Кабмін зобов'язав жителів "червоної" зони носити захисну маску на вулицях і в парках

Кабінет Міністрів посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах "червоної" зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це свідчить постанова Кабінету міністрів від 22 березня.

Згідно з документом, забороняється "перебування на територіях загального користування без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно".

Відповідно до Закону України про благоустрій, до територій загального користування належать:

- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші);

- рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- площі, бульвари, проспекти;

- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування.

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Зазначимо, станом на 23 березня в Україні 9 регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. У "червоній" зоні діють найжорсткіші карантинні обмеження.

Нагадаємо, вчора уряд передав повноваження вводити обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер усім громадянам, в тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на COVID.