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Зеленський призначив стипендії президента видатним паралімпійцям, дефлімпійцям і їхнім тренерам

Зеленський призначив стипендії президента видатним паралімпійцям, дефлімпійцям і їхнім тренерам

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Стипендія президента призначена 8 спортсменам і 10 їхнім тренерам.

Сума стипендій для спортсменів становить 15-12 тис. грн, для тренерів 12-7 тис. грн.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Паралімпіада (184) спорт (1619) стипендії (180)


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