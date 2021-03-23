Зеленський підписав закон про спрощення доступу до правосуддя для громадян України, які проживають в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який парламент ухвалив 4 березня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Закон дає можливість жителям окупованого півострова звертатися в будь-який суд Херсонської області для розгляду цивільної справи або клопотати про передачу справи в такий суд при розгляді в судах міста Києва. Це дасть змогу людям не витрачати час і кошти для участі в судовому засіданні в столиці", - сказано в повідомленні

Норма закону, згідно з якою цивільні справи, підсудні місцевим судам, розташованим в АР Крим та місті Севастополі, розглядаються загальними судами міста Києва, залишається чинною.

"Цей закон сприятиме посиленню державного захисту прав громадян через спрощення доступу до правосуддя жителів тимчасово окупованої території Криму", - підкреслили в ОП.

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