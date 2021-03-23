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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 300 тис. українців записалися на вакцинацію від COVID-19 через "Дію". ІНСТРУКЦІЯ

Понад 300 тис. українців записалися на вакцинацію від COVID-19 через

На сьогодні 326 336 українців записалися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 через електронний додаток "Дія".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

"Мінцифри і МОЗ запустили послугу запису в лист очікування вакцинації від COVID-19 в електронному додатку "Дія". Мінцифри розробило технічну частину надання послуги реєстрації. На сьогодні 326 336 українців записалися в лист очікування на вакцинацію. У мобільному додатку "Дія" - 275356, на порталі "Дія" - 25947, а через контакт-центр МОЗ - 25 033 українців", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 10 904 особи, загалом - 121 929, - МОЗ

Записатися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 можна:

На порталі "Дія" - інструкція:

У додатку "Дія" (оновити програму до останньої версії, щоб послуга була доступна) - інструкція:

Через національний контакт-центр із питань протидії COVID-19 за телефоном: 0 800 60 20 19

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вакцина (4419) карантин (18172) Мінцифри (1184) Дія (1123) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ковід трохи зменшить популяцію ідіотів. Розвелось їх забагато останні часи
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23.03.2021 18:55
+2
Половина вже переболіли, тому поділи прогноз на 2, половина не хоче вакцинуватись, іще на 2, вийде 2,5 роки плюс мінус. Зе математика.
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23.03.2021 18:57
+2
Треба ще врахувати, що вакцинованих через 9 місяців треба знову вакціонувати.
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23.03.2021 22:12
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Вікно Овертона та скриня Пандори. Відкриті.
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23.03.2021 18:46 Відповісти
Ковід трохи зменшить популяцію ідіотів. Розвелось їх забагато останні часи
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23.03.2021 18:55 Відповісти
Якщо нас будут вакцінувати такими темпами, а саме 10000 у день, то 38 млн українців будуть вакцінувати 10 років!!!
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23.03.2021 18:54 Відповісти
Половина вже переболіли, тому поділи прогноз на 2, половина не хоче вакцинуватись, іще на 2, вийде 2,5 роки плюс мінус. Зе математика.
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23.03.2021 18:57 Відповісти
Треба ще врахувати, що вакцинованих через 9 місяців треба знову вакціонувати.
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23.03.2021 22:12 Відповісти
А в Україні вже 2-3 нових штамма "корони", на яких ця вакціна незрозуміло як діє...
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24.03.2021 06:58 Відповісти
Очікувано срок імунітету внаслідок вакцинації складає до 6-12 місяців, якщо взагалі подіє, бо гарантії нема. Тому кожному можна записатися ще й на наступний рік, щоб не одна черга була, а 2-3.
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23.03.2021 19:01 Відповісти
Бате шырнули эту вакцину, два дня потом отходил, температура была под 38. Но в прочем ничего удивительного, там основа - вирус вроде ОРВИ с добавлением части ДНК ковидлы. Мне уже будет спокойней, даже если заражусь - заживет как на собаке, главное никого особо не заражу.
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23.03.2021 19:07 Відповісти
Я записался дней 15 назад, интересно в этом году очередь дойдет?😁😁😁😁😁
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23.03.2021 19:15 Відповісти
Цікаво, хто придумав слово "щеплюватись"??? - Чому не "щепитись"?
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24.03.2021 02:49 Відповісти
 
 