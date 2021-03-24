Арахамія розповів про відпочинок на Мальдівах за $80 з людини на добу. ФОТО
За словами глави фракції СН Давида Архамії, за $ 320 в день він знімав віллу на Мальдівах, в якій відпочивав з дружиною і трьома дітьми.
Про це "слуга народу" розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах", - розповів депутат.
За словами Арахамії, він знайшов іноземний сайт, де пропонують тури на Мальдіви з великими знижками. Він вибрав тур вартістю 80 доларів (2215 грн) з людини.
Нардеп був на Мальдівах з дружиною і трьома дітьми.
"320 доларів (на день) коштувала моя вілла, в якій було три приставні ліжка, я з дружиною і троє дітей", – сказав він.
Як доказ своїх слів він запропонував ведучій знайти для неї такий же бюджетний тур на Мальдіви.
"Якщо я ... знайду на тому ж сайті, де я замовляв, Вам знайду тур, все, що різниця вище 80 доларів – я особисто зі своєї кишені доплачу", – сказав парламентарій.
Він додав, що бачив на сайті пропозиції і по 60, і навіть по 40 доларів з людини.
Також Арахамія дав зрозуміти, що вміє шукати вигідні варіанти для подорожей.
"Я айтішник ... Свого часу більше ста країн об'їхав", – сказав він.
Раніше політолог Андрій Смолій опублікував фото Арахамії з відпочинку. Він стверджував, що цей знімок зроблений в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. За інформацією на сайті Booking, ціна за номер в п'ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн - і то по знижці. Без знижки - майже 20 тис. грн. У той же час люкс з басейном над водою обходиться в 41 846 грн.
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Абманам жіть нам, стала бьіть, с рукі" лиса Аліса
Якщо Янєлох заявляє що він нєлох, то його "кліка" нас робить лохами. Принаймні, сильно намагається.
лично я так понял. хотя, если бы и публично - авдрухеготамзахватитПутин?
Так шо вы и дальше разделяй всех на: зрадник-переможець. и не думай шо где-то кто-то с кем-то сегодня договорился, а завтра типо посрался и поборолся.
но категорически уважаю всех кто опускает совок.
ибо там даже во Джентльменах - тупо безысходность, если зритель "достал" журнал и увидел напр. цены и главное - ассортимент в норм. магазине.
Петро Алексеевич отдыхал в зоне для миллионеров,а Арахамия для средного класса. Разный класс и зона.
Мальдивы ТОЛЬКО для богатых!
суткиминуту.
Тупое трепло. На виллах просто не бывает приставных кроватей.
Куди поділись свідетеЛі "авашПорошенко" ?
Скільки бабла "заробляють" ваші слуги, коли вони можуть відпочивати на Мальдівах?
Маючи 100 000 доларів, ви витратите їх чверть на куртку, як у степанова?
Скоро детей повезёт в Англию учиться( карантин мешает) 😀😀😀
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
В горах не сгодившийся - сюда прикатившийся истинный джигит Предводитель ЗЕ-мандатоносцев АраХамло должен не рассказывать тут сказки о своих Мальдивских кайфах, а отхватить дэбэлый пендель промеж полужопий так, чтобы как пришпоренный конь галопом скакать без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
И опять же, это если верить, что это был Amari Havodda Maldives. А вообще вполне реально найти виллу на 7 ночей на двоих меньше чем за $400 (т.е. за $50/ночь) - вот пример: https://www.booking.com/hotel/mv/thun-39-dee-inn.ru.html?aid=304142;label=gen173nr-1*********************************************-***************-uuCBsACAdICJGNkNTcwZThmLTUyMzUtNDEyYS04YjFmLTVhZWU2YmM3YzkxOdgCBuACAQ;sid=722d5dfaec9d17fc74b369c6edd2ce95;all_sr_blocks=172838105_287743895_2_42_0;checkin=2021-03-31;checkout=2021-04-07;dest_id=129;dest_type=country;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=172838105_287743895_2_42_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=172838105_287743895_2_42_0__27720;srepoch=1616578036;srpvid=9667427979bc00c8;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
БЕЗОБРАЗИЕ!!!
320*7 к примеру = 2240 при том что есть и дешевле.
ЗП среднего итишника
а лохторату будем грузить про 40-60-80 баксов в сутки ( типа 3* в Египте). А там и паренёк Кауфман случайно был. лм нет?
1. он всем своим существом, а особенно в ВРУ доказал правдивость слов, что умеет искать выгодные предложения.
2. я верю ему что он платил 80$, но уверен что отель по этой цене не продавал,(там не идиоты). просто есть тот кто доплатил разницу.
Уплыла?!
Тоже 80 уе с человека?