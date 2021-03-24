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Арахамія розповів про відпочинок на Мальдівах за $80 з людини на добу. ФОТО

Арахамія розповів про відпочинок на Мальдівах за $80 з людини на добу. ФОТО

За словами глави фракції СН Давида Архамії, за $ 320 в день він знімав віллу на Мальдівах, в якій відпочивав з дружиною і трьома дітьми.

Про це "слуга народу" розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах", - розповів депутат.

За словами Арахамії, він знайшов іноземний сайт, де пропонують тури на Мальдіви з великими знижками. Він вибрав тур вартістю 80 доларів (2215 грн) з людини.

Нардеп був на Мальдівах з дружиною і трьома дітьми.

"320 доларів (на день) коштувала моя вілла, в якій було три приставні ліжка, я з дружиною і троє дітей", – сказав він.

Як доказ своїх слів він запропонував ведучій знайти для неї такий же бюджетний тур на Мальдіви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 тис. фунтів штрафу тим, хто відпочиває за кордоном: Британія планує посилити обмеження на відпустку

"Якщо я ... знайду на тому ж сайті, де я замовляв, Вам знайду тур, все, що різниця вище 80 доларів – я особисто зі своєї кишені доплачу", – сказав парламентарій.

Він додав, що бачив на сайті пропозиції і по 60, і навіть по 40 доларів з людини.

Також Арахамія дав зрозуміти, що вміє шукати вигідні варіанти для подорожей.

"Я айтішник ... Свого часу більше ста країн об'їхав", – сказав він.

Також читайте: Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС. ДОКУМЕНТ

Раніше політолог Андрій Смолій опублікував фото Арахамії з відпочинку. Він стверджував, що цей знімок зроблений в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. За інформацією на сайті Booking, ціна за номер в п'ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн - і то по знижці. Без знижки - майже 20 тис. грн. У той же час люкс з басейном над водою обходиться в 41 846 грн.

Арахамія розповів про відпочинок на Мальдівах за $80 з людини на добу 01

Автор: 

Мальдіви (28) відпочинок (230) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+70
любой учитель за месячную зарплату $4000 может отдохнуть недельку-другую на мальдивах
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24.03.2021 02:27
+33
"Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах"

Але на перельоти в трьохнульову суму зелені,-не опустив ?
Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки - Цензор.НЕТ 7942

Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки - Цензор.НЕТ 9436
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24.03.2021 03:02
+29
быдло зеБильное и это схавает
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24.03.2021 03:19
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Он умный. Он знает, когда и кому может брехать и знает что ему за это ничего не будет.
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24.03.2021 08:23 Відповісти
Ну что Вы "Тупая брыхливая обезьяна." Он же "айтишник, в свое время больше ста стран объехал". Только непонятно, а зачем он туда ездил? Что это ему дало? Ни слова сказать, ни мнения высказать, ни эрудицией блеснуть.
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25.03.2021 00:49 Відповісти
Арахамия - типичный персонаж из 90-х! Тех, которые наперстками орудовали на вокзалах! Хоть в кино снимай без грима!
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24.03.2021 06:56 Відповісти
ерунда. 320 бакинских в день. мелочь. зе-нарид оплатит
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24.03.2021 07:02 Відповісти
глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...
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24.03.2021 07:03 Відповісти
Глупый пингвин робко прячет, умный - смело достает. )))
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24.03.2021 07:52 Відповісти
Неужели и наэтом сайте есть дураки ,которые поверили ему ?
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24.03.2021 07:06 Відповісти
Дураків немає, а "зебобіки" появляються.
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24.03.2021 07:11 Відповісти
Треба ж так опуститися, міг погидувати відпочивати в тому місці, де відпочивав "проклятий Барига"!
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24.03.2021 07:10 Відповісти
"...Пака живут на свєте дураки,
Абманам жіть нам, стала бьіть, с рукі" лиса Аліса

Якщо Янєлох заявляє що він нєлох, то його "кліка" нас робить лохами. Принаймні, сильно намагається.
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24.03.2021 07:29 Відповісти
Зелепупики, напомните что вы горлопанили с пеной у рта про Мальдивы два года назад! Хоть сейчас вы понимаете что вы лохи?! Порвите, сцу...и свои паспорта, дайте моей стране шанс на развитие!
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24.03.2021 07:30 Відповісти
там вроде же бы упор не на отдых, а на стрекач задним ходом от таможни и по паспорту "инкогнито", т.е. ВНЕЗАПНО Главком куда-то свалил и х.з. куда.
лично я так понял. хотя, если бы и публично - авдрухеготамзахватитПутин?
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24.03.2021 07:42 Відповісти
То есть вас ещё не отпустило и вы дальше верите в борьбу с олигархами? Что же тогда должно произойти что бы вы прозрели?!
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24.03.2021 07:55 Відповісти
ахаха, да я в числе последних кто верит в то шо чел, кривляющийся десятки раз перед пьяным толстым быдлом за бабло, "не был снят"(за чем-то не очень мужественным) КГБ/ФСБ, а не то шо Каломоем. Но я и не думаю шо Мертвечуку куча всего не столь давно перепала в рамках борьбы олигарха с олигархами.
Так шо вы и дальше разделяй всех на: зрадник-переможець. и не думай шо где-то кто-то с кем-то сегодня договорился, а завтра типо посрался и поборолся.
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24.03.2021 08:05 Відповісти
- «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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24.03.2021 10:40 Відповісти
слава Артемиде не имел удов., сомнительного, читать сие пр-ние.
но категорически уважаю всех кто опускает совок.
ибо там даже во Джентльменах - тупо безысходность, если зритель "достал" журнал и увидел напр. цены и главное - ассортимент в норм. магазине.
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24.03.2021 10:49 Відповісти
Не надо думать ,что Мальдивы только для миллионеров.
Петро Алексеевич отдыхал в зоне для миллионеров,а Арахамия для средного класса. Разный класс и зона.
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24.03.2021 07:41 Відповісти
Это глупости!
Мальдивы ТОЛЬКО для богатых!
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24.03.2021 07:55 Відповісти
секта верующих в зелю еще не опустела...
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24.03.2021 09:43 Відповісти
А поезд плацкартный туда есть?
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24.03.2021 10:58 Відповісти
Есть даже мем- фото электрички-не могу вставить картинку
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24.03.2021 17:31 Відповісти
Попробуй пооткрывать её в других окнах...
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24.03.2021 17:49 Відповісти
Ok
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24.03.2021 18:29 Відповісти
Смотрели Орел и решка Мальдивы? Там ведущий пробовал прожить сутки на Мальдивах за 100 баксов. Ночевал под пальмой и ел бананы купленные в местных трущобах Мали. На большее не хватило. Наверное Арахамия так же.
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24.03.2021 07:44 Відповісти
Арахамия не покупал бананы)))) с ловкостью Абхазского аборигена он собирал бананы и кокосы местных пальм оставив популяцию Мальдивских приматов без должного пропитания....
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24.03.2021 17:32 Відповісти
Ну да... Это Мальдивы у того, у кого надо Мальдивы, так, ЗЕинфузории???
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24.03.2021 07:47 Відповісти
В Украине всегда невозможно понять, что правда, а что фейк.
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24.03.2021 07:51 Відповісти
Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки минуту.
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24.03.2021 08:05 Відповісти
"По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками, и выбрал тур стоимостью 80 долларов (2215 грн) с человека за сутки." - адрес этого сайта, пожалуйста, я тоже так хочу.
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24.03.2021 08:11 Відповісти
ФСБ РФ
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24.03.2021 08:50 Відповісти
Правильно - без оплаты чартера- только те кто личными самолетами 80долл хахахах
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24.03.2021 17:34 Відповісти
этот подонок ещё и воду в крысм собирался не так давно поставлять со своим дружком зегнидским
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24.03.2021 08:21 Відповісти
гнида зеленский и его вши вялятся на мальдивах...
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24.03.2021 08:24 Відповісти
"320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей

Тупое трепло. На виллах просто не бывает приставных кроватей.
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24.03.2021 08:45 Відповісти
Дуже і дуже скромна людина. В нього "0" на клавіатурі у службовому компьютері вже пів-року залипае, але ж не хоче брати нову, береже гроші державні.
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24.03.2021 08:50 Відповісти
Яких 80 доларів? дАвідосіку, ще й доплачували.

Куди поділись свідетеЛі "авашПорошенко" ?
Скільки бабла "заробляють" ваші слуги, коли вони можуть відпочивати на Мальдівах?
Маючи 100 000 доларів, ви витратите їх чверть на куртку, як у степанова?
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24.03.2021 09:05 Відповісти
Арахамия за каждый проголосованый закон имеет 5000 у е
Скоро детей повезёт в Англию учиться( карантин мешает) 😀😀😀
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24.03.2021 09:09 Відповісти
В британский зоопарк? Хотя за деньги возьмут ... Там все за деньги .... очень большие))))
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24.03.2021 17:35 Відповісти
Ну чем не душка А на фото это взрослые дети
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24.03.2021 09:08 Відповісти
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
В горах не сгодившийся - сюда прикатившийся истинный джигит Предводитель ЗЕ-мандатоносцев АраХамло должен не рассказывать тут сказки о своих Мальдивских кайфах, а отхватить дэбэлый пендель промеж полужопий так, чтобы как пришпоренный конь галопом скакать без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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24.03.2021 09:11 Відповісти
Так как арахам ия из шобла брехунов множим на 10 получаем 800 ..
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24.03.2021 09:12 Відповісти
Агрохімія не на російському сайті подорож знайшов?Мальдіви з оглядом шпілю фсбкрапкару?
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24.03.2021 09:13 Відповісти
Совсем за идиотов держит... Мало того, что там таких цен на проживание нет, там еще и питание дороже, чем в парижских ресторанах, потому что, как правило, на каждом острове по 1 заведению монополисту. За развлечения и трансфер - вообще молчу.
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24.03.2021 09:22 Відповісти
Если разговор про Amari Havodda Maldives, то там 3-х разовое питание включено. Поэтому за питание там дополнительно платить не нужно. Цена, конечно, повыше - например, вилла на 2-х на 7 ночей - около $4000, т.е. $570 за ночь (кто не верит, вот ссылка: https://www.booking.com/hotel/mv/amari-havodda-maldives.ru.html?aid=304142;label=gen173nr-1*********************************************-***************-uuCBsACAdICJGNkNTcwZThmLTUyMzUtNDEyYS04YjFmLTVhZWU2YmM3YzkxOdgCBuACAQ;sid=722d5dfaec9d17fc74b369c6edd2ce95;all_sr_blocks=145473601_285633359_2_21_0;checkin=2021-03-31;checkout=2021-04-07;dest_id=900057637;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=145473601_285633359_2_21_0;hp_group_set=0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=145473601_285633359_2_21_0__353500;srepoch=1616576673;srpvid=d8493fd0d7230176;type=total;ucfs=1&. Да, это не $80, но при желании вполне доступно для любого представителя среднего класса. И это без скидок, на ближайшие дни. Если поискать заранее и со скидками, то вполне можно и намного дешевле найти.

И опять же, это если верить, что это был Amari Havodda Maldives. А вообще вполне реально найти виллу на 7 ночей на двоих меньше чем за $400 (т.е. за $50/ночь) - вот пример: https://www.booking.com/hotel/mv/thun-39-dee-inn.ru.html?aid=304142;label=gen173nr-1*********************************************-***************-uuCBsACAdICJGNkNTcwZThmLTUyMzUtNDEyYS04YjFmLTVhZWU2YmM3YzkxOdgCBuACAQ;sid=722d5dfaec9d17fc74b369c6edd2ce95;all_sr_blocks=172838105_287743895_2_42_0;checkin=2021-03-31;checkout=2021-04-07;dest_id=129;dest_type=country;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=172838105_287743895_2_42_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=172838105_287743895_2_42_0__27720;srepoch=1616578036;srpvid=9667427979bc00c8;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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24.03.2021 11:30 Відповісти
ТЕМА СИСЕК НЕ РАСКРЫТА!
БЕЗОБРАЗИЕ!!!
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24.03.2021 15:53 Відповісти
Ребят, не смешите, там цены самые низкие за последние 25 лет
320*7 к примеру = 2240 при том что есть и дешевле.
ЗП среднего итишника
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24.03.2021 09:28 Відповісти
Сказать и я могу!!Пусть Арахамия покажет квитанции!! Этим ****** из слуг народа нельзя верить на слово!! Они все такие же наглые бессовестные брехуны, каки Зеленский с Ермаком! А стоимость перелета в сколько тысяч ЕВРО обошлась, для АРАХАМИИ? Тысяч пятнадцать ЕВРО???
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24.03.2021 09:37 Відповісти
а может он правду говорит. Долетел автостопом до Мальдив , нашёл кемпинг или взяли палатку с собой, питание - так вот оно море и на помойках отелей можно еду найти, или подработок . А чё!
а лохторату будем грузить про 40-60-80 баксов в сутки ( типа 3* в Египте). А там и паренёк Кауфман случайно был. лм нет?
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24.03.2021 09:47 Відповісти
а если удочку с собой иметь ...
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24.03.2021 18:14 Відповісти
одна сара жаловалась как у нее получилось за счет одной рыбы и одного хлебца весь тур кормить свой выводок с абрамом, довезти и вернуть его на\с край света и еще сэкономить. ладно про сэкономить, но про рыбу вроде уже наглый плагиат.
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24.03.2021 09:48 Відповісти
Просто........ТВАРЬ.
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24.03.2021 10:02 Відповісти
73%ные зебилы ставят "лайк" кавказскому страннику
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24.03.2021 10:08 Відповісти
https://ua24ua.net/zapor-misley-i-ponos-slov-spivak-o-deputate-kotoriy-prizval-uvolnyat-vrachey-chto-ne-privivayutsya-video/ Таких брехунов Украина еще не знала! Запор мыслей и понос слов: О депутате, который призвал увольнять врачей, что не прививаются. ВИДЕО
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24.03.2021 10:22 Відповісти
Вот вы не верите честному человеку, а зря.
1. он всем своим существом, а особенно в ВРУ доказал правдивость слов, что умеет искать выгодные предложения.
2. я верю ему что он платил 80$, но уверен что отель по этой цене не продавал,(там не идиоты). просто есть тот кто доплатил разницу.
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24.03.2021 10:32 Відповісти
И как такого бомжеватого небритого типа пустили на Мальдивы? Они ж там чистоплотные вроде? Да и мы думали, что зебилы не покладая рук трудятся над новыми законами. А они уже отдыхают, еще ни хрена не сделав...
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24.03.2021 11:19 Відповісти
А маска где?!
Уплыла?!
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24.03.2021 15:56 Відповісти
а есть идиоты, которые верят идиоту?
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24.03.2021 11:22 Відповісти
А перелет сколько?
Тоже 80 уе с человека?
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24.03.2021 11:28 Відповісти
Вот с какого перепугу он айтишник? Жулик на айти - это да Из США еле успел убежать в свое время
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24.03.2021 12:00 Відповісти
айтишник ...а до кормушки полез государственной- паскуда ) а мне тут недавно айтишники писали шо по 50к в баксах заробляют и не надо им тех должностей при кормушке
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24.03.2021 14:14 Відповісти
... не включая стоимость рабочих корабельных сосен...
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24.03.2021 16:24 Відповісти
Арахамія розповів про відпочинок на Мальдівах за $80 з людини на добу - Цензор.НЕТ 762отдых за 40 уе с чела на Мальдивах
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24.03.2021 17:14 Відповісти
Додик, это ты не понял. Это только за туалетную бумагу. Ну, понятно, жена платила с родителями. Откуда у тебя такие бабки. Поэтому и не в курсАх
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24.03.2021 18:13 Відповісти
конечно учителя бедные по 4к получают не могут себе позволить такую роскошь.
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24.03.2021 19:23 Відповісти
Зелена воша та гнида в одному обличчі!!
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24.03.2021 20:46 Відповісти
Краще б цей додік відпочив на Занзібарі. Тоді просто повинен був би поділитися спогадами про свої... пригоди за участю одного хтивого інкуба нетрадиційної орієнтації .
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24.03.2021 20:58 Відповісти
Арахамии дёшево обошёлся отдых на Мальдивах, потому что он подрабатывал там на пляже аниматором - изображал вороватого украинского депутата...
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24.03.2021 22:18 Відповісти
Вот выплатят мне как ФОПу 8 тыс коронавирусных , и я на Мальдивы с семьей на недельку смотаюсь!
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24.03.2021 23:36 Відповісти
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