Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли штрафувати за відсутність захисної маски на вулиці тільки тих громадян, які є злісними порушниками.

Про це повідомив заступник директора департаменту комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Тракало запевнив, що робота правоохоронців не буде спрямована на покарання або штрафування громадян.

"Це буде профілактична робота, людям будуть роз'яснювати, що є відповідна постанова Кабміну. Поліція буде пояснювати людям, що це небезпечно для оточуючих і для них самих", – розповів він.

Читайте також: Кабмін зобов'язав жителів "червоної" зони носити захисну маску на вулицях і в парках

При цьому представник МВС підкреслив, що злісним порушникам, які не будуть погоджуватися одягти маску, виноситимуть або постанови, або протоколи.

"Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанова, то 17 тисяч гривень. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі", – підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пів мільйона гривень штрафів за тиждень заплатили порушники маскового режиму, - поліція