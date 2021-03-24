Арахамія розповів про відпочинок на Мальдівах за $80 з людини на добу. ФОТО

За словами глави фракції СН Давида Архамії, за $ 320 в день він знімав віллу на Мальдівах, в якій відпочивав з дружиною і трьома дітьми.

Про це "слуга народу" розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах", - розповів депутат.

За словами Арахамії, він знайшов іноземний сайт, де пропонують тури на Мальдіви з великими знижками. Він вибрав тур вартістю 80 доларів (2215 грн) з людини.

Нардеп був на Мальдівах з дружиною і трьома дітьми.

"320 доларів (на день) коштувала моя вілла, в якій було три приставні ліжка, я з дружиною і троє дітей", – сказав він.

Як доказ своїх слів він запропонував ведучій знайти для неї такий же бюджетний тур на Мальдіви.

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"Якщо я ... знайду на тому ж сайті, де я замовляв, Вам знайду тур, все, що різниця вище 80 доларів – я особисто зі своєї кишені доплачу", – сказав парламентарій.

Він додав, що бачив на сайті пропозиції і по 60, і навіть по 40 доларів з людини.

Також Арахамія дав зрозуміти, що вміє шукати вигідні варіанти для подорожей.

"Я айтішник ... Свого часу більше ста країн об'їхав", – сказав він.

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Раніше політолог Андрій Смолій опублікував фото Арахамії з відпочинку. Він стверджував, що цей знімок зроблений в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. За інформацією на сайті Booking, ціна за номер в п'ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн - і то по знижці. Без знижки - майже 20 тис. грн. У той же час люкс з басейном над водою обходиться в 41 846 грн.