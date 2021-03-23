5 тис. фунтів штрафу тим, хто відпочиває за кордоном: Британія планує посилити обмеження на відпустку

Штраф у розмірі 5 тис. фунтів стерлінгів англійцям, які намагаються виїхати за кордон без поважної причини, повинен набрати чинності наступного тижня в рамках нових законів про коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Із наступного тижня заборона на виїзд із Великої Британії стане особливим законом, підкріпленим загрозою штрафу.

Згідно з нинішнім планом щодо ослаблення обмежень, найраніші дати, коли люди в Англії можуть виїхати за кордон на відпочинок, буде 17 травня.

Однак черговий сплеск випадків Covid у континентальній Європі, а також повільне поширення вакцин по всій Європі поставили під сумнів відновлення зарубіжних поїздок.

Зараз дозволені законом причини для поїздки за кордон включають роботу, волонтерство, освіту, медичні потреби, а також відвідування весіль або похорону.

Міністр охорони здоров'я Меттью Хенкок сказав, що обмеження на виїзд за кордон для відпочинку необхідні для захисту від ввезення великої кількості випадків і нових варіантів.

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