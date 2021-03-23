Рудьковський: Семінський і Шуфрич по фені - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика

Колишній міністр транспорту Микола Рудьковський, якого звинувачують у викраденні тодішнього голови "Нафтогазвидобування", нині нардепа СН Олега Семінського, стверджує, що Семінський і Шуфрич намагалися тиснути на нього, поки він сидів у в'язниці в РФ, але не змогли цього зробити, тому що не володіють авторитетом у кримінальних колах.

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо взяти Семінського і Шуфрича, то по фені вони - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика. Співпрацювали з правоохоронцями російськими - значить, вони зс#чились. І тому ніхто з порядних людей з ними ні за руку не вітається, ні за стіл не сяде, діла мати не буде", - розповів Рудьковський.

При цьому, за його словами, Семінський і Шуфрич намагалися тиснути на нього в ув'язненні як через слідчих, так і через російських правоохоронців.

"Коли Шуфрич і Семінський намагалися на мене впливати через "смотрящих" по в'язниці, у них нічого не вийшло чому? Тому що вони не розуміли основ. Якщо стосовно порядного мужика є ті, хто крали, тобто, "криси", використовуючи поганих російських ментів, тиснуть на порядного мужика, то злодії або навіть порядні шахраї з ними навіть за один стіл не сядуть, тому що це останнє ганебне діло", - пояснив Рудьковський.

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"Мені слідчі та інші, які приходять, які до мене приходили, казали, що вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні - і розслідування піде іншим шляхом", - додав він.

Рудьковський також зазначив, що, на його думку, в окремих питаннях "у в'язниці більше порядку і чесності, ніж навколо".

"Я б навіть сказав, для багатьох із нашого життя, з огляду на те, що багато хто не потрапляють в армію, уникають будь-якими шляхами, в'язниця пішла б на користь", - вважає ексміністр.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $ 200 млн.