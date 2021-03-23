Третя хвиля коронавірусу буде набагато важчою для системи охорони здоров'я України, - Степанов
Ситуація із заповненням ліжок у ковід-лікарнях і кількістю госпіталізацій із коронавірусом є напруженою в Україні.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Третя хвиля буде набагато важчою для системи охорони здоров'я і наших медиків. Ми готувалися до неї, закладали відповідні ризики. Сьогодні на брифінгу я констатував відчутне збільшення госпіталізацій. Однак справа не тільки в агресивності "британця". Розуміючи відповідальність перед людьми, ми свідомо йдемо на збільшення госпіталізацій, не чекаючи появи перших проявів важкої клінічної картини", - уточнив міністр.
Він додав що за можливості медики госпіталізують пацієнтів до появи важкого стану, щоб мати можливість врятувати якомога більше українців.
"І наша стратегія дозволяє утримувати найнижчі показники смертності в Європі на мільйон населення. Саме тому є запас міцності, який дозволить країні пережити чергову хвилю пандемії", - підсумував він.
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Закладывали миллиарды в асфальт на пиар Гундосика к местным выборам.
Кисневі концентратори, які Фонд Порошенка та волонтери передали до лікарень Вінницької, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей, відправлені до місць призначення «Новою поштою». Про це https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2404192916381753?__cft__[0]=AZXH6s2zX8CO6wO-P-**************************************************************-LC2FY_eTt5-Xby3uLBue4JZ8FxKC2_e-35fK7gH2MiP75NwoqBx9u4S_xaFFMR_9ZIKyhbRqFieuUKqeh84xHZRaIt33g&__tn__=%2CO%2CP-R повідомив Петро Порошенко. Він також зазначив, що за кожним регіоном доставки обладнання закріплені представники команди, які безпосередньо проконтролюють шлях концентраторів до конкретних лікарень.
«Черговий локдаун, який був запроваджений цією владою, спроба перевести відповідальність на місцеву владу, міських голів, не дає нам можливості роз'їхатися по містах і самостійно передати ці концентратори. Ми вимушені користуватися умовами і послугами «Нової пошти». «Нова пошта», дякую вам за це», - підкреслив п'ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
Народна депутатка від фракції Марі Іонова повідомила, що кисневі концентратори також обов'язково будуть передані у східні регіони.
«Є небайдужі благодійники і громадські активісти, які з початку пандемії забезпечують, починаючи від масок, завершуючи кисневими концентраторами наші регіони. Зараз завантажаться декілька концентраторів і вони відправляться на схід України, де, на жаль, так само з кожним днем цифри стають все гірші», - зазначила вона.
Народна депутатка від «Європейської Солідарності», голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу стає дедалі складнішою у різних регіонах: «Зокрема і на Західній Україні, і на Закарпатті, яке одним із перших регіонів потрапило до «червоної» зони. Лікарі нарікають на те, що не вистачає ані обладнання, ані можливості ефективно лікувати людей».
«Частина з цих концентраторів поїде на Закарпаття. Я сподіваюся, що трішки пізніше ми будемо мати додаткові концентратори, які також поїдуть від Фонду Порошенка на Закарпаття», - розповіла вона.
Народна депутатка Яна Зінкевич повідомила, що особисто повезе концентратори на Донеччину.
«Це дійсно складний регіон, там, на жаль, дуже велика кількість хворих, лікарні дуже сильно заповнені. І кожен концентратор цінний, тому що він зможе за декілька місяців врятувати десятки життів», - сказала вона.
Петро Порошенко зазначив: команда «Європейської Солідарності» сподівається, що ці кисневі концентратори вже завтра почнуть рятувати життя людей.
«Кожен, хто тут присутній з нашої команди, є небайдужим, є добровольцем як на фронті. І кожен відповідає за окрему лікарню. І зараз кожен буде супроводжувати ці кисневі концентратори до пошти, і з пошти до лікарні. Буде відповідати за те, щоб взяти і передати це прямо в руки лікарю, подивитися, що воно встановлене в конкретній палаті», - розповів лідер «Європейської Солідарності».
Він підкреслив, що спільними зусиллями команди, волонтерів, лікарів буде врятовано життя їх здоров'я хворих, які потребують допомоги та використання концентраторів через важкий перебіг хвороби.
Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.
У жовтні 2020 року розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу. Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів - закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус. Більше 100 кисневих концентраторів вже передані в українські лікарні. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень
Украина вакцинировано за сутки 0 .
США заразилось 35 000 на 350 млн населения
Украина заразилось 15 000 на 42 млн населения
Но вся страна обсуждает видосик с обосранного офиса Зеленского.
https://twitter.com/_Petko_777/status/1374265059350839299/photo/1
Так и должна выглядеть контора президента,которого поддерживают 20% населения....
Всіх чоловіків потрібно каструвати, бо вони можуть когось згвалтувати.
Всім автомобілям треба заборонити пересуватися, бо вони можуть когось збити.
Всі будинки, вищі одного поверху, треба заборонити будувати, бо хтось може випасти з вікна і вбитись.
Всім людям треба заборонити пити, бо можна вдавитись насмерть.
Отаку десь "логіку" підтримують безмізкі істоти.
Раптом чимсь захворієш- лікуйся у бабок-шептух.
мизгов у той твари что придумала это сраное слово точно не было. кривят мордами мля, еще надо ввести везде букву "g" и всяких "докторесс", "танкисток", "членкинь" и прочее
Вже і китайська "сіновак", куплена через фірму Богатирьової на підході...
а что сделано для того чтоб смягчить удар третьей волны????
зачем нам это знать? нам надо знать что вы сделали чтобы было не тяжело!
https://newsyou.info/veteran-ato-rasskazal-kak-bystro-i-besplatno-vakcinirovatsya-covishield-vne-ocheredi Ветеран АТО рассказал, как быстро и бесплатно вакцинироваться CoviShield вне очереди
Может это для кого то откровение, но сезоны гриппа конец осени и начало весны. И эти волны были и будут каждый год. И засрать всем жизнь дебилокарантинами это верх цинизма.
Все карантинные ограничения должны быть сугубо рекомендательными. Кто верит и считает нужным тот ходит в маске избегает скоплений людей обрабатывается дезинфекторами прививается индийским шмурдяком ну и т п.
Пока что по коэфициентам смертности в странах где вопят о поголовном падеже от коронавируса, и в Украине в том числе, никаких особых изменений нет ( хотя справедливости ради они даются на середину года).
Так что есть большие сомнения шо корона опаснее чем предыдущие разновидности гриппа.
А може ще й штіблєти зі страуса...