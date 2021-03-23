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Новини Коронавірус і карантин
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12 українців загинули з початку року в Єгипті: двоє від COVID-19, - посол

12 українців загинули з початку року в Єгипті: двоє від COVID-19, - посол

Український фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з Ірпеня Юрій Юрасюк помер від COVID-19 на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, його тіло за сприяння посольства України завтра буде репатрійовано на батьківщину.

Це друга смерть нашого співвітчизника від коронавірусу з 12 летальних випадків, які трапилися в Єгипті з громадянами України з початку року, повідомив посол України в Єгипті Євген Микитенко в коментарі УКРІНФОРМу, передає Цензор.НЕТ.

"До Єгипту щотижня прибуває близько 10 тис. українських туристів. З початку року, в Єгипті, на жаль, зафіксовано 12 випадків смертей громадян України, офіційно визнано, що дві смерті спричинені ковідом, одна з них – це смерть Юрія Юрасюка", - сказав дипломат.

Посол зауважив, що не всі наші співвітчизники за станом здоров’я легко переносять акліматизацію і "температурні гойдалки", а волонтер Юрасюк мав ще й супутні хронічні захворювання.

Микитенко розповів, що у волонтера було діагностовано коронавірус на третій день після його прибуття на початку березня разом з родиною – дружиною і двома доньками - на відпочинок у Шарм-ель-Шейх, а 5 березня Юрасюк потрапив на лікування до інфекційного відділення шпиталю Sharm International Hospital.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС

"На жаль, хвороба швидко прогресувала, і 19 березня Юрій Юрасюк помер", - зазначив посол.

Він запевнив, що з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрасюка посольство України підтримувало постійний контакт із дружиною померлого Ольгою та страховою компанією, яка його обслуговувала, а 20 березня до Шарм ель-Шейха прибув український консул Олег Прензелевич для надання Ользі Юрасюк необхідної допомоги.

Микитенко також поінформував, що трагічна смерть нашого співвітчизника мала великий резонанс серед керівництва Єгипту - 20 березня у посольство України зі словами співчуття телефонували численні єгипетські високопосадовці. Єгипетська сторона також взяла на себе всі витрати щодо сплати медичних послуг за лікування Юрасюка, по перебуванню Ольги Юрасюк з сестрою в Єгипті, а також витрати, пов’язані з доставкою тіла померлого в Україну.

"Посольство наразі завершило необхідні процедури щодо репатріації труни із тілом Ю.Юрасюка в Україну. Вона прибуде в міжнародний аеропорт "Бориспіль" 24 березня о 8.20 за київським часом. На особисте прохання О.Юрасюк посольство встановило контакт із директором ірпінської ритуальної служби, який опікуватиметься зустріччю труни із тілом у аеропорту "Бориспіль"", - поінформував Микитенко.

Коментуючи повідомлення у Фейсбуці однієї дописувачки із звинуваченнями, що держава кинула свого громадянина за кордоном напризволяще і її звернення з цього приводу до керівників України різного рівня, посол зауважив, що Ольга Юрасюк, з якою він кілька разів спілкувався телефоном, жодних претензій до посольства не озвучувала, а всі питання, попри її цілком зрозумілий моральний стан, вирішувалися "нормально і спокійно".

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Юрій Юрасюк народився 1981 року, жив у Ірпені Київської області, працював дитячим стоматологом. Від початку збройного конфлікту на Донбасі як волонтер допомагав українській армії.

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Єгипет (391) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Сьогодні подав заявку і одразу вакцинувався ковішилдом. 3 години назад. Поки що політ нормальний.
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23.03.2021 15:59
+2
Мені 40 років, підприємець, по спискам 3-я категорія. Просто відкрили ампулу, і хтось відмовився, мені подзвонили, і сказали, їхати прямо зараз на вакцинацію. Ось і все. Сьогодні записався на вакцинацію і одразу провакцинували.
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23.03.2021 17:25
+2
Да, воюют с Зеленым Змием.
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23.03.2021 17:44
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А остальные ? Пьяные амфибии , наверное ?
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23.03.2021 15:47 Відповісти
А действительно, от чего другие?
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23.03.2021 15:47 Відповісти
а какая разница?
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23.03.2021 16:15 Відповісти
да просто интересно, от чего можно помереть сидя в отеле, да еще в таких количествах?
Там что, война?
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23.03.2021 17:04 Відповісти
Да, воюют с Зеленым Змием.
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23.03.2021 17:44 Відповісти
Сьогодні подав заявку і одразу вакцинувався ковішилдом. 3 години назад. Поки що політ нормальний.
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23.03.2021 15:59 Відповісти
Все будет нормально.
Завтра отпишись )
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23.03.2021 16:14 Відповісти
На второй день состояние усталости, немного болят суставы, температуры нет. В целом нормально, решил взять сегодня отгул, но если сильно надо, то можно и на работу. Короче, жить можно. Ничего страшного.
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24.03.2021 09:34 Відповісти
Удачи )
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24.03.2021 09:57 Відповісти
Ви зі списку першогергових категорій, чи просто так?
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23.03.2021 16:42 Відповісти
Мені 40 років, підприємець, по спискам 3-я категорія. Просто відкрили ампулу, і хтось відмовився, мені подзвонили, і сказали, їхати прямо зараз на вакцинацію. Ось і все. Сьогодні записався на вакцинацію і одразу провакцинували.
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23.03.2021 17:25 Відповісти
Есть еще наивные люди думающие и разгар ковида проскочить и Египет (Буковель и т.п.) посетить, та еще рулетка.
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23.03.2021 16:03 Відповісти
А більше нема куди, Єгипет, Турція і різні Занзибари, от і виходить 10 000 на тиждень тільки в Єгипет.
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23.03.2021 16:08 Відповісти
Украина сейчас - это даже не рулетка, это - полный 3.14здец.
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23.03.2021 16:59 Відповісти
это ты к чему?
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23.03.2021 17:05 Відповісти
К вопросу о короне в Украине
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28.03.2021 11:21 Відповісти
Ты это пишешь, сидя в Украине, или в Челябинске?
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23.03.2021 17:48 Відповісти
Тебе какое дело?
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28.03.2021 11:22 Відповісти
Коли ч відпочивав у Шармі, один чоловік зробив сину на п'ятнадцятиріччя подарунок-турпоїздку. Танцював на дискотеці, пішов у номер і помер. Там таке часто відбувається.
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23.03.2021 17:49 Відповісти
 
 