В "Голосі" попередили шістьох депутатів про можливе виключення з політсили за недотримання "партійної дисципліни", - Юрчишин
Керівництво політичної партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення із складу політичної сили.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Попередили про виключення, якщо не зберігатимемо партійну дисципліну ... ще кільком моїм колегам: Соломії Бобровській, Роману Лозинському, Галині Васильченко, Наталії Піпі, Олександрі Устіновій і, здається, Ользі Стефанишиній, якщо я не помилився. Тобто загалом нас має бути шестеро людей, яких попередили про такий розвиток подій", - зазначив Юрчишин під час онлайн-включення на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
При цьому він додав, що остаточного рішення немає, хоча "є натяк, що, можливо, буде".
Напередодні член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у соціальній мережі Facebook заявив, що йому нібито повідомили про виключення з партії, але не за участь в акції біля Офісу президента 20 березня, а за голосування у Верховній Раді. При цьому він наголосив, що у зв'язку з цим він має "доказ - протокол політради". Крім того, Юрчишин поінформував, що партія нібито має намір виключити зі свого складу ще кількох партійців. "Люди, яких запросили, коли я разом з іншими її (партію - ред.) створював. Їх теж виключають. Усе за статутом", - сказав парламентарій.
Пізніше в прес-службі партії "Голос" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що політсила не ухвалювала поточного року рішень про виключення кого-небудь зі своїх лав.
16 березня під час голосування у ВР 267 народних депутатів підтримали проект постанови про направлення до Конституційного суду законопроекту №5133 про порядок призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР для отримання висновку про відповідність законопроекту вимогам ст. 157 і ст. 158 Основного закону.
Згідно з даними електронного протоколу на сайті парламенту, це рішення підтримали, зокрема, вісім членів фракції "Голос" (Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Наталія Піпа, Володимир Цабаль і Ярослав Юрчишин).
Як пояснила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Устінова після голосування, думки щодо законопроекту №5133 у фракції розділилися. За її словами, підтримати направлення документа до КС було необхідно, щоб отримати висновок про його невідповідність Основному закону України.
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