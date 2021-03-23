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Новини Коронавірус і карантин
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Третя хвиля коронавірусу буде набагато важчою для системи охорони здоров'я України, - Степанов

Третя хвиля коронавірусу буде набагато важчою для системи охорони здоров'я України, - Степанов

Ситуація із заповненням ліжок у ковід-лікарнях і кількістю госпіталізацій із коронавірусом є напруженою в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Третя хвиля буде набагато важчою для системи охорони здоров'я і наших медиків. Ми готувалися до неї, закладали відповідні ризики. Сьогодні на брифінгу я констатував відчутне збільшення госпіталізацій. Однак справа не тільки в агресивності "британця". Розуміючи відповідальність перед людьми, ми свідомо йдемо на збільшення госпіталізацій, не чекаючи появи перших проявів важкої клінічної картини", - уточнив міністр.

Він додав що за можливості медики госпіталізують пацієнтів до появи важкого стану, щоб мати можливість врятувати якомога більше українців.

"І наша стратегія дозволяє утримувати найнижчі показники смертності в Європі на мільйон населення. Саме тому є запас міцності, який дозволить країні пережити чергову хвилю пандемії", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальнонаціональний локдаун не планується, будемо йти по регіонах, - Степанов. ВIДЕО

карантин (18172) медицина (2118) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
с такой курткой нам никакая волна не страшна...
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23.03.2021 17:04
+11
"Мы готовились к ней, закладывали соответствующие риски"
-----------
Закладывали миллиарды в асфальт на пиар Гундосика к местным выборам.
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23.03.2021 17:07
+9
Ну ничего ,купишь курточку подороже и всего делов ...
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23.03.2021 17:05
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с такой курткой нам никакая волна не страшна...
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23.03.2021 17:04 Відповісти
Ну ничего ,купишь курточку подороже и всего делов ...
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23.03.2021 17:05 Відповісти
завидуешь))) придется тебе строчить 24х7 и купишь реплику. будешь крутая Степанида. губки поддуешь, и на работу как новая копейка.
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23.03.2021 17:09 Відповісти
"Мы готовились к ней, закладывали соответствующие риски"
-----------
Закладывали миллиарды в асфальт на пиар Гундосика к местным выборам.
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23.03.2021 17:07 Відповісти
Третья волна коронавируса будет намного тяжелее/ Степанов не в курсе. В курсе Зеленский. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом"./Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом.
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23.03.2021 17:08 Відповісти
Сховайся черт, ты уже надоел.
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23.03.2021 17:08 Відповісти
Залепите уже ему дуло... демагогией занимаются...
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23.03.2021 17:08 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/03/23/nashi-aktyvisty-kontrolyuyut-shlyah-kozhnogo-konczentatora-z-ofisu-do-poshty-z-poshty-do-likarni-petro-poroshenko/ Петро Порошенко: " https://eurosolidarity.org/2021/03/23/nashi-aktyvisty-kontrolyuyut-shlyah-kozhnogo-konczentatora-z-ofisu-do-poshty-z-poshty-do-likarni-petro-poroshenko/ Наші активісти контролюють шлях кожного концентратора з офісу до пошти, з пошти до лікарні"

Кисневі концентратори, які Фонд Порошенка та волонтери передали до лікарень Вінницької, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей, відправлені до місць призначення «Новою поштою». Про це https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2404192916381753?__cft__[0]=AZXH6s2zX8CO6wO-P-**************************************************************-LC2FY_eTt5-Xby3uLBue4JZ8FxKC2_e-35fK7gH2MiP75NwoqBx9u4S_xaFFMR_9ZIKyhbRqFieuUKqeh84xHZRaIt33g&__tn__=%2CO%2CP-R повідомив Петро Порошенко. Він також зазначив, що за кожним регіоном доставки обладнання закріплені представники команди, які безпосередньо проконтролюють шлях концентраторів до конкретних лікарень.

«Черговий локдаун, який був запроваджений цією владою, спроба перевести відповідальність на місцеву владу, міських голів, не дає нам можливості роз'їхатися по містах і самостійно передати ці концентратори. Ми вимушені користуватися умовами і послугами «Нової пошти». «Нова пошта», дякую вам за це», - підкреслив п'ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
Народна депутатка від фракції Марі Іонова повідомила, що кисневі концентратори також обов'язково будуть передані у східні регіони.
«Є небайдужі благодійники і громадські активісти, які з початку пандемії забезпечують, починаючи від масок, завершуючи кисневими концентраторами наші регіони. Зараз завантажаться декілька концентраторів і вони відправляться на схід України, де, на жаль, так само з кожним днем цифри стають все гірші», - зазначила вона.
Народна депутатка від «Європейської Солідарності», голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу стає дедалі складнішою у різних регіонах: «Зокрема і на Західній Україні, і на Закарпатті, яке одним із перших регіонів потрапило до «червоної» зони. Лікарі нарікають на те, що не вистачає ані обладнання, ані можливості ефективно лікувати людей».
«Частина з цих концентраторів поїде на Закарпаття. Я сподіваюся, що трішки пізніше ми будемо мати додаткові концентратори, які також поїдуть від Фонду Порошенка на Закарпаття», - розповіла вона.
Народна депутатка Яна Зінкевич повідомила, що особисто повезе концентратори на Донеччину.
«Це дійсно складний регіон, там, на жаль, дуже велика кількість хворих, лікарні дуже сильно заповнені. І кожен концентратор цінний, тому що він зможе за декілька місяців врятувати десятки життів», - сказала вона.
Петро Порошенко зазначив: команда «Європейської Солідарності» сподівається, що ці кисневі концентратори вже завтра почнуть рятувати життя людей.
«Кожен, хто тут присутній з нашої команди, є небайдужим, є добровольцем як на фронті. І кожен відповідає за окрему лікарню. І зараз кожен буде супроводжувати ці кисневі концентратори до пошти, і з пошти до лікарні. Буде відповідати за те, щоб взяти і передати це прямо в руки лікарю, подивитися, що воно встановлене в конкретній палаті», - розповів лідер «Європейської Солідарності».
Він підкреслив, що спільними зусиллями команди, волонтерів, лікарів буде врятовано життя їх здоров'я хворих, які потребують допомоги та використання концентраторів через важкий перебіг хвороби.
Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.
У жовтні 2020 року розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу. Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів - закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус. Більше 100 кисневих концентраторів вже передані в українські лікарні. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень
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23.03.2021 17:11 Відповісти
США вакцинировано за сутки 3 млн
Украина вакцинировано за сутки 0 .
США заразилось 35 000 на 350 млн населения
Украина заразилось 15 000 на 42 млн населения
Но вся страна обсуждает видосик с обосранного офиса Зеленского. Третя хвиля коронавірусу буде набагато важчою для системи охорони здоров'я України, - Степанов - Цензор.НЕТ 5483

https://twitter.com/_Petko_777/status/1374265059350839299/photo/1
Так и должна выглядеть контора президента,которого поддерживают 20% населения....
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23.03.2021 17:14 Відповісти
На общественный туалет,бесплатный.ну очень похоже.
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23.03.2021 17:18 Відповісти
Степашка с Ослом просрали всю борьбу с короной , а теперь пришел нежданчик в виде третей волны , а трендеть лохотрату что то ж надо , вот и делают хорошую мину при хреновой игре.
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23.03.2021 17:14 Відповісти
Вводи локдаун,ты что невидящая тетеря?чего ты ждёшь ?
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23.03.2021 17:16 Відповісти
оно бы с радостью, так с_издили деньги через велике крадівництво. Теперь денег на ковид нет и народ, сидеть дома и разглядывать счета за комуналку уже не будет- разнесут и банковую и мэрии по городам
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23.03.2021 17:20 Відповісти
Раздайте людям деньги,увас их много,и пусть сидят дома.вы видите катастрофа началась,че ждать?
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23.03.2021 17:23 Відповісти
Запугивет людей чтобы быстрее индийским шмурдяком кололись.
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23.03.2021 17:17 Відповісти
Запугивает людей чтобы быстрее индийским шмурдяком кололись.
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23.03.2021 17:18 Відповісти
да не, на этот раз реально, -жопа
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23.03.2021 17:22 Відповісти
ахаха, да, тока кеды найду и бегу, добегу до 2040-го года и как раз уколюсь
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23.03.2021 17:27 Відповісти
Запугивает людей чтобы быстрее индийским шмурдяком кололись.
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23.03.2021 17:19 Відповісти
Третя хвиля коронавірусу буде набагато важчою для системи охорони здоров'я України, - Степанов - Цензор.НЕТ 5506
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23.03.2021 17:20 Відповісти
Пінжак уже буде у міністра за мільйон.
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23.03.2021 17:21 Відповісти
Всі люди повинні носити маски, бо вони можуть когось заразити.
Всіх чоловіків потрібно каструвати, бо вони можуть когось згвалтувати.
Всім автомобілям треба заборонити пересуватися, бо вони можуть когось збити.
Всі будинки, вищі одного поверху, треба заборонити будувати, бо хтось може випасти з вікна і вбитись.
Всім людям треба заборонити пити, бо можна вдавитись насмерть.

Отаку десь "логіку" підтримують безмізкі істоти.
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23.03.2021 17:21 Відповісти
Та не носи. А щеплення тобі взагалі протипоказані.
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23.03.2021 17:25 Відповісти
дуже дякую, що дозволив
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23.03.2021 17:40 Відповісти
Без проблем.
Раптом чимсь захворієш- лікуйся у бабок-шептух.
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23.03.2021 17:58 Відповісти
я не хворію вже багато років, чого й тобі бажаю
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23.03.2021 18:03 Відповісти
Ни один сумасшедший не считает себя больным
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23.03.2021 20:05 Відповісти
я думав навпаки, божевільний - це той, що боїться постійно заразити чи заразитися
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23.03.2021 20:07 Відповісти
Он не разрешил, а приказал! Выполняй!
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23.03.2021 20:06 Відповісти
наказую тобі йти в дупу, виконуй
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23.03.2021 20:07 Відповісти
безмізкі істоти.\\\\\\\



мизгов у той твари что придумала это сраное слово точно не было. кривят мордами мля, еще надо ввести везде букву "g" и всяких "докторесс", "танкисток", "членкинь" и прочее
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23.03.2021 17:29 Відповісти
Третья волна коронавируса будет намного тяжелее для системы здравоохранения Украины, - Степанов - А, шо курточка за пол ляма не поможет?
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23.03.2021 17:29 Відповісти
Стяпанов хоче весняний лапсердак за мільон.
Вже і китайська "сіновак", куплена через фірму Богатирьової на підході...
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23.03.2021 17:33 Відповісти
ха-ха-ха. У нас вакцина є
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23.03.2021 17:35 Відповісти
стіпанов, закрий ..бальнік уже. тупе чючєло.
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23.03.2021 17:35 Відповісти
так готуйтесь вже.....щоб потім ввечері на ранок не розказувати що Порошенко покрав всі вакцини і піариться на тому, що роздає кисневі маски.
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23.03.2021 17:41 Відповісти
канешна...ковидный фонд пуст...вакцинация через пень-колоду...мест в больничках нет... врачи заканчиваются...осложнения усиливаются... и теперь и не скажешь - а он же предупреждал )))
а что сделано для того чтоб смягчить удар третьей волны????
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23.03.2021 17:49 Відповісти
А на#уя что то делать если за это не бьют по морде? ))
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23.03.2021 17:56 Відповісти
Суровые годы уходят... (с)
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23.03.2021 17:58 Відповісти
"Третья волна будет намного тяжелее для системы здравоохранения и наших медиков. Мы готовились к ней, закладывали соответствующие риски. - отсутсвие ковидных денег .которые стырили , заложили провал вакцинации украинского народа , и обеспечение больниц швл и кислородными концентраторами и т.д.
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23.03.2021 18:02 Відповісти
Вот оно чо, аказивается "британец" винават!
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23.03.2021 18:03 Відповісти
ты министр или радиоточка?
зачем нам это знать? нам надо знать что вы сделали чтобы было не тяжело!
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23.03.2021 18:04 Відповісти
Третя хвиля коронавірусу буде набагато важчою для системи охорони здоров'я України, - Степанов - Цензор.НЕТ 9676
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23.03.2021 18:09 Відповісти
Вчера они открыли в Киеве около 40 центров вакцинации. https://vaccination.covid19.gov.ua/ Только нигде не указано, где эти центры находятся!
https://newsyou.info/veteran-ato-rasskazal-kak-bystro-i-besplatno-vakcinirovatsya-covishield-vne-ocheredi Ветеран АТО рассказал, как быстро и бесплатно вакцинироваться CoviShield вне очереди
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23.03.2021 19:04 Відповісти
О аве, капітан очевидність
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23.03.2021 19:14 Відповісти
поц, для здравоохренения тьі самое тяжелое
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23.03.2021 19:32 Відповісти
Третья волна коронавируса будет намного тяжелее для системы здравоохранения Украины, - Степанов

Может это для кого то откровение, но сезоны гриппа конец осени и начало весны. И эти волны были и будут каждый год. И засрать всем жизнь дебилокарантинами это верх цинизма.
Все карантинные ограничения должны быть сугубо рекомендательными. Кто верит и считает нужным тот ходит в маске избегает скоплений людей обрабатывается дезинфекторами прививается индийским шмурдяком ну и т п.
Пока что по коэфициентам смертности в странах где вопят о поголовном падеже от коронавируса, и в Украине в том числе, никаких особых изменений нет ( хотя справедливости ради они даются на середину года).
Так что есть большие сомнения шо корона опаснее чем предыдущие разновидности гриппа.
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23.03.2021 21:01 Відповісти
але це не завадить міністру-аферисту придбати ще одну курточку, за двадцять кілобаксів...
А може ще й штіблєти зі страуса...
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23.03.2021 22:55 Відповісти
Эта голова профессора Доуэля только того и знает что говорить гадости и получать за это зарплату. А вот поставить этого к стенке и под условие - придёт третья очередь короны тебя сразу грохнут. Вот тогда БЫ он начал РАБОТАТЬ, а не болтать.
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24.03.2021 01:40 Відповісти
а на пятой волне мы все умрём. ДБ.
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24.03.2021 09:23 Відповісти
 
 