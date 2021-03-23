Карантин у Києві послаблять, якщо протягом 5 днів буде поліпшення ситуації, - КМДА

З 23 березня Київ живе за правилами "червоної" зони карантину, які передбачені в постанові Кабміну №1236. Тому умова, яку раніше прийняла київська комісія ТЕБ та НС, про посилення карантину терміном до 9 квітня, вже неактуальна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні епідзагрози. Через спалах захворюваності ми були змушені вводити додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, при яких нас би віднесли в "червону" зону. Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже від сьогоднішнього дня ми в "червоній" зоні, згідно з індикаторами Кабміну", - пояснив заступник голови КМДА.

За словами Поворозника, подальший перегляд обмежень у столиці буде залежати від епідемічної ситуації. Кабінет міністрів визначив чіткі параметри, згідно з якими регіон входить у "червону" зону і виходить із неї, уточнив перший заступник голови КМДА.

"Якщо в нас протягом п'яти днів буде поліпшення ситуації з показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто ослаблені. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо змушені посилити обмеження. У нас, на місцевому рівні, є таке право - це зупинка громадського транспорту", - сказав Поворозник.

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