У храмі УПЦ МП проголосили "анафему" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету
У Запорізькому храмі Української православної церкви Московського патріархату вирішили накласти "анафему" на главу Православної церкви України митрополита Епіфанія і почесного патріарха ПЦУ Філарета.
"Анафема" була проголошена 21 березня - в день Торжества православ'я. Відео її проголошення опубліковано в соцмережах.
Цю службу відправляв митрополит УПЦ МП Лука. Він вже не вперше ставить під "анафему" Філарета, однак щодо Епіфанія митрополит УПЦ МП такого ще не робив.
Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) пожартував, що Луку, можливо, тримають у заручниках.
"Любов до прокльонів і публічного злослів‘я притаманна виступам і публікаціям цього ієрарха протягом тривалого часу. Але раптом все насправді є не таким, як здається? Можливо хтось захопив цього владику в заручники і примушує його раз за разом писати і заявляти речі, які за духом і стилем більше нагадують комсомольську антирелігійну агітацію?", - написав представник ПЦУ.
Євстратій також додав, що Лука своїми діями "демонструє повну богословську і канонічну безграмотність, елементарну невихованість і психологічну неврівноваженість".
Розкритикувало "анафему" і профільне церковне видання "Духовний фронт України". Там вважають, що такими діями Лука перевищує свої повноваження та обов'язки, а також демонструє канонічно-правову безграмотність.
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