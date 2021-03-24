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Новини Коронавірус і карантин
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Китай призупинив прийом російських вантажів через коронавірус, виявлений на упаковках з морепродуктами

Китай призупинив прийом російських вантажів через коронавірус, виявлений на упаковках з морепродуктами

Митні органи Китаю призупинили прийом імпортних декларацій від трьох російських підприємств на тиждень. Прийом зупинений через коронавірус, виявлений на упаковках продуктів водного промислу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомило головне митне управління КНР.

Коронавірус виявили на упаковках кількох партій заморожених кети і минтая з Росії.

"Митні органи по всій країні припиняють на одну тиждень прийом імпортних митних декларацій від трьох російських виробників продуктів водного промислу, включаючи "Камчатморепродукт", ТОВ ВКФ"Південно-Курильський рибокомбінат" і ВАТ "Південморрибфлот", - йдеться в повідомленні відомства

Китай вводить обмеження на прийом вантажів не тільки на продовольство. Так, в березні РЖД не менше двох разів обмежували навантаження лісових вантажів, вугілля і добрив в Китай через прикордонний перехід Забайкальск-Маньчжурія через відмову в прийманні поїздів з боку КНР. Обмеження пов'язані із суворими нормами санітарної обробки.

Читайте: "Британський" штам COVID-19 поступово стає переважаючим у європейському регіоні, - ВООЗ

У серпні сліди коронавірусу виявили на упаковці креветок, які прибули в партії імпортних продуктів з Еквадору в провінцію Аньхой на сході Китаю.

У вересні частки коронавірусу в КНР виявили на упаковці замороженого кальмара, імпортованого з Росії.

Також повідомлялося, що коронавірус може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Китай (4584) росія (65129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Уже не понять, кто кому поставляет коронавирус, русские в Китай, или Китай русским. Или это взаимообмен?
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24.03.2021 07:24
+9
Це всесвітня афера.
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24.03.2021 07:29
+4
На РАБссии траур,не взлетая подох экипаж бомбардировщика.Сработала катапульта произвольно.Все три летуна разбились о взлетную полосу
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24.03.2021 07:31
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Уже не понять, кто кому поставляет коронавирус, русские в Китай, или Китай русским. Или это взаимообмен?
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24.03.2021 07:24 Відповісти
Це всесвітня афера.
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24.03.2021 07:29 Відповісти
це рептилоїди з Тау Кита "зачищають" Землю.
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24.03.2021 09:35 Відповісти
Локдаун кажете? Хех!)))
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24.03.2021 07:28 Відповісти
А заблеванные ушанки, портянки и ватники просто в море выбросили и немедленно пожаловались в Спортлото ООН с просьбой дать бабла на очистку моря.
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24.03.2021 07:29 Відповісти
На РАБссии траур,не взлетая подох экипаж бомбардировщика.Сработала катапульта произвольно.Все три летуна разбились о взлетную полосу
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24.03.2021 07:31 Відповісти
Я вам еще год назад,что это Афера Века и нехилый бизнес-проэкт
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24.03.2021 07:33 Відповісти
Це не просто афера, а теракт і злочинний соціальний експеримент проти людства, який провели в світовому масштабі за допомогою продажних політиків, ЗМІ та Інтернету.
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24.03.2021 08:21 Відповісти
Надевайте намордники и будет вам счастье от Путлера
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24.03.2021 07:34 Відповісти
Любителі кажанів, ментай не хавають.
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24.03.2021 07:39 Відповісти
офф топ


Моника закрывает дверь

Убедительный пример того, как развернутая властями нашей страны политика конфронтации с западными странами наносит ущерб обороне и безопасности России, дала сегодня Норвегия Две недели назад норвежское правительство приостановило сделку по продаже британской Rolls-Royce своего норвежского завода Bergen Engines российской компании «Трансмашхолдинг». Bergen Engines производит корабельные двигатели, которые используются ВМС Норвегии. Была взята пауза для изучения сделки из-за опасений, что полученные «Трансмашхолдингом» передовые технологии Rolls-Royce могут быть использованы для производства двигателей для российского ВМФ (производство двигателей - слабое место российского военного судостроения). И вот сегодня пришло сообщение о принятом решении. Моника Маленд (на фото), министр юстиции Норвегии cjj,obkf в парламенте: «Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности». Было объявлено, что «технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые компания производит, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России». Моника захлопнула дверь перед носом визитеров из нашей страны, закрыла ее на ключ и ушла заниматься норвежским домашним хозяйством. Забыв о стоящих на пороге с чемоданом денег русских (цена сорвавшейся сделки - 150 млн евро). Перефразируя Чехова: «Отойдите любезные, от вас опасностью пахнет».

Китай приостановил прием российских грузов из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках с морепродуктами - Цензор.НЕТ 3473
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24.03.2021 07:55 Відповісти
Вот таким образом,вирус попал на рыбный рынок в Ухане.
Рашка корень зла.
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24.03.2021 08:04 Відповісти
Нариваються касаби. Китай обробить їхню територію санітайзером і проблема буде знята.
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24.03.2021 08:27 Відповісти
Нет. Условия поставки кацапских морепродуктов и рыбы - китайская полиэтиленовая плёнка. На ней вируса не бывает. Это для тех кто строит приамурский газоперерабатывающий завод, и собирается весь мир в свой полиэтилен завернут. Китай - он такой союзник.
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24.03.2021 10:02 Відповісти
Коронавирус настолько живуч, что даже время и заморозка его не убила. А мы покупаем продукты, которых касались много рук и думаем, что там нет этой дряни.
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24.03.2021 10:57 Відповісти
хлеб только после тостера
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24.03.2021 22:07 Відповісти
Национальное блюдо русни: сельдь под новичком
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24.03.2021 13:32 Відповісти
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24.03.2021 14:01 Відповісти
 
 