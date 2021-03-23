Понад 300 тис. українців записалися на вакцинацію від COVID-19 через "Дію". ІНСТРУКЦІЯ

На сьогодні 326 336 українців записалися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 через електронний додаток "Дія".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

"Мінцифри і МОЗ запустили послугу запису в лист очікування вакцинації від COVID-19 в електронному додатку "Дія". Мінцифри розробило технічну частину надання послуги реєстрації. На сьогодні 326 336 українців записалися в лист очікування на вакцинацію. У мобільному додатку "Дія" - 275356, на порталі "Дія" - 25947, а через контакт-центр МОЗ - 25 033 українців", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 10 904 особи, загалом - 121 929, - МОЗ

Записатися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 можна:

На порталі "Дія" - інструкція:

У додатку "Дія" (оновити програму до останньої версії, щоб послуга була доступна) - інструкція:

Через національний контакт-центр із питань протидії COVID-19 за телефоном: 0 800 60 20 19

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Путін щепитиметься однією з трьох російських вакцин, але не публічно. Доведеться повірити на слово, - Пєсков