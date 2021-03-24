У храмі УПЦ МП проголосили "анафему" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету

У Запорізькому храмі Української православної церкви Московського патріархату вирішили накласти "анафему" на главу Православної церкви України митрополита Епіфанія і почесного патріарха ПЦУ Філарета.

"Анафема" була проголошена 21 березня - в день Торжества православ'я. Відео її проголошення опубліковано в соцмережах.

Цю службу відправляв митрополит УПЦ МП Лука. Він вже не вперше ставить під "анафему" Філарета, однак щодо Епіфанія митрополит УПЦ МП такого ще не робив.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) пожартував, що Луку, можливо, тримають у заручниках.

"Любов до прокльонів і публічного злослів‘я притаманна виступам і публікаціям цього ієрарха протягом тривалого часу. Але раптом все насправді є не таким, як здається? Можливо хтось захопив цього владику в заручники і примушує його раз за разом писати і заявляти речі, які за духом і стилем більше нагадують комсомольську антирелігійну агітацію?", - написав представник ПЦУ.

Євстратій також додав, що Лука своїми діями "демонструє повну богословську і канонічну безграмотність, елементарну невихованість і психологічну неврівноваженість".

Розкритикувало "анафему" і профільне церковне видання "Духовний фронт України". Там вважають, що такими діями Лука перевищує свої повноваження та обов'язки, а також демонструє канонічно-правову безграмотність.