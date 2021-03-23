Жителя Мінська заарештували на 15 діб за канадський прапор у вікні: Пояснив, що вболіває за збірну Канади з хокею
Жителі Мінська Сергій і Олеся вивісили у вікні своєї квартири канадський прапор і білоруський національний герб "Погоня". Після цього силовики забрали Сергія з прапором і заарештували на 15 діб нібито за непокору законним вимогам посадової особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У серпні подружня пара вирішила вивісити біло-червоно-білий прапор. Він провисів до грудня 2020 року, подружня пара вирішила замінити його на канадський прапор через переслідування за національну символіку. Попри це, їм став телефонувати дільничний, а у дворі чергували "тихарі" (силовики в цивільному). Вони просили зняти канадський прапор.
За словами Олесі, чоловіка до арешту підловили на вулиці "тихарі" і відвезли до райвідділку.
"Дільничний вимагав пояснювальну на тему, чому у нас висять на вікні канадський прапор і "Погоня". Чоловік пояснив це тим, що в січні відбувався молодіжний чемпіонат світу з хокею, і він вболіває за збірну Канади, тому і вивісив канадський прапор. А "Погоня" – це для декорування вікна", – розповіла вона.
Через кілька днів силовики знову прийшли до них додому, вони забрали Сергія і канадський прапор. Його заарештували на 15 діб нібито за непокору законним вимогам співробітника міліції.
Олеся вважає справу проти чоловіка сфабрикованою. За її словами, в протоколі співробітники міліції написали, що він добровільно сів у машину, однак біля райвідділку нібито відмовився виходити з неї, "опирався ногами і хапався за їх форму".
Канадський прапор, через який затримали мінчанина, подібний кольорами та їхнім порядком до білоруського національного – різниця полягає у вертикальному, а не горизонтальному розташуванні смуг. Також канадський прапор містить посередині кленовий листок, а білоруський національний може мати посередині зображення герба, "Погоні".
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Щось подібне було коли помер Брежнєв і прийшов Андропов. Тоді була така мода - прапорець США на задній кишені джинсів. І один товариш, з начальства, прийшов на завод на роботу в таких штанах. Партоорг цеху мало не тріснув від злості - "Тьі же коммунист ! Как ть можеш носить флаг почти что врага !", Смикали того комуніста по кабінетам, навіть перший відділ підключився. На другий день той комуніст прийшов в тих же штанах але вже без прапорця.
Зараз про це смішно згадувати, але тоді жити в такому маразмі було задушливо.