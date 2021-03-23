Сума компенсації в міжнародному арбітражі за "Мотор Січ" росте і буде понад $3,6 млрд - Ду Тао, президент Skyrizon
Фактична націоналізація Україною компанії "Мотор Січ" може привести до підвищення суми вимог про компенсацію, оскільки дії української влади зачепили інтереси безлічі інвесторів.
Про це заявив Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, в інтерв'ю з приводу конфіскації всіх активів і 100% акцій ПАТ "Мотор Січ" з подальшою їх передачею державному агентству АРМА за ініціативи Служби безпеки України.
"У нинішній ситуації, коли український уряд налаштований іти своїм шляхом, у нас не залишається іншого шляху. Згодом сума вимог може змінитися, - заявив Ду Тао. - Це включає в себе не тільки наші інвестиції в купівлю акцій "Мотор Січ" і надані пільгові кредити, а й величезні втрати від невдалого операційного прибутку, який ми могли б отримати впродовж цих років, якби не руйнівні дії української держави, також ця сума включає в себе інвестиції в будівництво допоміжних об'єктів у Китаї для розвитку цієї співпраці".
Як відомо, раніше компанія заявила про підвищення суми вимог у міжнародному арбітражі за експропріацію її українського активу на $100 млн до $3,6 млрд. Зараз Ду Тао нагадав, що дії України, крім Skyrizon, завдали шкоди досить широкому колу інвесторів.
"До наших вимог щодо стягнення збитків і компенсації збитків можуть приєднатися й інші акціонери, що мають стосуно до цієї співпраці. Адже як відомо, "Мотор Січ" - публічна компанія, і її акції в обігу на фондовій біржі; китайські інвестори і партнери також тісно пов'язані з публічними компаніями, чиї акції належать до інвестиційних портфелів різних типів інвесторів. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що дії української влади завдали шкоди багатьом інвесторам, і він не обмежується прямими збитками китайських-акціонерів "Мотор Січ" ... ... Якщо хтось іще з постраждалих інвесторів захоче підключитися до нашого позову, ми не зможемо цьому перешкодити", - пояснив можливе підвищення вимог до України за експропріацію запорізького заводу Ду Тао.
Ду Тао додав, що розпочата Україною націоналізація підприємства не вирішує стратегічних завдань подальшого існування і розвитку "Мотор Січ", а є лише "образою принципу справедливості закону, нехтуванням світового торгового порядку і зрадою всього українського народу. Це дурний і варварський, підлий і безсоромний, брудний і гидкий сучасний фарс".
Ду Тао також зазначив, що незалежно від вирішення ситуації навколо "Мотор Січ" китайська компанія збереже фокус на розширенні своєї присутності в авіабудівній індустрії з Україною або без неї: "Ми приватна компанія, і самі вибираємо, чим займатися, виходячи з ринкової кон'юнктури. І наша основна мета та фокус - ринок комерційної авіації в Китаї і в усьому світі", - сказав він і додав, що зараз всі світові лідери авіаційного виробництва прагнуть зайняти позиції на китайському ринку цивільної авіації, оскільки він єдиний у світі має величезні масштаби і потенціал росту.
Разом із тим Ду Тао зазначив, що Україна "зможе вирватися з пут міфів і забобонів, створених навколо звичайної комерційної угоди, що значною мірою послужить інтересам самої України", і висловив сподівання, що вища українська судова інстанція в особі Верховного суду зможе захистити китайських акціонерів "Мотор Січ" "від незаконної протидії, протиправного тиску і надуманих звинувачень". Як відомо, акціонери запорізького заводу з КНР оскаржують санкційний указ президента на тій підставі, що звинувачення СБУ і РНБОУ бездоказові, а самі санкції були застосовані з порушенням вимог українського законодавства.
Андрій Семидідько, виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України, зауважив, що націоналізація 100% акцій "Мотор Січ" разом із контрольним пакетом акціонерів з КНР - грубе порушення прав дрібних акціонерів компанії: приблизно 3 500 міноритаріїв, серед яких і співробітники заводу, втрачають під час націоналізації близько 19% акцій, вартість яких може сягати $100-200 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в случае с этим "санкционным китаезом" ему еще предстоит пройти весь круг украинских судов - озолотить всех судей, обосновать (что будет нелегко) всю сумму претензий, а уж потом (если доживет) будет десятилетие судиться в международном Арбитраже!
Пока, его выступление, похоже на дешевый понт и попытку взять руководство Украины на испуг...
+++
Нам это Украине? Непуганые узкоглазые если не верят пусть у Ирана спросят, кат тот перед Украиной пытался избегнуть ответственности.
это экономический монстр и мафиозно-тоталитарная недострана
А, пердуны, что скажете? Есть тут такие?
Пусть узкоглазые покажут платёжки на 3,6 млрд. долл. за будущие двигатели Сичи, а потом уже трындят
Нормальные судьи обхохочутся от такого бизнес-план по МоторСичи 😊
Процес проти держави Україна за позовом китайських інвесторів «Мотор Січі» в міжнародному арбітражі вестимуть три відомі компанії - WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird.
З 2017 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СБУ розслідувала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 (диверсія) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України щодо підготовки до вчинення дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного для України підприємства ПАТ «Мотор Січ». За інформацією СБУ, планувалось представниками китайської компанії побудувати в Китаї ******** завод із виробництва авіадвигунів, на який перенести українське виробництво із передачею технології. Для цього здійснювався продаж компаніям-нерезидентам та фізичним особам пакетів акцій в обсягах менші ніж по 10 % із приховуванням кінцевих бенефіціарних власників компаній-покупців. Того ж 2017 році було накладено арешт на 56 % акцій ПАТ «Мотор Січ». Також 23 квітня 2018 року, СБУ провела обшуки в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ «Мотор Січ» та за місцями проживання окремих фізичних осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-10 [10]
У 2019 році компанію намагалися купити ще раз, але Антимонопольний комітет України не затвердив цю угоду. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F._%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.08.19.-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-14 [14] .
На початку серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року одна з дочірніх компаній групи https://uk.wikipedia.org/wiki/DCH DCH - «МС-4» - досягла домовленості з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (дочірня компанії Beijing Skyrizon) про спільний розвиток заводу «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-16 [16] та подали заявку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антимонопольний комітет України щодо затвердження угоди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83 купівлі-продажу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-17 [17] . Після цього прокуратура у серпні 2020 року повторно арештувала акції підприємстваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-18 [18] , а 31 серпня 2020 року Антимонопольний комітет України не прийняв до розгляду заявку https://uk.wikipedia.org/wiki/DCH групи DCH щодо покупку понад 25 % акцій ПАТ «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-19 [19] .
Наприкінці серпня 29 серпня 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державний секретар США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE Майк Помпео висловив занепокоєння намірами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китаю інвестувати в українську промисловість та купити великого виробника двигунів для авіатехніки завод «Мотор Січ», які названо згубнимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-21 [21] .
Після цього нові власники у вересні 2020 року попередили уряд України щодо можливої подачі позову проти України до міжнародного інвестиційного арбітражу щодо відшкодування збитків у 3,5 млрд доларів через незатвердження угоду про куплю акцій новими китайсько-українськими власниками. А на початку грудня повідомили про подачу позову, перед цих не отримавши відповіді від АМКУ, залучивши на свій бік юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper, Bird & Bird, а також як юридичного радника з питань українського права компанію Arzinger.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-24 [24] Дозволу від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антимонопольного комітету України комітету на ці угоди станом на середину січня 2021 року немає.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3._KhT_18.01.21-25 [25] . Нові власники на 31 січня 2021 року запланували проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-27 [27] , які генеральний конструктор «Мотор Січ» та один з акціонерів товариства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Богуслаєв називає спробою рейдерського захоплення підприємства, оскільки на ньому планується замінити менеджмент підприємства для отримання контролю над підприємством.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-28 [28]
У січні https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерство фінансів США ввело санкції проти компанії Skyrizon, яка є партнером групи DCH з розвитку заводу «Мотор-Січ», через спроби придбати та узаконити закордонні військові технології ста роботу в інтересах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E китайської армії , що становить загрозу національній безпеці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-30 [30] . 18 січня стало відомо, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України викликає власника групи DCH
через незатвердження угоду они не властники, а псы, которые видят колбасу, а допрыгнуть не могут
Це включення «Skyrizon» до списку кінцевих споживачів товарів військового призначення (MEU) має на меті перешкодити ризику передачі експортної технології двигунів США компанією «Skyrizon» військовій промисловості КНР.
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-8-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83/a-52408832 Нафтогаз" требует от России 8 млрд долларов за потерянные активы в Крыму
"В феврале 2019 года https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC/a-47742565 Международный третейский суд в Гааге принял решение в пользу "Нафтогаза" по его иску к Москве , постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму."