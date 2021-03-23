Найманці РФ порушили гарантії безпеки та обстріляли Тарамчук під час розмінування, - СЦКК

22 березня український сторона СЦКК зафіксувала факт зриву окупантами гарантій безпеки, наданих для обстеження будівель і прилеглих територій на предмет наявності вибухонебезпечних предметів у населених пунктах Березове і Тарамчук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"За годину до закінчення часу гарантій, з району населеного пункту Ясна, що на тимчасово окупованій території Донецької області, прозвучало близько 50 черг з великокаліберного кулемета в напрямку Тарамчука. На щастя, ніхто з цивільних працівників, співробітників ДСНС і військовослужбовців ЗСУ не постраждав. Заплановані роботи було негайно припинено", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється про чергові факти глушіння безпілотників СММ ОБСЄ з боку найманців РФ.

Так, 20 березня, виконуючи два окремі польоти поблизу Веселого, що за 21 км від Донецька, БПЛА малого радіусу дії місії ОБСЄ щоразу зазнавав впливу перешкод. А 21 березня безпілотник ОБСЄ зазнав перешкод сигналу GPS, коли пролітав над ділянкою розведення в районі населеного пункту Петрівське, що на непідконтрольній уряду України території. Того ж дня, на окупованій частині Луганської області сталося перешкоджання роботі БПЛА СММ ОБСЄ поблизу Веселогорівки.

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