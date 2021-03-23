Хресний хід на 3 тис. осіб: УПЦ МП можуть притягнути до відповідальності
У Запоріжжі правоохоронці зареєстрували повідомлення про порушення карантинних вимог під час Хресного ходу, в якому взяли участь близько 3 000 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП Запорізької області.
"Зареєстровано повідомлення про порушення карантинних вимог. В даному напрямку триває перевірка. Вирішується питання про притягнення винних до відповідальності", - прокоментували в поліції.
Очільник Запорізької ОДА Олександр Старух під час брифінгу заявив, що напередодні релігійного заходу зустрічався з представниками різних церков, у тому числі і УПЦ (МП).
"Проговорили, що ми влада демократична, що треба дотримуватись карантинних вимог і треба з відповідальністю ставитись до літніх людей, яких була більшість. Якщо буде вирішено, що були порушення, то ті, хто організовують такі заходи, будуть до відповідальності залучені", - сказав Старух.
Він також додав, що бачив фотографії з Хресного ходу, на яких видно, що багато вірян були без масок.
Раніше повідомлялось, що в Харкові та Запоріжжі відбулися хресні ходи, які організувала Українська православна церква Московського патріархату.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Верующий: Отче наш, ежеси на небеси...
Бог: Ну?
В: Это кто?
Бог: Как кто? Это я. Чего хотел?
В (крестится): Ох ты господи!..
Бог: Короче, чего тебе?
В: Господи, истинно ты ли осенил мя иже своим святым глаголом?
Бог (в сторону): Ну почему никто из них нормально разговариавть не умеет?
В: Господи, позволь мне молитву вознести во Славу Твою.
Бог (заинтересованно): А что читать будешь?
В: Отче наш.
Бог (разочарованно): Опять? Задолбали. Две тыщи лет одно и тоже толкают. Она в моем хит-параде в самой заднице…
В: Изволь тогда глаголить, аки сердце прикажет.
Бог (зевая): Ну, глаголь.
В: Молю тебя снизойти до раба твоего, манны небесной ниспошли, дабы мог я славить имя твое и нести людям благую весть, дабы услышали...
Бог: А покороче?
В: Денег дай!
Бог: А молнией по жопе?
В: Понял.
Бог: Ладно, зачем тебе деньги?
В: Храмы во славу твою строить, сиротам помогать. В общем, на благие дела.
Бог: Слушай, я вообще-то метафизическое существо, я мысли читать умею. У тебя почему все сироты с 4 размером груди?
В (падает на колени): Не гневись, Боже! То меня дьявол попутал!
Бог (кому-то в сторону): Люцый, тут один на тебя стрелку переводит.
Люцифер: Угу, так и запишем: «гнал на Князя Тьмы».
В (дрожа от страха): Господи, оборони от супостата нечистого!
Бог: Ну, если займешься мне угодным делом, то спишем. Я же, слава мне, не последний подонок.
В (неистово крестясь, бьется головой о пол): Да придет царствие твое, да будет воля твоя…
Бог: Во дебил.
В: Буду во имя твое Русь святую от жидов-нехристей освобождать.
Бог (кому-то в сторону): Не, Моше, и ты таки слышал, шо сказал этот гой?
Моисей: Вейз мир! Сдался мне этот шлемазл. Если бы я откладывал по шекелю каждый раз, когда я это слышу… (уходит в подсчеты)
Бог (обращаясь к верующему): Одну (!) молитву два раза запорол. М-да... Как говорится: кому я мозгов не дал…
В (с надеждой): Ну вот, Боже, по мудрости Твоей обделил ты меня разумом. Не виноват я, ибо аз есмь тварь неразумная по образу и подобию Твоему.
Бог: Сам хоть понял, что сказал?
В: Ой!..
Бог (распаляясь): Придурком меня еще никто не называл... (косится в сторону Люцифера) ...ну, почти никто.
В: Боже, будь милостив. Ты же милостив?!
Бог: Я?
В: Ну, в писании сказано.
Бог: Ну и что?
В: А как же заповеди?
Бог: А мне их нарушать можно. Ладно, вали отсюда. Типа я тебя простил. Но маленько все же накажу.
В (испуганно): Каким образом?
Бог (торжественно): Не разделишь ты ложа с женщиной боле, но с мужчиной!!!
В: Что-о-ооо?
Бог: Голубым будешь, в общем.
В: Господи, НЕ-Е-ЕТ!!!
Бог: Все. Сеанс окончен. Я в Ирак, в войнушку с Мухаммедом играть…
Молится монах:
- Укрепи мой дух, Господи, на пути ко спасению, якоже аз усердно избегаю всякой скверны, греха и искушения...
И тут вдруг останавливается время, как будто на паузу нажали, разверзается портал в пространстве - а там на троне восседает собственно Господь со скипетром в длани и глаголет громоподобным голосом:
- А кто вчера послушницу отъестествовал, охальник?!
Монах в ужасе падает на колени, крестится, бьется лбом в землю:
- Помилуй, Господи, не взыщи! Диавол попутал!..
Бог куда-то в сторону:
- Люций, ты этого дебила вчера искушал? Нет?! Так и запишем - п*здел на Князя Тьмы!..
(але це не точно)