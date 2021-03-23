Головні новини 23 березня: нові підозри за протест під ОП, рекорд смертей від коронавірусу

Силовики пред'явили ще одну підозру за протест під ОП та обіцяють, що їх буде більше, Сорда відправили під домашній арешт, з "Голосу" можуть вигнати шістьох депутатів, Мендель подала декларацію - головні новини 23 березня.

Підозри за суботній протест на Банковій

Про підозру повідомили лідеру організації "Гонор" Сергію Філімонову. Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі за хуліганство. Підозру було вручено без присутності адвоката. Юрист Масі Найєм вважає, що справою Філімонова влада хоче залякати суспільство.

Затриманого раніше за протести під Офісом президента ветерана Влада Сорда суд сьогодні випустив із СІЗО і відправив під цілодобовий домашній арешт.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже, що підозр буде ще більше. Відповідно до опублікованого ним відео, найближчим часом підозри можуть отримати ще 5 осіб.

З "Голосу" можуть вигнати 6 депутатів

Політрада партії ухвалила, що Ярослав Юрчишин, Олександра Устінова, Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль завдали шкоди репутації партії, проголосувавши за проєкт постанови №5133 разом зі "слугами народу". За словами Юрчишина, його та інших осіб із цього списку попередили про виключення, якщо вони не дотримуватимуться партійної дисципліни. Устінова вважає, що таким чином партія намагається здихатися неугодних.

COVID-19: рекорд смертей і обов'язкові маски в червоній зоні

В Україні встановлено рекорд смертей від коронавірусу за добу: померло 333 особи. Британський штам фіксують уже на території всієї країни. "Червону" зону карантину розширюють: у неї увійде Львівська область, у Дніпрі також запроваджують посилені обмеження.

У "червоній" зоні громадяни зобов'язані будуть носити на вулицях і в парках маски.

Декларація Мендель

Прессекретарка президента заробила в 2020 році 684 тис. гривень і задекларувала новий автомобіль Suzuki Vitara. Крім того, у власності прессекретарки президента є квартира в Києві площею 48,5 кв.м, придбана ще в 2018 році.