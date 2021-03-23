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Новини Окуповані території
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Окупаційний суд засудив кримського татарина Аблямітова до 6 років за участь в "українському нацбатальйоні"

Окупаційний суд засудив кримського татарина Аблямітова до 6 років за участь в

Окупаційний суд в Криму 23 березня приговорив кримського татарина Меджита Аблямітова до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік за звинуваченням в участі в батальйоні ім. Номана Челібіджихана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Сторона обвинувачення просила для Аблямітова 8,5 років позбавлення волі.

Нагадуємо, 19 серпня 2020 р ФСБ Росії заявила, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в "українському націоналістичному батальйоні". За інформацією слідства, кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "в батальйон імені Н. Челебіджихана, створений Лєнуром Іслямовим".

Раніше в Криму було винесено три обвинувальні рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами збройного формування "Добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана". Винесено також два заочні вироки кримчанам з підозрами в тому, що вони також є членами цього формування.

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Автор: 

Крим (14139) вирок (1069) репресії (1622) кримські татари (2004)


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Я все понимаю, но... Ну хоть какой то инстинкт самосохранения у человека должен быть? Как можно было попереться обратно?
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23.03.2021 23:53 Відповісти
тут его клован зеленский с авакяном на пару посадили бы ...
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24.03.2021 08:44 Відповісти
Свободу герою!
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24.03.2021 00:50 Відповісти
не слышал такого батальона
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24.03.2021 02:27 Відповісти
по сути в Украине всё тбсели гниды судьи, такие же мрази, как и в крыму,

всех судей уволить !
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24.03.2021 08:45 Відповісти
Крым в плену.Ложь,подозрение,доносы,сплошные заборы,грабеж предприятий,уничтожение природы,чеченская мафия,переселение сотни тысяч голодной колорадский кацапня.Большая ж--па.
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24.03.2021 17:50 Відповісти
 
 