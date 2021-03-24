Китай призупинив прийом російських вантажів через коронавірус, виявлений на упаковках з морепродуктами

Митні органи Китаю призупинили прийом імпортних декларацій від трьох російських підприємств на тиждень. Прийом зупинений через коронавірус, виявлений на упаковках продуктів водного промислу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомило головне митне управління КНР.

Коронавірус виявили на упаковках кількох партій заморожених кети і минтая з Росії.

"Митні органи по всій країні припиняють на одну тиждень прийом імпортних митних декларацій від трьох російських виробників продуктів водного промислу, включаючи "Камчатморепродукт", ТОВ ВКФ"Південно-Курильський рибокомбінат" і ВАТ "Південморрибфлот", - йдеться в повідомленні відомства

Китай вводить обмеження на прийом вантажів не тільки на продовольство. Так, в березні РЖД не менше двох разів обмежували навантаження лісових вантажів, вугілля і добрив в Китай через прикордонний перехід Забайкальск-Маньчжурія через відмову в прийманні поїздів з боку КНР. Обмеження пов'язані із суворими нормами санітарної обробки.

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У серпні сліди коронавірусу виявили на упаковці креветок, які прибули в партії імпортних продуктів з Еквадору в провінцію Аньхой на сході Китаю.

У вересні частки коронавірусу в КНР виявили на упаковці замороженого кальмара, імпортованого з Росії.

Також повідомлялося, що коронавірус може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.