УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5177 відвідувачів онлайн
Новини
3 528 23

Суд у справі про вбивство Шеремета продовжив дослідження доказів, Антоненко доставлений на засідання

Суд у справі про вбивство Шеремета продовжив дослідження доказів, Антоненко доставлений на засідання

Сьогодні, 23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив слухання по суті справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Фігурант справи - музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко - доставлений на судове засідання. Суд досліджує 4 том матеріалів справи. Зокрема, судом досліджуються матеріали проведених в рамках досудового розслідування експериментальних вибухів.

На попереднє засідання Антоненка не доставили через спалах COVID-19 серед співробітників Національної гвардії, які повинні були забезпечити конвоювання, слухання було відкладено через відмову Антоненка від участі в засіданні в режимі відеоконференції.

Як очікується, захист клопотатиме про зміну запобіжного заходу Антоненко, який перебуває під вартою.

Також дивіться: Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лук'янівське СІЗО, де утримується Антоненко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

суд (11674) вбивство (3088) Шеремет Павло (520) Антоненко Андрій (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
«Суд» сів в шпагат між громадянами, що стоять на стороні правди та сцикуна із шоблою, які пропіарились на зфальшованих «доказах» та запроторюють своїх опонентів за грати
показати весь коментар
23.03.2021 15:16
+6
Аваков чорт !!!
показати весь коментар
23.03.2021 15:11
+6
судьи мрази
показати весь коментар
23.03.2021 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Лїр стрімить зараз з-під печерного суду
https://www.facebook.com/eugene.lir/videos/2016341945172645
показати весь коментар
23.03.2021 15:08 Відповісти
Аваков чорт !!!
показати весь коментар
23.03.2021 15:11 Відповісти
что за глупость, к чему эти детские обзывалки
показати весь коментар
23.03.2021 15:23 Відповісти
Валюша ! Іди до мамки !
А С А В
показати весь коментар
23.03.2021 15:37 Відповісти
А это разве детские? Президент так называл депутата, когда грозился позвонить Баканову. Он что - ребенок?
показати весь коментар
23.03.2021 15:41 Відповісти
Тетя Валя, лепите пельмени! Эпистолярный жанр-не ваше!
показати весь коментар
23.03.2021 16:08 Відповісти
У тебя учитель - василий иосифович?
показати весь коментар
23.03.2021 16:29 Відповісти
БИОРУС
показати весь коментар
23.03.2021 16:25 Відповісти
интересно, что там называется доказательствами..., взрыв конечно был, но, по-моему, надо рассматривать причастность к взрыву именно этого человека, а не то, что взрыв имел место...
показати весь коментар
23.03.2021 15:12 Відповісти
А ДЕ ПОКАЗИ ПРО БІЛОРУСЬКИ СПЕЦСЛУЖБИ.
показати весь коментар
23.03.2021 15:15 Відповісти
В рюкзаках Авакова.
показати весь коментар
23.03.2021 15:33 Відповісти
слушание было отложено из-за отказа Антоненко от участия в заседании в режиме видеоконференции

А потім кажуть що це слідство і суд самі себе затягують і "ось вже скільки тримають людину в СІЗО"
показати весь коментар
23.03.2021 15:14 Відповісти
«Суд» сів в шпагат між громадянами, що стоять на стороні правди та сцикуна із шоблою, які пропіарились на зфальшованих «доказах» та запроторюють своїх опонентів за грати
показати весь коментар
23.03.2021 15:16 Відповісти
Насправді на громадян, які стоять за правду, суду глибоко начхати. Тому шпагат там між ОПою, яку контролюють Єрмак/Портнова і американськими санкціями за неправосудні рішення, які не дадуть повною мірою насолодитися зробленим баблом.
показати весь коментар
23.03.2021 15:29 Відповісти
Скоро будет 7 или 8 судов одновременно..Повеселились -прослезились.
показати весь коментар
23.03.2021 15:33 Відповісти
І протести будуть !!!!
показати весь коментар
23.03.2021 15:36 Відповісти
Свободу Політв"язням !
А С А В !!!!
показати весь коментар
23.03.2021 15:34 Відповісти
судьи мрази
показати весь коментар
23.03.2021 15:44 Відповісти
Уверен, суд во всем разберется! Тем более суд присяжных.
показати весь коментар
23.03.2021 16:02 Відповісти
пепхтерев, высер ватный! Ты и на цензор уже влез смердеть?! Иди бояры хлебни и роги шлифуй!
показати весь коментар
23.03.2021 16:11 Відповісти
"Розібратися" вони вміють, та вот після їхніх "розборок" починаються інші "розборки" біля будівль держустанов.
показати весь коментар
23.03.2021 17:45 Відповісти
то есть все эти антиукраинские судьи будут судить дальше?
показати весь коментар
23.03.2021 17:56 Відповісти
Для этих ушлёпков люди ничто ! Ломают судьбы из-за понтов.... А Юля - она же уникальный детский кардиохирург ! Если там ещё из-за них ребёнок ушёл на небо , не дождавшись операции - гореть им в аду...
показати весь коментар
23.03.2021 20:26 Відповісти
 
 