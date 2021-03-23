Справа Шеремета: Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Антоненку, Кузьменко і Дугарь

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід трьом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 21 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Андрій Антоненко залишається під вартою, Юлія Кузьменко - під домашнім арештом, а щодо Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши, таким чином, клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу для фігурантів справи. Захист просив про зміну запобіжного заходу для Антоненка і Кузьменко на взяття на поруки, однак суд не задовольнив ці клопотання.

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На рішення суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненка, згідно із законодавством, можна подати апеляцію.

Наступне судове засідання по суті обвинувачення відбудеться 30 березня о 14.00, згідно з раніше затвердженим графіком.