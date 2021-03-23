Зеленський призначив стипендії президента видатним паралімпійцям, дефлімпійцям і їхнім тренерам

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Стипендія президента призначена 8 спортсменам і 10 їхнім тренерам.

Сума стипендій для спортсменів становить 15-12 тис. грн, для тренерів 12-7 тис. грн.

Читайте також: Зеленський призначив стипендії чемпіонам світу із самбо Руднєву, Шевченко та їхнім тренерам, - указ