Карантин у Києві послаблять, якщо протягом 5 днів буде поліпшення ситуації, - КМДА
З 23 березня Київ живе за правилами "червоної" зони карантину, які передбачені в постанові Кабміну №1236. Тому умова, яку раніше прийняла київська комісія ТЕБ та НС, про посилення карантину терміном до 9 квітня, вже неактуальна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні епідзагрози. Через спалах захворюваності ми були змушені вводити додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, при яких нас би віднесли в "червону" зону. Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже від сьогоднішнього дня ми в "червоній" зоні, згідно з індикаторами Кабміну", - пояснив заступник голови КМДА.
За словами Поворозника, подальший перегляд обмежень у столиці буде залежати від епідемічної ситуації. Кабінет міністрів визначив чіткі параметри, згідно з якими регіон входить у "червону" зону і виходить із неї, уточнив перший заступник голови КМДА.
"Якщо в нас протягом п'яти днів буде поліпшення ситуації з показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто ослаблені. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо змушені посилити обмеження. У нас, на місцевому рівні, є таке право - це зупинка громадського транспорту", - сказав Поворозник.
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Всіх чоловіків потрібно каструвати, бо вони можуть когось згвалтувати.
Всім автомобілям треба заборонити пересуватися, бо вони можуть когось збити.
Всі будинки, вищі одного поверху, треба заборонити будувати, бо хтось може випасти з вікна і вбитись.
Всім людям треба заборонити пити, бо можна вдавитись насмерть.
Отаку десь "логіку" підтримують безмізкі істоти.