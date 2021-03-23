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Новини
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За добу коронавірус забрав 333 життя, а вакцини привезли для менш як відсотка населення - це повний провал влади, - Герасимов

За добу коронавірус забрав 333 життя, а вакцини привезли для менш як відсотка населення - це повний провал влади, - Герасимов

"Європейська Солідарність" вимагає на позачерговому засіданні парламенту розглянути перш за все боротьбу з коронавірусом.

Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім, країна має почути стратегію влади у боротьбі з пандемією та вирішенням катастрофічної нестачі вакцин. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для вакцинації максимум 250 тисяч осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців", – говорить Герасимов.

"Сьогодні в Україні коронавірус забрав 333 життя – це сумний антирекорд. В той же час, в Великій Британії, завдяки масовій вакцинації, за минулу добу зафіксували найменшу смертність від ковіду з вересня минулого року. Протидія пандемії та вакцинація давно перестали бути виключно медичниим, а стали геополітичними питаннями, які вирішуються завдяки дипломатичній майстерності керівництва держав. Через свою непрофесійність і дилетантизм Зеленський на цей момент не тільки тотально програв світову конкуренцію за вакцини, але і завалив боротьбу з коронавірусом всередині держави – один Буковель чого вартує", – зауважив співголова фракції.

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"Ми вимагали й вимагаємо проблему боротьби з ковідом розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій. Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію для обслуговування Зеленського. Цей "орган" повинен розглядати найважливіші питання безпеки держави", – переконаний Герасимов.

"Щодо позачергового засідання парламенту: зважаючи на критичну ситуацію з епідемією коронавірусу – вимагаємо від монобільшості і особисто Зеленського перш за все розглянути ініційовану нами постанову "Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері", – зазначив Герасимов.

Він також наполягає на включенні до порядку денного парламенту Постанови опозиції 4105 про створення ТСК із розслідування державної зради на найвищому рівні при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера.

"Нарешті необхідно ухвалити постанову № 5100 про припинення політично вмотивованих переслідувань громадян, щоб знизити градус напруги у суспільстві. Бо людей обурює несправедливість влади, яка є нічим іншим як політичними репресіями проти патріотів", – резюмує Герасимов.

Автор: 

позачергове засідання (223) Герасимов Артур (297) Європейська Солідарність (1081) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5699
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23.03.2021 18:43
+12
За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6380
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23.03.2021 18:53
+10
чемпион борьбы с короной тупо уморит украинцев...и это вина зесрань ,которая вопила,что хочет не профессионалов у власти
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23.03.2021 18:45
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За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5699
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23.03.2021 18:43 Відповісти
Зелёные мародёры могут до трупов на улицах дохороводиться
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23.03.2021 18:45 Відповісти
головне щоб трупи були на вулицях в масках
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23.03.2021 19:12 Відповісти
чемпион борьбы с короной тупо уморит украинцев...и это вина зесрань ,которая вопила,что хочет не профессионалов у власти
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23.03.2021 18:45 Відповісти
За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6380
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23.03.2021 18:53 Відповісти
Степанова, Зеленского, Подоляка, Ермака - ПОД СУД!!!!
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23.03.2021 18:47 Відповісти
В усьому винний Порошенко. Йди геть, розбійнику!

За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3881
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23.03.2021 18:47 Відповісти
Слава Богу, что так мало завезли шмурдяка! Бедный Степанов, какие убытки....
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23.03.2021 18:59 Відповісти
А на що можна очікувати коли цей Кабмін не має програми діяльності, його вже давно пора переформатувати, а не костантувати постійні "провали".
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23.03.2021 19:05 Відповісти
Кабмин в условиях монобольшинства монобыдла -- это продолжение рук Бени и Зели. От смены кукол шапито не перестанет быть им.
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23.03.2021 19:12 Відповісти
Да эти "куклы" уже "приелись". Кем-то уже было сказано здесь на форуме, что аж тошнит.
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23.03.2021 21:56 Відповісти
Сколько раз зекретин менял тот кабмин...может дело в морде,т е в зекретине?
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23.03.2021 19:20 Відповісти
Действительно можно считать, что проблема комплексная.
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23.03.2021 21:52 Відповісти
Все потому,что наша власть не может предвидеть наперед,спланировать,подготовиться противодействовать и тд...Она реагирует на вызовы уже по факту.Поэтому и решения принимаются на ходу, в таком паническом состоянии, отсюда и результаты.
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23.03.2021 19:27 Відповісти
какое у него приятное честное лицо.
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23.03.2021 20:51 Відповісти
это полный провал

Кому провал.А кому-то нал.
Мировая афера мирового капитала. А разругались на дележке денег.
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23.03.2021 21:13 Відповісти
это полный провал

Кому провал.А кому-то нал.
Мировая афера мирового капитала. А разругались на дележке денег.
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23.03.2021 21:15 Відповісти
"Хуже не будет"
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23.03.2021 22:55 Відповісти
 
 