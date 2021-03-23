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Новини
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Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко. ВIДЕО

Сьогодні, 23 березня, Печерський суд Києва обрав цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід щодо учасника акції протесту під Офісом президента України Влада Сорда.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми з адвокатом будемо оскаржувати рішення, але нічого в принципі не змінилося, тому що окрім акцій ми нікуди й не виїжджали з дружиною. Ми вдома працюємо", - зазначив Сорд біля будівлі Печерського суду.

За словами адвоката Дмитра Мазурка, потерпілих не було, тілесних ушкоджень також не було, він назвав підозру абсолютно необґрунтованою.

Також адвокат повідомив, що Сорду обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

У Фейсбуці активіст Сергій Стерненко повідомив: "Владові Сорду Печерський суд дав цілодобовий домашній арешт. Фактично, позбавивши його волі за "розбите скло".

"Мусорів, які вбивають і ґвалтують людей, а також татарових-єрмаків-портнових, які руйнують нашу державу, тільки підвищують і наділяють більшими повноваженнями", - обурений Стерненко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Людина не скло, її не заміниш": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Докладніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Усі ті провокатори, які підпалювали двері, били вікна під час акції біля ОП, встановлені і будуть відповідати згідно із законом, - Геращенко. ВIДЕО

протест (2397) суд (11674) Стерненко Сергій (384) Офіс Президента (2021) Сорд Владислав (8)


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Топ коментарі
+47
а коли ми побачимо у суді державних зрадників та спонсорів тероризму - мертвечука, козака, рабіновича та іншу мразоту?
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23.03.2021 15:42
+32
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3952
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23.03.2021 15:48
+26
Это шоу под ОП затевалось совсем для другого. Как-раз чтобы отвлечь от поставленных тобою вопросов.
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23.03.2021 15:45
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а коли ми побачимо у суді державних зрадників та спонсорів тероризму - мертвечука, козака, рабіновича та іншу мразоту?
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23.03.2021 15:42 Відповісти
Это шоу под ОП затевалось совсем для другого. Как-раз чтобы отвлечь от поставленных тобою вопросов.
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23.03.2021 15:45 Відповісти
18c49еее !
Ну от чого ти знову лижеш дупу владі ?????
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23.03.2021 15:52 Відповісти
Совсем охренел? Или читать разучился? Или все, кто пишет о срежиссированном шоу и провокаторах Авакова -- лижут зад власти? Совсем кукухой тронулся?
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23.03.2021 16:08 Відповісти
18с49ееееее
ти дермиш саму сутність ПРОТЕСТУ !

А я -за протести,як ЗЕ -мовчить !
ШОУ - ЦЕ НЕ ПРОТЕСТ !
Шоу робить ОП !
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23.03.2021 16:12 Відповісти
Протест -- это Майдан, когда рядом витрины дорогих магазинов и кафе стояли целехенькие. И вот это протест.

Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3366
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6236
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23.03.2021 16:22 Відповісти
И это протест, а не та херня

Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8143
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6840
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23.03.2021 16:27 Відповісти
18с49еее
звичайно ! Те що ти зараз показуєшь-це також протести !
Відчеплюсь і повірю,що не бавовна ,як скажеш,що ШОУ 20.02. спровокували в ОП і МВС !
І ,як що ти - за ПОДІТВ"ЯЗНІВ !
А ще скажи :ПАЛЯНИЦЯ !
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23.03.2021 17:12 Відповісти
20.02 не было. 20.03 было. Шоу действительно спровоцировали и режиссировали у Авакова. Просто организаторам нужно включать мозги и делать все по уму, чтобы не попадаться в подобную элементарную ловушку в будущем. И я сам имел все шансы стать полит или не полит заключенным в 2014 году, если бы Майдан не победил.
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23.03.2021 17:57 Відповісти
И чуть не забыл -- ПАЛЯНИЦЯ.
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23.03.2021 17:58 Відповісти
Мир
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23.03.2021 18:01 Відповісти
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23.03.2021 18:07 Відповісти
так під охвісом було два шоу. він має на увазі саме те шоу, яке дискридитує протестувальників як ото намальована після акція свастика.
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23.03.2021 17:21 Відповісти
по його коментам незрозуміло -наш він чи подоляківський ? татаровський ?
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23.03.2021 17:28 Відповісти
ну не вміє людина висказатись. ти у німцях то не зустрічав?
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23.03.2021 17:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/427783 "Это шоу под ОП затевалось совсем для другого. Как-раз чтобы отвлечь от поставленных тобою вопросов"

А вот и подтверждение
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5431
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23.03.2021 19:21 Відповісти
Нормально.
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23.03.2021 15:44 Відповісти
тобі, зебіл, ще прилетить - коли ми вашу владу знесемо. Ти вже зараз ховайся...
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23.03.2021 15:47 Відповісти
Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
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23.03.2021 15:54 Відповісти
Да не мечты)просто мы раскрашивать и сцать будем на зелю,а не на здание
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23.03.2021 16:32 Відповісти
Мы - это кто?
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23.03.2021 18:04 Відповісти
"МЫ" - это наверное союз баб-извращенок.
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24.03.2021 10:49 Відповісти
Вот и правильно.
Он же писатель, пусть сидит и пишет.
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23.03.2021 15:44 Відповісти
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7367
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23.03.2021 15:50 Відповісти
Так это же жизненное кредо пэтрушки)))
Не путай!
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23.03.2021 15:53 Відповісти
Якого вбивцю посадив Зєля?
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23.03.2021 15:55 Відповісти
Да неужели? Сколько тысяч ветеранов Порох посадил? Список дашь?
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23.03.2021 16:05 Відповісти
не тебе толстому недоумку решать и делать выводы.Твое дело -скулить по-зеленому на форумах за тазик похлебки.
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23.03.2021 16:29 Відповісти
ти як совкова вчилка.
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23.03.2021 17:22 Відповісти
Зачем он это делал? Зачем???
Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 298
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23.03.2021 15:46 Відповісти
Синдром толпы,которой Авакян дал на это добро
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23.03.2021 15:48 Відповісти
Что он должен был с ними сделать?
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23.03.2021 15:53 Відповісти
Должен был оставить охрану,чтоб у толпы людей не было соблазна стать под двери
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23.03.2021 16:30 Відповісти
Якесь скло хиле, говняне. А закупляли його мабуть по ціні "мерса", як броньоване. Он скло в вікні кабінета колишнього генпрокурора навіть витримало "постріл із тепловізора".
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23.03.2021 18:18 Відповісти
лишив свободы за разбитое стекло...
Дома у себя пусть бьет сколько угодно. американцам еще расскажите, что они выдвигают обвинение людям, которые "просто зашли в Капитолий", клоуны, мля...
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23.03.2021 15:47 Відповісти
Так рассказали,но американцы (почему интересно ?))обвинили авакяна а провокации толпы людей...
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23.03.2021 15:50 Відповісти
Ага источник этой информации ноу нейм телеграмм канал бабуся галя на скамейке?
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23.03.2021 15:52 Відповісти
А Ермак так с тобой по ТВ и поделился -источник нормальный,ещё ни разу не сбрехал
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23.03.2021 15:55 Відповісти
Да, фейк чистой воды. Даже на этом ресурсе его не выложили.
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23.03.2021 15:55 Відповісти
А кто тебе будет это выкладывать?но может ты мне хоть одно осуждение Шапитолия от Запада покажешь)))
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23.03.2021 15:59 Відповісти
Щоб ви знали: «жовтоблакитний» троль постить з Донецька.
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23.03.2021 16:17 Відповісти
жовто...
Тебе мусора в чат десантували ????
А С А В
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23.03.2021 15:55 Відповісти
Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 547
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23.03.2021 15:47 Відповісти
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6669
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23.03.2021 15:51 Відповісти
Отобрать у авакяна Оскар!оно вместо Капитолия поставило фильм про Шапитолий -таланта никакого...да и "актеры по неволе" на Капитолий совсем были не мотивированы
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23.03.2021 15:53 Відповісти
Що блть? Та тут максимум під особисте зобов'язання.
Теж мені важке уголівне пріступління, трясця...
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23.03.2021 15:48 Відповісти
Да-да особисте, а стерненке - волю 😂
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24.03.2021 09:11 Відповісти
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3952
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23.03.2021 15:48 Відповісти
Один за всіх і всіх до одного...
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23.03.2021 15:49 Відповісти
Бубочка обіделось... Воно - лох.
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23.03.2021 15:50 Відповісти
Вначале быдлуем, а потом "ой мы не такие".
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23.03.2021 15:51 Відповісти
https://censor.net/ua/user/455230

Вначале быдлуем, а потом "ой мы не такие". Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7648
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23.03.2021 15:57 Відповісти
ну це нормальні, визнати не правоту не кожному совку під моральну силу.
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23.03.2021 17:25 Відповісти
ага с одинаковыми дудками, плакатом и желетки, за 100 грн в час хоть стояли?
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24.03.2021 13:58 Відповісти
Бубочко ващє нє вдупляє, де воно... Може вже пора цього зєльоного ідійота утілізірувать?!)
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23.03.2021 16:00 Відповісти
зеЛя/потртнов/ермак и другие мрази будет в тюряге!
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23.03.2021 16:05 Відповісти
вонючее зелёное болото устроила квакуха Зеля - усЬо будет ква-ртал
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23.03.2021 16:06 Відповісти
Непочатий край роботи для судів.
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2885
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23.03.2021 16:10 Відповісти
Точная аналогия!
Разбили и разбежались.
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23.03.2021 16:22 Відповісти
за такое пятнадцать лет скоро будут давать
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23.03.2021 16:31 Відповісти
Ещё когда ленины стояли, слышал разговор двух парней с Новоград Волынска говорили ,что в городе подорвали памятник членину и подрывателю дали срок 7 лет, за то что рядом в исполкоме стёкла вылетели, потом памятник через год завалили, а парень досиживал 5лет
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23.03.2021 16:23 Відповісти
кацапы всегда ищут визитку Яроша,а зесрань -визитку Порошенко...так и живём)
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23.03.2021 16:26 Відповісти
На Рівненщині прокурор для того щоб усунути незручну для себе суддю, за кілька днів до судового засідання склав на її ім'я заповіт, щоб потім заявити їй у зв'язку з цим відвід. © страничка судьи-порохобота
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23.03.2021 16:30 Відповісти
та місцях немає справжніх порохоботів із старої ***********. вони всі там перекотиполе.
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23.03.2021 17:27 Відповісти
да конечно...
угу. можно пример переобувшегося порохобота?
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23.03.2021 18:18 Відповісти
ужос, прям хуже 37-го года, караул, спасите-помогите.
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23.03.2021 16:48 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/451566922773934?__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин. ·

Сегодня Послы БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ пришли к руководителю офиса Президента-Ермаку и заявили ему о том,что ОБЩЕСТВО уже устало ждать РЕФОРМ,а особенно СУДЕЙСКУЮ РЕФОРМУ и МИРНЫЕ протесты в связи с этими ожиданиями в купе с посадкой НЕВИНОВНЫХ,будут только усиливаться.Ермак же не найдя,что ответить по РЕФОРМАМ,заявил Послам о том,что не считает последний протест МИРНЫМ.Посол Франции с изумлением спросил Ермака-А кто же ПОСТРАДАЛ при этом протесте,который Вы называете НЕ МИРНЫМ??На что НЕДАЛЕКИЙ Ермак ответил-пострадала ТАБЛИЧКА)))Послы не смотря на свой статус ДРУЖНО ЗАСМЕЯЛИСЬ и удалились.......А я бы хотел Ермаку сказать-Вот если в фильме подтвердится причастность офиса Президента к ПРЕДАТЕЛЬСТВУ по ВАГНЕРОВЦАМ,тогда вы увидите в РЕАЛЬНОСТИ,далеко НЕ МИРНЫЙ протест...Я очень рад тому,что ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ Мир понимает какие процессы происходят в Украине и стал на сторону НАРОДА...
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23.03.2021 17:28 Відповісти
А что, и видео есть с приходом послов под ОП?
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23.03.2021 18:09 Відповісти
Постраждала табличка на 2 млн.грн. Є шанс фонду Порошенка "по приколу" проявити доброчинність "постраждалим".
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23.03.2021 18:27 Відповісти
https://www.facebook.com/olga.khudetska?__cft__[0]=AZWutEHXXBt-2aqrqgxzQLVeVf_zxbWonq88Cvj8u45gTsLcLCBtWQSmL_zQFnVqR_wCHCrir_K9LIUpY7nnRW7YEsdzAjxWWmuQ0xvTt9_zXJuY6sDNx0h9E6s48OYcjTIVIOznmQN-FmiEIZm1vvoRoF5b2ktVz9VWIVGBkL1btrMTW05FQ5pMpufK40dI-UA&__tn__=-UC%2CP-y-R Olga Khudetska

Не пройду повз відосік Антона Геращенка, бо цю нефахову антидержавницьку дичину неможливо витримати.

1. Називати ПІБ підозрюваних ніякий Антон Геращенко і ніякі відосіки МВС не можуть.

"Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом".

- це ч.4 ст 296 ЦК - Цивільного кодексу. Номер повністю збігається з статтею Кримінального кодексу "*********" - теж ч.4 296 (ККУ), яку клеють підозрюваним, такий збіг.

2. Окрім імені, інші персональні дані (дату народження наприклад) - не можна поширювати без згоди особи, окрім як у випадках, визначених законом (їх тут немає), і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. (ч.2 ст 13 Закону про захист персональних даних)

3. Звичайно, що не може представник влади безпідставно, без рішення суду стверджувати, що конкретно ця людина щось там обмалювала чи зробила, тим більше вчинила кримінальний злочин.

4. Особливо, якщо показують нам при цьому незрозумілу особу в темному мішкуватому одязі, непридатну навіть до опізнання на повсякденному рівні, не кажучи вже про точність, необхідну для потреб кримінальної справи, відповідні хоча б експертизи. Але в першу чергу - рішення суду.

5. Слідство на етапі вручення підозр, але керівництво правоохоронних органів вже повідомляє про те, кого воно бачить винним і стверджує однозначно їх вину. Подібні твердження є впливом на суд та суспільство.

6. Але головне - це вплив на слідчих Нацполіції, яким профільне міністерство подає чіткий сигнал про те, яким має бути результат розслідування (підозра - це не результат, якщо що, це тільки перші кроки і вони можуть бути у хибних напрямках як щодо кваліфікації події так і щодо осіб, яким ці вчинки приписуються). На жаль, на практиці нацполіція ще більше залежна від МВС ніж на папері, тому вплив тут однозначний.

7. Сама форма подачі, де якісь теорії, версії та припущення МВС подаються як доконаний факт, підсилюються тенденційною відеонарізкою та лунають у ствердній формі від високих посадових осіб - це один в один повторення історії з підозрюваними у справі Шеремета. Це створення образу винного без доведеної вини.

8. Зверніть увагу, що відеонарізка - без вказання автора, до речі. Комунікації влади, на які ми заслужили.

9. Окремо ще зауважу - нагадування про домедичну допомогу на випадок, якщо "намір щодо мирного протесту не буде збігатись з бажаннями поліції" - у відео наведено як нібито підтвердження попередньої організації і спланованості розмальовки фасаду і решти дискотеки. Серйозно? перша допомога як доказ? Захист від можливих необгрунтовано жорстких дій поліції - як доказ спланованості? Не нагадує, коли у дворах Хрещатика жорстоко добивали майданівців, якщо виявляли на них захисне спорядження?

10. "Вони хотіли тільки насильства та крові" та інші подібні написи вперемішку між блимаючими кадрами - це комунікація фахових правоохоронців? Замість з'ясувати що відбулось і як це варто кваліфікувати, профільне відомство буде бавитись в телепатію і художні засоби?

Коротше, справи кепські. Замість правоохоронної організації фахівців,які б вміли і могли розслідувати злочини проти громадян та держави - шайка політично вмотивованих клепальників відео, які переслідують кого їм треба засобами кримінальної юстиції тоді, коли їм треба, а не тоді коли каже закон.

А якщо раптом потрібно розслідувати спарвжній злочин і ніяк не можна від цього відкрутитись - починається призначення підходящих по типажу з тих, хто був довкола.
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23.03.2021 18:47 Відповісти
не в этой стране ) вот это все работает если адвокату хорошо заплачено, и он работает , а если вы сидите в клетке в сизо и адвоката у вас нет , то это все слушать никто не будет . ну если за вас не приедут уважаемые люди договариваться
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23.03.2021 20:11 Відповісти
Вибрати декілька жертв і повісити на неї все що можна, в нормальних країнах це називають репресіями.
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23.03.2021 19:38 Відповісти
А де той що фінансує терроризм?Аваков тільки встигав нейтралізовувати террористів,а тому хто фінансував навіть підзру не об'вили.
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23.03.2021 22:19 Відповісти
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 917
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24.03.2021 00:23 Відповісти
опісля Порошенка...
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24.03.2021 10:14 Відповісти
Как и предполагалось - домашний арест. И как и предполагалось активист не мог не прийти на митинг без ножа, митинг то мирный.
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24.03.2021 09:09 Відповісти
То виходить, що тепер кожного, хто десь розбив скло будуть садити під домашній арешт (а може не домашній)? А ті, що зробили держзраду будуть гуляти та вчити як жити? Це точно мабуть буде янек-2.
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24.03.2021 10:21 Відповісти
Ну дайте хулигану 15 суток! Пускай он, за свой счет, застеклит двери и прекратите этот цирк! Вандализм?! ОП - это же не мавзолей и не памятник!
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24.03.2021 10:30 Відповісти
Що наш печерський,що мацковський басманний- один чорт...
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24.03.2021 10:35 Відповісти
""Мусоров, которые убивают и насилуют людей, .............только повышают и наделяют большими полномочиями" - вообще-то ему место в сумасшедшем доме.
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24.03.2021 10:51 Відповісти
 
 