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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин у Києві послаблять, якщо протягом 5 днів буде поліпшення ситуації, - КМДА

Карантин у Києві послаблять, якщо протягом 5 днів буде поліпшення ситуації, - КМДА

З 23 березня Київ живе за правилами "червоної" зони карантину, які передбачені в постанові Кабміну №1236. Тому умова, яку раніше прийняла київська комісія ТЕБ та НС, про посилення карантину терміном до 9 квітня, вже неактуальна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні епідзагрози. Через спалах захворюваності ми були змушені вводити додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, при яких нас би віднесли в "червону" зону. Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже від сьогоднішнього дня ми в "червоній" зоні, згідно з індикаторами Кабміну", - пояснив заступник голови КМДА.

За словами Поворозника, подальший перегляд обмежень у столиці буде залежати від епідемічної ситуації. Кабінет міністрів визначив чіткі параметри, згідно з якими регіон входить у "червону" зону і виходить із неї, уточнив перший заступник голови КМДА.

"Якщо в нас протягом п'яти днів буде поліпшення ситуації з показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто ослаблені. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо змушені посилити обмеження. У нас, на місцевому рівні, є таке право - це зупинка громадського транспорту", - сказав Поворозник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпропуски в транспорті Києва можуть ввести в разі погіршення епідситуації, - КМДА

карантин (18172) КМДА (2370) Київ (19461) Поворозник Микола (129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Всі люди повинні носити маски, бо вони можуть когось заразити.
Всіх чоловіків потрібно каструвати, бо вони можуть когось згвалтувати.
Всім автомобілям треба заборонити пересуватися, бо вони можуть когось збити.
Всі будинки, вищі одного поверху, треба заборонити будувати, бо хтось може випасти з вікна і вбитись.
Всім людям треба заборонити пити, бо можна вдавитись насмерть.

Отаку десь "логіку" підтримують безмізкі істоти.
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23.03.2021 17:50
+4
не ослаблять а Юлия Мендель
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23.03.2021 17:57
+4
Дебілів на планеті Земля зараз налічується близько 70% від загальної кількості. І це ще дуже оптимістичні цифри, тому і проводять над ними такі злочинні соціальні експерименти тепер завдяки ЗМІ та Інтернету вже в світовому масштабі.
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23.03.2021 18:33
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почему Кличко не читает статистику? Что с ним?
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23.03.2021 17:42 Відповісти
Там, розказують, медики не фіксують купу випадків захворювань на ковід, щоб зменшити статистику. Так що таким методом це зробити можливо. Он жара прийде (може) - і випадків зменшиться.
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23.03.2021 17:46 Відповісти
есть ещё вариант. Если прилетят инопланетяне и заставят носить маски.
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23.03.2021 23:00 Відповісти
Всі люди повинні носити маски, бо вони можуть когось заразити.
Всіх чоловіків потрібно каструвати, бо вони можуть когось згвалтувати.
Всім автомобілям треба заборонити пересуватися, бо вони можуть когось збити.
Всі будинки, вищі одного поверху, треба заборонити будувати, бо хтось може випасти з вікна і вбитись.
Всім людям треба заборонити пити, бо можна вдавитись насмерть.

Отаку десь "логіку" підтримують безмізкі істоти.
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23.03.2021 17:50 Відповісти
Дебілів на планеті Земля зараз налічується близько 70% від загальної кількості. І це ще дуже оптимістичні цифри, тому і проводять над ними такі злочинні соціальні експерименти тепер завдяки ЗМІ та Інтернету вже в світовому масштабі.
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23.03.2021 18:33 Відповісти
ты ещё забыл уточнить роль рептилоидов в этом безобразии
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23.03.2021 23:02 Відповісти
не ослабят - степашка еще в старой куртке ходит за 600К
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23.03.2021 17:50 Відповісти
Не по теме, но про кацов мало тем в Цензоре последнее времяКарантин у Києві послаблять, якщо протягом 5 днів буде поліпшення ситуації, - КМДА - Цензор.НЕТ 7275
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23.03.2021 17:53 Відповісти
не ослаблять а Юлия Мендель
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23.03.2021 17:57 Відповісти
какие прекрасные комментарии
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23.03.2021 17:58 Відповісти
Фігаро тут, фігаро там!
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23.03.2021 17:57 Відповісти
Ублюдки! Вони геть вже знущаються з цих людей. А люди як тупе безмозге бидло, понатягували ганчірки на носа і вже навіть не бекають, просто мичать.
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23.03.2021 18:30 Відповісти
Кому нужен этот цирк? Транспорт забит, садики работают и прут туда всех подряд больных - здоровых, в школы с понедельника идут. Где у нас локдаун, в каком месте?
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23.03.2021 18:35 Відповісти
нахер пошли недоразвитые
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23.03.2021 18:50 Відповісти
Ослабить-ужесточить-ослабить-ужесточить .. и так по кругу... дебилы ***.. ужесточением локдауна-карантина Корону не вылечить !!! Тут нужен комплекс мер и локдаун это одна из них - он нужен только для того чтобы не ********** к куям от аншлага посетителей система минздрава..
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23.03.2021 19:11 Відповісти
реальный карантин в Украине невозможен по определению. Из-за тупости власти и дебелизма народа.
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23.03.2021 23:05 Відповісти
 
 