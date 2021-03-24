Китай призупинив прийом російських вантажів через коронавірус, виявлений на упаковках з морепродуктами
Митні органи Китаю призупинили прийом імпортних декларацій від трьох російських підприємств на тиждень. Прийом зупинений через коронавірус, виявлений на упаковках продуктів водного промислу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомило головне митне управління КНР.
Коронавірус виявили на упаковках кількох партій заморожених кети і минтая з Росії.
"Митні органи по всій країні припиняють на одну тиждень прийом імпортних митних декларацій від трьох російських виробників продуктів водного промислу, включаючи "Камчатморепродукт", ТОВ ВКФ"Південно-Курильський рибокомбінат" і ВАТ "Південморрибфлот", - йдеться в повідомленні відомства
Китай вводить обмеження на прийом вантажів не тільки на продовольство. Так, в березні РЖД не менше двох разів обмежували навантаження лісових вантажів, вугілля і добрив в Китай через прикордонний перехід Забайкальск-Маньчжурія через відмову в прийманні поїздів з боку КНР. Обмеження пов'язані із суворими нормами санітарної обробки.
У серпні сліди коронавірусу виявили на упаковці креветок, які прибули в партії імпортних продуктів з Еквадору в провінцію Аньхой на сході Китаю.
У вересні частки коронавірусу в КНР виявили на упаковці замороженого кальмара, імпортованого з Росії.
Також повідомлялося, що коронавірус може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.
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СпортлотоООН с просьбой дать бабла на очистку моря.
Моника закрывает дверь
Убедительный пример того, как развернутая властями нашей страны политика конфронтации с западными странами наносит ущерб обороне и безопасности России, дала сегодня Норвегия Две недели назад норвежское правительство приостановило сделку по продаже британской Rolls-Royce своего норвежского завода Bergen Engines российской компании «Трансмашхолдинг». Bergen Engines производит корабельные двигатели, которые используются ВМС Норвегии. Была взята пауза для изучения сделки из-за опасений, что полученные «Трансмашхолдингом» передовые технологии Rolls-Royce могут быть использованы для производства двигателей для российского ВМФ (производство двигателей - слабое место российского военного судостроения). И вот сегодня пришло сообщение о принятом решении. Моника Маленд (на фото), министр юстиции Норвегии cjj,obkf в парламенте: «Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности». Было объявлено, что «технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые компания производит, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России». Моника захлопнула дверь перед носом визитеров из нашей страны, закрыла ее на ключ и ушла заниматься норвежским домашним хозяйством. Забыв о стоящих на пороге с чемоданом денег русских (цена сорвавшейся сделки - 150 млн евро). Перефразируя Чехова: «Отойдите любезные, от вас опасностью пахнет».
Рашка корень зла.