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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ порушили гарантії безпеки та обстріляли Тарамчук під час розмінування, - СЦКК

Найманці РФ порушили гарантії безпеки та обстріляли Тарамчук під час розмінування, - СЦКК

22 березня український сторона СЦКК зафіксувала факт зриву окупантами гарантій безпеки, наданих для обстеження будівель і прилеглих територій на предмет наявності вибухонебезпечних предметів у населених пунктах Березове і Тарамчук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"За годину до закінчення часу гарантій, з району населеного пункту Ясна, що на тимчасово окупованій території Донецької області, прозвучало близько 50 черг з великокаліберного кулемета в напрямку Тарамчука. На щастя, ніхто з цивільних працівників, співробітників ДСНС і військовослужбовців ЗСУ не постраждав. Заплановані роботи було негайно припинено", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється про чергові факти глушіння безпілотників СММ ОБСЄ з боку найманців РФ.

Так, 20 березня, виконуючи два окремі польоти поблизу Веселого, що за 21 км від Донецька, БПЛА малого радіусу дії місії ОБСЄ щоразу зазнавав впливу перешкод. А 21 березня безпілотник ОБСЄ зазнав перешкод сигналу GPS, коли пролітав над ділянкою розведення в районі населеного пункту Петрівське, що на непідконтрольній уряду України території. Того ж дня, на окупованій частині Луганської області сталося перешкоджання роботі БПЛА СММ ОБСЄ поблизу Веселогорівки.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного, Широкиного та Авдіївки, - пресцентр ОС

Автор: 

ОБСЄ (3504) обстріл (28435) Донбас (22355) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
террористы нарушили гарантии безопасности? как такое может быть? Зрадокоандувач видосик срочно
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23.03.2021 19:17
+14
Кацапы они такие - им веры нет.....Вот днями ООН передал им координаты больницы в Сирии - мол не вздумайте шарахнуть по ней !!! Там дети, старики, раненные.. И что вы думаете!? Через 2 дня они таки ****** по ней !!! Куча жертв . т.д. и т.п. .. И это уже они так делают ТРЕТИЙ раз !! ...Вспомнилось как с пол-года назад после аналогичной ситуации снимают на видео сирийского мальчика (всего в крови) и он говорит - Вот попаду к Аллаху и я все расскажу ему что тут руские делают-творят с нами!(почти дословный перевод)
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23.03.2021 19:20
+9
Обстрел из Ясного! А при Порохе наши ползучим наступлением взяли Ясное под огневой контроль, как и Докучаевск, заняв высоты на терриконе.
Значит ЗЕленое сцыкло и там "развело" наши войска.
Когда дед рассказывал что в 1917-м 73% повелись на бред большевиков- я удивлялся. Теперь уже не удивляюсь.
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23.03.2021 19:39
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террористы нарушили гарантии безопасности? как такое может быть? Зрадокоандувач видосик срочно
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23.03.2021 19:17 Відповісти
Україна виконує накази Козака ?
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23.03.2021 19:17 Відповісти
Кацапы они такие - им веры нет.....Вот днями ООН передал им координаты больницы в Сирии - мол не вздумайте шарахнуть по ней !!! Там дети, старики, раненные.. И что вы думаете!? Через 2 дня они таки ****** по ней !!! Куча жертв . т.д. и т.п. .. И это уже они так делают ТРЕТИЙ раз !! ...Вспомнилось как с пол-года назад после аналогичной ситуации снимают на видео сирийского мальчика (всего в крови) и он говорит - Вот попаду к Аллаху и я все расскажу ему что тут руские делают-творят с нами!(почти дословный перевод)
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23.03.2021 19:20 Відповісти
Kavkaz Center
У Турции терпение на исходе или еще нет? МИД Турции вызвал посла России Ерхова в связи с русскими бомбжками гражданских объектов в т.ч. больницы в Сирии. Турция выразила свою "обеспокоенность и беспокойство по поводу имевших место инцидентов". Убийство детей это "инцидент"?!
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23.03.2021 20:27 Відповісти
А зачем разминировать ? Что бы кормильцы при наступлении на нашу территорию не спотыкались ?
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23.03.2021 19:29 Відповісти
что б сепары за укро-пенсиями не подрывались
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23.03.2021 19:34 Відповісти
ну так начните уважать себя - не разминируйте, раз по вас стреляют и нарушают какие-то мифические гарантии от террористов...
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23.03.2021 19:37 Відповісти
Гундосый нарик их называет «повстанцы « ,у путлера в очке он видит «мир» , 🐏🐑73% коллаборантов , под предводительством зелёной гниды , сознательно хотят капитулировать и делают все для этого , все назначенцы клоуна - Ермак , Татаров , портнов ,деркач , баканов …. работают на террористов *****
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23.03.2021 19:50 Відповісти
Обстрел из Ясного! А при Порохе наши ползучим наступлением взяли Ясное под огневой контроль, как и Докучаевск, заняв высоты на терриконе.
Значит ЗЕленое сцыкло и там "развело" наши войска.
Когда дед рассказывал что в 1917-м 73% повелись на бред большевиков- я удивлялся. Теперь уже не удивляюсь.
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23.03.2021 19:39 Відповісти
Так большевики которые сделали революцию ,а затем истезали конц.лагерями и голодом украинский народ в большинстве своем были не лоха земляками,забыли историю на выборах 19 года! Только сралин смог превзойти их по жестокости отношения к людям.
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24.03.2021 08:56 Відповісти
Вірити кацапам все одно, що обирати клоуна президентом.
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23.03.2021 19:40 Відповісти
Терористи порушили "гарантії безпеки" ой вей
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23.03.2021 19:43 Відповісти
Им потом будет стыдно.
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23.03.2021 19:44 Відповісти
не смешно , убивают - смелых , лучших по настоящему !
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23.03.2021 19:53 Відповісти
///
В результате происшествия с самолётом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой погибли три человека.
В Минобороны уточнили, что на земле произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. На место трагедии направилась комиссия ВКС России, которая установит причины инцидента.

Агентство со ссылкой на силовые структуры региона отмечает, что среди погибших, по предварительным данным, был командир полка, сидевший на месте инструктора.
С 20 марта в регионе учения Ту-22М3. Как сообщалось, по легенде экипажам бомбардировщиков необходимо было вывести технику из-под внезапного удара, а затем, прорвав оборону условного противника, имитировать ответный удар.///
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23.03.2021 19:57 Відповісти
Получить знатный подсрачник и сдохнуть . Символично и скрепно !
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23.03.2021 22:02 Відповісти
Удивляет реагация (как говорил мой покойный брат Сергей) на такое сообщение. Только 17 откликнувшихся... Должны быть миллионы украинцев, готовых убить дикого медведя, посягающего на нашу Родину, Матерей, Отцов и Детей!
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23.03.2021 21:14 Відповісти
Доктрина зеленского, ермака - посмотреть в глаза путину.
План Б - поговорить с лидерами нормандской группы по отдельности, болтовня страусов.
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23.03.2021 21:34 Відповісти
Сепары стреляют каждый день, убивают и калечат наших солдат, а у идиотов "перемирие" и разминирование...
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24.03.2021 08:38 Відповісти
 
 