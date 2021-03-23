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Сума компенсації в міжнародному арбітражі за "Мотор Січ" росте і буде понад $3,6 млрд - Ду Тао, президент Skyrizon

Сума компенсації в міжнародному арбітражі за

Фактична націоналізація Україною компанії "Мотор Січ" може привести до підвищення суми вимог про компенсацію, оскільки дії української влади зачепили інтереси безлічі інвесторів.

Про це заявив Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, в інтерв'ю з приводу конфіскації всіх активів і 100% акцій ПАТ "Мотор Січ" з подальшою їх передачею державному агентству АРМА за ініціативи Служби безпеки України.

"У нинішній ситуації, коли український уряд налаштований іти своїм шляхом, у нас не залишається іншого шляху. Згодом сума вимог може змінитися, - заявив Ду Тао. - Це включає в себе не тільки наші інвестиції в купівлю акцій "Мотор Січ" і надані пільгові кредити, а й величезні втрати від невдалого операційного прибутку, який ми могли б отримати впродовж цих років, якби не руйнівні дії української держави, також ця сума включає в себе інвестиції в будівництво допоміжних об'єктів у Китаї для розвитку цієї співпраці".

Як відомо, раніше компанія заявила про підвищення суми вимог у міжнародному арбітражі за експропріацію її українського активу на $100 млн до $3,6 млрд. Зараз Ду Тао нагадав, що дії України, крім Skyrizon, завдали шкоди досить широкому колу інвесторів.

"До наших вимог щодо стягнення збитків і компенсації збитків можуть приєднатися й інші акціонери, що мають стосуно до цієї співпраці. Адже як відомо, "Мотор Січ" - публічна компанія, і її акції в обігу на фондовій біржі; китайські інвестори і партнери також тісно пов'язані з публічними компаніями, чиї акції належать до інвестиційних портфелів різних типів інвесторів. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що дії української влади завдали шкоди багатьом інвесторам, і він не обмежується прямими збитками китайських-акціонерів "Мотор Січ" ... ... Якщо хтось іще з постраждалих інвесторів захоче підключитися до нашого позову, ми не зможемо цьому перешкодити", - пояснив можливе підвищення вимог до України за експропріацію запорізького заводу Ду Тао.

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Ду Тао додав, що розпочата Україною націоналізація підприємства не вирішує стратегічних завдань подальшого існування і розвитку "Мотор Січ", а є лише "образою принципу справедливості закону, нехтуванням світового торгового порядку і зрадою всього українського народу. Це дурний і варварський, підлий і безсоромний, брудний і гидкий сучасний фарс".

Ду Тао також зазначив, що незалежно від вирішення ситуації навколо "Мотор Січ" китайська компанія збереже фокус на розширенні своєї присутності в авіабудівній індустрії з Україною або без неї: "Ми приватна компанія, і самі вибираємо, чим займатися, виходячи з ринкової кон'юнктури. І наша основна мета та фокус - ринок комерційної авіації в Китаї і в усьому світі", - сказав він і додав, що зараз всі світові лідери авіаційного виробництва прагнуть зайняти позиції на китайському ринку цивільної авіації, оскільки він єдиний у світі має величезні масштаби і потенціал росту.

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Разом із тим Ду Тао зазначив, що Україна "зможе вирватися з пут міфів і забобонів, створених навколо звичайної комерційної угоди, що значною мірою послужить інтересам самої України", і висловив сподівання, що вища українська судова інстанція в особі Верховного суду зможе захистити китайських акціонерів "Мотор Січ" "від незаконної протидії, протиправного тиску і надуманих звинувачень". Як відомо, акціонери запорізького заводу з КНР оскаржують санкційний указ президента на тій підставі, що звинувачення СБУ і РНБОУ бездоказові, а самі санкції були застосовані з порушенням вимог українського законодавства.

Андрій Семидідько, виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України, зауважив, що націоналізація 100% акцій "Мотор Січ" разом із контрольним пакетом акціонерів з КНР - грубе порушення прав дрібних акціонерів компанії: приблизно 3 500 міноритаріїв, серед яких і співробітники заводу, втрачають під час націоналізації близько 19% акцій, вартість яких може сягати $100-200 млн.

Автор: 

компенсації (693) Мотор Січ (324) Skyrizon (2)


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Топ коментарі
+30
Богуслаевым получите, - продадите на органы, как вы, китаезы, это любите)
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23.03.2021 16:44
+26
Китайским товарищам придётся отсосать ...
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23.03.2021 16:45
+24
в общем, вислюк оманский и здесь обделалось.. заодно повесив на Украину 3.6 млрд.долл убытков.
за что ни возьмутся зебилы и ЗеЛох - повсюду убытки Украине.
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23.03.2021 16:47
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Она- не сильна. Она- абсолютна. Нас просто уложили под паровой каток. И- ничего иного. Впереди- задница! Огромная, глубокая задница. Выхода- нет, уже всё решено.
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23.03.2021 17:21 Відповісти
Абсолютным бывает только одна величина - абсолютный ноль температуры (-273 градуса по цельсию). Все остальное относительно, в том числе и суды.
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23.03.2021 17:32 Відповісти
Какие суды??? С кем? С Китаем?! Иди, судись. Основного торгового партнера решил кинуть, втупую?! Ню-ню... давай-давай, оптимист. Повторяю: Задница тут, нерешаемая!
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23.03.2021 17:35 Відповісти
А что они сделают? Запретят продавать в Украину куртки и дешевую электронику и перестанут покупать у нас кукурузу или пшеницу? Ну ну. Задница у них нерешаемая, так как любое международное законодательство не разрешает покупать акции крупных компаний без разрешения Антимонопольного комитета, и они это знают. Потому и подключили в 2020м Ярославского в надежде "порешать". А так хай судятся.
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23.03.2021 17:46 Відповісти
С тобой- фсё. Ты- свободен, ты в игноре. Пейши шо хошь.
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23.03.2021 17:49 Відповісти
Старпёр, ты подхадолбал тут топить за кетай
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23.03.2021 20:41 Відповісти
Вспоминаю как Газпром убеждал Нафтогаз, что ничего Украине в Арбитраже не светит, и Юля заключила Контракт для Нафтогаза - идеальный... мол, платите хохлы и не дергайтесь...
А в случае с этим "санкционным китаезом" ему еще предстоит пройти весь круг украинских судов - озолотить всех судей, обосновать (что будет нелегко) всю сумму претензий, а уж потом (если доживет) будет десятилетие судиться в международном Арбитраже!
Пока, его выступление, похоже на дешевый понт и попытку взять руководство Украины на испуг...
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23.03.2021 18:05 Відповісти
Так він же і сказав що сума буде рости,з врахування затрат на суддів
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24.03.2021 07:38 Відповісти
А ты кого сильнее бздишь? ***** или Си Дзинь Пиня?
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23.03.2021 20:41 Відповісти
А Украина, благодаря мудрости величайшего из лидеров современности, получает ещё один головняк. К шпагату Трамп-Байден добавился шпагат США-Китай и это полный пиз&дец.
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23.03.2021 17:21 Відповісти
"данная сумма включает в себя инвестиции в строительство вспомогательных объектов в Китае для развития этого сотрудничества" - еще никогда штирлиц не был так близок к провалу
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23.03.2021 17:30 Відповісти
То є китаєзи хочуть щоб їм компенсували будівництво заводів в Китаї
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24.03.2021 07:40 Відповісти
воплями ольгинских троллей про силу и мощь китая удовлетворен если за нас вписался Байден пофиг на китай и его колонию засрашку.
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23.03.2021 17:31 Відповісти
Таки остались пока идиоты-оптимисты. Хотя... тут воняет заказанным ботом сраным. Не более того.
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23.03.2021 17:36 Відповісти
обзором пылающего и смердящего ватного пердака удовлетворен
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23.03.2021 17:39 Відповісти
Свободен, тупейший ты бот.
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23.03.2021 17:41 Відповісти
3......2.......1.......пуск......запуск на цензое ольгинско-китайского бота на пердяче-парном двигателе вы нам еще за коронавирус ответите пи...оры узкоглазые.
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23.03.2021 17:46 Відповісти
Сума компенсації в міжнародному арбітражі за "Мотор Січ" росте і буде понад $3,6 млрд - Ду Тао, президент Skyrizon - Цензор.НЕТ 4449 вы нам еще за коронавирус ответите пи...оры узкоглазые.

Сума компенсації в міжнародному арбітражі за "Мотор Січ" росте і буде понад $3,6 млрд - Ду Тао, президент Skyrizon - Цензор.НЕТ 6363 +++
Нам это Украине? Непуганые узкоглазые если не верят пусть у Ирана спросят, кат тот перед Украиной пытался избегнуть ответственности.
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23.03.2021 19:02 Відповісти
Фігня, виплатимо.
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23.03.2021 17:36 Відповісти
однією купюрою, так і напишемо 3, 6 млрд. длр, і залишемо прочерки, щоб могли вписати суми для інших інвесторів
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23.03.2021 22:23 Відповісти
улыбнула сказочка про "китайских инвесторов" они весь мир завалили своими ширпотребом.
это экономический монстр и мафиозно-тоталитарная недострана
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23.03.2021 17:43 Відповісти
А вы попробуйте ширпотреб сделать. Хотя бы электроинструменты
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23.03.2021 18:03 Відповісти
а кто делать будет рахметов или бабломойский? вчерашние рекетиры? у них все по классике взять (у лохов) и поделить,Делать могли капиталисты начала 20 века....или Порошенко ...конфеты....у нас кстати при Порошенко появилась хорошая компания Днипро -М.
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23.03.2021 18:08 Відповісти
Днипро-М - это кетайское гавно с местным щильдиком. И их основной рынок сбыта - рашка, прикинь? Знаю владельцев, они из Днепра
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23.03.2021 20:44 Відповісти
Работаю болгаркой Днипро 3 год. Крым и Рым... Отличный инструмент. Пока
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23.03.2021 21:16 Відповісти
у меня шуруповерт и строительный миксер Днипро М и 3 фирменных магазина в моем городе.
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24.03.2021 07:50 Відповісти
кетайское одноразовое гавно ты называешь "электроинструменты"?
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23.03.2021 20:44 Відповісти
А ти не замислювався чому Китай робить а ми ні ? Просто порівняй рівень оподаткування там і тут ,добав рівень корупції ,законодавство
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24.03.2021 07:44 Відповісти
"російських інвесторів" які приватизовували стратегічні виробництва для знищення
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24.03.2021 07:49 Відповісти
Гоните в шею этих китаёзов. Пусть на расии будут ******* сношать.
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23.03.2021 17:43 Відповісти
Если старые пердуны останутся в правлении, то в итоге и завода не будет и долг отдавать придется.
А, пердуны, что скажете? Есть тут такие?
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23.03.2021 18:01 Відповісти
китаезы с кацапиезами должны идти нах... в чем была их инвестиция? хоть один станок за ту инвестицию был куплен? или производство развивалось? или инвестицией считают взятку передасту-бугуслаеву?
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23.03.2021 18:14 Відповісти
всі інвестиції в будівництві заводу на чайні, куди й мали вивезти виробництво
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23.03.2021 22:26 Відповісти
Все китайские компании нада валить и валить жёстко.Это зараза планеты которая как саранча идёт по миру.
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23.03.2021 18:56 Відповісти
Тут важно где находится арбитраж.Китайсы,как московский улус навязывают внутрикитайский арбитраж при подписывании договоров.Если так - Украина проиграла.Это не Стокгольм?
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23.03.2021 18:57 Відповісти
Тогда Украина со спокойной совестью может не выполнять решения на основе своих законов и международность увянет.
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23.03.2021 19:01 Відповісти
ні в Америці, була стаття про це, китайчатина має серйозне лоббі в Америці, і думали, що у випадку спорів вони там "порешають", але останні події викликають у цьому великий сцмнів, бо саме Америка проти продажу китайчатині Мотор-Січі
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23.03.2021 22:28 Відповісти
Отсосут китайские толварищи вместе с Богуслаевым, они даже название Арбитража не в состоянии упоминать. Фуфло это, как и всё сделанное в Китае.
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23.03.2021 18:58 Відповісти
Китайцам насрать на на всё им нужны технологии и чертежи остальное им пофиг их задача по всему миру воровать технологии и ставить под себя.Китай это уже номер один пробема в мире.Эти убл"дки ещё чуть чуть и приведут в действие свою военную машину.Она огромна и стоять просто так не может это сотни миллиардов долларов коту под хвост.А по простому великану жрать нечего
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23.03.2021 19:01 Відповісти
В 76-м году уже привели. И проиграли войну крохотному Вьетаму. А Вьтнамцы сразу говорили СССР: нам помощь не нужна, с этими вояками мы сами справимся.
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23.03.2021 19:15 Відповісти
вот только не кизди про "проиграли"! а также про кетайских и совковых "ихтамнетов" во Вьетнаме
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23.03.2021 20:13 Відповісти
Недополученные прибыли?

Пусть узкоглазые покажут платёжки на 3,6 млрд. долл. за будущие двигатели Сичи, а потом уже трындят
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23.03.2021 19:09 Відповісти
Товарищи Ли пусть отдыхают!
Нормальные судьи обхохочутся от такого бизнес-план по МоторСичи 😊
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23.03.2021 19:13 Відповісти
Та не дуже в нас нормальні судді
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24.03.2021 07:54 Відповісти
А для чого стратегічний об'єкт "Мотор січ "прихватизовували? це було ще при Кучмі і прихватизував його відомий українофоб Богуслаєв ,ось його разом з Кучмою і притягти до кримінальної відповідальності.
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23.03.2021 19:32 Відповісти
А американці попереджували -- не продавайте китайцям ! Не послухали зе-дебіли... Тепер прості українці заплатять за все, і ще зверху. Какаяразніца ?!!!
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23.03.2021 19:33 Відповісти
Міністерство юстиції України оголосило конкурс на закупівлю юридичного супроводу у справі за позовом акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до держави Україна. За юридичні послуги готові заплатити з державного https://www.ukrinform.ua/tag-budzet б юджету 26 млн 231 тисяч 100 гривень.
Процес проти держави Україна за позовом китайських інвесторів «Мотор Січі» в міжнародному арбітражі вестимуть три відомі компанії - WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird.
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23.03.2021 20:18 Відповісти
О чем только Порошенко думал?
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23.03.2021 20:31 Відповісти
Очевидно как тебя насадить на бутылку
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23.03.2021 20:46 Відповісти
У 2015 році між ПАТ «Мотор Січ» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd було підписано меморандум про спільну роботу зі створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%BD Чунцін (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР ) із участю в проєкті українських фахівців на роботах у Китаї та з передачею технологій виробництва.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%A0%D0%91%D0%9A-09.2017.-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%9D%D0%93.07.19.-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F._%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.08.19.-9 [9]
З 2017 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СБУ розслідувала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 (диверсія) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України щодо підготовки до вчинення дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного для України підприємства ПАТ «Мотор Січ». За інформацією СБУ, планувалось представниками китайської компанії побудувати в Китаї ******** завод із виробництва авіадвигунів, на який перенести українське виробництво із передачею технології. Для цього здійснювався продаж компаніям-нерезидентам та фізичним особам пакетів акцій в обсягах менші ніж по 10 % із приховуванням кінцевих бенефіціарних власників компаній-покупців. Того ж 2017 році було накладено арешт на 56 % акцій ПАТ «Мотор Січ». Також 23 квітня 2018 року, СБУ провела обшуки в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ «Мотор Січ» та за місцями проживання окремих фізичних осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-10 [10]
У 2019 році компанію намагалися купити ще раз, але Антимонопольний комітет України не затвердив цю угоду. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F._%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.08.19.-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-14 [14] .
На початку серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року одна з дочірніх компаній групи https://uk.wikipedia.org/wiki/DCH DCH - «МС-4» - досягла домовленості з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (дочірня компанії Beijing Skyrizon) про спільний розвиток заводу «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-16 [16] та подали заявку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антимонопольний комітет України щодо затвердження угоди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83 купівлі-продажу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-17 [17] . Після цього прокуратура у серпні 2020 року повторно арештувала акції підприємстваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-18 [18] , а 31 серпня 2020 року Антимонопольний комітет України не прийняв до розгляду заявку https://uk.wikipedia.org/wiki/DCH групи DCH щодо покупку понад 25 % акцій ПАТ «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-19 [19] .
Наприкінці серпня 29 серпня 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державний секретар США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE Майк Помпео висловив занепокоєння намірами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китаю інвестувати в українську промисловість та купити великого виробника двигунів для авіатехніки завод «Мотор Січ», які названо згубнимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-21 [21] .
Після цього нові власники у вересні 2020 року попередили уряд України щодо можливої подачі позову проти України до міжнародного інвестиційного арбітражу щодо відшкодування збитків у 3,5 млрд доларів через незатвердження угоду про куплю акцій новими китайсько-українськими власниками. А на початку грудня повідомили про подачу позову, перед цих не отримавши відповіді від АМКУ, залучивши на свій бік юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper, Bird & Bird, а також як юридичного радника з питань українського права компанію Arzinger.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-24 [24] Дозволу від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антимонопольного комітету України комітету на ці угоди станом на середину січня 2021 року немає.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3._KhT_18.01.21-25 [25] . Нові власники на 31 січня 2021 року запланували проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-27 [27] , які генеральний конструктор «Мотор Січ» та один з акціонерів товариства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Богуслаєв називає спробою рейдерського захоплення підприємства, оскільки на ньому планується замінити менеджмент підприємства для отримання контролю над підприємством.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-28 [28]
У січні https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерство фінансів США ввело санкції проти компанії Skyrizon, яка є партнером групи DCH з розвитку заводу «Мотор-Січ», через спроби придбати та узаконити закордонні військові технології ста роботу в інтересах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E китайської армії , що становить загрозу національній безпеці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-30 [30] . 18 січня стало відомо, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України викликає власника групи DCH
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23.03.2021 22:41 Відповісти
"через незатвердження угоду про куплю акцій новими китайсько-українськими власниками. "
через незатвердження угоду они не властники, а псы, которые видят колбасу, а допрыгнуть не могут
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25.03.2021 00:22 Відповісти
https://ua.usembassy.gov/uk/chinas-skyrizon-added-to-u-s-commerce-department-military-end-user-list/ Китайську компанію «Skyrizon» додано до санкційного переліку Міністерства торгівлі США кінцевих споживачів товарів військового призначення MEU

Це включення «Skyrizon» до списку кінцевих споживачів товарів військового призначення (MEU) має на меті перешкодити ризику передачі експортної технології двигунів США компанією «Skyrizon» військовій промисловості КНР.
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23.03.2021 20:37 Відповісти
Отличная аргументация: Украина не может иметь никаких дел с подсанкционной кетайской компанией
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23.03.2021 20:47 Відповісти
Да в чем проблема,законтрактуйте весь китайский бизнес по украинским законам,заставте их заплатить реальные налоги,снимите правельные налоги с импорта с китая товаров и налоги на экспорт в китай -этого достаточно чтобы законным образом инвесторы мотор сич отказались от своих притязаний
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23.03.2021 22:27 Відповісти
Проблема в договоре о защите инвестиций, китайцы этим воспользуются и еще дело в том что мы наступаем на грабли, так как используем схожую аргументацию (о защите инвестиций) в судебных тяжбах с РФ по крымским активам, на минуточку - на 8 миллиардов. Хоть это и не связанные дела, но если выиграем будет прецедент в пользу китайцев. Придумать такие грабли, надо уметь, не каждый сможет, это результат флюгерной политики и коррупции в высших эшелонах власти, все катастрофически ущербные государственные решения, именно результат работы коррумпированных политиков, которых легко купить или шантажировать.
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-8-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83/a-52408832 Нафтогаз" требует от России 8 млрд долларов за потерянные активы в Крыму

"В феврале 2019 года https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC/a-47742565 Международный третейский суд в Гааге принял решение в пользу "Нафтогаза" по его иску к Москве , постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму."
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23.03.2021 23:41 Відповісти
хитрожопые китайцы- купили завод макс за млн 500-600, а отсудить хотят 3.6 млрд. я уже не говорю про то, что разрешение Антимонопольного на сделку они не получали перед покупкой. пусть Богуслаев вернет им деньги и дело с концом. и ему еще пистюлей дать заодно, что с государством не согласовал стратегическую сделку.
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24.03.2021 08:47 Відповісти
Да, вы безусловно правы с этой стороны медали ,но есть еще и другая сторона как супутствующий (паралельный) бизнес интерес где выгода намного превышает желания ,и это должно сработать,но вы правы что коррупция это бич нашего государства сводящее все усилия в ноль,поскольку личная выгода гораздо ближе государственных интересов,не смотря на то что китайцев легко отговорить от притязаний к данному обьекту.
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24.03.2021 08:51 Відповісти
Да пошли на хрен этого узкоглазого китайца!!! а Богуслаева на нары с конфискацией всего наворовонного!!
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24.03.2021 16:27 Відповісти
В качестве компенсации можем отдать Ахметова и Коломойского . У них столько-же и даже больше... у ворюг и коррупционеров Ахметова состояние 7 млрд...и у Коломойши почти 2 млрд.
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24.03.2021 16:56 Відповісти
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