Суд у справі про вбивство Шеремета продовжив дослідження доказів, Антоненко доставлений на засідання

Сьогодні, 23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив слухання по суті справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Фігурант справи - музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко - доставлений на судове засідання. Суд досліджує 4 том матеріалів справи. Зокрема, судом досліджуються матеріали проведених в рамках досудового розслідування експериментальних вибухів.

На попереднє засідання Антоненка не доставили через спалах COVID-19 серед співробітників Національної гвардії, які повинні були забезпечити конвоювання, слухання було відкладено через відмову Антоненка від участі в засіданні в режимі відеоконференції.

Як очікується, захист клопотатиме про зміну запобіжного заходу Антоненко, який перебуває під вартою.

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