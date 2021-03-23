Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко. ВIДЕО

Сьогодні, 23 березня, Печерський суд Києва обрав цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід щодо учасника акції протесту під Офісом президента України Влада Сорда.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми з адвокатом будемо оскаржувати рішення, але нічого в принципі не змінилося, тому що окрім акцій ми нікуди й не виїжджали з дружиною. Ми вдома працюємо", - зазначив Сорд біля будівлі Печерського суду.

За словами адвоката Дмитра Мазурка, потерпілих не було, тілесних ушкоджень також не було, він назвав підозру абсолютно необґрунтованою.

Також адвокат повідомив, що Сорду обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

У Фейсбуці активіст Сергій Стерненко повідомив: "Владові Сорду Печерський суд дав цілодобовий домашній арешт. Фактично, позбавивши його волі за "розбите скло".

"Мусорів, які вбивають і ґвалтують людей, а також татарових-єрмаків-портнових, які руйнують нашу державу, тільки підвищують і наділяють більшими повноваженнями", - обурений Стерненко.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Докладніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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