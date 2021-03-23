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Новини Агресія Росії проти України
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На Одещині померла військовослужбовець, 21 березня її було щеплено проти COVID-19, - Медсили ЗСУ

На Одещині померла військовослужбовець, 21 березня її було щеплено проти COVID-19, - Медсили ЗСУ

В Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінку було вакциновано проти коронавірусу, оскільки найближчим часом вона повинна була вирушити в зону проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медичних сил ЗСУ.

"Сьогодні, в Одеській області, поза межами військової частини, у позаслужбовий час, раптово знепритомніла жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом. Співслужбовці одразу викликали швидку медичну допомогу й повідомили медичну службу військової частини. Прибувши на місце події військові та цивільні медики здійснювали реанімаційні заходи, які, на жаль, не мали успіху.

Ця військовослужбовець, найближчим часом, мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС тому 21 березня з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19", - говориться в повідомленні.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23.03 скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу.

Судово-медична експертиза призначена на 24 березня. Про її результати буде повідомлено додатково.

Командування Медсил ЗСУ просить не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовця.

Читайте також: Понад 10 тис. українських воїнів у районі ООС провакцинувалися від COVID-19

На Одещині померла військовослужбовець, 21 березня її було щеплено проти COVID-19, - Медсили ЗСУ 01

Автор: 

вакцина (4419) Одеська область (3208) смерть (6746) військовослужбовці (4743)


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Топ коментарі
+43
Даже если и причина в вакцине, то ваЗЕлиновые ушлепки-мародеры ни когда не признают это и официально дадут информацию, что вакцина ни при чем.
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23.03.2021 23:10
+31
если выяснится что причина - вакцина то степанов может начинать выбирать страну. или камеру у малюськи по знакомству
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23.03.2021 23:01
+21
Это женщина военный....а сколько простых тихо и без шуму и пыли уже ласты склеило после этой говновакцины от степашки никому не ведомо....
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23.03.2021 23:23
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если выяснится что причина - вакцина то степанов может начинать выбирать страну. или камеру у малюськи по знакомству
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23.03.2021 23:01 Відповісти
Даже если и причина в вакцине, то ваЗЕлиновые ушлепки-мародеры ни когда не признают это и официально дадут информацию, что вакцина ни при чем.
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23.03.2021 23:10 Відповісти
есть независимая экспертиза. в том числе и иностранными специалистами.
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23.03.2021 23:13 Відповісти
Бугага, да ладно, прям настоящая независимая? У нас, в Украине? Да кто ее даст провести, если Конь в пальто за 22000 долларов с ваЗЕлиновой мафией мародеров сделают все чтоб их золотой ручеек не дай бог не пересох из за каких то там смертей простых смердов. Для них же люди которые привели их во власть это не люди а средство обогащения. Эта пошесть давно уже привилась Модернами и Пфайзерами, а украинцам индийский шмурдяк. Конечно какая-то экспертиза будет, и назовут ее конечно же независимая и установят что смерь наступила совсем по другой причине, вот увидите.
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23.03.2021 23:29 Відповісти
а кто запретит родственникам ее провести?
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23.03.2021 23:31 Відповісти
И без родственников, имеющиеся в войсковых частях "горизонтальные связи", быстро донесут "за забор" настоящую причину смерти.
А вот задача родственников и адвоката, будет "нагнуть" кого надо к ответу.
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24.03.2021 00:06 Відповісти
Они уже ответили, что болела гипертонией
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24.03.2021 11:08 Відповісти
чорти у цій темі будуть писати, що зв"язку з укольчиком немає
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24.03.2021 09:03 Відповісти
И ничего ему не будет... Так как ничего не выявится. А новую страну он будет выбирать для приобретения куртки на весну.
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23.03.2021 23:11 Відповісти
Мене зараз довбуть на роботі- але я твердо сказав що шмурдяком щепитися не буду.
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23.03.2021 23:21 Відповісти
Геть і не думай.
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23.03.2021 23:27 Відповісти
Два по 50 коньячку с интервалом в 1 час.
Задумчиво посмотреть в потолок, дымя сигаретой.
Подумать о вечном и пинками погнать инфекцию от себя священного.
Да, и не забыть про виправдане вживання іншомовних слів, по отношению к инфекции, при ритуале изгнания))))
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24.03.2021 00:11 Відповісти
А шампанське можна ? І без сигарети, але з шоколадом, наприклад ? Поможе ?
Так-так, вічне з іншомовними словами (чи в іншомовних словах) у кольорових снах !
І тоді вже точно нічого не причепиться ! Ні-ка-да.
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24.03.2021 00:46 Відповісти
Шампанское?
Да. В упражнении "Воробушек".
Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки на пояснице. Ведро с шампанским, между ног.
Задача. Не сгибая коленей, попытаться отхлебнуть живительного шампанского.
С шоколадом, аналогично.
Слов не будет))))
Не, ну что-то конечно будет. Но это словами будет сложно назвать.))))
На здоровье!
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24.03.2021 01:16 Відповісти
Тонкі гуманітарні душі страждально закотили очі ...
Навіть не можуть уявити подібні тортури.
Господи, ще присниться ...
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24.03.2021 01:23 Відповісти
що за робота, де не шкодуть своїх підлеглих? скажи загальними фразами
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24.03.2021 08:37 Відповісти
не забывайте они приняли закон от ответственности производителей вакцины от ответственности а себя с такой правоохранительной системой они в обиду не дадут или Вы надеетесь на справедливость слово справедливость в этой стране нет есть решалово денег
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23.03.2021 23:25 Відповісти
я помню. пока эти у власти ничего не будет. потом. за все. аккордом. я бы даже сказал септ-аккордом
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23.03.2021 23:28 Відповісти
а военные начальники умершей тоже отведут глаза в сторону?(
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24.03.2021 08:39 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/v-kalifornii-posle-privivki-ot-koronavirusa-umer-pacient-tam-nachali-rassledovanie У Норвегії після отримання щеплення від коронавірусної хвороби вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/24/7281014/ В США расследуют внезапную смерть человека после прививки от Covid

https://suspilne.media/109075-u-svejcarii-pisla-seplenna-vid-covid-19-pomerli-16-ludej/ У Швейцарії після щеплення від COVID-19 померли 16 людей
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23.03.2021 23:30 Відповісти
а бабки от поедания огурцов там не крякнули?
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23.03.2021 23:36 Відповісти
Пока он только новые шубы выбирает..
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23.03.2021 23:45 Відповісти
Ты забыл что Рада отменила ответственность за вакцины?
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24.03.2021 00:23 Відповісти
в я где то написал про ответственность производителя?
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24.03.2021 00:26 Відповісти
Тепер це вже немає значення,виробник вакцини вже нізщо не відповідає.Тепер вакцину будуть гнати нарколабораторії адже вигодніше виготовляти ніж наркоту.А держава мабуть колись можливо потерпілим щось компенсує на пачку солі.
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23.03.2021 23:05 Відповісти
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZUU8ExwRvYkz-***************************-LsIlkT0ZHdECnZ7Lse4GOEUKXRBTJZui5yDweXZjuZMP8iC-NyX7ODIrkGL-7IYe5ZEehXOchzQijU_3VHICRhC5T5bdc0_s4oxldJRcjLzWAe&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal# atdS1pgt7o nmshghorrsed ·

A ′′ perfectly healthy ′′ medical student lost his life in France last week, a week and a half after receiving a dose of AstraZeneca vaccine.
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23.03.2021 23:08 Відповісти
ну студент подольше протянул насколько я понял
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23.03.2021 23:15 Відповісти
З AstraZeneca щось купа ускладнень, а про її індійський дженерік навіть і говорити не хочеться.
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23.03.2021 23:23 Відповісти
Вакцину колють без обстежень. Вона згущує кров, а ніхто навіть не цікавиться як із цим у людини, чи вживає вона якісь припадати. Тієї протизапліднюючі таблетки згущуюють кров, от і наслідки у вигляді тромбозу...
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23.03.2021 23:13 Відповісти
так проверяйте свертываемость собственной крови самостоятельно... или вас еще и с ложечки покормить? За себя вы сами и отвечаете... сами знаете что трескаете и пьете... не перекладывайте вину на других
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24.03.2021 04:17 Відповісти
"Вакцину колють без обстежень. Вона згущує кров!... Просто поражает какое-то глупое повторение чьих-то фейков... Вы проверяли это лично? есть доказательства? Тогда доказательства - в студию!
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24.03.2021 04:20 Відповісти
На Одесчине умерла военнослужащая, 21 марта она была вакцинирована от COVID-19, - Медсилы ВСУ - Цензор.НЕТ 1444
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23.03.2021 23:21 Відповісти
Это женщина военный....а сколько простых тихо и без шуму и пыли уже ласты склеило после этой говновакцины от степашки никому не ведомо....
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23.03.2021 23:23 Відповісти
Xм. Похоже режим Данилова решил избавиться от этого токсичного одесского барыги.
Степанов, ты был хорошим министром по делам ковидла.
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23.03.2021 23:28 Відповісти
Навіть від Пфайзер невідомо,чи люди помирають.Ніхто ж правди не скаже.А виробники вакцин взагалі не несуть ніякої відповідальності.
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23.03.2021 23:29 Відповісти
и вот нх нужна такая вакцинация?
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23.03.2021 23:30 Відповісти
Сьогодні Верховний Суд України сказав що якщо не вакцинуватися то людина стане вигнанцем із суспільства.
https://censor.net/ru/news/3255106/otstranenie_ot_zanyatiyi_v_shkole_neprivitogo_po_vozrastu_rebenka_zakonno_i_obespechivaet_bezopasnost
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23.03.2021 23:35 Відповісти
а, якщо вакцинуватися дженериком CoviShield, якого в ЄС не визнають(точніше: не зареєстровано, як вакцину)?
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24.03.2021 00:07 Відповісти
Я не до того веду тому що ще ніхто не знає яка вакцина найкраща і чи вакцинція допоможе при інших різновидах зарази а до того що як що народ вакцинується зеленою індійстькою то і Президент із міністрами мали нею вакцинуватись а не іншими.
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24.03.2021 06:09 Відповісти
Похєр, краще бути живим з осудом від Степанова, ніж мертвим і правильним)
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24.03.2021 02:58 Відповісти
вам не нужна? ну и не вакцинируйтесь, умирайте в мучениях, но без без помощи. Вы же в ней не нуждаетесь... мой умерший сосед тоже говорил "зараза к заразе не липнет"... упокой, Господи, его душу
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24.03.2021 04:25 Відповісти
Министра здравоохранения - к ответу! Сразу после расследования. А пока необходимо отстранить его от работы...
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23.03.2021 23:31 Відповісти
Так це вам Україна,тут нікого не відсторонять і не знімуть із посади.Адже ще треба рідним довести що людина загинула від вакинації а для цього рідним потрібно за експертизи заплатити сотні тисяч та і чекати Бог знає скільки.А в разі доведеня що людина загибла в наслідок вакцинації то від держави дістане пару тисяч гривенників.
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23.03.2021 23:40 Відповісти
кто вам мешает! веред!!!
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24.03.2021 04:26 Відповісти
Тромб наверное
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23.03.2021 23:36 Відповісти
никто ни в чём не виноват.
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23.03.2021 23:39 Відповісти
''Головною причиною смерті в Україні залишаються хвороби системи кровообігу - 37,62 тис., або 65,2% від усіх випадків, зокрема ішемічна хвороба серця - 26,36 тис.''

Це померлі в січні 2021 року.

Хто понесе відповідальність,Якщо ця вакцина ще набагато збільшить кількість таких померлих?
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23.03.2021 23:44 Відповісти
Хехехе
У мене і перше і друге.
Можна щепитися і непереживати
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23.03.2021 23:56 Відповісти
Это было предсказуемо. Говорят же этим министрам и политикам : "НЕЛЬЗЯ ВСЕХ-ПОДРЯД ВАКЦИНИРОВАТЬ ПОГОЛОВНО ". ПОТОМУ ЧТО У ВСЕХ РАЗНЫЕ БОЛЯЧКИ ЕСТЬ, И ОНИ УСУГУБЛЯЮТСЯ ОТ ВАКЦИНАЦИИ. ............ Чтоб понятно было: ОСНОВНОЙ "эффект" от ВСЕХ "штаммов" этого "вируса" - это ЗАГУСТЕНИЕ КРОВИ И ПОЯВЛЕНИЕ ТРОМБОВ В МИКРОСОСУДАХ И ГЛУБОКИХ ВЕНАХ. От этого все проблемы идут. Если этот эффект устранить ( а это элементарно делается крове-разжижителями разных типов ), то человек просто "переболеет, как обычным гриппом" и не умрёт от осложнений. Заболевание с такими же "эффектами" мф в Одессе уже "пережили" в 2016м году. Тоэе тромбы. Тоже двусторонние инфаркты сосудов в лёгких и много умерших. ............Лечится всё это. Лечится и дома, и в стационаре. Но, у людей с проблемами с сердечно-сосудистой системой ( ишемическая болезнь ) , после инфарктов и т.п. - риск смерти от осложнений ВЫШЕ, чем у абсолютно здорового человека. А сегодня абсолютно здоровых людей НЕТ. Потому что полно "загустителей крови" и в продуктах, и экология плохая и радио-излучения повсюду. .......... Объясните это Степанову и Ляшко. А , если они "не будут слушать" - арестуйте их. ........Политики Украины говорили народу, что "Лiкiв от COVID немаэ !". Компания "Pfizer" уже испытывает "таблетки от COVID". Полагаем, что эти таблетки и есть те самые "разжижители крови", устраняющие эффект "тромбов". .................... Раз погибшая "потеряла сознание" - значит у неё нарушилось кровоснабжение мозга. Возможно - тромб перекрыл кровоток. ............Это все врачи и ВОЕННЫЕ ( в том числе и наши военные моряки должны ПОНИМАТЬ) и разбираться в такой медицине так же, как и в "какой антидот принять в случае газовой атаки поражающими веществами ). А Степанов и Ляшко им такой "инструктаж" не проводят. Потому что сами ничего не знают. И не все врачи это знают. А призывают население "колоться" какими-то "вакцинами". Это - преступно.
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23.03.2021 23:53 Відповісти
предел осведомленности... все человек знает... умная, наверное, и богатая!!! Почему никто не знает, что вы богатая?
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24.03.2021 04:29 Відповісти
Дивним чином домогосподарки після ПТУ в медицині завжди розбираються краще за лікарів...
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24.03.2021 06:13 Відповісти
И действительно, вот у нас был случай, привился один мужик от ковида, а через два дня, переходя дорогу в неположеном месте, попал под машину, да забыл добавить-он был гипертоником. Еще одна гипертончка, после вакцинации на 3 день выпала из окна 16 этажа. В обоих случаях кспертизой установлено что смерть наступила в результате вакцинации. Так что граждане, ни в коем случае не поддавайтесь на пропаганду, избегайте вакцинации всеми доступными вам средствами вплоть до самоубийства.
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24.03.2021 08:03 Відповісти
Есть и другие вопросы - почему военнослужащая в будний день находилась за пределами военной части вместе со своими сослуживцами?

П.С. Отмечали отъезд?
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24.03.2021 00:00 Відповісти
Есть и такой вопрос:"тьі читать умеешь?"

Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное времяИсточник: https://censor.net/ru/n3255165
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24.03.2021 00:29 Відповісти
Ты хочешь сказать, что после 17 часов все военнослужащие воинской части разъезжаются на дискотеки? А часового хоть оставляют или вешают замок?
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24.03.2021 00:44 Відповісти
Я хочу сказать что тебе нехрен совать свое рьіло туда, гдк тьі что назьівается "ни ухом, ни рьілом" и хотя бьі поверхностно ознакомится с уставом внутренней службьі чтобьі впредь не вьіглядеть идиотом
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24.03.2021 06:57 Відповісти
ты петухов а не соколов-просто петут дырявый
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24.03.2021 00:31 Відповісти
зэбыдлячья власть заставляет индуским дерьмом колоться -вот и результат
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24.03.2021 00:30 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB0YTMu8fvAhUDAxAIHXpcBfkQFjACegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fpravda.if.ua%2Ffond-poroshenka-vytratyv-na-blagodijnu-dopomogu-pid-chas-pandemiyi-120-mln-grn%2F&usg=AOvVaw0tatl0Y7uVSsnpHRvHsUWk Фонд Порошенка витратив на благодійну допомогу під час ... - Загалом Фонд витратив на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень.

А скільки відосиків за той самий час записав Зеленський?
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24.03.2021 00:32 Відповісти
Задача для дітей у ЗЕ-школі:
Доза вакцини коштує 5$. Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$. Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?
A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
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24.03.2021 00:33 Відповісти
Всі отвєти верні
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24.03.2021 06:20 Відповісти
Печально. С гипертонической болезнью должна была отправиться в зону ООС? В Украине умирает около 600 000 человек в год. Это значит, что сегодня умерло порядка 1600-1700 человек. И еще порядка 250 от короны. Но убивает вакцина.
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24.03.2021 01:23 Відповісти
Кожна смерть має свою причину та обтяжуючі хвороби чи стани, і вакцина не може бути винятком, бо вмирають навіть здорові у кріслі стоматолога, від українського лідокаїну.
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24.03.2021 01:58 Відповісти
хороша куртейка у степанова ...
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24.03.2021 04:06 Відповісти
за 2 дня от Ковида не умирают
Совпало
Соболезную родным
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24.03.2021 05:45 Відповісти
при чем здесь ковид ? в Европе причина тромбоз, а не ковид
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24.03.2021 09:11 Відповісти
Якщо в неї були супутні хвороби і її заставили вакцинуватися то це називається -вбили.
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24.03.2021 05:58 Відповісти
Если у человека сопутствующие болезни и они естественно прогрессируют при заболевании ковит то это НЕ от них умирает человек,а от ковита. А если прививка "вакцинами" то НЕ ОТ ВАКЦИНЫ,а как в этом случае,от гипертонии. Ну не ублюдки,вы?Ваши "вакцины" -НЕПОНЯТНАЯ БУРДА,к тому же ОПАСНАЯ,но это НЕЧТО заставляют принимать НАСИЛЬСВЕННО. Большинство ПОГОЛОВНОЕ большинство даже НЕ заметят этого ковида в ВСУ( перенесут его как насморок). А тут УБИЛИ человека,в заключении НЕ напишут что умерла от БУРДЫ,напишут умерла от "гипертонии". А сколько таких? Статистику же твари скрывают. И этот ковидлогейт продолжается. Вместо БЕСПЛАТНОГО протокола лечения и наблюдения за заболевшими( неиспользуемая МАССА медиков,особенно частных клиник,ГРЕБУШИХ деньги на этой"пандемии" лопатой и НИКАКИХ СОЦИАЛЬНЫХ обязательств,масса молодежи в медвузах,вам ,****, медиков не хватает? Ума вам НЕ хватает) для СВОЕВРЕМЕННОЙ медпомощи. Большинство ИГНОРИРУЕТ протокол лечения-,ПОЭТОМУ имеют последствия. Вы же,уроды,почему-то настойчиво пытаетесь вколоть нам НЕ безопасную БУРДУ,при этом НЕ неся ответственность за последствия. Вы УРОДЫ и ПРЕСТУПНИКИ.
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24.03.2021 06:35 Відповісти
В принципе человек может умереть и от похмелья. При прививках человеку вводят малую толику болезни и заставляют организм встрепенуться и запомнить, что это - "бяка фу". Поэтому и организм реагирует на прививку, как на болезнь, только слабее в десяткм, сотни раз.
А тут у женщины уже была гипертония, а они (медики) тупо вкололи и забыли. Ну так в принципе и должно быть. Только в стране с нормальной медициной женщина должна была иметь возможность сразу получить квадифицированную медицину помощь сразу же, после первых признаков ухудшения и если шо, то сразу под томограф и может и в реанимацию.
А у нас:
- томограф 1500 грн.
- в реанимации все места проданы
- подождите до утра, ваш семейный врач спит до обеда...
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24.03.2021 07:47 Відповісти
Піпець... І це людина військова, тут є суспільний резонанс. А скільки звичайних людей померло від щеплення подібним шмурдяком. Андон Степанов заявив про близько 600 випадків (!!!) побічних реакцій. Скільки з цих 600 випадків становила смерть???
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24.03.2021 08:16 Відповісти
Даже если выявится связь с вакцинацией, ничего министру не будет. Хорошая вакцина индийская или не очень, но она официально признана (кроме Порошенко ее г...м никто не называет, но Порошенко и не медик, а политик). А смерти есть и от вакцин, которые считаются супер, и никто в отставку из-за этого не подает, ни в США, ни в ЕС. И потом, какую вакцину вы ждете в Украине, когда американцы своей вакциной с другими странами не делятся, и в ЕС своим производителям грозят санкциями за поставки вне союза? Какая на рынке была, из тех и выбирали. Или индийская, или китайская, или российская.
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24.03.2021 11:47 Відповісти
Быдло выбрало в *********** ублюдка, который во время войны запрещает стрелять во врага, свернул разработку и производство вооружений, отдаёт территории врагу, продал все средства защиты и завёз отраву от которой гибнут солдаты в тылу. Это тотальная война продажной/дебильной власти против народа Украины! Быдло - вы об этом мечтали?
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24.03.2021 11:53 Відповісти
да вы шо ! ну как от вакцины она могла умереть ? вы шо подурилы ? у нее была куча болячек , это все знают -есть куча документов! давно пора знать шо в армию с кучей болячек берут
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24.03.2021 12:32 Відповісти
 
 