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Новини Коронавірус і карантин
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5 тис. фунтів штрафу тим, хто відпочиває за кордоном: Британія планує посилити обмеження на відпустку

5 тис. фунтів штрафу тим, хто відпочиває за кордоном: Британія планує посилити обмеження на відпустку

Штраф у розмірі 5 тис. фунтів стерлінгів англійцям, які намагаються виїхати за кордон без поважної причини, повинен набрати чинності наступного тижня в рамках нових законів про коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Із наступного тижня заборона на виїзд із Великої Британії стане особливим законом, підкріпленим загрозою штрафу.

Згідно з нинішнім планом щодо ослаблення обмежень, найраніші дати, коли люди в Англії можуть виїхати за кордон на відпочинок, буде 17 травня.

Однак черговий сплеск випадків Covid у континентальній Європі, а також повільне поширення вакцин по всій Європі поставили під сумнів відновлення зарубіжних поїздок.

Зараз дозволені законом причини для поїздки за кордон включають роботу, волонтерство, освіту, медичні потреби, а також відвідування весіль або похорону.

Міністр охорони здоров'я Меттью Хенкок сказав, що обмеження на виїзд за кордон для відпочинку необхідні для захисту від ввезення великої кількості випадків і нових варіантів.

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Велика Британія (5576) карантин (18172) відпочинок (230) штраф (1862) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
5 тыс. фунтов штрафа отдыхающим за границей: Британия планирует ужесточить ограничения на отпуск - Цензор.НЕТ 9424
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23.03.2021 17:07
+8
Ну как? Нравится? Всяко можно было предположить, кроме такого, верно? Твари давят так, что дышать, в буквальном смысле- становится невозможно. Табурет из под ног пока не вышибли, но веревочка затягивается! Что, не так??? Впереди- лето, всех объявят "красной зоной" и заставят намордники носить, просто на улице. И... и всё- звиздец всем.
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23.03.2021 17:13
+8
скот загоняют в стойло
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23.03.2021 17:42
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Такое могли придумать только дебилы.
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23.03.2021 17:03 Відповісти
Здуріли.
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23.03.2021 17:04 Відповісти
99.9% едут зубы лечить .
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23.03.2021 17:06 Відповісти
ГУЛАГ.
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23.03.2021 17:06 Відповісти
5 тыс. фунтов штрафа отдыхающим за границей: Британия планирует ужесточить ограничения на отпуск - Цензор.НЕТ 9424
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23.03.2021 17:07 Відповісти
Ну как? Нравится? Всяко можно было предположить, кроме такого, верно? Твари давят так, что дышать, в буквальном смысле- становится невозможно. Табурет из под ног пока не вышибли, но веревочка затягивается! Что, не так??? Впереди- лето, всех объявят "красной зоной" и заставят намордники носить, просто на улице. И... и всё- звиздец всем.
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23.03.2021 17:13 Відповісти
Обстановка в Мариуполе вообще не изменится! Вам звиздец уже лет 100 как
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23.03.2021 20:08 Відповісти
У нас бы уже орали об ущемлении Свобод и Европрав)
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23.03.2021 17:20 Відповісти
Народ протестует там и так. Когда поймут что все это бессмысленно протесты будут очень большие.
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23.03.2021 18:20 Відповісти
Потому что это и есть - НАРУШЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД !
ЛИЧНО МНЕ ПЛЕВАТЬ НА СТРАНУ и КОГО УГОДНО, если оно и они нарушают мои права и свободы !
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23.03.2021 19:34 Відповісти
Блин шо опять домой мне поеду!(((((
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23.03.2021 17:30 Відповісти
Ты- домой не поедешь, я- на работу. У каждого свои проблемы, нерешаемые проблемы, надо уточнить. Я- уточняю: у нас, у всех- нерешаемые проблемы. Нас просто уничтожат.
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23.03.2021 17:32 Відповісти
Да и хрен с вами Какой от вас толк?
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23.03.2021 20:09 Відповісти
Так разрешение можно взять онлайн. Придумайте себе причину и езжайте. У меня знакомая смылась домой пару дней назад под видом "на свадьбу родсвенников"
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23.03.2021 19:14 Відповісти
дурите бабу Лизу?! а она заботится о вас, смердах и холопах!
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23.03.2021 20:10 Відповісти
Я хочу поехать с семьёй и детьми уже год как не ездил,не слышал за онлайн заявки но особо то не охота обманывать.Да и по приезду надо будет сидеть на карантине 19 дней не понятно ещё дома или в отеле?В Украине сейчас полный писец с ковидоммкуда ехать да ещё и с детьми? Прийдеться ждать пока снимут ограничения.Спасибо за подсказку.
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23.03.2021 20:59 Відповісти
скот загоняют в стойло
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23.03.2021 17:42 Відповісти
Це конспірологія. Цензор, вдягни шапочку з фольги.
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23.03.2021 17:54 Відповісти
сиди на бутлыке молча, неудачный ребенок врачей
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23.03.2021 20:11 Відповісти
Ковідофашизм з концтаборами.
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23.03.2021 19:42 Відповісти
Дерьмократия во всей красе.
Ын обзавидуется.
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23.03.2021 20:42 Відповісти
Цікаво, де скоріше народ повстане і кишки випустить ковідодрочерам? Невже ж такого не станеться?
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23.03.2021 21:18 Відповісти
Прародитель парламентаризма и демократии Великобритания превращает себя в страну - тюрьму для собственных граждан. И всего 25 комментариев по этому поводу. Вот сделала бы так рашка, то очень оригинальных и остроумных шуток и фотожаб по поводу сидения на бутылках здесь было-бы до утра!
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24.03.2021 01:05 Відповісти
 
 