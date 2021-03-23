12 українців загинули з початку року в Єгипті: двоє від COVID-19, - посол

Український фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з Ірпеня Юрій Юрасюк помер від COVID-19 на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, його тіло за сприяння посольства України завтра буде репатрійовано на батьківщину.

Це друга смерть нашого співвітчизника від коронавірусу з 12 летальних випадків, які трапилися в Єгипті з громадянами України з початку року, повідомив посол України в Єгипті Євген Микитенко в коментарі УКРІНФОРМу, передає Цензор.НЕТ.

"До Єгипту щотижня прибуває близько 10 тис. українських туристів. З початку року, в Єгипті, на жаль, зафіксовано 12 випадків смертей громадян України, офіційно визнано, що дві смерті спричинені ковідом, одна з них – це смерть Юрія Юрасюка", - сказав дипломат.

Посол зауважив, що не всі наші співвітчизники за станом здоров’я легко переносять акліматизацію і "температурні гойдалки", а волонтер Юрасюк мав ще й супутні хронічні захворювання.

Микитенко розповів, що у волонтера було діагностовано коронавірус на третій день після його прибуття на початку березня разом з родиною – дружиною і двома доньками - на відпочинок у Шарм-ель-Шейх, а 5 березня Юрасюк потрапив на лікування до інфекційного відділення шпиталю Sharm International Hospital.

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"На жаль, хвороба швидко прогресувала, і 19 березня Юрій Юрасюк помер", - зазначив посол.

Він запевнив, що з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрасюка посольство України підтримувало постійний контакт із дружиною померлого Ольгою та страховою компанією, яка його обслуговувала, а 20 березня до Шарм ель-Шейха прибув український консул Олег Прензелевич для надання Ользі Юрасюк необхідної допомоги.

Микитенко також поінформував, що трагічна смерть нашого співвітчизника мала великий резонанс серед керівництва Єгипту - 20 березня у посольство України зі словами співчуття телефонували численні єгипетські високопосадовці. Єгипетська сторона також взяла на себе всі витрати щодо сплати медичних послуг за лікування Юрасюка, по перебуванню Ольги Юрасюк з сестрою в Єгипті, а також витрати, пов’язані з доставкою тіла померлого в Україну.

"Посольство наразі завершило необхідні процедури щодо репатріації труни із тілом Ю.Юрасюка в Україну. Вона прибуде в міжнародний аеропорт "Бориспіль" 24 березня о 8.20 за київським часом. На особисте прохання О.Юрасюк посольство встановило контакт із директором ірпінської ритуальної служби, який опікуватиметься зустріччю труни із тілом у аеропорту "Бориспіль"", - поінформував Микитенко.

Коментуючи повідомлення у Фейсбуці однієї дописувачки із звинуваченнями, що держава кинула свого громадянина за кордоном напризволяще і її звернення з цього приводу до керівників України різного рівня, посол зауважив, що Ольга Юрасюк, з якою він кілька разів спілкувався телефоном, жодних претензій до посольства не озвучувала, а всі питання, попри її цілком зрозумілий моральний стан, вирішувалися "нормально і спокійно".

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Юрій Юрасюк народився 1981 року, жив у Ірпені Київської області, працював дитячим стоматологом. Від початку збройного конфлікту на Донбасі як волонтер допомагав українській армії.