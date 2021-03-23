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Рудьковський: Семінський і Шуфрич по фені - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика

Рудьковський: Семінський і Шуфрич по фені -

Колишній міністр транспорту Микола Рудьковський, якого звинувачують у викраденні тодішнього голови "Нафтогазвидобування", нині нардепа СН Олега Семінського, стверджує, що Семінський і Шуфрич намагалися тиснути на нього, поки він сидів у в'язниці в РФ, але не змогли цього зробити, тому що не володіють авторитетом у кримінальних колах.

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо взяти Семінського і Шуфрича, то по фені вони - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика. Співпрацювали з правоохоронцями російськими - значить, вони зс#чились. І тому ніхто з порядних людей з ними ні за руку не вітається, ні за стіл не сяде, діла мати не буде", - розповів Рудьковський.

При цьому, за його словами, Семінський і Шуфрич намагалися тиснути на нього в ув'язненні як через слідчих, так і через російських правоохоронців.

"Коли Шуфрич і Семінський намагалися на мене впливати через "смотрящих" по в'язниці, у них нічого не вийшло чому? Тому що вони не розуміли основ. Якщо стосовно порядного мужика є ті, хто крали, тобто, "криси", використовуючи поганих російських ментів, тиснуть на порядного мужика, то злодії або навіть порядні шахраї з ними навіть за один стіл не сядуть, тому що це останнє ганебне діло", - пояснив Рудьковський.

Читайте також: Рудьковський: "Якщо щось завариться в Україні - піду сам воювати. Після в'язниці в РФ я розумію, що в Україні є що захищати"

"Мені слідчі та інші, які приходять, які до мене приходили, казали, що вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні - і розслідування піде іншим шляхом", - додав він.

Рудьковський також зазначив, що, на його думку, в окремих питаннях "у в'язниці більше порядку і чесності, ніж навколо".

"Я б навіть сказав, для багатьох із нашого життя, з огляду на те, що багато хто не потрапляють в армію, уникають будь-якими шляхами, в'язниця пішла б на користь", - вважає ексміністр.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $ 200 млн.

Автор: 

росія (65129) Рудьковський Микола (78) в’язниця (440) Шуфрич Нестор (391) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+54
Рудьковский прав - шуфрич конченная мразь и враг Украины
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23.03.2021 21:48
+52
в том что Шуфрич и Семинский ссучились, в этом я с Рудьковским согласен
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23.03.2021 21:40
+39
о, чувачок вже нормально ботає па фєні
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23.03.2021 21:38
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Это ппц.
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23.03.2021 21:38 Відповісти
***** сказал ****** ,что они ссучились
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24.03.2021 08:36 Відповісти
а гівно може лише про гівно.... , дивна річ навіть у шоколаді гівно залишається лише гівном.
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24.03.2021 10:17 Відповісти
Рудьковський: Семінський і Шуфрич по фені - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика - Цензор.НЕТ 3612
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24.03.2021 12:39 Відповісти
Причем здесь шоколад ,еще Порошенко сюда приплети. Это министр транспорта в уряде януковича ,продажная ***** вместе с морозом ,которые взяли деньги и кинули Ющенко с коалицией.
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24.03.2021 12:45 Відповісти
Саша, тут не бровь, а в око... Якраз твій петюньчик -рошеновський почав розвалювати каоліцію... Ну дюже йому хотілось стати головою ВР, а по каоліційній домовленості головою мав стати якраз Мороз...
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24.03.2021 17:20 Відповісти
Морозу заплатили 340000000 долл ,рыги ,для сравнения - это средний бус с деньгами .Говорили вроде делили всей фракцией. вот и понятно от куда у социалистов и коммунистов ,такие средства . Миллион тому ,сему .....А Мороз тварь ,продался Овощю . И то ,что сей час происходит ,может, последствия той продажной сделки.Не пустили бы рыгов во власть ,может и повернулось все подругому.
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24.03.2021 22:34 Відповісти
о, чувачок вже нормально ботає па фєні
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23.03.2021 21:38 Відповісти
Рудьковский прав - шуфрич конченная мразь и враг Украины
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23.03.2021 21:48 Відповісти
Я "ахреневаю" - "крыса" "крыс "крысами" назвал...
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24.03.2021 01:33 Відповісти
Как и сам Рудьковский.
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24.03.2021 08:34 Відповісти
Такая же крыса и сам рудьковский! Не забуду когда эта тварь перепрыгнула в команду Овоща, оно вылезло выступать перед рыговским антимайданом и попыталось синелобых завести кричалкой "Разом нас багато, нас не подолати"... У синелобых языки прилипли... ну ни асилили они помаранчевую кричалку... Рудько свалил с трибуны Эта тварь - вор и предатель по жизни!
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24.03.2021 08:51 Відповісти
Ровный пацан, дело гутарит)))
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23.03.2021 22:51 Відповісти
в том что Шуфрич и Семинский ссучились, в этом я с Рудьковским согласен
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23.03.2021 21:40 Відповісти
Суки зсучились? А то як?
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23.03.2021 21:43 Відповісти
якщо вони суки, то зсучились раніше, стали ******
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23.03.2021 21:46 Відповісти
"мужик" Рудьковський
скрєпно
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23.03.2021 21:41 Відповісти
по фене "ссучился", а на литературном языке сейчас это "стал токсичным"
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23.03.2021 21:41 Відповісти
Рудьковский научился разбираться в сортах дерьма, к чему бы это?
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23.03.2021 21:42 Відповісти
От що тюрма кацапська робить))
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23.03.2021 21:45 Відповісти
ага в понятих
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23.03.2021 21:47 Відповісти
Я напомню украинцам, что так называемые "плёнки Мельниченко", включал на магнитофоне в зале Рады именно Рудьковский. Только никаких плёнок не было, а была вмонтированная чекистами в кабинет, еще при Щербицком, аппаратура.
Опубликование записей сделало Президента Кучму нерукопожатым на Западе и тогда сорвало вхождение Украины в НАТО!!!

Так же Рудьковский имеет непосредственное отношение к действиям Александра Мороза, по развалу Помаранчевой коалиции, что привело в кресло Премьер-министра Януковича.

Экс-социалист Рудьковский, очень похоже является давним агентом Кремля.
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24.03.2021 19:03 Відповісти
шантажисты приходили к Рудьковскому "помирись с Шуфричем и мы прекратим сфабрикованное расследование"
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23.03.2021 21:45 Відповісти
Шуфрич крыса, это ППЦ
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23.03.2021 21:45 Відповісти
Репортаж із психлікарні якийсь...
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23.03.2021 21:46 Відповісти
Рудьковський став фахівцем "по понятіям" і зоновським романтиком!
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23.03.2021 21:46 Відповісти
"інсинуаціям - ні, махінаціям - ні, понятіям - ні, ні брехні!"
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23.03.2021 21:59 Відповісти
Гринджоли форевер!
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23.03.2021 22:19 Відповісти
вже стільки років минуло, а актуальність цих гасел тільки зростає...
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23.03.2021 22:27 Відповісти
Навіщо українцям вдаватись в розбірки цих бандитів, які змагаються за право грабувати надра, що належать всьому народу України? Їм усім місце на нарах, і хай там між собою розбираються, хто криса, хто ссучився, і т. д..
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23.03.2021 21:48 Відповісти
100 баллов
Все они мрази , включая и Рудьковского
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23.03.2021 21:56 Відповісти
Рудьковский еще и похуже многих из них.
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24.03.2021 19:04 Відповісти
А про откосившего четырежды он тоже прав
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23.03.2021 21:51 Відповісти
Напомнило: "Ровно я шел по жизни. И мне одинаково, с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с Президентом, и с вором"
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23.03.2021 21:53 Відповісти
те, що гебня тримає Шуфрича міцно за яйця, зрозуміло без всіляких Рудьковських
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23.03.2021 21:53 Відповісти
3 сорта говна между собой поссорились.
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23.03.2021 21:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Fokeu3qUzTU Сюрприз для путіна - новий директор ЦРУ

Рудьковский: Семинский и Шуфрич по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика - Цензор.НЕТ 7571
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23.03.2021 21:58 Відповісти
Та шо ж це за оп твою ять?!?! Вони що, як на московії, хочуть фєню зробити другою державною? Чи це тіло вважає, що у нас все населення "ботає по фєнє"??? Це лайно хоче до себе поваги і співчуття? То най іде у лук'янівку чи ще кудись туди ж і там "ботає"...
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23.03.2021 21:58 Відповісти
эта крыса Рудьковский 100% завербован ФСБ.. без вербовки его бы не выпустили..
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23.03.2021 21:59 Відповісти
так гепеу рассуждало. если из плена, живой, то обязательно предатель.
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23.03.2021 22:20 Відповісти
нее, дружок!.. ФСБ именно так и работает..
рассуждай, не рассуждай, а система ФСБ выросла из традиций КГБ..
это нужно помнить!
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23.03.2021 22:26 Відповісти
не все из плена завербованные. Иначе думать быть тем самым гебистом, вертухаем.
фсб работает так, как всегда работало это зверье из быдла.
ничего не меняется.
Почему?

потому что после 1917 года было уничтожено приблизительно 50 000 000, если посчитать террор, Гражданскую, Голодомор. ВОВ.
а еще - почему? Потому что они жрать хотят больше и лучше других.
помнишь. скандал с выпуском фсбешников? Когда они по Москве на десятках геликах проехались... Это такие у них представления о службе)) Они за это кому угодно матку вывернут))
какие после этого будут "люди"? Это просто двуногие представители животного мира.
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24.03.2021 08:50 Відповісти
Он агент с гораздо раньшего времени, еще с тех времен (а может и раньше), когда возле Мороза бегал.
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24.03.2021 19:05 Відповісти
клетчатый из амурного чинуши стал матерым уголовником по понятиям, ботающим по фене) верните его туда же без бабла не пару лет и увидите как он опустится....
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23.03.2021 21:59 Відповісти
ага))) Просто ппц якийсь
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23.03.2021 22:01 Відповісти
А хіба не правий Рудьковський про тих хто, говорив, шо ті хто косив від арміі, в'язниця пішла б на користь?
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23.03.2021 22:04 Відповісти
Щурячя метушня !!! ))))
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23.03.2021 22:08 Відповісти
И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет,Источник: https://censor.net/ru/n3255155 Хотілося б почути від вас виродки визначення та значення поняття - нормальна людина.....
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23.03.2021 22:16 Відповісти
А з рудьковським, який викрав успішного бізнесмена і тримав три роки на підвалі, можна руку подавати і сидіти за одним столом?
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24.03.2021 05:50 Відповісти
конечно удивительно, что только в тюрьме можно встретить порядочного человека))
а на воле - ничего личного, только бизнес))
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23.03.2021 22:17 Відповісти
Пацан в теме, век воли не видать!
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23.03.2021 22:17 Відповісти
И да, Шуфрича надо форшмануть и запарафинить. За это как за гнилой беспредел ни один порядочный бродяга не спросит, гадом буду. Жизнь ворам, фарту масти, ОПЗЖ - зуём по пасти!
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24.03.2021 19:36 Відповісти
Воистину зуём по пасти, аминь!
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24.03.2021 20:47 Відповісти
Щурфрич
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23.03.2021 22:18 Відповісти
Это какая то новая разновидность Гади?
Маасковский сиделец гонит по понятиям на кремлевских крыс
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23.03.2021 22:20 Відповісти
Гниль понтовая этот Рудьковский.
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23.03.2021 22:25 Відповісти
наблатыкался)))
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23.03.2021 22:29 Відповісти
Ага! Тепер, виходить, Рудьковський в авторитеті. Що ж... тоді йому нема чого боятися у буцегарні. Цього разу в українській.
А шуфрича з подільником - вслід за ним. Щоб не сумував дуже.
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23.03.2021 22:43 Відповісти
https://youtu.be/-xrSxWVCt_0 Чомусь оце згадав ...
трон - взагалі епічно ще тре' було корону з хлібного мякіша зробити
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24.03.2021 19:22 Відповісти
так авторитетно кукарекает, под блатного косит. а на деле фантик - мурчащий барыга.
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23.03.2021 23:00 Відповісти
А, доречи, скільки вже часу Шуфрича не п...дили, хто в курсі ???
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23.03.2021 23:01 Відповісти
До речі, там ніби Рудьковський зізнався, що Шуфрич дав п...ди йому...
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23.03.2021 23:29 Відповісти
всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод ... рудьковские, шуфричи, медведчуки, ермаки, шефиры и прочие клоуны, волей тупоголового неразборичивого избирателя, попавшие в разряд "Ылиты" все это тот политический мусор, не избавившись от которого наша страна никогда не станет в один ряд с цивилизованными странами хотя бы восточной Европы типа Литвы или Польши, не говоря уже о "старой Европе"...
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23.03.2021 23:01 Відповісти
++++++++++++
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24.03.2021 05:48 Відповісти
"Если взять Семинского и Шуфрича, то по-фене они - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Сотрудничали с правоохранителями российскими - значит, они с##чились. И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет, иметь дела не будет"

Порядочные люди по фене не ботают и по воровским понятиям не живут.
Вор порядочным человеком быть не может по определению.
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24.03.2021 00:06 Відповісти
да все вы там дырявые.вас по всем раскладам пора на шишку.
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24.03.2021 00:24 Відповісти
Следовательно пора обоих кончить.
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24.03.2021 01:05 Відповісти
не согласен что Шуфрич и Семинский ссучились потому как они и были ******
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24.03.2021 01:07 Відповісти
Ребята, вот вы тут все обсуждаете Рудьковского, а никого не смущает, что Семинский, про которого он рассказывает, обыкновенный уголовник, а сейчас аж целый народный депутат от Слуги народа, сидит в парламенте и пишет законы, по которым нам с вами приходится жить? Это не сюр?
Так и хочется спросить любителей этой зелёной мрази - вы кого в депутаты, болваны, понавыбирали!
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24.03.2021 01:16 Відповісти
Семинский "обикновенний уголовник", бо викрадений сидів 3 роки у підвалі і світу білого не бачив? Та ви головою поїхали.
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24.03.2021 06:00 Відповісти
"порядочные жулики" - пожалуй додам в копилку.
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24.03.2021 02:54 Відповісти
рудьковский воровал будучи министром по понятиям . а вот шуфрич крыса -- хотел отжать честно наворованное --- вот ***** гнойный
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24.03.2021 05:46 Відповісти
Кто бы говорил Рудьковский,а он забыл как за государственный счет летал в Париж с проститутками? А он забыл как он перекрашивался из одной партии в другую.Теперь этот герой всплыл ,наверное деньги закончились ,решил в политику податься
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24.03.2021 06:53 Відповісти
Вы рожу Шуфрича видели? Там же все написано большими буквами.
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24.03.2021 07:26 Відповісти
Мразь
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24.03.2021 08:05 Відповісти
"порядного мужика", *****, мужики на росіі, а він типа аторитет на кацапії кримінальний, чи мужик, нехай визначиться.
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24.03.2021 08:11 Відповісти
Одні щурі навколо
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24.03.2021 08:42 Відповісти
Шо шуфрич шо рудьковский достойны того что бы выбить с под ног табуретку)))
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24.03.2021 09:26 Відповісти
"Если взять Семинского и Шуфрича, то по-фене они - "крысы"
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24.03.2021 09:41 Відповісти
Как то мало их всех знаю, а вот этого Шуфрича мелькающего то там то сям и дающего сранькоментарии видел и слышал не раз. То что это крыса видно и без Рудьковского
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24.03.2021 09:48 Відповісти
я тоже так думал, что это всё цырк для народ. Так что https://ugona-net.com.ua/avtomobilnue-protivougonnue-kompleksu/ вот вам и ответ на все вопросы.
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24.03.2021 09:59 Відповісти
"Я бы даже сказал, для многих из нашей жизни....тюрьма пошла бы на пользу" Список фракции СН, пятой колонны и олигархических групп прилагается.
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24.03.2021 10:14 Відповісти
Малюська не зможе забезпечити ВІП-камерами. Доведеться по-чеченськи в ямах тримати.
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24.03.2021 11:06 Відповісти
Авторитетным паханом стал...
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24.03.2021 10:20 Відповісти
Мене цікавить, три роки в погребі Семинський не при Порошенку сидів? А тепер на "бідного" Рудьковського "стрілки" переводять.
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24.03.2021 11:03 Відповісти
Ублюдки кончєні.Причому абсолютно всі,хто фігурує в данній статті.
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24.03.2021 11:04 Відповісти
Розкрита таємниця, чому Байден не телефонує Зе: " по-фене они - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Сотрудничали с правоохранителями российскими - значит, они с##чились. И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет, иметь дела не будет",Источник:https://censor.net/ru/n3255155
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24.03.2021 11:16 Відповісти
У шуфрича на пиці написано що він щур,бог шельму мітить...
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24.03.2021 12:28 Відповісти
Рудьковський: Семінський і Шуфрич по фені - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика - Цензор.НЕТ 9554
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24.03.2021 12:29 Відповісти
Эта крыса,,шуфрич,что при янике,что при опзж всегда крысятничал.На зоне наверняка его бы трюмачали..И там его бы воспренимали за петуха,Уважаемые его держали бы на расстоянии.А он по крысячи там из шкуры лез,чтобы в доверие войти, как он делает на гражданке.
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24.03.2021 13:06 Відповісти
Екс-соціаліст Рудьковський про "крис" - "слугу" Семінського та ПРига Шуфрича:
- Они по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Думали меня под шконку загнать. Ну ничего, у меня фраерок знакомый в СБУ есть - Баканов. Мы с ним этих крыс ща так на перо поставим, шо мало не покажется. Падлы, мля, вы у меня кишками рыгать будете!
(Занавес)
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24.03.2021 13:24 Відповісти
Это он намекает,что страна должна жить по зоновским законом,
и он -авторитет? Вот это приплыли...
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24.03.2021 13:40 Відповісти
"порядочные люди". мда........
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24.03.2021 17:52 Відповісти
Тут дешевый зехер не проканает. Всех надо ставить на правило и спросить как с гадов, падла буду.
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24.03.2021 19:24 Відповісти
четко рамсы раскидал, уважаю...
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24.03.2021 20:03 Відповісти
 
 