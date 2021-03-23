УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5106 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 623 14

ЄС не визнає указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму, - Європейська служба зовнішніх зв'язків

ЄС не визнає указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму, - Європейська служба зовнішніх зв'язків

В Європейському Союзі засуджують набуття чинності указу президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві представництва із закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків з приводу набуття чинності відповідного указу президента РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, яка є явним порушенням міжнародного права. З цієї причини, ЄС не визнає цей указ і вважає набуття ним чинності ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до складу Росії. Крим є частиною України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком нав'язування російського громадянства на півострові. Це призвело до свавільного позбавлення права власності", - наголошується у заяві.

Читайте: Від сьогодні Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму

Водночас у Євросоюзі закликають РФ припинити усі порушення міжнародного права на окупованому півострові.

"Європейський Союз продовжить впроваджувати свою політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", - додається у заяві.

Читайте також: Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко

Автор: 

заборона (1451) земля (1677) Крим (14139) путін володимир (23803)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
И правельно. Ведь у зеленского там есть недвижимость, хотя ленка сказала, что мечтает о собственном жилье, по этому поснимала люстры и посбивала все золото на гос. даче в конче заспе
показати весь коментар
23.03.2021 16:34
+3
Я так думаю, що в чЛєнки є громадянство фєдєрації.
показати весь коментар
23.03.2021 16:35
+3
Бред какой-то! ***** уже 7 лет как насрать, что вы (ЕС) что-то не признаете и подтирается вашей обеспокоенностью!!! Нах в такое дерьмо вступать, если оно не способное защищать и бороться за свои идеалы! Жлоб всегда растопчет добро, если оно не умеет защищаться!
показати весь коментар
23.03.2021 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И правельно. Ведь у зеленского там есть недвижимость, хотя ленка сказала, что мечтает о собственном жилье, по этому поснимала люстры и посбивала все золото на гос. даче в конче заспе
показати весь коментар
23.03.2021 16:34 Відповісти
Я так думаю, що в чЛєнки є громадянство фєдєрації.
показати весь коментар
23.03.2021 16:35 Відповісти
ОпоЧЛенка :

ЕС не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, - Европейская служба внешних связей - Цензор.НЕТ 6249
показати весь коментар
23.03.2021 16:40 Відповісти
Путін своїм указом заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму

Цим самим Путін нічим не спровоковано, але добровільно, сам відкрив ящик Пандори!!!

Цей же "меч" Україні слід і повернути проти нього самого та його країни, її громадян...

Як кажуть- "Не було щастя, та Нещастя -допомогло)...

І як розумну та асиметричну відповідь (спровоковану росією) - Україна мала б негайно заборонити володіти ЛЮБИМИ активами в Україні росії та її громадянам!

Якщо росіяни не передадуть Україні не продадуть на протязі одного місяця свої права на активи українцям, таке майно окупантів за рішенням суду в Україні вилучатимуть (експропріюватимуть) . Вилучені активи передаватимуть українській державі або міській владі.
показати весь коментар
23.03.2021 18:31 Відповісти
зеленского. как гражданина России, указ не касается
показати весь коментар
23.03.2021 20:33 Відповісти
И что ? Обеспокоенность тысячелетия ?
показати весь коментар
23.03.2021 16:35 Відповісти
С 1 апреля украинцы не имеют права владеть недвижимостью в Крыму .
И продать не могут - на фиг ни кому не нужна
А большая часть власти за 30 лет обзавелась квартирами и домами в Крыму
Вот и ищут на кого теперь переписать своё имущество в раше или какую нибудь тещу в гражданство РФ толкают
показати весь коментар
23.03.2021 16:36 Відповісти
Мидавно мали забрати все,чим володіють московити на наших територіях. А ми ходимо з засцяними штаньми і стукаємо у двері говномісів з Європи. Треба діяти упереджено.
показати весь коментар
23.03.2021 16:36 Відповісти
Протидія дуже проста - заборонити фірмам та громадянам РФії мати в Украйні нерухомість, землю, бізнес.
показати весь коментар
23.03.2021 16:45 Відповісти
***** уже везде не признают и куй на него ложат, какой там указ))) Байден даже по телефону побрезговал поговорить.
показати весь коментар
23.03.2021 16:37 Відповісти
Щось мені підказує, що власникам земельних ділянок в Криму від цього не легше. Хоча більшість з них вже давно отримали російські паспорти і мають подвійне громадянство.
показати весь коментар
23.03.2021 16:38 Відповісти
Бред какой-то! ***** уже 7 лет как насрать, что вы (ЕС) что-то не признаете и подтирается вашей обеспокоенностью!!! Нах в такое дерьмо вступать, если оно не способное защищать и бороться за свои идеалы! Жлоб всегда растопчет добро, если оно не умеет защищаться!
показати весь коментар
23.03.2021 16:39 Відповісти
ЕС может признавать или не признавать указы президента РФ по желанию, до этого никому в РФ нет дела, особенно смешно получилось возмущение ес на ответные санкции Китая, как же он посмел выразить недовольство, а не принять смиренно и пообещать исправиться

в общем ес в последнее время вконец охамел и постоянно лезет со своим уставом в суверенные дела иных государств
показати весь коментар
23.03.2021 19:42 Відповісти
 
 