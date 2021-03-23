Справа Шеремета: Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Антоненку, Кузьменко і Дугарь
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід трьом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 21 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Андрій Антоненко залишається під вартою, Юлія Кузьменко - під домашнім арештом, а щодо Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.
Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши, таким чином, клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу для фігурантів справи. Захист просив про зміну запобіжного заходу для Антоненка і Кузьменко на взяття на поруки, однак суд не задовольнив ці клопотання.
На рішення суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненка, згідно із законодавством, можна подати апеляцію.
Наступне судове засідання по суті обвинувачення відбудеться 30 березня о 14.00, згідно з раніше затвердженим графіком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И путь завалит кучей снега
Смелее делай шаг назад
Он очень важен для разбега
Обов'язково треба визначитись з тим, хто буде натомість. А як ще?
Хто, якщо не Зєля? Є відповідь? Нема? Тому про протести рано навіть думати.
Звільнення всіх політв'язнів
Відставка Авакова і Венидиктової
Судова реформа.
Відставка зеленського поки не є офіційною вимогою протесту, але скоро може стати.
На кого міняти ? На будь якого кандидата від ЄС або Голос.
Якщо їм пощастить там сховатись😠
- В морге переоденут. Мы пришли судить тебя по закону гор.
За то, что ты хотел опозорить наш род, ты умрешь, как подлый шакал.
- Вы не имеете права! Вы будете отвечать за это!
- За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью джигита, честью сестры и памятью предков
- Нина, остановите их. Мы с вами современные люди.
Это же средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс, но я готов признать свои ошибки.
- Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью.
- Вы не имеет права! Это - самосуд! Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
- А покупал ты ее по советским законам? Или по советским законам ты ее воровал?
Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, включи телевизор погромче.
"(c)
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXOjVJOUO2iguQFRSr9xxyg1NmRLoSdQTYRfRTFwHfbCja2-AIjfQkQYr83sNNWBXa7wb4ukGyyiSwvh1T3Kut5f_RE8JPCjmoFkWbQD70kMVAmaJ8ystgMwn0j6DOEdHw&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZXOjVJOUO2iguQFRSr9xxyg1NmRLoSdQTYRfRTFwHfbCja2-AIjfQkQYr83sNNWBXa7wb4ukGyyiSwvh1T3Kut5f_RE8JPCjmoFkWbQD70kMVAmaJ8ystgMwn0j6DOEdHw&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXOjVJOUO2iguQFRSr9xxyg1NmRLoSdQTYRfRTFwHfbCja2-AIjfQkQYr83sNNWBXa7wb4ukGyyiSwvh1T3Kut5f_RE8JPCjmoFkWbQD70kMVAmaJ8ystgMwn0j6DOEdHw&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 43 мин. ·
Прокурора,которого летом с ПОЛИЧНЫМ,СО СНЯТИЕМ НА ВИДЕО поймали на взятке в СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ восстановили на работе..
Сколько уже можно мучить не в чем неповинных людей !?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 44 мин. ·
Ця влада не має ні моралі, ні совісті, ні елементарної поваги до Закону.
Андрія Антоненка залишили під вартою.
Ріфф 468 днів у застінках СІЗО.
Майже півтора роки тримають у в'язниці безневинну людину. Без доказів.
В той час влада вже прямо таврує українців неофашистами та неонацистами. В той час Медведчук/Козак/Марченко і вся «підсанкційна» рать гуляє по парламенту.
В той час «татарови» при посадах.
Сьогодні влада ще раз переплюнула всі можливі червоні лінії. І по Антоненку, і по подіях під ОП, і по «позачергових засіданнях, і по всьому іншому..
Шкода людей і шкода років, які викинуті в смітник...
А сколько нужно ? Пятнадцать лет хватит ?