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В "Голосі" попередили шістьох депутатів про можливе виключення з політсили за недотримання "партійної дисципліни", - Юрчишин

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Керівництво політичної партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення із складу політичної сили.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попередили про виключення, якщо не зберігатимемо партійну дисципліну ... ще кільком моїм колегам: Соломії Бобровській, Роману Лозинському, Галині Васильченко, Наталії Піпі, Олександрі Устіновій і, здається, Ользі Стефанишиній, якщо я не помилився. Тобто загалом нас має бути шестеро людей, яких попередили про такий розвиток подій", - зазначив Юрчишин під час онлайн-включення на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому він додав, що остаточного рішення немає, хоча "є натяк, що, можливо, буде".

Напередодні член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у соціальній мережі Facebook заявив, що йому нібито повідомили про виключення з партії, але не за участь в акції біля Офісу президента 20 березня, а за голосування у Верховній Раді. При цьому він наголосив, що у зв'язку з цим він має "доказ - протокол політради". Крім того, Юрчишин поінформував, що партія нібито має намір виключити зі свого складу ще кількох партійців. "Люди, яких запросили, коли я разом з іншими її (партію - ред.) створював. Їх теж виключають. Усе за статутом", - сказав парламентарій.

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Пізніше в прес-службі партії "Голос" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що політсила не ухвалювала поточного року рішень про виключення кого-небудь зі своїх лав.

16 березня під час голосування у ВР 267 народних депутатів підтримали проект постанови про направлення до Конституційного суду законопроекту №5133 про порядок призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР для отримання висновку про відповідність законопроекту вимогам ст. 157 і ст. 158 Основного закону.

Згідно з даними електронного протоколу на сайті парламенту, це рішення підтримали, зокрема, вісім членів фракції "Голос" (Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Наталія Піпа, Володимир Цабаль і Ярослав Юрчишин).

Як пояснила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Устінова після голосування, думки щодо законопроекту №5133 у фракції розділилися. За її словами, підтримати направлення документа до КС було необхідно, щоб отримати висновок про його невідповідність Основному закону України.

Автор: 

усунення (37) Юрчишин Ярослав (153) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+5
Час політичного стриптизу усіх олігархічних тушок.
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23.03.2021 17:38
+5
Та ні, це Пінчук намагається ними гратися руками Кіри Рудик і Ярослава Железняка...
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23.03.2021 17:38
+5
За плохое поведение.

В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7323
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23.03.2021 17:50
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Дурачки играются в бирюльки. Хай им Бог допомагає!
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23.03.2021 17:36 Відповісти
Та ні, це Пінчук намагається ними гратися руками Кіри Рудик і Ярослава Железняка...
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23.03.2021 17:38 Відповісти
Почему пытается? По моему у него это неплохо выходит.
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23.03.2021 18:22 Відповісти
Не назвав ще двох "дисидентів": Галину Васильченко і Сергія Рахманіна
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23.03.2021 17:37 Відповісти
Час політичного стриптизу усіх олігархічних тушок.
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23.03.2021 17:38 Відповісти
"Голос" дуже любив 95 квартал,да і пісочниці рядом.
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23.03.2021 17:40 Відповісти
За плохое поведение.

В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7323
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23.03.2021 17:50 Відповісти
В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3503
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23.03.2021 17:54 Відповісти
Привычка из детства. Ни чего страшного. Пройдет со временем. Главное, что не как у Кивы.
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23.03.2021 17:57 Відповісти
а что у кивы? вы ни разу яйца не чесали летом?
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23.03.2021 19:07 Відповісти
А вы???
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23.03.2021 19:45 Відповісти
Так что у кивы?
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23.03.2021 19:49 Відповісти
Буквы читать умеешь???
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23.03.2021 19:57 Відповісти
бред "как у кивы" ни о чём не говорит. Русский язык знаешь?
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23.03.2021 20:33 Відповісти
К дохтору. Учи буквы.
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23.03.2021 20:36 Відповісти
Тебе надо ты и учи.
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23.03.2021 20:44 Відповісти
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23.03.2021 20:47 Відповісти
.
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23.03.2021 21:08 Відповісти
У вас уже или ещё?
Из детства....
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23.03.2021 20:09 Відповісти
А у вас???
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23.03.2021 20:12 Відповісти
Я понял.
У вас нет яиц и полно козявок.
Всё, как в детстве.
Вопросов больше нет.
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23.03.2021 20:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475366 , https://censor.net/ru/user/461790. Я понял коллеги из одной палаты.
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23.03.2021 20:22 Відповісти
Тяжёлое детство было... Голодное...
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24.03.2021 06:23 Відповісти
🤮🤮🤮
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23.03.2021 18:01 Відповісти
основания смехотворны( ну что там эрмак профукал набу) Когда то их Голова Кира рассказывала почему она так ненавидит пороха - за деньги, будет навидеть-перестанут платить. Ушел композитор, спонсор дал денег на кААлицию со слугами (маячит перед слугами распад) сменили лидера фракции, ермак хороводит с голосом и бютом, зализняк постепенно покрывается ржавчиной, голос партии стал похожий на голос зеленского, такой же жлобский. Путь такой же как у другой львовской рафинированной фронды, которая сначала блистала а потом перешла на самоокупаемость. Что ни возьми львовское в политике - что рання свобода, что партия мера, что партия композитора - полная самоокупаемость. Делайте взносы, господа.
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23.03.2021 17:51 Відповісти
Ну если Юрчишина исключать, то тогда не знаю, с кем они останутся. Лучше бы "певца" исключили. Глядишь и рейтинг бы вырос.
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23.03.2021 17:58 Відповісти
С шоуменом, который "вдруг" вспомнил, что снялся в рашенской франшизе. Правда деньги за это не забыл получить за весь отснятый сезон.
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23.03.2021 18:25 Відповісти
НАивная...Суд признает всё что бубочка скажет... И это уничтожит единственный независимый следственный институт в стране..Думаю - людям дали денег... А отмазку они придумали...
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23.03.2021 17:59 Відповісти
Марионетки , на подтанцовке «слуг дьявола « ***** , специально созданные гнидой пинчуком , чтобы вырвать голоса у ЕС !
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23.03.2021 17:59 Відповісти
Судячи з учорашнього ефіру у Пінчука, як зажігал там Геращенко, дніпровський кланолігархомафії не проти допомогти Авакову хоч на вибори піти, хоч при владі зберегтись...
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23.03.2021 18:04 Відповісти
щойно стало відомо, чому "зажігал там Геращенко": це була вказівка з ОП (охвістя). Щойно Костянтин Єлісеєв повідомив, що вчора була зустріч д'єрмака з послами G7 в Україні. Він їх просив, щоб їхній резолюції по подіям 20.03.20. біля ОП було згадано Порошенка і ЄвроСолідарність як організаторів...
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23.03.2021 19:20 Відповісти
В "Голосі" попередили шістьох депутатів про можливе виключення з політсили за недотримання "партійної дисципліни", - Юрчишин

ПЕРЕКЛАДАЮ.
У ПОЛІТИЧНИХ ІМПОТЕНТІВ ВИМАГАЮТЬ ТВЕРДОСТІ ПЕРЕКОНАНЬ.
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23.03.2021 18:41 Відповісти
В своей ненависти к Порошенко, в зародіше похоронили перспективную проукраинскую силу. Ни Порошенко враг Украины, а Путин. И когда вот такие Садомазопомощи или Волосы начинают подменять понятия, они сразу уходят на свалку истории. А Порох был, есть и будет.
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23.03.2021 18:45 Відповісти
..так а скоко потом останетси голосящих...??= палтора землекопа..)) - смелые, однако одиночки..)))
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23.03.2021 22:41 Відповісти
 
 