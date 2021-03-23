Хресний хід на 3 тис. осіб: УПЦ МП можуть притягнути до відповідальності

У Запоріжжі правоохоронці зареєстрували повідомлення про порушення карантинних вимог під час Хресного ходу, в якому взяли участь близько 3 000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП Запорізької області.

"Зареєстровано повідомлення про порушення карантинних вимог. В даному напрямку триває перевірка. Вирішується питання про притягнення винних до відповідальності", - прокоментували в поліції.

Очільник Запорізької ОДА Олександр Старух під час брифінгу заявив, що напередодні релігійного заходу зустрічався з представниками різних церков, у тому числі і УПЦ (МП).

"Проговорили, що ми влада демократична, що треба дотримуватись карантинних вимог і треба з відповідальністю ставитись до літніх людей, яких була більшість. Якщо буде вирішено, що були порушення, то ті, хто організовують такі заходи, будуть до відповідальності залучені", - сказав Старух.

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Він також додав, що бачив фотографії з Хресного ходу, на яких видно, що багато вірян були без масок.

Раніше повідомлялось, що в Харкові та Запоріжжі відбулися хресні ходи, які організувала Українська православна церква Московського патріархату.