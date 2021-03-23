Сума компенсації в міжнародному арбітражі за "Мотор Січ" росте і буде понад $3,6 млрд - Ду Тао, президент Skyrizon

Фактична націоналізація Україною компанії "Мотор Січ" може привести до підвищення суми вимог про компенсацію, оскільки дії української влади зачепили інтереси безлічі інвесторів.

Про це заявив Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, в інтерв'ю з приводу конфіскації всіх активів і 100% акцій ПАТ "Мотор Січ" з подальшою їх передачею державному агентству АРМА за ініціативи Служби безпеки України.

"У нинішній ситуації, коли український уряд налаштований іти своїм шляхом, у нас не залишається іншого шляху. Згодом сума вимог може змінитися, - заявив Ду Тао. - Це включає в себе не тільки наші інвестиції в купівлю акцій "Мотор Січ" і надані пільгові кредити, а й величезні втрати від невдалого операційного прибутку, який ми могли б отримати впродовж цих років, якби не руйнівні дії української держави, також ця сума включає в себе інвестиції в будівництво допоміжних об'єктів у Китаї для розвитку цієї співпраці".

Як відомо, раніше компанія заявила про підвищення суми вимог у міжнародному арбітражі за експропріацію її українського активу на $100 млн до $3,6 млрд. Зараз Ду Тао нагадав, що дії України, крім Skyrizon, завдали шкоди досить широкому колу інвесторів.

"До наших вимог щодо стягнення збитків і компенсації збитків можуть приєднатися й інші акціонери, що мають стосуно до цієї співпраці. Адже як відомо, "Мотор Січ" - публічна компанія, і її акції в обігу на фондовій біржі; китайські інвестори і партнери також тісно пов'язані з публічними компаніями, чиї акції належать до інвестиційних портфелів різних типів інвесторів. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що дії української влади завдали шкоди багатьом інвесторам, і він не обмежується прямими збитками китайських-акціонерів "Мотор Січ" ... ... Якщо хтось іще з постраждалих інвесторів захоче підключитися до нашого позову, ми не зможемо цьому перешкодити", - пояснив можливе підвищення вимог до України за експропріацію запорізького заводу Ду Тао.

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Ду Тао додав, що розпочата Україною націоналізація підприємства не вирішує стратегічних завдань подальшого існування і розвитку "Мотор Січ", а є лише "образою принципу справедливості закону, нехтуванням світового торгового порядку і зрадою всього українського народу. Це дурний і варварський, підлий і безсоромний, брудний і гидкий сучасний фарс".

Ду Тао також зазначив, що незалежно від вирішення ситуації навколо "Мотор Січ" китайська компанія збереже фокус на розширенні своєї присутності в авіабудівній індустрії з Україною або без неї: "Ми приватна компанія, і самі вибираємо, чим займатися, виходячи з ринкової кон'юнктури. І наша основна мета та фокус - ринок комерційної авіації в Китаї і в усьому світі", - сказав він і додав, що зараз всі світові лідери авіаційного виробництва прагнуть зайняти позиції на китайському ринку цивільної авіації, оскільки він єдиний у світі має величезні масштаби і потенціал росту.

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Разом із тим Ду Тао зазначив, що Україна "зможе вирватися з пут міфів і забобонів, створених навколо звичайної комерційної угоди, що значною мірою послужить інтересам самої України", і висловив сподівання, що вища українська судова інстанція в особі Верховного суду зможе захистити китайських акціонерів "Мотор Січ" "від незаконної протидії, протиправного тиску і надуманих звинувачень". Як відомо, акціонери запорізького заводу з КНР оскаржують санкційний указ президента на тій підставі, що звинувачення СБУ і РНБОУ бездоказові, а самі санкції були застосовані з порушенням вимог українського законодавства.

Андрій Семидідько, виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України, зауважив, що націоналізація 100% акцій "Мотор Січ" разом із контрольним пакетом акціонерів з КНР - грубе порушення прав дрібних акціонерів компанії: приблизно 3 500 міноритаріїв, серед яких і співробітники заводу, втрачають під час націоналізації близько 19% акцій, вартість яких може сягати $100-200 млн.