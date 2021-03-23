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Новини Коронавірус і карантин
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Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС

Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли штрафувати за відсутність захисної маски на вулиці тільки тих громадян, які є злісними порушниками.

Про це повідомив заступник директора департаменту комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Тракало запевнив, що робота правоохоронців не буде спрямована на покарання або штрафування громадян.

"Це буде профілактична робота, людям будуть роз'яснювати, що є відповідна постанова Кабміну. Поліція буде пояснювати людям, що це небезпечно для оточуючих і для них самих", – розповів він.

Читайте також: Кабмін зобов'язав жителів "червоної" зони носити захисну маску на вулицях і в парках

При цьому представник МВС підкреслив, що злісним порушникам, які не будуть погоджуватися одягти маску, виноситимуть або постанови, або протоколи.

"Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанова, то 17 тисяч гривень. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі", – підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пів мільйона гривень штрафів за тиждень заплатили порушники маскового режиму, - поліція

Автор: 

карантин (18172) маска (157) штраф (1862) Тракало Ярослав (42) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
А что означает "злостный нарушитель"?
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23.03.2021 22:16
+10
Штрафувати за відсутність маски в громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС - Цензор.НЕТ 4575
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23.03.2021 22:31
+8
А якщо я же вакцинувався, то я повинен носити маску і дзвіночок в носі чи вже ні?
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23.03.2021 22:17
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Это как женщине обясеили сегодня, сколько у вас отбросов, это полиция?
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23.03.2021 22:13 Відповісти
Шмыгаль забыл сказать, что через десять лет мы построим свою колонию на Марсе. А к 2050 году каждая украинская семья будет жить при развитом Шмыгализме и Зеленолизме
Мнения / Общество 23-мар, 17:099 1 097 0

"Шмыгаль заявил о планах Украины стать полноправным членом ЕС через 5-10 лет. Премьер-министр отметил, что для воплощения этой цели необходимо реализовать ряд важных реформ в системе правосудия и борьбе с коррупцией", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав береза.

"А ещё Шмыгаль забыл сказать, что через десять лет мы построим свою колонию на Марсе. Уже через 15 лет в каждой семье будет свой телепорт, а к 2050 году каждая украинская семья будет жить при развитом Шмыгализме и Зеленолизме.

С*уко, пусть он вначале покажет где созданные в мае 2020 года новые 500 000 рабочих мест, которые он обещал. А его шеф пусть расскажет, когда там наступает конец эпохи бедности и у кого?

Например, та же Лизонька Богуцкая до пришествия в ВР жаловалась, что не может заплатить за коммунальные услуги, мол денег нет. А теперь не жалуется. И любитель "кусочков пирога" Юрченко специализировался на кражах пива "Старопрамен". 4 бутылки за раз из магазина "Каштан", что по адресу Большая Васильковская, 92.

А теперь его уже на этом не ловят. Видимо денег у него теперь достаточно. Его теперь НАБУ ловит на коррупции. У парня таки жизнь частично наладилась. Видимо, у "слуг" и окружения Зеленского, похоже конец эпохи бедности и наступил. А вот у всех остальных...

Так что очередная ложь Шмыгаля меня не удивляет. Врал, врёт и ничего иного у него не выходит. А может он под воздействием каких-то наркотических средств такие галлюцинации видит? А может и не только он? Проверьте его. Ничем иным я его слова объяснить не могу", - завершает Береза.
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23.03.2021 22:14 Відповісти
А что означает "злостный нарушитель"?
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23.03.2021 22:16 Відповісти
Та це мабуть той, хто поліціянтам покаже оце https://reyestr.court.gov.ua/Review/94649987# рішення суду судді Н. П. Янчук. І в їхньому розумінні твої дії будуть виглядяти, як бикування.
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24.03.2021 07:50 Відповісти
Суд вважає, що п.1, п.10 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2021_01_27/pravo1/KP200641.html?pravo=1 постанови КМУ від 22 липня 2020 року №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_825259/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#825259 1 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#17 3 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_24/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#24 6 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_27/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#27 8 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 19 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 64 Конституції України , а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності.

\\ тому зараз,у відсутності законних підстав заставити носити маски ефективнішим видається викинути довбо..ба з маршрутки і колективно відпи..дити.
бо він МОЖЕ СТАНОВИТИ ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ БАГАТЬОХ.
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24.03.2021 09:44 Відповісти
Таке агресивне ставлення до адекватних громадян можливо і є мета тих хто хоче встановити суцільну тюрму. Я не думаю, що Ви вже пережрав свободи, і згодні лізти в ярмо. З намордника все починається. Який доречі не дає певного захисту. А в більшості випадків - шкоду здоров'ю.
Щодо "колективно відпи..дити" - до цого ніколи не дійде. В нас народ розумніший, ніж у вас на кацапщині...
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24.03.2021 12:09 Відповісти
СУПЕР!
Люто плюсую !
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24.03.2021 17:35 Відповісти
А якщо я же вакцинувався, то я повинен носити маску і дзвіночок в носі чи вже ні?
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23.03.2021 22:17 Відповісти
Тільки дзвіночок
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24.03.2021 07:50 Відповісти
а если 17 тыщ нема - садить будут ? или расстреливать ?
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23.03.2021 22:23 Відповісти
Главное, чтобы наркоту не предлагали, мало ли кто там ходит в форме
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23.03.2021 22:28 Відповісти
в форме ходят ублюдки
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24.03.2021 09:48 Відповісти
это как у мусоров отдельные закон в минздрава свои? В Минздраве объяснили, когда в "красной зоне" маску на улице можно не носить В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.требование носить маски касается общественных мест в "красных" зонах при условии, если нельзя сохранить дистанцию.
То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют одевать маску. если человек идет по улице сам не нужно одевать маскуhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/23/7287639/
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23.03.2021 22:27 Відповісти
т.е. они еще и учет будут вести... зашибись
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23.03.2021 22:28 Відповісти
Штрафувати за відсутність маски в громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС - Цензор.НЕТ 4575
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23.03.2021 22:31 Відповісти
лучше б маньяков педофилов ганяли...
нашли блин "злостных" )))) за год скоро маски к пастям прирастут))) сдирать с кожей будем)))
и потом - "общественное место" - понятие растяжимое...(помните как одинокого полуголого мужика в парке 10-12 копов по воде ганяли))))) штраф требовали на месте заплатить))) а он к плавкам карманы не пришил)))) и документы не взял)))
но маски носить надо - в транспорте-магазине-библиотеке-дискотеке...
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23.03.2021 22:39 Відповісти
Так маньяков и педофилов ещё искать надо, а тут работы - непочатый край. ))
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23.03.2021 22:46 Відповісти
отут Вы правы....карать легче чем искать ))))
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23.03.2021 22:49 Відповісти
АЗІЯ НОСИТЬ..
і носила до ковід..Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС - Цензор.НЕТ 6033
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24.03.2021 09:45 Відповісти
а если действительно документов нет- приехали в райотдел , их по дороге в кармане не появилось , будут бить по пальцам шоб я руки разжал , или ствол бравые бойцы воевавшие за народ будут к голове приставлять -говори ска фамилию типа , так ?
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24.03.2021 09:53 Відповісти
ну для початку постанова повинна бути десь опублікована
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23.03.2021 22:47 Відповісти
А взагалі у Кабміну не має повноважень такі постанови приймати, тому діє

Стаття 60 Конституції
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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23.03.2021 22:48 Відповісти
не в этой стране
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24.03.2021 09:50 Відповісти
носити маску час епідемії -злочинний наказ?
чомусь стає зрозуміло ,чому ми вийшли на четверте місце у Європі за кількістю смертей.
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24.03.2021 09:54 Відповісти
якщо закон чи постанова протирічить Конституції, він є незаконним
це елементарно, як 2+2=4
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24.03.2021 09:55 Відповісти
не за кількістю смертей, а за кількістю фальшивих діагнозів, виставлених безпідставно
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24.03.2021 09:56 Відповісти
"ольгінський" зі свічкою над кожним ліжком стояв ..визначив фальшивість всіх діагнозів
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24.03.2021 09:57 Відповісти
https://cormandrostenreview.com/report/

плр-тестами визначати дІагноз "ковід" не можна, симптомів унікальних немає
тобто давно відому пневмонію називають ковідом
за що лікарі отримують доплати
https://nszu.gov.ua/novini/za-likuvannya-**********-z-covid-19-medichni-zakladi-otrimal-300
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24.03.2021 10:00 Відповісти
так якщо правда, що ота тьотка, яку вдарив поліціянт, злостна порушниця, то її треба штрафонуть. чи поліціянтовий удар надав їй індульгенцію? поліціянт виконував свою роботу, лише перевисив повновження, і його звільнили. а казе нічо не виписали. ну класика шкільної норми.
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23.03.2021 22:53 Відповісти
ти розумієш, що постанова не має зворотньої сили?
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23.03.2021 23:11 Відповісти
а тіпа до постанови не було такої ж.
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23.03.2021 23:27 Відповісти
ні, не було, була про громадські споруди
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23.03.2021 23:30 Відповісти
коли вірус і пандемія виходять із під контролю (а поки вони більше менш контрольован завдяки розвинутсті і наявності медицини) ти маєш хвіст трубою. але як тільки буде усе без контролю, ти ж перший візьмеш ружжо і будеш стріляти у кожного, хто до тебе наблизиться.
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24.03.2021 01:18 Відповісти
а транда отримала по морді як раз у громадській споруді. а не на вулиці. https://censor.net/ua/video_news/3254981/politseyiskyyi_kilka_raziv_udaryv_jinku_v_kyyivskomu_supermarketi_video
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24.03.2021 01:23 Відповісти
в Україні немає карантину, вчи закони, бо так і здохнеш неучем
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24.03.2021 01:58 Відповісти
є постанови, їх достатньо.
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24.03.2021 02:41 Відповісти
Лахта Сокілко.. а чи не пора тобі попи..дувати на..уй у бан ?
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24.03.2021 09:55 Відповісти
точка зору дегенерата мене не цікавить, далі ігнор
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24.03.2021 09:57 Відповісти
якщо так, то так
але зараз усе під контролем брехливих політиків, немає вірусу, пандемії, від ліжка відмовився
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24.03.2021 01:57 Відповісти
ну да, брехливі політики напхали людей у лікарні, хоронять їх. а їх потім відкопують чи хер з ними? покажи заяву на відмову від ліжка. а то ******** являєшся.
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24.03.2021 02:43 Відповісти
до 2020 року лікарні були пусті і ніхто не вмирав?
а може тобі ще ключі дати від квартири, де гроші лежать?
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24.03.2021 09:42 Відповісти
вірю.Багато різних ідіотів у світі є.
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24.03.2021 09:49 Відповісти
і та незаконна
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23.03.2021 23:32 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !! Черговаий пук в калюжу !!!))))
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23.03.2021 22:53 Відповісти
Всіх загнали по зонам, та будуть штрафувать по 17000, а в тюрягах евроремонти,нарди та макарони. Заманюють корупціонерів.
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23.03.2021 23:17 Відповісти
Сначала черезвычайное положение а без этого это злочинный неказ за который надо судить. Шмыгаля и компанию.
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24.03.2021 00:43 Відповісти
Уже год носят тряпки на лице, но характеристики этих "средств защиты" прописать не додумались(FP3?N95?). Желательно тестировать силовиков перед выходом на службу, членов кабмина ректальными китайскими тестами на антиген ковид.Сунул квач в зад - тест отрицательный иди работай. Может постановить носить зеленые "звезды" ковида? Переболел один раз- одна зеленая звезда, два раза-две зеленые звезды и т.д.Чем бы кабмин не тешился.
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24.03.2021 01:29 Відповісти
а ще я би штрафував за будівельні маски з клапаном "на видих"..Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС - Цензор.НЕТ 5019
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24.03.2021 09:48 Відповісти
 
 