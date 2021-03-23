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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Антоненку, Кузьменко і Дугарь

Справа Шеремета: Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Антоненку, Кузьменко і Дугарь

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід трьом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 21 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Андрій Антоненко залишається під вартою, Юлія Кузьменко - під домашнім арештом, а щодо Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши, таким чином, клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу для фігурантів справи. Захист просив про зміну запобіжного заходу для Антоненка і Кузьменко на взяття на поруки, однак суд не задовольнив ці клопотання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд у справі про вбивство Шеремета продовжив дослідження доказів, Антоненко доставлений на засідання

На рішення суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненка, згідно із законодавством, можна подати апеляцію.

Наступне судове засідання по суті обвинувачення відбудеться 30 березня о 14.00, згідно з раніше затвердженим графіком.

Автор: 

Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+37
ну и сколько еще их будут мариновать.... судить не могут, отпустить не могут, лишь проблемы и могут создавать себе и вред людям, черти эти зеленые с геращенками и аваковыми
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23.03.2021 21:02
+33
Клоуны думают, что им удалось маргинализировать протест и продолжают наглеть.
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23.03.2021 21:01
+31
Дело Шеремета: Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь - Цензор.НЕТ 4162
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23.03.2021 21:09
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Клоуны думают, что им удалось маргинализировать протест и продолжают наглеть.
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23.03.2021 21:01 Відповісти
Дело Шеремета: Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь - Цензор.НЕТ 4162
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23.03.2021 21:09 Відповісти
Йой! А той, що праворуч, наче схожий на людину, що підірвала Шеремета. І прінт на футбольці... А який в нього зріст? А хода? А де була його мобілка?
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23.03.2021 21:27 Відповісти
Зеленский и Аваков через два месяца поменяются с ними местами ! Ублюдки 🤢🤡😈🎒должны страдать
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23.03.2021 21:02 Відповісти
Скільки ж можна знущатися над безневинними людьми? Виявляється, що для владної банди - над патріотами - можна...
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23.03.2021 22:00 Відповісти
скільки вже можна критикувати преЗе!дента, пора вже п.здити.
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23.03.2021 22:25 Відповісти
ну и сколько еще их будут мариновать.... судить не могут, отпустить не могут, лишь проблемы и могут создавать себе и вред людям, черти эти зеленые с геращенками и аваковыми
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23.03.2021 21:02 Відповісти
Якщо ти не в курсі, то безпосередній розгляд справи в суді по суті вже давно йде, а саме зараз знаходиться на стадії дослідження доказів.
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23.03.2021 21:06 Відповісти
хню зараз розглядають, а не докази. Захист вимагає в першу чергу розглянути докази невинуватості, а не того, як і куди рознесло автівку п/у покійного
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23.03.2021 21:12 Відповісти
Да то чорт, якого адмін чомусь не банить
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23.03.2021 21:14 Відповісти
А що ще вимагає захист і за якою нормою закону вимоги захисту є обов'язковими до виконання у судовому процесі?
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23.03.2021 21:14 Відповісти
Презумція невинуватостй. Чули про таке? Чи у тій Німеччині, в якій ви живете, про таке ніц не чули?
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23.03.2021 21:28 Відповісти
я в курсі усього
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23.03.2021 21:22 Відповісти
Неужели все прокуроры и судьи думают что они дунканы маклауды,или думают что эта зеленая шваль будет править вечно,или думают что путин их защитит.
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23.03.2021 21:02 Відповісти
пейсы крутятся - дела мутятся...
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23.03.2021 21:04 Відповісти
недарма Адольф так "любив" пейсатих так накрутив їм пейси, що, до сих пір памятають, паскуди
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23.03.2021 21:13 Відповісти
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23.03.2021 22:28 Відповісти
...підтримуєш Адольфа, дятел? Чи просто тупоголовий разом із "лайкерами"? Останнє питання риторичне, як власне і питання чому "втикають" адміни.
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23.03.2021 22:46 Відповісти
Нє,ну зможеж жеж буба з допомогою даунєцкогоподоляка!
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23.03.2021 21:07 Відповісти
Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь - Цензор.НЕТ 6288
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23.03.2021 21:07 Відповісти
Весь мир уже знает,что Шеремет убит по приказу Лукашеску,но на РАБссии и в Украине об этом не знают...
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23.03.2021 21:08 Відповісти
Когда пойдет все через зад
И путь завалит кучей снега
Смелее делай шаг назад
Он очень важен для разбега
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23.03.2021 21:11 Відповісти
Це або план за який заплатили кацапи, або вони вперті як барани в своїй тупості.
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23.03.2021 21:12 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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23.03.2021 21:13 Відповісти
Тільки попереджую, ніякого вандалізму і безладу. Мирні, але масові вимоги. Організовані.
Обов'язково треба визначитись з тим, хто буде натомість. А як ще?
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23.03.2021 21:16 Відповісти
Мирні протести не працюють. Навіщо комусь виконувати вимоги мирних протестуючих, якщо вони ніяк тобі не загрожують, хай стоять, можна взагалі не звертати уваги. Інша справа, коли протестуючі захоплюють військову частину, роздають людям зброю і їдуть до твоєї резиденції, тут на що хочеш погодишся. Це ж елементарні речі.
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23.03.2021 21:24 Відповісти
Погодишся на що? Які вимоги? Кожному по пляшці пива? І по рибині?
Хто, якщо не Зєля? Є відповідь? Нема? Тому про протести рано навіть думати.
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23.03.2021 21:49 Відповісти
What is the dictators name? Puten?
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23.03.2021 22:04 Відповісти
Вимоги протесту відомі всім:
Звільнення всіх політв'язнів
Відставка Авакова і Венидиктової
Судова реформа.

Відставка зеленського поки не є офіційною вимогою протесту, але скоро може стати.
На кого міняти ? На будь якого кандидата від ЄС або Голос.
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24.03.2021 13:30 Відповісти
Надеялся, шо шоумен окажется адекватом и проукраинским, но кажись надежды тают, и похоже он в проросийской трясине по самые уши, не уверен, шо его можно спасти для Украины.
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23.03.2021 21:15 Відповісти
зедрисню на помийку!
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23.03.2021 21:16 Відповісти
Зеля, Єрмак, Татаров, Шефір - будуть сидіти в тюрмі.
Якщо їм пощастить там сховатись😠
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23.03.2021 21:16 Відповісти
"Такой неожиданность для меня. Извините, переоденусь.Не беспокойся.

- В морге переоденут. Мы пришли судить тебя по закону гор.

За то, что ты хотел опозорить наш род, ты умрешь, как подлый шакал.

- Вы не имеете права! Вы будете отвечать за это!

- За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью джигита, честью сестры и памятью предков

- Нина, остановите их. Мы с вами современные люди.

Это же средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс, но я готов признать свои ошибки.

- Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью.

- Вы не имеет права! Это - самосуд! Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.

- А покупал ты ее по советским законам? Или по советским законам ты ее воровал?

Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, включи телевизор погромче.

"(c)
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23.03.2021 21:17 Відповісти
Це вже реформоване судочинство чи ще ні? Довбаний піпець, інших слів немає...
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23.03.2021 21:18 Відповісти
Кораблі Маска вже більше сотні разів відвідали Марс, на території колишньої РФ між собою аоювал осколки розваленох імперії, Польща, як найбагатша країна ЄС, дала черговий кредит змаргвналвзованим французам, а в Україні вчергове суд продовжив на два місяці міру запобіжного заходу Антоненка, Кузьменко і Дугар на радість 73 відсоткам зебілів, які не зважаючи на розвиток навколишнього світу застигли біля телевізорів за переглядом улюбленого серіалу.
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23.03.2021 21:19 Відповісти
Полковника украинской контрразведки Максима Шаповала тоже в машине взорвали летом 2017 года и тоже в Киеве... Шеремета взорвали летом 2016 г.,странные взрывы не правда ли....
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23.03.2021 21:20 Відповісти
Авакян, отвечать придется!
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23.03.2021 21:29 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXOjVJOUO2iguQFRSr9xxyg1NmRLoSdQTYRfRTFwHfbCja2-AIjfQkQYr83sNNWBXa7wb4ukGyyiSwvh1T3Kut5f_RE8JPCjmoFkWbQD70kMVAmaJ8ystgMwn0j6DOEdHw&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXOjVJOUO2iguQFRSr9xxyg1NmRLoSdQTYRfRTFwHfbCja2-AIjfQkQYr83sNNWBXa7wb4ukGyyiSwvh1T3Kut5f_RE8JPCjmoFkWbQD70kMVAmaJ8ystgMwn0j6DOEdHw&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZXOjVJOUO2iguQFRSr9xxyg1NmRLoSdQTYRfRTFwHfbCja2-AIjfQkQYr83sNNWBXa7wb4ukGyyiSwvh1T3Kut5f_RE8JPCjmoFkWbQD70kMVAmaJ8ystgMwn0j6DOEdHw&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXOjVJOUO2iguQFRSr9xxyg1NmRLoSdQTYRfRTFwHfbCja2-AIjfQkQYr83sNNWBXa7wb4ukGyyiSwvh1T3Kut5f_RE8JPCjmoFkWbQD70kMVAmaJ8ystgMwn0j6DOEdHw&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 43 мин. ·

Прокурора,которого летом с ПОЛИЧНЫМ,СО СНЯТИЕМ НА ВИДЕО поймали на взятке в СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ восстановили на работе..
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23.03.2021 21:30 Відповісти
*******.. у меня нормальных слов уже не осталось к ЗеПадлам ...

Сколько уже можно мучить не в чем неповинных людей !?
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23.03.2021 21:31 Відповісти
Белоруская журналистка Екатерина Андреева написала книгу о белорусских наемниках Лукашеску воевавших на стороне ДыНыРы,может след тянется из Минска в Киев..., об этих крысах Екатерина много чего рассказала,книга называется "Белоруский Донбасс"...
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23.03.2021 21:31 Відповісти
Ну и сколько такое может продолжаться, или вы решили для них пожизненно так продолжать? Не издевайтесь над людьми, ироды несчастные, дайте им уже наконец свободу.
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23.03.2021 21:33 Відповісти
Никогда не поверю,что Лукашеску не посылал на Донбасс своих бывших спецназовцев,имеющих опыт в подрывном деле...,слишком уж тонкая работа взорвать полковника Шаповала и Пашу Шеремета...
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23.03.2021 21:35 Відповісти
Що ж, чекайте шин та молотов-коктейль паті на Банковій!
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23.03.2021 21:41 Відповісти
...за тобою вже виїхали, довбень. Скоро будеш з мокрим спіднім плямкати "дядечки вибачте засранця, яжепашутіл". Метатель туєв.
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23.03.2021 22:58 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWKkJfBjSfMZsapF-eHIX3-TqrYlwn5-muwdjMahHHbMlMuEDRGkoo1KtlWoiFBaQWqphpPVBWY0n_yEFXEvinyBnQoHVL0FOU9ucbWfPcYyjLmB-cUQwk4ArWwqj1K4QQ&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 44 мин. ·

Ця влада не має ні моралі, ні совісті, ні елементарної поваги до Закону.

Андрія Антоненка залишили під вартою.

Ріфф 468 днів у застінках СІЗО.
Майже півтора роки тримають у в'язниці безневинну людину. Без доказів.

В той час влада вже прямо таврує українців неофашистами та неонацистами. В той час Медведчук/Козак/Марченко і вся «підсанкційна» рать гуляє по парламенту.

В той час «татарови» при посадах.

Сьогодні влада ще раз переплюнула всі можливі червоні лінії. І по Антоненку, і по подіях під ОП, і по «позачергових засіданнях, і по всьому іншому..

Шкода людей і шкода років, які викинуті в смітник...
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23.03.2021 21:41 Відповісти
Карочє, дебілам з опи, нравіцца , шоб ту. їхню опу красіво розмальовували!) Харе бубачку-ідіота лякати! Воно й так воняє....фу!
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23.03.2021 21:43 Відповісти
хочется пожелать крыхитке Зеле и её сутенёру Авэ Кову слабого здоровья
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23.03.2021 22:12 Відповісти
Понимают падлюки собаковы, что шабаш Шеремета зашел в тупик, а все рогами упираются, там сам Шеремет в гробу переворачивается.
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23.03.2021 22:13 Відповісти
Не знаю виноваты эти трое или нет. Но ...дыма без огня не бывает. Что-то там да было.
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23.03.2021 22:14 Відповісти
ти Зе"біл чи просто ідіот?
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23.03.2021 22:32 Відповісти
Воно- прокурор !
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23.03.2021 22:33 Відповісти
це я, ще з повагою до його номеру реєстрації на Цензорі.
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23.03.2021 22:43 Відповісти
За полтора года не разобрались ?
А сколько нужно ? Пятнадцать лет хватит ?
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23.03.2021 22:39 Відповісти
Головне, що Штепу випустили і всіх решта беркутів.
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23.03.2021 22:30 Відповісти
Справа Шеремета: Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Антоненку, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 5960
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23.03.2021 23:05 Відповісти
зеленский гнида и подонок
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24.03.2021 04:11 Відповісти
 
 