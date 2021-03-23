Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС
У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли штрафувати за відсутність захисної маски на вулиці тільки тих громадян, які є злісними порушниками.
Про це повідомив заступник директора департаменту комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Тракало запевнив, що робота правоохоронців не буде спрямована на покарання або штрафування громадян.
"Це буде профілактична робота, людям будуть роз'яснювати, що є відповідна постанова Кабміну. Поліція буде пояснювати людям, що це небезпечно для оточуючих і для них самих", – розповів він.
При цьому представник МВС підкреслив, що злісним порушникам, які не будуть погоджуватися одягти маску, виноситимуть або постанови, або протоколи.
"Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанова, то 17 тисяч гривень. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі", – підкреслив він.
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Мнения / Общество 23-мар, 17:099 1 097 0
"Шмыгаль заявил о планах Украины стать полноправным членом ЕС через 5-10 лет. Премьер-министр отметил, что для воплощения этой цели необходимо реализовать ряд важных реформ в системе правосудия и борьбе с коррупцией", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав береза.
"А ещё Шмыгаль забыл сказать, что через десять лет мы построим свою колонию на Марсе. Уже через 15 лет в каждой семье будет свой телепорт, а к 2050 году каждая украинская семья будет жить при развитом Шмыгализме и Зеленолизме.
С*уко, пусть он вначале покажет где созданные в мае 2020 года новые 500 000 рабочих мест, которые он обещал. А его шеф пусть расскажет, когда там наступает конец эпохи бедности и у кого?
Например, та же Лизонька Богуцкая до пришествия в ВР жаловалась, что не может заплатить за коммунальные услуги, мол денег нет. А теперь не жалуется. И любитель "кусочков пирога" Юрченко специализировался на кражах пива "Старопрамен". 4 бутылки за раз из магазина "Каштан", что по адресу Большая Васильковская, 92.
А теперь его уже на этом не ловят. Видимо денег у него теперь достаточно. Его теперь НАБУ ловит на коррупции. У парня таки жизнь частично наладилась. Видимо, у "слуг" и окружения Зеленского, похоже конец эпохи бедности и наступил. А вот у всех остальных...
Так что очередная ложь Шмыгаля меня не удивляет. Врал, врёт и ничего иного у него не выходит. А может он под воздействием каких-то наркотических средств такие галлюцинации видит? А может и не только он? Проверьте его. Ничем иным я его слова объяснить не могу", - завершает Береза.
\\ тому зараз,у відсутності законних підстав заставити носити маски ефективнішим видається викинути довбо..ба з маршрутки і колективно відпи..дити.
бо він МОЖЕ СТАНОВИТИ ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ БАГАТЬОХ.
Щодо "колективно відпи..дити" - до цого ніколи не дійде. В нас народ розумніший, ніж у вас на кацапщині...
Люто плюсую !
То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию с другими, то от него не потребуют одевать маску. если человек идет по улице сам не нужно одевать маскуhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/23/7287639/
нашли блин "злостных" )))) за год скоро маски к пастям прирастут))) сдирать с кожей будем)))
и потом - "общественное место" - понятие растяжимое...(помните как одинокого полуголого мужика в парке 10-12 копов по воде ганяли))))) штраф требовали на месте заплатить))) а он к плавкам карманы не пришил)))) и документы не взял)))
но маски носить надо - в транспорте-магазине-библиотеке-дискотеке...
і носила до ковід..
Стаття 60 Конституції
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
чомусь стає зрозуміло ,чому ми вийшли на четверте місце у Європі за кількістю смертей.
це елементарно, як 2+2=4
плр-тестами визначати дІагноз "ковід" не можна, симптомів унікальних немає
тобто давно відому пневмонію називають ковідом
за що лікарі отримують доплати
https://nszu.gov.ua/novini/za-likuvannya-**********-z-covid-19-medichni-zakladi-otrimal-300
але зараз усе під контролем брехливих політиків, немає вірусу, пандемії, від ліжка відмовився
а може тобі ще ключі дати від квартири, де гроші лежать?