещё половина?
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23.03.2021 22:37 Відповісти
Вы брехло и тролль!
У вас нет ни одной подтверждающей статистики, что именно в 2000х закрылась половина промышленных предприятий!
Если хотите пиз-ть - вам на рашка ТВ!
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24.03.2021 11:00 Відповісти
А вы просто неадекват. Или один из тех дурачков, который дальше Киева не выезжал и не видел, что творилось в регионах. Люди теряли работу и сидели без зарплаты. Рассказывать он мне будет про статистику.
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24.03.2021 12:56 Відповісти
БАЛАБОЛКА!!!!
И БРЕХЛО!
Фактов и цифр у вас нет!!!!
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24.03.2021 13:54 Відповісти
Бида, прийдеться продать пару яхт, и любовницу не за что будет содержать на Мальдивах)
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23.03.2021 15:10 Відповісти
Ну да, Ахметову куда лучше вместо очистки своих предприятий купить виллу за 200 млн. евро. А государсту закрыть на это глаза!
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23.03.2021 15:12 Відповісти
То есть ахметкины предприятия об экологии думать не желают, они приватизировали доходы, а расходы национализировали. Переходить к нормальным экологичным нормативам якобы нереально, а вот травить людей можно. , ограничиваясь, в лучшем случае, покупкой томографа в больницу для онкобольных, которые получили свои заболевания именно от плохой экологии , а ,часто, и просто словами о большой заботе
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23.03.2021 15:12 Відповісти
Для початку треба інший експерт.
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23.03.2021 15:13 Відповісти
"Украінскіє прєдпріятія" - це здебільшого старе совкове обладнання, з якого вижимають останні соки. Відсутність системного підходу др розвитку виробництва, незацікавленість у модернізації та бажання набити кармани баблом, використовуючи низькооплачувану робочу силу - це справжня причина цієї " проблєми".
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23.03.2021 15:17 Відповісти
У олігархів вже були у розпорядженні десятки років і сотні мільярдів вимитих з держбюджету коштів. Якщо їх щось ге влаштовує - потрібно проводити реприватизацію
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23.03.2021 15:18 Відповісти
Реприватизированная Криворожсталь сейчас отлично загибается в руках иностранного инвесотра))
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23.03.2021 22:48 Відповісти
Всім би ТАК "загібаться"...
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24.03.2021 00:49 Відповісти
Как травили людей при совке, так и сейчас продолжают
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23.03.2021 15:20 Відповісти
Не можешь провести модернизацию, значит не умеешь управлять предприятием в конкретных условиях. Выход прост - продавай.
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23.03.2021 15:26 Відповісти
"Все мы прекрасно понимаем, что наши предприятия не получат десятки миллиардов евро от ЕС. Финансирование от украинского государства мы тоже вряд ли дождемся, хотя на него и не претендуем. Нам нужно рассчитывать только на себя. А значит - брать реальные обязательства" - тобто як засирати довкілля то не треба ні від кого чекати дозволу, а як припинити срати і прибрати за собою, то треба щоб хтось за це заплатив.
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23.03.2021 15:31 Відповісти
Какие десятки миллиардов? В мариуполе 100 млн дол. стоило. Достаточно обновить ключевые заводы, их немного, штук 10 и сразу во много раз улучшится воздух.
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23.03.2021 15:33 Відповісти
Надо помочь Ахметову,а то обидится и закроет предприятия.
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23.03.2021 15:34 Відповісти
Миллиардов нет, пол-века тоже. Значит ничего делать не будем.
Пусть все вымрут или станут калеками?
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23.03.2021 16:19 Відповісти
знаем мы этого эксперта-оправдателя миллиардеров.
ничо, нехай раскошеливаются.
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23.03.2021 16:51 Відповісти
погодь маленько, раскошелятся. Только кабмин еще немножко тарифы для тебя подкорректирует, цены чуток на жратву приподнимут, налог европейский введут, а потом посмотрим кто быстрее раскошелится. Для справки - в Польше подоходный = 18%. Так что 5% с тебя еще драть можно на евроинтеграцию.)))
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23.03.2021 20:40 Відповісти
так це ж власність олігархів, що нарощують свої длходи у рази кожного року мільярдами...
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23.03.2021 17:22 Відповісти
Ну то як нема мільярдів - значить банкрот.
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23.03.2021 18:32 Відповісти
для модернизации предприятий нужны ресурсы - время, деньги, поддержка государства. не может быть резких и чудесных превращений, чтобы отойти от совка и дойти до Европы, надо много усилий
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23.03.2021 20:31 Відповісти
Нищеброды из себя не перестают корчить высокоразвитых европейцев и продолжают понты колотить на евроинтеграции. А лохам забывают случайно сказать, что в Европе для экологического перехода промышленникам государства выделяют милиарды евро. А что наши? А наши у корыта ждут чтоб не нажраться, а нагрестись.)))
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23.03.2021 20:37 Відповісти
Объективно - Европе понадобилось 50-60 лет, чтоб прийти к тому, что мы видим сейчас. И колоссальные вложения денег. При этом они продолжают свой путь даже сейчас. Т.е. нам, чтоб их догнать нужны десятки лет, при условии, что будет хватать ресурсов и денег.
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23.03.2021 22:31 Відповісти
 
 