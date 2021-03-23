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Новини Репресії в Білорусі
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Жителя Мінська заарештували на 15 діб за канадський прапор у вікні: Пояснив, що вболіває за збірну Канади з хокею

Жителя Мінська заарештували на 15 діб за канадський прапор у вікні: Пояснив, що вболіває за збірну Канади з хокею

Жителі Мінська Сергій і Олеся вивісили у вікні своєї квартири канадський прапор і білоруський національний герб "Погоня". Після цього силовики забрали Сергія з прапором і заарештували на 15 діб нібито за непокору законним вимогам посадової особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У серпні подружня пара вирішила вивісити біло-червоно-білий прапор. Він провисів до грудня 2020 року, подружня пара вирішила замінити його на канадський прапор через переслідування за національну символіку. Попри це, їм став телефонувати дільничний, а у дворі чергували "тихарі" (силовики в цивільному). Вони просили зняти канадський прапор.

За словами Олесі, чоловіка до арешту підловили на вулиці "тихарі" і відвезли до райвідділку.

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"Дільничний вимагав пояснювальну на тему, чому у нас висять на вікні канадський прапор і "Погоня". Чоловік пояснив це тим, що в січні відбувався молодіжний чемпіонат світу з хокею, і він вболіває за збірну Канади, тому і вивісив канадський прапор. А "Погоня" – це для декорування вікна", – розповіла вона.

Через кілька днів силовики знову прийшли до них додому, вони забрали Сергія і канадський прапор. Його заарештували на 15 діб нібито за непокору законним вимогам співробітника міліції.

Олеся вважає справу проти чоловіка сфабрикованою. За її словами, в протоколі співробітники міліції написали, що він добровільно сів у машину, однак біля райвідділку нібито відмовився виходити з неї, "опирався ногами і хапався за їх форму".

Канадський прапор, через який затримали мінчанина, подібний кольорами та їхнім порядком до білоруського національного – різниця полягає у вертикальному, а не горизонтальному розташуванні смуг. Також канадський прапор містить посередині кленовий листок, а білоруський національний може мати посередині зображення герба, "Погоні".

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Автор: 

Білорусь (7929) Канада (2191) репресії (1622) прапор (482)


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Топ коментарі
+12
Бацькины опричники из ума выживают... Но финал диктатуры и империй всегда один.
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23.03.2021 17:21
+10
и правильно, нехрен за всяких враждебных буржуев болеть ! там должен быть родной кацапский флаг !
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23.03.2021 17:16
+5
С одичалыми поведешься, сам дикарем станешь То ли дело нацистский флаг скрепных раисян
Жителя Минска арестовали на 15 суток за канадский флаг в окне: Объяснил, что болеет за сборную Канады по хоккею - Цензор.НЕТ 7882
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23.03.2021 17:41
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и правильно, нехрен за всяких враждебных буржуев болеть ! там должен быть родной кацапский флаг !
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23.03.2021 17:16 Відповісти
зачем кацапский, у них есть свой флаг
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23.03.2021 19:00 Відповісти
Флаг БССР
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23.03.2021 21:25 Відповісти
да нам то какая разница, товарищ?
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24.03.2021 11:06 Відповісти
Верно, надо за Луку-хоккеиста болеть.
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23.03.2021 17:20 Відповісти
Нет, за Путина - величайшего хоккеиста Вселенной.
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23.03.2021 22:50 Відповісти
Бацькины опричники из ума выживают... Но финал диктатуры и империй всегда один.
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23.03.2021 17:21 Відповісти
щось явно поменьшало на Цензорі криків, що вся опозиція Білорусі від кремля і хай Лука Мудищев і надалі править...
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23.03.2021 17:27 Відповісти
Низззя болеть за Канаду, надо за Бульбандию с бацьком усатым.
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23.03.2021 17:28 Відповісти
Канада, введи войска!
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23.03.2021 17:30 Відповісти
можно болеть только за сборные БССР и РСФСР
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23.03.2021 17:33 Відповісти
С одичалыми поведешься, сам дикарем станешь То ли дело нацистский флаг скрепных раисян
Жителя Минска арестовали на 15 суток за канадский флаг в окне: Объяснил, что болеет за сборную Канады по хоккею - Цензор.НЕТ 7882
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23.03.2021 17:41 Відповісти
У лукавого и его шоблы крыша едет. А не дай бог у кого-то на футболке будет американский флаг или надпись на английском типа California или New York City.
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23.03.2021 17:43 Відповісти
За такое выведут в чистое поле, поставят лицом к стенке и пустят пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнил.
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23.03.2021 17:49 Відповісти
Я ничего не вывешиваю. Пусть рассада солнышком наслаждается.
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23.03.2021 19:12 Відповісти
Отважный ты подлиза
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23.03.2021 19:35 Відповісти
За такое в Сибирь нужно, на рудники!
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23.03.2021 19:20 Відповісти
Расстрел через подвешивание за йайца!
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23.03.2021 21:22 Відповісти
А сосед пусть повесит флаг с свастикой и померяются сроками...
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23.03.2021 21:44 Відповісти
Це вже маразм.
Щось подібне було коли помер Брежнєв і прийшов Андропов. Тоді була така мода - прапорець США на задній кишені джинсів. І один товариш, з начальства, прийшов на завод на роботу в таких штанах. Партоорг цеху мало не тріснув від злості - "Тьі же коммунист ! Как ть можеш носить флаг почти что врага !", Смикали того комуніста по кабінетам, навіть перший відділ підключився. На другий день той комуніст прийшов в тих же штанах але вже без прапорця.
Зараз про це смішно згадувати, але тоді жити в такому маразмі було задушливо.
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28.07.2021 00:38 Відповісти
 
 