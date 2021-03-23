Відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини законно і забезпечує безпеку для всіх учнів, - Верховний Суд
Верховний Суд постановив, що відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини законно, оскільки "здобувачі освіти мають право на безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, навколишнього середовища".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Суду.
"Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, нещепленої за віком", - йдеться в повідомленні.
Згідно зі ст. 53 Закону України "Про освіту" "здобувачі освіти мають право на безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля".
У Верховному Суді зазначають, що закон дає право батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині, разом із тим, у справі, яка переглядалася, індивідуальне право відмовитися від щеплення "протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків та їхніх дітей".
"Держава, встановивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов'язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, в тому числі й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини-позивача на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено через громадські інтереси", - наголосили в Суді.
Водночас право дитини на отримання освіти не порушено, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад при відсутності щеплень, встановлені альтернативні способи здобуття освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі.
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Чем же могут навредить компоненты вакцин? И тимеросал, и соли алюминия, представляют собой органические соединения тяжелых металлов (ртути и алюминия). Известно, что данные металлы оказывают негативное влияние на нейроны головного мозгаи могут провоцировать развитие некоторых заболеваний у взрослых и детей. Так алюминий в организме человека может вызывать болезнь Альцгеймера, синдром хронической усталости.
Тимеросал у детей, наряду с алюминием может провоцировать развитие такого заболевания как аутизм.
Негативный эффект от употребления малых доз тяжелых металлов проявляется через довольно длительное время (у детей быстрее в силу несовершенства защитных структур и развития организма),
Источник: http://grippozus.ru/158-vliyanie-komponentov-vakcin-konservantov-i-adyuvantov-timerosala-i-soley-alyuminiya-na-zdorove.html
По поводу ртути - вообще высосаная херня из пальца, которую особенно смешно слышать от жителя страны, где люди едва доживают до 65 лет изза повальных сердечно-сосудистых проблем и болезней ЖКТ вкупе со смогом, алкоголем и курением
вот тут читайте про ртуть и просвещайтесь:
https://www.who.int/immunization/newsroom/thiomersal_information_sheet/ru/
«Я - автор вакцины, но не могу утверждать, что она совершенно, полностью безвредна. Прежде, чем наступать таким образом на инфекции следует спросить у людей:хотят ли они идти по этому пути?
Известны ли им и все "ЗА" и "ПРОТИВ"?
Как хотите, но обязанность cохранить жизнь дает нам одно ПРАВО - ЗНАТЬ!. А я пока не знаю, что лучше…»
Япония приняла закон, запрещающий вакцинацию АКДСдетей до двухлет и случаев СВДС в Японии не стало
Медицинская правда «Вакцинация - подрыв здоровья нации»
http://ruslekar.info/Vaktsinatsiya--podriv-zdorovya-natsii-896.htm
"ви, діду, десь чарку #обнули, чи укололись харашо" (с)
Например АКДС расшифровывается
адсорбированная коклюшно-дифтерийно-Столбнячная вакцина.
Хотя препарат от столбняка является анатоксином.
Но что это меняет в нашем споре за и против повальной без разбору иммунизации?
БРЕД ! Если ты привит, то чего боишься не привитых ! По моему суд осознанно стал на сторону "медицинской" мафии и чиновнического беспредела !
Это их право.
Но у других родителей тоже должны быть права относительно СВОЕГО ребенка.
Они понимают, что вмешательство в имунную систему ребенка - это очень серьезно. И они понимают, что не дай Бог с ребенком что-то случится, они вместе с этим ребенком будут никому не нужны.
И чем грызться без толку, лучше бы все добивались, чтобы ребенка перед прививкой тщательно обследовали, а в случае, не приведи Господь, после прививки ребенок пострадает, он получал компенсацию за утерянное злоровье. А его родители не стояли с протянутой рукой о помощи.
То же самое будет со сферой услуг, высшим образованием и транспортом.
Можете уже начинать организовывать поселения в тайге.
Ви вже записалися на Ковішілд ?
Так на що тоді записалися ?
І коли перше щеплення ?
1. Через дию.
2. Через портал.
3. По телефону.
Еще раз для тех, кто в танке:
1. При записи нет выбора или указания вакцины.
2. При записи есть указание категории вакцинации.
3. Дата вакцинации не указывается.
Поскольку к первым трем категориям я не отношусь, то, скорее всего, не скоро.
Есть возможность отказаться, когда уже звонят, если не устраивает вакцина.
Расчитываю вакцинироваться только Пфайзером.
Не выйдет в госочереди - сделаю это за свой счет в частной клинике.
Не выйдет в Украине - вакцинируюсь в Болгарии.
Поэтому очередь на вакцинацию - это только один из запасных вариантов.
И это лучше, чем сидеть, мазать сопли по жлобской необразованной морде и ждать очередь на кладбище.
А тут не так. Людина не знає, чим її колотимуть, поки не опиниться перед медпрацівником у день призначеного рандеву. Коли дають папірчик на підпис і дістають ампулу.
Чи можна тоді відмовитися - не в курсі.
Запису жодного нема - лише по категоріях і черзі встановленій урядом (з того, що читаю).
Напишете тоді, мені було б цікаво.
Вже не нервуватимете так. А маску далі носитемете ?
А когда родители отказываются от вакцинопрофилактики для своих детей от болезней, ряд из которых буквально 100-150 лет назад косили народ миллионами - это "их право", которое "нужно уважать".
Я не подопытный кролик и имею право знать какой препарат мне собираются вводить.
Мне должны дать Инструкцию к вакцине, чтобы я мог с ней ознакомиться и внимательно изучить состав и противопоказания.
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Стаття 12. Маркування лікарських засобів
ДО КОЖНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ, ДОДАЄТЬСЯ ІНСТРУКЦІЯ про застосування лікарського засобу, яка повинна містити: назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); відомості про фармакологічні властивості; показання для застосування; протипоказання; взаємодію з іншими лікарськими засобами; способи застосування та дози; побічну дію; запобіжні заходи; форми випуску; умови та строки зберігання; умови відпуску.
Я нигде пока не видел Инструкции к Ковишилду. Я нигде пока не слышал, что кого-то перед прививкой хоть элементарно обследовали.
Я ничего не знаю о гарантии компенсации, если я пострадаю от вакцины!
Детям, которым рекомендуется ТОЛЬКО грудное молоко до шести месяцев и старше по причине того, что их хрупкий организм не может принимать другую пищу, вводят 30 доз, включая ревакцинации, мощные вакцинные токсины, что противоречит любой логике и науке.
Вакцины содержат тяжелые металлы, канцерогены, ядохимикаты, живые и генномодифицированные вирусы, контаминированную сыворотку, содержащую вирусы животных и чужеродный генетический материал, крайне ядовитые деконтаминанты и вспомогательные вещества, непроверенные антибиотики, ни один из которых не может быть введен без нанесения организму вреда.
Ще добавляют наноалюміній для більш кращої реакції організма на щеплення. Читати треба про вакцини, а не теоріями маятись...
бо без неї неможливо зберегати вакцину
И да, если хочешь, чтобы оппонент признал ошибку - всегда полезно начинать аргументацию со слова "дебил". Очень помогает. )
А если будешь любознательным, узнаешь и еще много другого, которое тебя сильно удивит
Не знати состав вакцин і сперечатись це може тільки дебіл робити.
"Живиє" вакцини, що ти мелеш "дохтор".
Ну а "знакомые и единомышленники" рано или поздно добьются уничтожения коллективного иммунитета. И когда их ребенок будет задыхаться от дифтерии, возможно, многое переоценят. Если, конечно, всё-таки есть какие-то мозги, чтоб переоценивать.
А вообще, если вас интересует суть вопроса по существу, то вас не будет интересовать домен, а то из чего состоит прививка.
А состав прививки и противопоказания к ней абсолютно не зависят от ру или не ру
А вот от "ковида" - это будет военное преступление.
непривитый ребенок в первую очередь сам подвергается опасности и чтобы его защитить, его приходится изолировать от учебного процесса.
PZDC - Дожилися, липових справок побільшає
И скажу вам по секрету, что больше всего липовых прививок у врачей и их детей.Они немножко больше знают
Инструкция
….
Вспомогательные вещества:
сорбитол 5%, желатин 2.5%, НЕОМИЦИНА B сульфат ≤2.5 мкг.
Неомици́н - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA антибиотик из группы аминогликозидов, представляет собой смесь антибиотиков неомицина А, В и С, продуцируемых Streptomyces fradiae. выпускается в виде сульфата.
Парентерально неомицин не используется, так как ВЫСОКО ТОКСИЧЕН для почек и слухового нерва.
Парентерально - Это прежде всего инъекции и ингаляции.
Вспомогательные вещества: МЕРТИОЛЯТ 100 МКГ (КОНСЕРВАНТ)
Тиомерсал, широко известный в США как thimerosal, - ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства.
Фармацевтическая корпорация https://ru.wikipedia.org/wiki/Eli_Lilly_and_Company Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят.
Инструкция
Допоміжні речовини: АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД, натрію хлорид та вода для ін'єкцій.
Продукт также содержит остаточные компоненты клеток MRC-5, включая ДНК и белок, а также следы неомицина и бычьей телячьей сыворотки из питательных сред MRC-5.
Вкладыш к еще одной вакцине Priorix-Tetra (MMRV) от компании GlaxoSmithKline также открыто перечисляет использование клеток абортированных человеческих эмбрионов в своей вакцине:
Каждый штамм вируса отдельно продуцируется либо в клетках куриного эмбриона (паротит и корь), либо в диплоидных клетках MRC-5 человека (краснуха и ветряная оспа).
http://tmchorev.ru/publishing/2018/v-vaktsini-dobavlyayut-rakovie-geni-cheloveka.html
Беременность была прервана законно - правда, по другим причинам, а https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients#human-cell-strains не с целью производства вакцин.
С тех пор ученые неоднократно тиражировали и клонировали эти клетки.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-vatikane-nazvali-ispolzovanie-vakciny-ot-covid-19-moralno-priemlemym
Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.
При создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney),
клетки эмбрионов человека.