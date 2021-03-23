Від початку доби найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного, Широкиного та Авдіївки, - пресцентр ОС
З початку доби, 23 березня, зафіксовані три обстріли українських позицій із боку найманців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А неподалік Широкиного - окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
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Люцифер
показати весь коментар23.03.2021 18:21 Відповісти Мені подобається 1
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