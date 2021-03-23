На Одещині померла військовослужбовець, 21 березня її було щеплено проти COVID-19, - Медсили ЗСУ

В Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінку було вакциновано проти коронавірусу, оскільки найближчим часом вона повинна була вирушити в зону проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медичних сил ЗСУ.

"Сьогодні, в Одеській області, поза межами військової частини, у позаслужбовий час, раптово знепритомніла жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом. Співслужбовці одразу викликали швидку медичну допомогу й повідомили медичну службу військової частини. Прибувши на місце події військові та цивільні медики здійснювали реанімаційні заходи, які, на жаль, не мали успіху.

Ця військовослужбовець, найближчим часом, мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС тому 21 березня з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19", - говориться в повідомленні.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23.03 скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу.

Судово-медична експертиза призначена на 24 березня. Про її результати буде повідомлено додатково.

Командування Медсил ЗСУ просить не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовця.

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