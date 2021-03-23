ЄС не визнає указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму, - Європейська служба зовнішніх зв'язків
В Європейському Союзі засуджують набуття чинності указу президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею в окупованому Криму.
Про це йдеться у заяві представництва із закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків з приводу набуття чинності відповідного указу президента РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.
"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, яка є явним порушенням міжнародного права. З цієї причини, ЄС не визнає цей указ і вважає набуття ним чинності ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до складу Росії. Крим є частиною України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком нав'язування російського громадянства на півострові. Це призвело до свавільного позбавлення права власності", - наголошується у заяві.
Водночас у Євросоюзі закликають РФ припинити усі порушення міжнародного права на окупованому півострові.
"Європейський Союз продовжить впроваджувати свою політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", - додається у заяві.
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Цим самим Путін нічим не спровоковано, але добровільно, сам відкрив ящик Пандори!!!
Цей же "меч" Україні слід і повернути проти нього самого та його країни, її громадян...
Як кажуть- "Не було щастя, та Нещастя -допомогло)...
І як розумну та асиметричну відповідь (спровоковану росією) - Україна мала б негайно заборонити володіти ЛЮБИМИ активами в Україні росії та її громадянам!
Якщо росіяни не передадуть Україні не продадуть на протязі одного місяця свої права на активи українцям, таке майно окупантів за рішенням суду в Україні вилучатимуть (експропріюватимуть) . Вилучені активи передаватимуть українській державі або міській владі.
И продать не могут - на фиг ни кому не нужна
А большая часть власти за 30 лет обзавелась квартирами и домами в Крыму
Вот и ищут на кого теперь переписать своё имущество в раше или какую нибудь тещу в гражданство РФ толкают
в общем ес в последнее время вконец охамел и постоянно лезет со своим уставом в суверенные дела иных государств