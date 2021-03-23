На Одещині померла військовослужбовець, 21 березня її було щеплено проти COVID-19, - Медсили ЗСУ
В Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінку було вакциновано проти коронавірусу, оскільки найближчим часом вона повинна була вирушити в зону проведення ООС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медичних сил ЗСУ.
"Сьогодні, в Одеській області, поза межами військової частини, у позаслужбовий час, раптово знепритомніла жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом. Співслужбовці одразу викликали швидку медичну допомогу й повідомили медичну службу військової частини. Прибувши на місце події військові та цивільні медики здійснювали реанімаційні заходи, які, на жаль, не мали успіху.
Ця військовослужбовець, найближчим часом, мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС тому 21 березня з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19", - говориться в повідомленні.
Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23.03 скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу.
Судово-медична експертиза призначена на 24 березня. Про її результати буде повідомлено додатково.
Командування Медсил ЗСУ просить не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовця.
Будь ласка, зачекайте...
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А вот задача родственников и адвоката, будет "нагнуть" кого надо к ответу.
Задумчиво посмотреть в потолок, дымя сигаретой.
Подумать о вечном и пинками погнать инфекцию от себя священного.
Да, и не забыть про виправдане вживання іншомовних слів, по отношению к инфекции, при ритуале изгнания))))
Так-так, вічне з іншомовними словами (чи в іншомовних словах) у кольорових снах !
І тоді вже точно нічого не причепиться ! Ні-ка-да.
Да. В упражнении "Воробушек".
Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки на пояснице. Ведро с шампанским, между ног.
Задача. Не сгибая коленей, попытаться отхлебнуть живительного шампанского.
С шоколадом, аналогично.
Слов не будет))))
Не, ну что-то конечно будет. Но это словами будет сложно назвать.))))
На здоровье!
Навіть не можуть уявити подібні тортури.
Господи, ще присниться ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/24/7281014/ В США расследуют внезапную смерть человека после прививки от Covid
https://suspilne.media/109075-u-svejcarii-pisla-seplenna-vid-covid-19-pomerli-16-ludej/ У Швейцарії після щеплення від COVID-19 померли 16 людей
https://www.facebook.com/jdemontreal# atdS1pgt7o nmshghorrsed ·
A ′′ perfectly healthy ′′ medical student lost his life in France last week, a week and a half after receiving a dose of AstraZeneca vaccine.
Степанов, ты был хорошим министром по делам ковидла.
https://censor.net/ru/news/3255106/otstranenie_ot_zanyatiyi_v_shkole_neprivitogo_po_vozrastu_rebenka_zakonno_i_obespechivaet_bezopasnost
Це померлі в січні 2021 року.
Хто понесе відповідальність,Якщо ця вакцина ще набагато збільшить кількість таких померлих?
У мене і перше і друге.
Можна щепитися і непереживати
П.С. Отмечали отъезд?
Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное времяИсточник: https://censor.net/ru/n3255165
А скільки відосиків за той самий час записав Зеленський?
Доза вакцини коштує 5$. Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$. Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?
A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
Совпало
Соболезную родным
А тут у женщины уже была гипертония, а они (медики) тупо вкололи и забыли. Ну так в принципе и должно быть. Только в стране с нормальной медициной женщина должна была иметь возможность сразу получить квадифицированную медицину помощь сразу же, после первых признаков ухудшения и если шо, то сразу под томограф и может и в реанимацию.
А у нас:
- томограф 1500 грн.
- в реанимации все места проданы
- подождите до утра, ваш семейный врач спит до обеда...