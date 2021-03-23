Понад 300 тис. українців записалися на вакцинацію від COVID-19 через "Дію". ІНСТРУКЦІЯ
На сьогодні 326 336 українців записалися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 через електронний додаток "Дія".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.
"Мінцифри і МОЗ запустили послугу запису в лист очікування вакцинації від COVID-19 в електронному додатку "Дія". Мінцифри розробило технічну частину надання послуги реєстрації. На сьогодні 326 336 українців записалися в лист очікування на вакцинацію. У мобільному додатку "Дія" - 275356, на порталі "Дія" - 25947, а через контакт-центр МОЗ - 25 033 українців", - сказано в повідомленні.
Записатися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 можна:
На порталі "Дія" - інструкція:
У додатку "Дія" (оновити програму до останньої версії, щоб послуга була доступна) - інструкція:
Через національний контакт-центр із питань протидії COVID-19 за телефоном: 0 800 60 20 19
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