Рудьковський: Семінський і Шуфрич по фені - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика
Колишній міністр транспорту Микола Рудьковський, якого звинувачують у викраденні тодішнього голови "Нафтогазвидобування", нині нардепа СН Олега Семінського, стверджує, що Семінський і Шуфрич намагалися тиснути на нього, поки він сидів у в'язниці в РФ, але не змогли цього зробити, тому що не володіють авторитетом у кримінальних колах.
Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо взяти Семінського і Шуфрича, то по фені вони - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика. Співпрацювали з правоохоронцями російськими - значить, вони зс#чились. І тому ніхто з порядних людей з ними ні за руку не вітається, ні за стіл не сяде, діла мати не буде", - розповів Рудьковський.
При цьому, за його словами, Семінський і Шуфрич намагалися тиснути на нього в ув'язненні як через слідчих, так і через російських правоохоронців.
"Коли Шуфрич і Семінський намагалися на мене впливати через "смотрящих" по в'язниці, у них нічого не вийшло чому? Тому що вони не розуміли основ. Якщо стосовно порядного мужика є ті, хто крали, тобто, "криси", використовуючи поганих російських ментів, тиснуть на порядного мужика, то злодії або навіть порядні шахраї з ними навіть за один стіл не сядуть, тому що це останнє ганебне діло", - пояснив Рудьковський.
"Мені слідчі та інші, які приходять, які до мене приходили, казали, що вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні - і розслідування піде іншим шляхом", - додав він.
Рудьковський також зазначив, що, на його думку, в окремих питаннях "у в'язниці більше порядку і чесності, ніж навколо".
"Я б навіть сказав, для багатьох із нашого життя, з огляду на те, що багато хто не потрапляють в армію, уникають будь-якими шляхами, в'язниця пішла б на користь", - вважає ексміністр.
Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $ 200 млн.
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скрєпно
Опубликование записей сделало Президента Кучму нерукопожатым на Западе и тогда сорвало вхождение Украины в НАТО!!!
Так же Рудьковский имеет непосредственное отношение к действиям Александра Мороза, по развалу Помаранчевой коалиции, что привело в кресло Премьер-министра Януковича.
Экс-социалист Рудьковский, очень похоже является давним агентом Кремля.
Все они мрази , включая и Рудьковского
рассуждай, не рассуждай, а система ФСБ выросла из традиций КГБ..
это нужно помнить!
фсб работает так, как всегда работало это зверье из быдла.
ничего не меняется.
Почему?
потому что после 1917 года было уничтожено приблизительно 50 000 000, если посчитать террор, Гражданскую, Голодомор. ВОВ.
а еще - почему? Потому что они жрать хотят больше и лучше других.
помнишь. скандал с выпуском фсбешников? Когда они по Москве на десятках геликах проехались... Это такие у них представления о службе)) Они за это кому угодно матку вывернут))
какие после этого будут "люди"? Это просто двуногие представители животного мира.
а на воле - ничего личного, только бизнес))
Маасковский сиделец гонит по понятиям на кремлевских крыс
А шуфрича з подільником - вслід за ним. Щоб не сумував дуже.
трон - взагалі епічно ще тре' було корону з хлібного мякіша зробити
Порядочные люди по фене не ботают и по воровским понятиям не живут.
Вор порядочным человеком быть не может по определению.
Так и хочется спросить любителей этой зелёной мрази - вы кого в депутаты, болваны, понавыбирали!
- Они по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Думали меня под шконку загнать. Ну ничего, у меня фраерок знакомый в СБУ есть - Баканов. Мы с ним этих крыс ща так на перо поставим, шо мало не покажется. Падлы, мля, вы у меня кишками рыгать будете!
(Занавес)
и он -авторитет? Вот это приплыли...