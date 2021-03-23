Відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини законно і забезпечує безпеку для всіх учнів, - Верховний Суд

Верховний Суд постановив, що відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини законно, оскільки "здобувачі освіти мають право на безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, навколишнього середовища".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Суду.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, нещепленої за віком", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі ст. 53 Закону України "Про освіту" "здобувачі освіти мають право на безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля".

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У Верховному Суді зазначають, що закон дає право батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині, разом із тим, у справі, яка переглядалася, індивідуальне право відмовитися від щеплення "протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків та їхніх дітей".

"Держава, встановивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов'язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, в тому числі й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини-позивача на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено через громадські інтереси", - наголосили в Суді.

Водночас право дитини на отримання освіти не порушено, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад при відсутності щеплень, встановлені альтернативні способи здобуття освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі.

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