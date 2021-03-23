Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко. ВIДЕО
Сьогодні, 23 березня, Печерський суд Києва обрав цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід щодо учасника акції протесту під Офісом президента України Влада Сорда.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми з адвокатом будемо оскаржувати рішення, але нічого в принципі не змінилося, тому що окрім акцій ми нікуди й не виїжджали з дружиною. Ми вдома працюємо", - зазначив Сорд біля будівлі Печерського суду.
За словами адвоката Дмитра Мазурка, потерпілих не було, тілесних ушкоджень також не було, він назвав підозру абсолютно необґрунтованою.
Також адвокат повідомив, що Сорду обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.
У Фейсбуці активіст Сергій Стерненко повідомив: "Владові Сорду Печерський суд дав цілодобовий домашній арешт. Фактично, позбавивши його волі за "розбите скло".
"Мусорів, які вбивають і ґвалтують людей, а також татарових-єрмаків-портнових, які руйнують нашу державу, тільки підвищують і наділяють більшими повноваженнями", - обурений Стерненко.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".
Докладніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
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Ну от чого ти знову лижеш дупу владі ?????
ти дермиш саму сутність ПРОТЕСТУ !
А я -за протести,як ЗЕ -мовчить !
ШОУ - ЦЕ НЕ ПРОТЕСТ !
Шоу робить ОП !
звичайно ! Те що ти зараз показуєшь-це також протести !
Відчеплюсь і повірю,що не бавовна ,як скажеш,що ШОУ 20.02. спровокували в ОП і МВС !
І ,як що ти - за ПОДІТВ"ЯЗНІВ !
А ще скажи :ПАЛЯНИЦЯ !
А вот и подтверждение
Где ваша сладость?
Он же писатель, пусть сидит и пишет.
Не путай!
Дома у себя пусть бьет сколько угодно. американцам еще расскажите, что они выдвигают обвинение людям, которые "просто зашли в Капитолий", клоуны, мля...
Тебе мусора в чат десантували ????
А С А В
Теж мені важке уголівне пріступління, трясця...
Вначале быдлуем, а потом "ой мы не такие".
Разбили и разбежались.
угу. можно пример переобувшегося порохобота?
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Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
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Сегодня Послы БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ пришли к руководителю офиса Президента-Ермаку и заявили ему о том,что ОБЩЕСТВО уже устало ждать РЕФОРМ,а особенно СУДЕЙСКУЮ РЕФОРМУ и МИРНЫЕ протесты в связи с этими ожиданиями в купе с посадкой НЕВИНОВНЫХ,будут только усиливаться.Ермак же не найдя,что ответить по РЕФОРМАМ,заявил Послам о том,что не считает последний протест МИРНЫМ.Посол Франции с изумлением спросил Ермака-А кто же ПОСТРАДАЛ при этом протесте,который Вы называете НЕ МИРНЫМ??На что НЕДАЛЕКИЙ Ермак ответил-пострадала ТАБЛИЧКА)))Послы не смотря на свой статус ДРУЖНО ЗАСМЕЯЛИСЬ и удалились.......А я бы хотел Ермаку сказать-Вот если в фильме подтвердится причастность офиса Президента к ПРЕДАТЕЛЬСТВУ по ВАГНЕРОВЦАМ,тогда вы увидите в РЕАЛЬНОСТИ,далеко НЕ МИРНЫЙ протест...Я очень рад тому,что ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ Мир понимает какие процессы происходят в Украине и стал на сторону НАРОДА...
Не пройду повз відосік Антона Геращенка, бо цю нефахову антидержавницьку дичину неможливо витримати.
1. Називати ПІБ підозрюваних ніякий Антон Геращенко і ніякі відосіки МВС не можуть.
"Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом".
- це ч.4 ст 296 ЦК - Цивільного кодексу. Номер повністю збігається з статтею Кримінального кодексу "*********" - теж ч.4 296 (ККУ), яку клеють підозрюваним, такий збіг.
2. Окрім імені, інші персональні дані (дату народження наприклад) - не можна поширювати без згоди особи, окрім як у випадках, визначених законом (їх тут немає), і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. (ч.2 ст 13 Закону про захист персональних даних)
3. Звичайно, що не може представник влади безпідставно, без рішення суду стверджувати, що конкретно ця людина щось там обмалювала чи зробила, тим більше вчинила кримінальний злочин.
4. Особливо, якщо показують нам при цьому незрозумілу особу в темному мішкуватому одязі, непридатну навіть до опізнання на повсякденному рівні, не кажучи вже про точність, необхідну для потреб кримінальної справи, відповідні хоча б експертизи. Але в першу чергу - рішення суду.
5. Слідство на етапі вручення підозр, але керівництво правоохоронних органів вже повідомляє про те, кого воно бачить винним і стверджує однозначно їх вину. Подібні твердження є впливом на суд та суспільство.
6. Але головне - це вплив на слідчих Нацполіції, яким профільне міністерство подає чіткий сигнал про те, яким має бути результат розслідування (підозра - це не результат, якщо що, це тільки перші кроки і вони можуть бути у хибних напрямках як щодо кваліфікації події так і щодо осіб, яким ці вчинки приписуються). На жаль, на практиці нацполіція ще більше залежна від МВС ніж на папері, тому вплив тут однозначний.
7. Сама форма подачі, де якісь теорії, версії та припущення МВС подаються як доконаний факт, підсилюються тенденційною відеонарізкою та лунають у ствердній формі від високих посадових осіб - це один в один повторення історії з підозрюваними у справі Шеремета. Це створення образу винного без доведеної вини.
8. Зверніть увагу, що відеонарізка - без вказання автора, до речі. Комунікації влади, на які ми заслужили.
9. Окремо ще зауважу - нагадування про домедичну допомогу на випадок, якщо "намір щодо мирного протесту не буде збігатись з бажаннями поліції" - у відео наведено як нібито підтвердження попередньої організації і спланованості розмальовки фасаду і решти дискотеки. Серйозно? перша допомога як доказ? Захист від можливих необгрунтовано жорстких дій поліції - як доказ спланованості? Не нагадує, коли у дворах Хрещатика жорстоко добивали майданівців, якщо виявляли на них захисне спорядження?
10. "Вони хотіли тільки насильства та крові" та інші подібні написи вперемішку між блимаючими кадрами - це комунікація фахових правоохоронців? Замість з'ясувати що відбулось і як це варто кваліфікувати, профільне відомство буде бавитись в телепатію і художні засоби?
Коротше, справи кепські. Замість правоохоронної організації фахівців,які б вміли і могли розслідувати злочини проти громадян та держави - шайка політично вмотивованих клепальників відео, які переслідують кого їм треба засобами кримінальної юстиції тоді, коли їм треба, а не тоді коли каже закон.
А якщо раптом потрібно розслідувати спарвжній злочин і ніяк не можна від цього відкрутитись - починається призначення підходящих по типажу з тих, хто був довкола.