Кабмін зобов'язав жителів "червоної" зони носити захисну маску на вулицях і в парках
Кабінет Міністрів посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах "червоної" зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це свідчить постанова Кабінету міністрів від 22 березня.
Згідно з документом, забороняється "перебування на територіях загального користування без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно".
Відповідно до Закону України про благоустрій, до територій загального користування належать:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші);
- рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування.
Зазначимо, станом на 23 березня в Україні 9 регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. У "червоній" зоні діють найжорсткіші карантинні обмеження.
Нагадаємо, вчора уряд передав повноваження вводити обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.
Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер усім громадянам, в тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на COVID.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо ходити по вулиці в масці, то нехай депутати її теж носять не знімаючи
Очень жаль что другие так не делали. Может, сейчас уже и маски не нужны были...
Люди зате розказують, що помирають ті щеплені, які зараз захворіли.
У нас черговий спалах у двох резиденціх для старших людей, яких прищепили в кінці січня. Є померлі і в реанімації.
Как мы того и заслуживаем.
Стільки ж самі прикладів наводили про японців, корейців ... кого там іще ...
Як вони стабільно в масочках ходять постійно і скрізь. Живуть в них. Запозичити хотіли.
Вперед. Уряд про вас =подбав= і дав вам шанс.
Нетопутинападёт!
Видишь, Антип?
Вот оно. "Начнут прививать и будут ослаблять ограничения". Ага-ага...
"Процент привитых маленький". Он-то и вправду маленький. Но он есть.
Попомни мои слова. Нас ждут еще более интересные вещи в плане маркетинга.
"Эти маски ничем не помогают, просто создают видимость того, что правительство что-то делает"
маску не носити. Носіння маски - особиста справа кожного» https://www.youtube.com/watch?v=YrHt1KJGbmA ;
https://ua24ua.net/zakroy-lichiko-pochemu-ukraintsam-zapretili-hodit-bez-maski-po-ulitse-i-kak-za-eto-budut-shtrafovat/ Почему украинцам запретили ходить без маски по улице и как за это собираются штрафовать
По поводу масок на улицах.
Естественно, это требование никто не будет ни выполнять, ни контролировать, речь не об этом. Давайте подумаем, имеет ли это смысл в принципе.
Меня, конечно, закидают тапками, но я считаю, что имеет. Дело в том, что британский штамм намного более заразен, чем "дикий" прошлогодний. Он передается существенно легче и даже мимолетные контакты с носителем сейчас в разы опаснее, чем раньше.
Во-первых, на оживленной улице невозможно держать дистанцию в пресловутые 1.5 м. За пару минут на вас успеют дыхнуть с десяток человек с достаточно близкого расстояния. Да, контакты мимолетные, по паре секунд, но их много. При такой фоновой заболеваемости как у нас сейчас, вероятность быть "обдышанным" носителем весьма существенна.
Все это очень сильно усугубляется уличной торговлей - в очереди за яблоками у придорожного лотка вероятность заражения не особо отличается от очереди в магазине, но у лотка все без масок.
Во-вторых, если маски обязательны внутри помещений и не обязательны снаружи, то образуются "буферные зоны" у дверей, в которых люди останавливаются чтобы снять или надеть маску. Любая остановка потока - это скопление людей. Предбанники магазинов в этом плане очень показательны - там всегда стоит с десяток растяп, роющихся в карманах в поисках маски. Все они в процессе этих раскопок дышат друг на друга и на проходящих мимо.
В этих же предбанниках всегда находятся банкоматы, терминалы, будочки с батарейками, обменники и т.п. Очередь туда обычно тоже без масок (т.к. охрана магазина находится глубже) и тоже добавляет вероятности "поймать" от случайного носителя.
Это же касается и вестибюлей метро, подъездов домов, лифтов: все это тесные помещения, где скапливаются люди, забежавшие с улицы без масок и неизбежно дышащие друг на друга. Если человек зашел с улицы уже в маске, то все эти места становятся на порядок безопаснее.
В-третьих, банально гораздо проще выработать привычку "перед выходом за порог квартиры надел маску, после прихода домой - снял", чем помнить, что надо заранее натянуть ее перед любым скоплением людей внутри или вне помещения. Ресурс внимания человека сильно ограничен и не надо его лишний раз испытывать.
Естественно, ходить в маске в безлюдном парке или бегать в ней в одиночестве на стадионе - идиотизм. Но тут ключевое слово - в одиночестве. Киевские парки в выходные ничем не отличаются по плотности потока людей от оживленной улицы. Например, по оболонской набережной в воскресенье лично мне комфортнее гулять в маске, чем без нее.
Так что в условиях города требование носить маски повсеместно за пределами частной квартиры - скорее оправданно, чем нет.
Но, повторюсь, это все равно никто не будет ни выполнять, ни контролировать, поэтому все это исключительно академические рассуждения.
"Китайська біологічна лабораторія в Ухані належить компанії GlaxoSmithKline, яка (абсолютно випадково) належить компанії Pfizer, в якій (абсолютно випадково) виробляє вакцину проти вірусу, який відбувається з біологічної лабораторії в Ухані, а останню фінансує доктор Фаучи(Зовсім випадково), який робить їй рекламу. GlaxoSmithKline (за випадковим збігом) управляється компанією Black Rock Finances, яка (абсолютно випадково) управляє фінансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), який (за випадковим збігом) обслуговує французьку страхову компанію AXA. Так уже склалося, що Соросу належить німецька компанія Winterthur, яка (абсолютно випадково) побудувала китайську лабораторію в Ухані, і була куплена німецькою страховою компанією Allianz, її акціонером (за випадковим збігом) є Vanguard,який (абсолютно випадково) є акціонером Black Rock, який (за випадковим збігом) управляє центральними банками і розпоряджається приблизно третю глобального інвестиційного капіталу. Black Rock також (абсолютно випадково) є головним акціонером компанії MICROSOFT, яка належить Біллу Гейтсу, який (за випадковим збігом) є акціонером компанії Pfizer, яка (як ви звичайно пам'ятаєте - продає цю чудодійну вакцину) в даний час (зовсім випадково) є першим із спонсорів ВООЗ. Тепер вам напевно набагато зрозуміліше, як мертва кажан, продана на ринку в Китаї заразила цілу планету. (С)
Уханьский институт вирусологии НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ британской фармацевтической компании Glaxo. Очередная теория заговора рушится с первого предложения. Часть пунктов рассылки - полностью ложна, часть построена на мнимых связях с целью ввести читателя в заблуждение. Рассылка по всей видимости переведена с английского, также она распространялась на испанском и итальянском.
Подробно:
Кому принадлежит китайская биологическая лаборатория в Ухане и почему написанное в рассылке - ложь
https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/fejk-biolaboratoriya-v-uxane-prinadlezhit-glaxo-i-svyazana-s-gejtsom-i-sorosom/ .
Уханьский інститут вірусології, як не дивно, - китайський а не англійський