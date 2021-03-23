ЄС не визнає указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму, - Європейська служба зовнішніх зв'язків

В Європейському Союзі засуджують набуття чинності указу президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві представництва із закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків з приводу набуття чинності відповідного указу президента РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, яка є явним порушенням міжнародного права. З цієї причини, ЄС не визнає цей указ і вважає набуття ним чинності ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до складу Росії. Крим є частиною України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком нав'язування російського громадянства на півострові. Це призвело до свавільного позбавлення права власності", - наголошується у заяві.

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Водночас у Євросоюзі закликають РФ припинити усі порушення міжнародного права на окупованому півострові.

"Європейський Союз продовжить впроваджувати свою політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", - додається у заяві.

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