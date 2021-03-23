Побічні реакції на вакцину CoviShield в Україні зафіксовано у 594 щеплених, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на 23 березня побічні реакції на вакцину CoviShield в Україні зафіксували тільки у 594 щеплених.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Теперішній час", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Під час вакцинації проти COVID-19 бувають побічні реакції. Ми їх всі фіксуємо, ми про них усіх говоримо. У нас за весь час було 594 побічні реакції при вакцинованих 121 922 особах", - розповів Степанов.

На початку березня глава МОЗ повідомляв, що у більшості вакцинованих присутні тільки незначні алергічні реакції - наприклад, почервоніння на місці ін'єкції або підвищення температури до 37-38,5 градуса на кілька годин. Степанов запевнив, що більша частина цих реакцій організму на вакцину цілком природна.

Глава МОЗ також зазначив, що з усіх вакцинованих публічні люди становлять лише 1-1,2%. Він заявив, що не задоволений темпами вакцинації в Україні. На його думку, прищеплювати повинні удвічі більше - з подальшим збільшенням.

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