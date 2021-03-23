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Новини Окуповані території
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Зеленський підписав закон про спрощення доступу до правосуддя для громадян України, які проживають в окупованому Криму

Зеленський підписав закон про спрощення доступу до правосуддя для громадян України, які проживають в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який парламент ухвалив 4 березня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Закон дає можливість жителям окупованого півострова звертатися в будь-який суд Херсонської області для розгляду цивільної справи або клопотати про передачу справи в такий суд при розгляді в судах міста Києва. Це дасть змогу людям не витрачати час і кошти для участі в судовому засіданні в столиці", - сказано в повідомленні

Норма закону, згідно з якою цивільні справи, підсудні місцевим судам, розташованим в АР Крим та місті Севастополі, розглядаються загальними судами міста Києва, залишається чинною.

"Цей закон сприятиме посиленню державного захисту прав громадян через спрощення доступу до правосуддя жителів тимчасово окупованої території Криму", - підкреслили в ОП.

Читайте також: ЄС не визнає указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму, - Європейська служба зовнішніх зв'язків

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Крим (14139) суд (11674) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+7
Зеленский подписал закон об упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6085
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23.03.2021 21:24
+4
Теперь жители Крыма будут иметь такой же лёгкий доступ к правосудию, как Рифмастер, Другарь, Кузьменко, Стерненко... рраз - и получили доступ...Только о людях заботится зеля... Самому -то ему ...а так же ермаку с братишкой, министрам воришкам оохх, как труден доступ к правосудию... как и правосудию до них.....но зеля - всё для других ....
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23.03.2021 21:31
+4
як вам сусідство цих двох постів?
Зеленский подписал закон об упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8306
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23.03.2021 21:35
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Зеленский подписал закон об упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6085
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23.03.2021 21:24 Відповісти
Не думаю что крымчане будут в восторге от реалий украинского правосудия. Хотя если сравнивать с беспределом в Мордоре и в оккупированном Крыму тогда конечно. Но решение даже самого справедливого суда, для кацапов всего лишь никчемная бумажка
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23.03.2021 21:30 Відповісти
В Крыму не только кацапы живут.
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23.03.2021 21:41 Відповісти
И как это отражается на верховенстве права? Решение любого суда на Расеи имеет больший вес, чем суд ЕСПЧ. Можно подумать, что за поребриком уважают права украинцев или крымских татар
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23.03.2021 22:52 Відповісти
Теперь жители Крыма будут иметь такой же лёгкий доступ к правосудию, как Рифмастер, Другарь, Кузьменко, Стерненко... рраз - и получили доступ...Только о людях заботится зеля... Самому -то ему ...а так же ермаку с братишкой, министрам воришкам оохх, как труден доступ к правосудию... как и правосудию до них.....но зеля - всё для других ....
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23.03.2021 21:31 Відповісти
А громадянам України, які платять податки у державний б'юджет, розбудовують державу, спрощеного доступу до правосуддя не треба дозволити? Не заслужили?
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23.03.2021 21:31 Відповісти
Також дозволити подавати позови з інших областей в херсонські суди? А навіщо?
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23.03.2021 21:37 Відповісти
На тебе щогла падала? До чого тут херсонсьеі суди? Краще вже у німецькі. Ти ж у німецькі подаєш. Нє?
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24.03.2021 05:38 Відповісти
Закон дає можливість жителям окупованого півострова звертатися в будь-який суд Херсонської області для розгляду цивільної справи або клопотати про передачу справи в такий суд при розгляді в судах міста Києва - це і є спрощене правосуддя для кримчан. Тобі теж таке потрібно, чи аби зайвий раз понити про зраду?
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24.03.2021 08:27 Відповісти
Боцман, ти в курсі, що для інших громадян України для доступу до правосуддя, навіть щоб подати апеляцію, потрібно заплатити суму в розмірі середньої пенсії? Коли я кажу по спрощений доступ, я маю на увазі відміну цих дурних сум. Щоб доступ був не лише в лвгархів, а й у пенсіонерів. І херсонська суди тут нідочого. Хоча звідки тобі, служвму Крігсмаріне про таке знати. У вас там, на Дойчфатерлчнді справді доступ спрощений.
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24.03.2021 09:50 Відповісти
Доступ для правосудія! Регочу, не можу...Де правосудіє? Який доступ? Знущається жартівник!
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23.03.2021 21:31 Відповісти
роботун.. любо дорого....
главное - очень дорого
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23.03.2021 21:32 Відповісти
як вам сусідство цих двох постів?
Зеленский подписал закон об упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8306
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23.03.2021 21:35 Відповісти
Доступ до правосіддя,в країні де відсутнє правосуддя ,як таке !!!)))
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23.03.2021 21:37 Відповісти
Лучше бы подписал Закон о защите всех граждан Украины от такого "правосудия"!
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23.03.2021 21:41 Відповісти
Альтернативная подсудности дел - это конечно, смешно. Закон точно не конституционный. Но если он начнёт работать, то нужно установить в законе, что только для жителей Крыма, сохранивших свои украинские паспорта.
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23.03.2021 21:45 Відповісти
А когда ЗП не платится 3 месяца это в ЕСПЧ????!!! Адвокатов сделайте бесплатных, что бы обращения могли сделать!!! Слабо????! Есть такое что работники в шахте работали год, без ЗП, постановление суда нашего есть по выплате ЗП, но не выполняется, уже год. Это куда?! .
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23.03.2021 21:45 Відповісти
Не могу понять, нашенький безнадежно тупой или идиот, причем он в этом не виноват, таких много, причем среди них есть миллионеры, виноваты те73% была, которые сделали из него, на нашу беду, презом.
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23.03.2021 21:49 Відповісти
Якби в Україні було правосуддя-Зеленський,Єрмак Аваков і Степанов сиділи б у в'язниці! Немає правосуддя-є група мерзотників що створюють "зону" з цілої держави за зразком сусіднього "Мордору"!
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23.03.2021 21:51 Відповісти
Правосуддя? Ні на орді, ні в Україні його немає...
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23.03.2021 22:15 Відповісти
А разве для других украинцев он уже есть? Доступ к "правосудию"..? Правосудие в Украине звучит как "коммунизм на горизонте".
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23.03.2021 22:16 Відповісти
доступ к правосудию граждан Украины(?) - доступ к днепр. воде , воду бочкамЫ собрался в фо.Крым возить...
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24.03.2021 05:24 Відповісти
тут в Украине нету нормального доступа да и правосудия...
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24.03.2021 09:54 Відповісти
 
 