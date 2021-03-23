Окупаційний суд засудив кримського татарина Аблямітова до 6 років за участь в "українському нацбатальйоні"

Окупаційний суд в Криму 23 березня приговорив кримського татарина Меджита Аблямітова до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік за звинуваченням в участі в батальйоні ім. Номана Челібіджихана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Сторона обвинувачення просила для Аблямітова 8,5 років позбавлення волі.

Нагадуємо, 19 серпня 2020 р ФСБ Росії заявила, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в "українському націоналістичному батальйоні". За інформацією слідства, кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "в батальйон імені Н. Челебіджихана, створений Лєнуром Іслямовим".

Раніше в Криму було винесено три обвинувальні рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами збройного формування "Добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана". Винесено також два заочні вироки кримчанам з підозрами в тому, що вони також є членами цього формування.

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