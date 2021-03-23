Третя хвиля коронавірусу буде набагато важчою для системи охорони здоров'я України, - Степанов

Ситуація із заповненням ліжок у ковід-лікарнях і кількістю госпіталізацій із коронавірусом є напруженою в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Третя хвиля буде набагато важчою для системи охорони здоров'я і наших медиків. Ми готувалися до неї, закладали відповідні ризики. Сьогодні на брифінгу я констатував відчутне збільшення госпіталізацій. Однак справа не тільки в агресивності "британця". Розуміючи відповідальність перед людьми, ми свідомо йдемо на збільшення госпіталізацій, не чекаючи появи перших проявів важкої клінічної картини", - уточнив міністр.

Він додав що за можливості медики госпіталізують пацієнтів до появи важкого стану, щоб мати можливість врятувати якомога більше українців.

"І наша стратегія дозволяє утримувати найнижчі показники смертності в Європі на мільйон населення. Саме тому є запас міцності, який дозволить країні пережити чергову хвилю пандемії", - підсумував він.

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