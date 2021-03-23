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Імпорт російської електроенергії в кінцевому підсумку призведе до втрати території за аналогією з Кримом, - Плачков

Імпорт російської електроенергії в кінцевому підсумку призведе до втрати території за аналогією з Кримом, - Плачков

Імпорт електроенергії робить Україну залежною Росії, що в кінцевому підсумку виллється в політичну залежність і навіть втрату частини територій.

Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

"У 2005 році Путін сказав: газ для України буде не $50, а $250 - у 5 разів в один момент. Чому так не зроблять з електроенергетикою? Країна буде сидіти на електричній залежності, а загроза блекауту та відключень - вона буде робити наших політиків більш поступливими і м'якими у рішеннях щодо якихось питань. Це Крим, тільки повільний", - зазначив Плачков.

Він наголосив, що відкриття імпорту з Росії та Білорусі - це частина дуже продуманого стратегічного плану, який призведе до втрати енергонезалежності країни. Аналогічну ситуацію Україна переживала з природним газом, коли шляхом шантажу країна йшла Росії на безліч поступок.

"До Криму готувалися довго і до ситуації на сході була підготовка довгою, так ось це йде абсолютно продумана, цілеспрямована, покрокова реалізація проєкту електричної залежності України, і ми не зіскочимо з цієї голки", - зазначив Плачков.

Цей план передбачає, що спочатку Росія надає комфортні ціни та умови, а в міру збільшення обсягів поставок і зростання залежності буде ультимативно встановлювати ціну і висувати політичні вимоги.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці витрати на імпорт перевищили 900 млн грн. 18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. Основним імпортером із Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

Плачков (25) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+20
Москалику, шо значить наоборот? Ти вважаєш, що треба купувати електрику в кацапів? Сказав, як у воду перднув!
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23.03.2021 17:12
+13
Переведите клоунам . На их язык .
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23.03.2021 17:10
+13
а ти тіпа сам не бачиш до чого призводить допускання москалів близько до тіла.
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23.03.2021 17:14
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Переведите клоунам . На их язык .
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23.03.2021 17:10 Відповісти
Ну Плачков это бандюган со стажем ,если он шо-то просвистел ,значит всё наоборот ...
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23.03.2021 17:10 Відповісти
Москалику, шо значить наоборот? Ти вважаєш, що треба купувати електрику в кацапів? Сказав, як у воду перднув!
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23.03.2021 17:12 Відповісти
Это хрен ахметова, хочет чтобы покупали энергию у ахметова по бешеным ценам, а уголь он уже сам будет покупать у лугандона через россию. Разницы нет, только цена во много раз больше. А надежность тепловой генерации ахметова все этой зимой уже увидели.
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23.03.2021 17:55 Відповісти
а ти тіпа сам не бачиш до чого призводить допускання москалів близько до тіла.
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23.03.2021 17:14 Відповісти
По поводу бандюгана не могу сказать, а вот то что єто одна из говорящих голов Ахметова, которая находиться у него на зарплате так это точно.
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23.03.2021 17:26 Відповісти
Что не так он сказал?
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23.03.2021 17:32 Відповісти
покупка энергии у ахметова не меньшая угроза Украине, а кроме того цена во много раз больше.
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23.03.2021 17:56 Відповісти
кто,плачков или серый волчара?
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23.03.2021 17:40 Відповісти
Сбрасывайте клована, пока не поздно. Хорошо-бы со скалы.
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23.03.2021 17:12 Відповісти
А твоя ли колясочница все это подписала? И устраивала блекауты в 90-х???
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23.03.2021 17:12 Відповісти
Импорт российской электроэнергии в конечном итоге приведет к потере территории .- Так в том и есть стратегия правящего Украиной кодлана Коломойского. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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23.03.2021 17:14 Відповісти
Не приведёт.
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23.03.2021 17:18 Відповісти
Если Россия нам продаёт ликтричество вдвое дешевле, чем Ахметка, то не вижу нкаких проблем. Мы и так у Москвы уголь покупаем, из которого эта чурка донецкая нам делает свет и продаёт ещё дороже, чем он же продаёт мудьярам.
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23.03.2021 17:24 Відповісти
Ну вы,малороссы,и дерьмо кацапское жрать готовы
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23.03.2021 17:39 Відповісти
вы, великороссы, предпочитаете сперму Ахметова пить, я уже понял.
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23.03.2021 17:51 Відповісти
Україна ніякої російської електроенергії не купуе, від слова "взагалі"...
Російську електроенергію (з Білоруської АЕС) купуе зять Кучми через свое приватне підприемство "Дніпросталь-Енерго".
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23.03.2021 17:43 Відповісти
Ну так зять Кучмы сам себя уважает, умеет считать бабло и не хочет сосать обрезанный йух донбабвийского татарина, покупая у него электричество с наценкой 400% от себестоимости, пока простые граждане платят за свет в 2 раза дороже, чем венгры, например.
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23.03.2021 17:48 Відповісти
Александр Гетштейн 65c856cc
Мы и так у Москвы уголь покупаем, из которого эта чурка донецкая нам делает свет и продаёт ещё дороже, чем он же продаёт мудьярам.

Уголь и топливо для АЭС покупать можно, электричество нельзя.
- Чего не смеётесь? Не смешно? Это россия (с)
Імпорт російської електроенергії в кінцевому підсумку призведе до втрати території за аналогією з Кримом, - Плачков - Цензор.НЕТ 9157
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23.03.2021 17:56 Відповісти
Імпорт російської електроенергії в кінцевому підсумку призведе до втрати території за аналогією з Кримом, - Плачков - Цензор.НЕТ 7022
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23.03.2021 17:59 Відповісти
ахметовские боты-"патриоты" продолжают промывать мозг тупому населению
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23.03.2021 17:58 Відповісти
То есть покупка российского газа не приведет к потере независимости, а покупка электроенергии приведет? Чем она такая особенная, она что агитирует за россию со все розеток?
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23.03.2021 17:28 Відповісти
Ну ты или идиот ,или просто козломордый
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23.03.2021 17:35 Відповісти
Вова, ты прочитай статью ещё раз! Может дойдёт.
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23.03.2021 17:36 Відповісти
Статья не обоснована вообще, в отличии от газа сменить поставщика электроэнергии можно весьма быстро, для этого не надо энергетические мосты строить, поэтому влиять на политиков ценами не выйдет. Другое дело отказаться от покупки впринципе, если вместо этого Украина нарастит внутренние мощности и сама будет себя обеспечивать электричеством, такое вложение в свою экономику было бы весьма полезным.
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23.03.2021 17:52 Відповісти
особенная тем, что ахметов нагоняет платных ботов разводить "патриотический" срач под высерами своих проплаченных "экспертов".
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23.03.2021 18:02 Відповісти
Украина не покупает российский газ с 2015 года. Точнее: Украина не имеет дел с российскими продавцами. Мы покупаем реверсный газ - излишки из Европы. Европейский газ - это пул, в который входят: российский, алжирский, норвежский и местный.
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23.03.2021 19:35 Відповісти
Потому что надо разрисовать и обосцать зекретине,а не пустое здание...
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23.03.2021 17:34 Відповісти
Як можна взагалі щось брати у насильника??? Твою жінку знасилували, а ти йдеш і в насильника купуєш товар… Бльооо нація без гордості!!!
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23.03.2021 17:39 Відповісти
Вопрос к Ахмэтычу и энергоатому, почему первый из них покупает в рашке уголь, а второй ядерное топливо.
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23.03.2021 17:55 Відповісти
Все энергоносители и большая часть ядерного топливо происходит из россии, даже если формально их закупают через другие страны.
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23.03.2021 18:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
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23.03.2021 18:04 Відповісти
Ага, а так же к потере территории приведёт покупка топлива для атомных, удобрений, нефтепродуктов.
Под 80% всех наших энергоносителей родом из рашки и если бы у них было желание и возможность - они бы давно устроили у нас апокалипсис.
К примеру они возьмут и перестанут нам топливо для автомобилей поставлять и заставят Беларусь делать тоже самое. У нас через неделю такой кризис настанет, что даже прямое вторжение покажется цветочками.
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23.03.2021 18:24 Відповісти
Возможность есть, желания нет. Зачем им это желать в принципе?
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23.03.2021 20:19 Відповісти
Цей Плачков мутний тіпок. Колись 2005-2006рр був міністром енергетики в "любих друзів".Потім правда з політарени ніби зник і нічим себе не проявляв. Правда зараз у ВРУ є депутатка однофамільниця в опезежопі. Мабуть родичка Плачкова бо місце народження обох с.Криничне Болградський р-н Одеської обл.
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23.03.2021 19:59 Відповісти
 
 