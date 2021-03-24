Ворог за добу 10 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. За минулу добу, 23 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, за даними штабу, недалеко населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях наших воїнів з гранатометів різних типів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу населеного пункту Шуми, окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів. Біля Гнутового, загарбники застосували по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Широкиного – окупанти вели вогонь по позиціях зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Славне – російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про дії збройних формувань РФ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

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"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.

Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій уздовж всієї лінії розмежування із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

Найбільше обстрілів було зафіксовано в районі населеного пункту Авдіївка, яку неодноразово обстрілювали впродовж дня окупанти. Українська сторона СЦКК своєчасно реагувала на порушення режиму тиші збройними формуваннями РФ через встановлений координаційний механізм. Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань російської Федерації продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 ранку 24 березня, обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



