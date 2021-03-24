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У храмі УПЦ МП проголосили "анафему" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету

У храмі УПЦ МП проголосили

У Запорізькому храмі Української православної церкви Московського патріархату вирішили накласти "анафему" на главу Православної церкви України митрополита Епіфанія і почесного патріарха ПЦУ Філарета.

"Анафема" була проголошена 21 березня - в день Торжества православ'я. Відео її проголошення опубліковано в соцмережах.

Цю службу відправляв митрополит УПЦ МП Лука. Він вже не вперше ставить під "анафему" Філарета, однак щодо Епіфанія митрополит УПЦ МП такого ще не робив.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) пожартував, що Луку, можливо, тримають у заручниках.

"Любов до прокльонів і публічного злослів‘я притаманна виступам і публікаціям цього ієрарха протягом тривалого часу. Але раптом все насправді є не таким, як здається? Можливо хтось захопив цього владику в заручники і примушує його раз за разом писати і заявляти речі, які за духом і стилем більше нагадують комсомольську антирелігійну агітацію?", - написав представник ПЦУ.

Євстратій також додав, що Лука своїми діями "демонструє повну богословську і канонічну безграмотність, елементарну невихованість і психологічну неврівноваженість".

Розкритикувало "анафему" і профільне церковне видання "Духовний фронт України". Там вважають, що такими діями Лука перевищує свої повноваження та обов'язки, а також демонструє канонічно-правову безграмотність.

У храмі УПЦ МП проголосили анафему предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету 01

Автор: 

релігія (386) УПЦ МП (1208) УПЦ КП (234) Філарет (274) церква (699) Євстратій Зоря (91) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+94
У сатанистов-гундяйцев сезонное обострение
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23.03.2021 23:53
+53
Судя по рылу-майор фсб максимум.
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23.03.2021 23:57
+39
Скільки можна терпіти цей сатанат?!
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23.03.2021 23:54
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Досить вже писати УПЦМП, есть РПЦ
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24.03.2021 09:40 Відповісти
лука (офіцер фсб) - отримав наказ, він його і виконав, а думати, вірно це не вірно - воно не привикло.
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24.03.2021 10:12 Відповісти
Какая разница, пусть как хотят так и называются. Оставим их в покое. Лучше и спокойнее будет
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24.03.2021 10:14 Відповісти
Усе , що треба знати про Московський Патріархат
У храмі УПЦ МП проголосили "анафему" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету - Цензор.НЕТ 1428
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24.03.2021 11:28 Відповісти
Слава богу, цей скреповик здох. За життя відмітився епохальною фразою:
"https://www.youtube.com/watch?v=lUw7psAjix0&t=372s Играть в шахматы - это все равно, что взять топор и убить соседа. " ©
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24.03.2021 16:38 Відповісти
Я знал одного ветерана войны, которіый принял сан священника. У него было не меньше, а может и больше потому что был Герой Сов Союза, летчик истребитель
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24.03.2021 17:47 Відповісти
Почему украинцы еще читают о какой то там УПЦ МП?
Ее еще порохня должен был прикрыть!
Но бубочка идет шаг в шаг по стопам своего учителя - сивочолого гетьмана!
Наверно и чубятся только для вида! Чтобы рейтинги подтянуть!
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24.03.2021 11:31 Відповісти
Пішов в смердючу мокшандію. Нову методичку отримав!
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24.03.2021 11:48 Відповісти
Ой ржу не могу!!!
Ну и идите себе .... Со своей методичкой!
Мне зачем это знать?
Пускают на форум всякое гов-но ватное!!!
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24.03.2021 13:56 Відповісти
Это мне напоминает пословицу: "Яйцо, курицу учит"! Ведь расиськие церквя под Киевом! И ни кто вам автокефалии не давал! Можете вычеркнуть слово "Православие"! Блин "церковь" ************. =)
Еретики и шаманы мацвы, вы хоть Библию читали??? Прафаслафная армия, освящение оружия и убийц, "дебилы б#ля" - гореть вам в аду...
PS: Ещё ортодоксального ***** - в святые! =))))
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24.03.2021 12:07 Відповісти
Хйло√0 казало, що ру.православіє ближче до ісламу)))
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24.03.2021 12:43 Відповісти
Наклали анафему? Вибухами пуканів українських ватників у рясах задоволений.

У храмі УПЦ МП проголосили "анафему" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету - Цензор.НЕТ 9295
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24.03.2021 16:33 Відповісти
Слуги московського антихриста ні на що більше, крім анафем, прокльонів і злослів'я, не здатні
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24.03.2021 17:09 Відповісти
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